Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 novembre

Primo weekend di novembre, il tempo non sarà dei migliori e sono previste piogge sia sabato che domenica, ma Roma non si ferma neanche di fronte al maltempo e propone un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.

Quello alle porte sarà un weekend spartiacque: da una parte ci sono gli ultimi eventi di un Halloween che si è prolungato fino alla domenica, da un'altra ci sono già i primi addobbi ed eventi di Natale, ancora lontano ma, in fondo, non così tanto. Spazio, poi, ai mercatini, allo street food, agli spettacoli teatrali, per un weekend all'insegna della cultura, del divertimento e del gusto.

Ecco 10 eventi che RomaToday vi suggerisce per sabato 4 e domenica 5 novembre:

Musei gratis

Torna la domenica al museo gratis. Il 5 novembre, prima domenica del mese, come di consueto, infatti, nella Capitale si potranno visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Aperti gratuitamente anche i musei statali a Roma e provincia: Castel Sant'Angelo, Museo Etrisco di Villa Giulia, Villa Adriana e Villa d'Este, tanto per citarne qualcuno, perché l'elenco è davvero lungo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra su Escher

Dal 31 ottobre è arrivata in città una mostra interamente dedicata a Escher. Si trova a Palazzo Bonaparte e sarà visitabile, ovviamente, anche nel weekend alle porte. La mostra si configura come un evento eccezionale che presenta al pubblico, oltre ai suoi capolavori più celebri, anche numerose opere inedite mai esposte prima. Un’antologica di circa 300 opere che comprende l’ormai iconica Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938), la celebre serie degli Emblemata, e tantissime altre. Inoltre, a impreziosire il percorso espositivo, anche una ricostruzione dello studio che Escher aveva a Baarn in Olanda che, qui a Roma, espone al suo interno i vari strumenti originali coi quali il Maestro produceva le sue opere e il cavalletto portatile che lo stesso Escher portò con sé nel suo peregrinare per l’Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinokilo, il vintage festival al kilo a Roma

Vinokilo torna a Roma con il suo "Vintage Kilo Festival": dal 2 al 5 novembre una vera sessione di shopping al chilo, groove di musica coinvolgente, delizie culinarie, give back bar e una gamma di attività mozzafiato. Una selezione unica di capi vintage e di seconda mano da tutto il mondo, costantemente aggiornata perché possa essere la prima scelta in fatto di stile e appeal. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Da Tutankhamon a Cleopatra

Da Tutankhamon a Cleopatra, la mostra sull'Antico Egitto arriva a Roma da sabato 4 novembre, presso The Wow Side, il centro commerciale di Fiumicino. La città eterna spalanca le sue porte a un’esperienza faraonica. Da Tutankhamon a Cleopatra sarà un viaggio affascinante attraverso i segreti meglio custoditi dell’Antico Egitto. Oltre ai tesori dei faraoni, la mostra porterà in un incredibile viaggio indietro nel tempo per scoprire com’era la vita quotidiana degli antichi egizi. Per scoprire come vivevano, quali erano le loro credenze, le loro usanze e le loro abitudini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Luce

Nel cuore dell'autunno italiano, un'antica celebrazione induista si prepara a tingere le città con luci brillanti e atmosfere cariche di spiritualità. La Diwali 2023, nota come la festa della luce, è pronta a illuminare le strade d'Italia con le sue tradizionali lampade, portando con sé un'atmosfera magica e una profonda connessione con la spiritualità. Quest'anno, l'evento prenderà il via il 5 novembre a Roma, presso l'Auditorium del Massimo, con la "Festa della Luce". Un'intera giornata dedicata alla musica, alla danza, all'arte e alla cultura indiana, organizzata dall'Unione Induista Italiana, offrirà una serie di eventi coinvolgenti che si estenderanno in tutto il paese nel mese di novembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween Night la Vendetta

Chi l'ha detto che la notte delle streghe è soltanto il 31 ottobre? Sicuramente non è così a Cinecittà World dove la festa va avanti fino a domenica 4 novembre. Il parco sarà aperto dalle 11 di mattina con 40 attrazioni, 6 spettacoli e contenuti speciali fino a notte fonda. Un’atmosfera ad alto tasso di terrore e in perfetto stile americano con 13 attrazioni da paura e “Il Mondo delle Meraviglie di Halloween”, un programma di eventi nel parco per l’intera serata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millenium

Un altro weekend con il Circo Millennium torna a Capannelle con un nuovo spettacolo intitolato “Mundial”. Con Shop Today puoi acquistare i biglietti a un prezzo vantaggioso. Mundial è un concentrato di artisti provenienti da tutto il mondo in 2 ore di spettacolo mozzafiato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market

Tra bolle di sapone, live music e spettacoli circensi al via l'Hippie Market. Artigiani, giocolieri, musicisti, circensi, e bolle di sapone: l’ Appia Joy Park torna a fare da palcoscenico naturale all’ Hippie Market. Artigianato, vintage, piante rare e fiori. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, occhiali vintage, illustrazioni, riciclo creativo, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele. All'interno dell'Hippie Market ci sarà anche Foodstock, il festival del cibo da strada, con tanti truckfood per assaggiare tutto il meglio dello street food italiano e internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa degli arrosticini e della cucina abruzzese

Dal 3 al 5 novembre, va in scena la Festa dell'arrosticino e della cucina abruzzese alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. Dalle radici contadine e pastorali della propria tradizione, la cucina abruzzese arriva a Roma in una festa alla scoperta dei sapori e dei profumi della regione divenuta regina degli arrosticini in tutta Italia. L'evento è ad ingresso gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Opa! Greek Fest

Domenica 5 novembre da Snodo Mandrione ci sarà Opa! Greek Fest. Un'intera giornata dedicata alle tradizioni culturali e gastronomiche della Grecia. L'autentica cucina, l'intrattenimento dal vivo, le autentiche danze greche, per sentire che l'estate non è mai andata via. Si potrà assaggiare il cibo tradizionale Greco a cura di Spiros Greek Kantina, ci saranno laboratori gratuiti in greco antico, greco moderno per adulti, ragazzi e bambini, non mancheranno laboratori per i più piccoli, spettacoli per tutti, danze e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]