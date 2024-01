Weekend dell'Epifania a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 gennaio

Arriva l'Epifania, che tutte le feste si porta via. Trascorsi Natale e Capodanno, è questa l'ultima delle feste natalizie da vivere, in famiglia o con gli amici, prima di tornare all'ordinarietà, poi il calendario del 2024 ci avverte che bisognerà attendere Pasqua per concedersi un'altra breve pausa (qui tutti i ponti del 2024).

Il 6 gennaio, quest'anno, cade di sabato e dunque si lega a domenica 7, regalando un ultimo weekend di svago, relax, divertimento. Come vivere al meglio il giorno dell'Epifania, cosa fare in questo primo fine settimana di gennaio in città? Ecco una lista di eventi suggeriti da RomaToday per sabato 6 e domenica 7 gennaio.

La Befana a Piazza Navona

E' uno degli eventi tradizionalmente protagonisti del Natale a Roma, l'appuntamento che, più di ogni altro, rappresenta "La Befana di Roma". Parliamo dello storico mercatino della Befana a Piazza Navona, una vera e propria istituzione nella Capitale che, dall'inizio delle Feste anima la famosa piazza con stand, giochi, teatro dei burattini, ciambelle e mele stregate, fino all'iconico carosello e all'incontro con Babbo Natale e - ovviamente - la Befana. Gran finale il 6 gennaio quando la Befana arriva a piazza Navona per portare a tutti doni e dolciumi. La Festa della Befana a Roma è in collaborazione con le Bibliteche di Roma che hanno organizzato una serie di iniziative dedicate ai più piccoli e in programma fino a sabato 6. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viva la Befana, il corteo storico

Torna il corteo storico religioso culturale "Viva La Befana - per riaffermare e tramandare i valori dell'Epifania". Il corteo sfilerà il 6 gennaio, alle ore 10, in via della Conciliazione al seguito dei Re Magi, provenienti per questa XXXVII edizione dalla Valle del Tevere e da Morlupo, primi protagonisti di questa grande manifestazione. Un coloratissimo festival del volontariato al quale partecipano, ogni anno, gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali, majorette, fanfare militari, presepi viventi. Dopo l’Angelus i tre Re Magi porteranno i tradizionali, simbolici doni al Vicario i Cristo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Corsa del Giocattolo

Il 6 gennaio, si svolge la 46esima edizione della Corsa del Giocattolo. Una corsa che non è solo un semplice evento sportivo, ma un grande gesto di solidarietà, reso possibile grazie anche alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Roma, per l'Epifania, si trasforma in una grande pista per la solidarietà. Partenza dalla Terrazza del Pincio a Villa Borghese. Ognuno potrà portare con sè un giocattolo, nuovo o usato, ma in buone condizioni, sarà questo il biglietto d'iscrizione per la corsa. Un piccolo gesto, che può fare la differenza e rendere felice un bambino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Abracadabra" al Teatro Ghione

Per chi vuole regalarsi un'Epifania di puro stupore e incredibile magia, al Teatro Ghione, fino a domenica 7 gennaio, c'è "Abracadabra - la Notte dei Miracoli", l’unico festival internazionale di magia itinerante in Italia, che è tornato a Roma con un nuovo strabiliante cast, con alcuni dei più grandi maghi del mondo per questa nuova produzione che mostra effetti magici mozzafiato e che torna a rendere ancora più speciale queste feste, per la gioia degli appassionati e delle famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Befana a Cinecittà World

Il 6 gennaio l'Epifania si festeggia anche a Cinecittà World, con mercatini, dolcetti, regali e le luminarie di Polvere di Stelle. Ad attendere grandi e bambini saranno 40 attrazioni, spettacoli dal vivo, aree a tema e Giocarena, il play ground al coperto più grande d’Europa. Non mancherà la tradizionale Befana del Poliziotto che anche quest'anno si festeggerà nel parco divertimenti di Castel Romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Befana del poliziotto

Il 6 gennaio torna la Befana del Poliziotto. Giunta alla 12esima edizione, la manifestazione si svolgerà, come sempre, presso il parco giochi Oasi Park di via Tarquinio Collatino 56/58, in zona Tuscolana. Musica, baby dance, magia, personaggi vip, cantanti per tutti il pomeriggio. In programma Abracadown, il musical di magia e tante special guest, tra cui Maurizio Battista, Dj Kiko, Max Coccobello, Federico Ielapi e Aldo Jackson. E calze gratis per tutti i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia ai tesori della Befana

Sabato 6 gennaio, la Befana attende tutti i bambini al Museo delle Carrozze d'epoca, per una sfida incredibile: una caccia al tesoro tra le meraviglie del passato. Solo i più abili potranno risolvere gli indovinelli, scoprire le storie curiose e trovare i dolci nascosti tra più di 150 carrozze da ogni epoca e parte del mondo. E chi riuscirà a riempire la propria calza, avrà una sorpresa speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Un calzino per 4" a Zoomarine

