Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 agosto

Il primo weekend di agosto è alle porte. Dopo le prime partenze, questo sarà, senza dubbio, il fine settimana in cui tanti romani lasceranno la Capitale per mete vicine o lontane. A Roma, però, l'estate continua, con il suo ricco cartellone di appuntamenti di cui potranno godere i cittadini che non partiranno e i turisti in visita alla città eterna.

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 5 e domenica 6 agosto a Roma, ecco 12 eventi suggeriti da RomaToday:

Musei gratis domenica 6 agosto

Il 6 agosto, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Ritorna anche l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Imagine Dragons al Circo Massimo

Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, arrivano in Italia gli Imagine Dragons il 5 agosto al Circo Massimo di Roma, in collaborazione con Rock in Roma. Imagine Dragons sono tra le band più amate al mondo, il loro concerto a Roma è tra i più attesi dell'estate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma c'è Fish & Wine, un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Orchestra di Piazza Vittorio chiude I Concerti nel Parco

Grande chiusura per I Concerti nel Parco, all’insegna del ritmo e della festa, domenica 6 agosto con “Dancefloor” il mondo in pista, con l’Orchestra di Piazza Vittorio. Uno show dedicato al ballo, al ritmo e alla musica che supera i generi, gli stili e le nazioni, per raccontare la storia di un’utopia diventata realtà, quella dell’Orchestra di Piazza Vittorio, l’ensemble multietnico unico nel panorama mondiale, fondato nel 2002, con l’idea di creare un’orchestra stabile di musicisti provenienti da diversi paesi e culture. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

James Senese alla Casa del Jazz

Sabato 5 agosto, alla Casa del Jazz, arriva James Senese, artista con più di mezzo secolo di carriera Senese, che ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mattia Zenzola a Cinecittà World

Domenica 6 agosto arriva a Cinecittà World il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola pronto a fare foto con tutte le sue fan che ha fatto innamorare in Tv durante il talent. Dalle 21:30 avrà inizio una serata di musica dal vivo con Dj Set, music show e con Mattia Zenzola fresco vincitore di Amici che intratterrà il pubblico con Meet & Greet, foto e autografi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Alt(r)e piazze, il Festival delle Terrazze

Dal 1 agosto è stato inaugurato “Alt(r)e piazze”, il Festival delle terrazze di Roma, che offre ai cittadini la possibilità di poter godere gratuitamente di un patrimonio di spazi aperti, disponibili a molti usi, collettivi o semi collettivi, che troppo spesso ignorati o non utilizzati. Stiamo parlando delle terrazze di scuole, uffici, condomini privati e case popolari. Il programma completo è disponibile sul sito www.altrepiazze.it dove sarà possibile anche prenotare le visite. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Princesa" con Vladimir Luxuria

Sabato 5 agosto, andrà in scena lo spettacolo tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque con la regia di Fabrizio Coniglio. Princesa per molti è il titolo di una famosa canzone di Fabrizio De André. Ma pochi sanno che la canzone parla di una persona realmente esistita, Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata Princesa, ovvero Principessa, da un ristoratore presso cui lavorava. Lo spettacolo è in programma al Teatro Tor Bella Monaca alle 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Fettuccine alla Trebulana

Torna la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana a Monteleone Sabino. Un appuntamento fisso dell'estate nel borgo alle porte di Roma. Qui, sabato 5 e domenica 6 agosto, si potrà trascorrere un weekend all’insegna del relax, del fresco. Monteleone Sabino si trova, infatti, proprio ai piedi del Terminillo. Le Fettuccine alla Trebulana sono una ricetta tipica e saranno le sole ad essere servite a tavola. Eccezion fatta solo per i vegetariani con la versione "Aglio e Persa". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una notte nel bosco di Paliano

Il Bosco di Paliano propone una notte speciale sabato 5 agosto. "Saresti capace di stare senza comodità per una notte? Niente doccia, niente acqua, niente luci…una notte selvaggia da condividere con famiglia o amici?" è la domanda rivolta a tutti. Si potrà portare la propria tenda o il proprio camper, per passare la notte nel Bosco sotto le querce. Il Bosco di Paliano proporrà una notte con un astronomo che guiderà all'osservazione delle stelle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino delle Streghe – Edizione Notturna

Secondo appuntamento estivo con le streghe, il mercatino dedicato torna con un’altra Edizione Notturna anche ad Agosto, sabato 5, dalle 19 alle 2, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, spite della manifestazione Testaccio Estate, nel cuore della Roma storica,. L'appuntamento mensile all'insegna della cultura e della tradizione delle antiche herbarie continua in estate, fra scope da strega e calderoni, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell'Altra Economia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]