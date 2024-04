Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 aprile

Primo weekend di aprile, giornate più lunghe, temperature primaverili, il tempo migliore per trascorrere sabato e domenica all’aria aperta.

Il 6 e 7 aprile saranno due giorni all’insegna dei grandi appuntamenti: ci sono i musei gratis, inaugura Open House Roma, con oltre 200 luoghi ed edifici aperti gratuitamente ai romani, non mancano importanti kermesse dedicate al vino, allo street food, al cioccolato.

Cosa fare sabato 6 e domenica 7 aprile in città? Ecco 15 eventi da non perdere:

Musei gratis

Il 7 aprile, prima domenica del mese, torna la tradizionale opportunità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Saranno aperte a ingresso libero, ad esempio, il Parco Archeologico del Celio, con il nuovo Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali oltre a molti musei. Numerosi anche i poli museali statali aperti gratuitamente a Roma e nel Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Open House Roma

Dal 6 al 14 aprile la capitale ospiterà Open House Roma 2024: nove giorni in cui i romani potranno scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città. Giunto alla sua XII edizione Open House, offrirà quest’anno la possibilità di visitare oltre 200 edifici e spazi, partecipare a 40 tour tematici e assistere a 50 eventi speciali. Accademie, palazzi, luoghi religiosi, case museo, oltre a laboratori e tour per adulti e bambini alla scoperta di angoli nascosti di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Romics

Romics torna alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile. Un grande evento, lungo quattro giornate, pronto ad accogliere il pubblico nei 5 padiglioni con oltre 70.000 mq espositivi della Fiera. Romics è una manifestazione fieristica con oltre 350 espositori nazionali ed internazionali, dove l'immaginario di giovani e meno giovani si sprigiona in un mix di generi e interessi attraverso molteplici percorsi di partecipazione e occasioni di confronto. Entertainment e approfondimento specialistico sono la cifra di una kermesse rivolta ad un pubblico di appassionati, professionisti e operatori del settore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Beatlestory al Teatro Olimpico

Il 6 aprile al Teatro Olimpico di Roma arriva lo spettacolo "Beatlesstory", uno show per rivivere la magia dei Beatles dal '62 al '70. Un grande omaggio alla band più influente della storia della musica rock e un’occasione per festeggiare i 60 anni di A Hard Day’s Night, uno dei più grandi album di tutti i tempi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terrarium, laboratorio per piccoli giardinieri

Sabato 6 aprile l'Hortus Urbis, l'orto antico romano nel Parco dell'Appia Antica, presenta una delle attività di primavera all'aria aperta per bambini. Alle ore 15 si svolgerà "Terrarium", laboratorio per piccoli giardinieri. I bambini potranno scoprire l’orto e l’arte del giardinaggio sperimentando e sporcandosi le mani realizzando un piccolo giardino che ognuno porterà via tutto per sé. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car boot sale

Torna il Car boot sale al Parco commerciale Da Vinci a Fiumicino. Domenica 7 aprile, nello spazio antistante lo store Bonetti e America Graffiti sarà possibile riciclare la roba vecchia, quella che – seppur bella e in buono stato – è rimasta in uno scatolone nella soffitta di casa. Oggetti di ogni tipo e capi di abbigliamento vintage tornati di moda, finiscono così in un sistema di economia circolare che non impatta sull’ambiente, allungando la vita di ogni prodotto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Guidonia

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Guidonia Montecelio con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 6 aprile, per la loro “prima” assoluta in Viale Roma. Appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Colli Albani TTS Street Food

Il primo fine settimana di aprile, la carovana TTS Foodt Food approderà nel quartiere Colli Albani. Da venerdì 5 a domenica 7 aprile, in piazzale dei Castelli romani arriverà un villaggio dedicato alla cucina ed al divertimento on the road. Le cucine del TTSFood saranno attive dalle 18 di venerdì a domenica, per tre giorni di sano divertimento dove la faranno da padroni la buona musica, cibo da sballo e tanta voglia di stare insieme. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market a Castel Gandolfo

Il 6 e 7 aprile il Wunderkammer di Castel Gandolfo (in via Spiaggia del Lago 24), apre le sue porte all’ Hippie Market. Un'allegra e colorata carovana di artigiani e designer da tutta Italia, musicisti ed artisti di strada pronta a farvi innamorare. Tanti spettacoli come sempre gratuiti, accompagneranno lo shopping tra 50 artigiani e designer. Una truppa di giocolieri, personaggi improbabili, trampolieri, acrobati, musicisti e un pò di sana follia. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Super sabbath

Arriva a Roma la prima sagra di primavera con vignaioli. Un evento di degustazione e di incontro, che si svolgerà il 6 aprile dalle 12 a mezzanotte alla Città dell’Altra Economia di Roma, con calici e assaggi di vino provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Spagna, Germania e Slovenia. Un vero e proprio raduno romantico di “streghe e stregoni” (buoni) delle vigne, che accorreranno a Roma per proporre i propri vini, raccontare le loro visioni agricole e condividere le loro riflessioni sulle sfide future dalla vigna alla tavola. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fashion Festival

Domenica 7 aprile torna il Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet, in contemporanea con i centri McArthurGlen di Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle. Un happening speciale diventato famoso per le offerte strepitose valide unicamente per questa giornata. Oltre cento brand di Castel Romano proporranno tre prodotti iconici della collezione primavera-estate al -70% sul prezzo outlet, da scegliere su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Un evento per rinnovare il proprio guardaroba risparmiando ancor più del solito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Choco Italia a Tivoli

Choco Italia arriva a Tivoli dal 4 al 7 aprile, per festeggiare la fondazione della città. Ogni anno l’antica città di Tivoli festeggia il suo “Natale”, che si fa ricadere il 5 aprile del 1215 a.C., promuovendo una serie di eventi culturali e artistici tra cui rientra la quinta tappa di Choco Italia. Dalle 10 a mezzanotte, nella principale Piazza Giuseppe Garibaldi sarà celebrato anche il Made in Italy con produttori e artigiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Africa Festival

Domenica 7 aprile a Snodo Mandrione, dalle 12 alle 21, ci si può immergere nell'Africa Festival. Gustare autentici sapori con il cibo africano, vibrare con spettacoli di musica e percussioni, emozionarsi con uno spettacolo teatrale e divertirai i più piccoli con attività speciali. Un'esperienza multisensoriale che celebra la ricca cultura africana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La magia dei sakura giapponesi dal molo sul laghetto dell'Eur

Da sabato 6 aprile, presso il Laghetto dell’Eur, sarà possibile ammirare la fioritura dei ciliegi giapponesi. Si tratta dello spettacolo degli Hanami, donati nel 1959 dalla città di Tokyo e di cui è possibile ammirarne la bellezza da una location speciale: il molo Barcheria. Un punto d’osservazione magico che permette di osservare la pioggia di petali dei sakura-kanzan e i somei-yoshino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra Falia e Broccoletti

La Sagra Falia e Broccoletti torna a Priverno domenica 7 aprile. La grande kermesse gastronomica e culturale è giunta alla sua XVIII edizione ed è organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti e porta in piazza le eccellenze enogastronomiche privernati, la falia, realizzata con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata e i broccoletti, coltivati nella Valle dell’Amaseno, conosciuti con il nome di “Spadoni”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]