Torna la seconda edizione dell’iniziativa “Un calzino a 4 zampe”, ideata con lo scopo di far capire che si può restituire una nuova vita agli accessori pet non più utilizzati e pronti per essere rimessi in circolo perseguendo il concetto di riuso e riciclo così importanti per la sostenibilità ambientale. Una operazione solidale che, in occasione dell'Epifania, inviterá i visitatori a donare ciotole, cucce, giochi, copertine, consegnati direttamente ai volontari dei rifugi che si occupano di curare gli animali meno fortunati unitamente ai pasti donati dai fondatori di LovBau. I bambini entreranno gratuitamente e potranno portare un loro calzino e riempirlo con snack e gadget, messi a disposizione dagli esperti del food della Vitakraft, da portare a casa per i propri amici con i baffi e con la coda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Polenta della Befana

Sabato 6 gennaio, al Parco Romano Biodistretto ad Ariccia, torna La polenta della Befana. Al Mercato Contadino, nel parco dalle querce secolari, si potrà gustare la polenta preparata con il mais “quarantino” nel paiolo di rame, grazie all’azienda agricola Umberto Di Pietro di Capena. A scelta il condimento della polenta preparato con i prodotti del mercato contadino, con il sugo con salsicce o con i broccoletti. Tra i banchi del mercato, non mancheranno degustazioni di prodotti biologici e tipici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La ChiaraStella 2024

Il 5 e il 6 gennaio, all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare, presenta, Il canto delle creature, suoni, parole e canti a custodia del Creato, una produzione originale Fondazione Musica per Roma in prima esecuzione assoluta. La ChiaraStella è un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua XVII edizione, quest’anno vuole esprimere con la forza della musica e del canto popolare un forte desiderio di Pace e Comunione fra i popoli attraverso la riproposizione di alcuni canti popolari che traggono la loro origine nella tradizione francescana legata al Presepe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Befana di Villa Pamphili

Torna, sabato 6 gennaio, "La Befana di Villa Pamphili”, l'evento organizzato - ad ogni Epifania - da ViVi - Villa Pamphili. Si tratta di una mattinata speciale dedicata ai bambini, giunta alla sua IV edizione presso il parco Villa Doria Pamphili, in via Vitellia 102 (Monteverde). Alle 10,30, tutti i bambini potranno recarsi al VIVI - Villa Pamphili con una calza vuota, nel corso della mattinata ci sarà lo spettacolo all’aperto “Pocket Circus - Il circo in valigia” e poi, alle 12 in punto, ecco arrivare la Befana che per magia riempirà le calze dei bambini con caramelle e bonbon. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Befana di solidarietà per bambini ucraini

La “Befana degli ucraini a Selva Nera” si terrà a Roma, sabato 6 gennaio, a partire dalle 11, in via di Selva Nera 200, punto di riferimento per la comunità ucraina di Roma. Nel corso della manifestazione i volontari della Fondazione Opera Divin Redentore, insieme ai volontari dell’Associazione Ripensiamo Roma e della Conferenza San Pio da Pietralcina della Società di San Vincenzo de Paoli, consegneranno alla comunità ucraina di Roma dolci, giocattoli e indumenti per i bambini che si trovano a Roma e per quelli che si trovano nelle zone di guerra. Madrina dell’evento, la cantante e campionessa paralimpica Annalisa Minetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Epifania con attività e visite didattiche per bambini

Sarà un'Epifania alla scoperta di Roma con i più piccoli, quella organizzata da Cicero in Rome. Il programma di sabato 6 e domenica 7 gennaio, infatti, prevede una serie di visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni. Per i più grandi, previste cacce al tesoro a piazza Navona, alla scoperta della Roma Antica e Barocca, visite guidate al Foro Romano e ai Musei Capitolini. Per i più piccoli, invece, Baby Caccia al Tesoro al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, all'Ara Pacis e Baby Safari al Museo Civico di Zoologia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinderella Swing al Teatro Arcobaleno

Una speciale Epifania al Teatro Arcobaleno di Roma, sabato 6 e domenica 7 gennaio, con Cinderella Swing, la favola ancora da raccontare. La favola di Cenerentola chi non la conosce? Cosa sarebbe successo se fosse nata nei primi anni del 1900? Quale principe avrebbe trovato? Come sarebbe stata la Fata madrina? Un'emozionante rivisitazione della favola originale in commedia musicale proiettata in un'epoca diversa, uno spettacolo per tutta la famiglia, per trascorrere insieme, grandi e piccini, le feste dell'Epifania. E, sabato 6 gennaio, Festa della Befana con riffa con sorprese e dolcetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Jazz Epiphany" al Museo del Saxofono

Al Museo del Saxofono di Fiumicino nel weekend arriva "Jazz Epiphany", un programma di tre giorni dedicato non solo ad appassionati ma anche a famiglie con bambini. Si comincia venerdì 5 gennaio, si va avanti fino a domenica con tanti concerti di maestri del jazz. Il giorno della Befana, in particolare, sempre con accesso libero a tutti, sarà in programma anche una visita guidata gratuita al museo e, a seguire, il concerto "Jazz Movies & Cartoons", dedicato ai più piccoli con i temi musicali più famosi e vicini al vissuto dei bambini, dalla Pantera Rosa a La carica dei 101, da Indiana Jones ad Harry Potter. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nel weekend si chiude il sipario anche su tutti i Villaggi di Natale, se volete approfittare dell'ultimo fine settimana di feste per visitarli, trovate qui la mappa completa.