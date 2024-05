Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 maggio

Primo weekend di maggio, finalmente sembra tornare il sole e anche le temperature primaverili: quale migliore occasione per vivere al 100 per cento la nostra città? Sabato 4 e domenica 5 maggio sono tanti gli eventi in programma a Roma e dintorni.

Il primo appuntamento è con la cultura, poiché, in occasione della prima domenica del mese, tornano i musei (civici e statali) gratis. La primavera prende il sopravvento con Era di Maggio all'Orto Botanico ma c'è anche la magia a fare da protagonista in questo fine settimana di inizio maggio con spettacoli che incanteranno il pubblico.

Ecco 13 eventi da non perdere a Roma sabato 4 e domenica 5 maggio:

Musei gratis

Il 5 maggio, prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito nei Musei civici di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Saranno aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. I musei civici aperti saranno: Musei Capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia. Aperti gratuitamente anche tutti i musei statali di Roma e del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Itinerari alla ricerca della luce alla Villa di Massenzio

Roma celebra la Giornata Internazionale della Danza nello scenario del Museo della Villa di Massenzio, l’imponente sito immerso nel verde della campagna romana, al IV miglio della via Appia Antica. La kermesse, che inizia giovedì 2 maggio, culminerà sabato 4 maggio con una lunga giornata di apertura a orario continuato dalle 10 alle 22 (ultimo ingresso alle 21.30). La danza sarà mezzo di espressione contro ogni forma di violenza, alla ricerca di un dialogo di riconciliazione che accenda “la luce lungo il sentiero”, come suggerito dal titolo dell’evento. In occasione della straordinaria apertura in orario serale, dalle 19.15, al tramonto, i visitatori saranno accompagnati nel passaggio dalla luce al buio, quando la Villa, valorizzata dall’illuminazione artistica, diviene essa stessa spazio di arte e ombre, fino alle 20.30, quando il pubblico potrà assistere a una selezione di coreografie contemporanee, musiche e arrangiamenti originali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Incanti al Teatro Olimpico

Dimenticate i conigli che escono dai cilindri o le donne divise a metà da impressionanti lame. Al Teatro Olimpico arriva l'Illusione, una magia nuova, pronta a sorprendere gli spettatori fondendo realtà e sogni. Incanti è lo spettacolo in arrivo a Roma, dal 2 al 5 maggio. Protagonisti 6 giovanissimi (ma già ultra premiati) illusionisti italiani il cui obiettivo - ce lo annuncia il titolo dello show - è solo uno: incantare. I "giochi di magia" qui non c'entrano, quello che Incanti vuole fare è prima di tutto raccontare una storia, far fare un viaggio allo spettatore, al confine tra realtà e finzione, alla scoperta di un sorprendente mondo fatto, appunto, di illusioni in grado di incantare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Era di maggio" all'Orto Botanico

Con il ritorno della primavera torna all'Orto Botanico di Roma "Era di maggio". Il 4 e il 5 maggio, infatti, il giardino trasteverino, scrigno di bellezza e biodiversità, ospiterà un ricco calendario di appuntamenti inediti, per adulti, bambini e appassionati di floricoltura, che uniranno il gioco e l’intrattenimento alla cultura per imparare, divertendosi, insieme a tutta la famiglia. Non mancheranno l’artigianato e il buon cibo, con tanti punti ristoro per tutti i gusti e, per l’occasione, anche dal sapore orientale. Novità di questa edizione sarà inoltre l’open day de La Casa delle Farfalle che darà l’opportunità a tutti di scoprire le curiosità e le particolarità su questi favolosi insetti grazie alla guida esperta di biologi e entomologi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Magic!", Gran Galà Internazionale di Magia

La magia di un sorriso, questa la mission del super cast che arriva all'Auditorium della Conciliazione, il 4 e 5 maggio, per dare vita ad una nuova edizione di "Magic!", il Gran Galà Internazionale di Magia che dal 2014 torna puntuale nella Capitale per dispensare incanto, stupore, meraviglia, ovviamente formato famiglia. Per il 2024 il direttore artistico Alessio Masci e la regista Francesca Bellucci hanno convocato alcune tra le più grandi star della magia contemporanea. Tutti pronti a conquistare il pubblico con misteri ed illusioni da lasciare senza fiato. Un cast di campioni per uno show tutto dal vivo, decisamente imperdibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

In memoria di Righetto

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina dedica due giorni di celebrazioni, laboratori rivolti ai più piccoli e visite guidate, in memoria di Righetto, piccolo eroe dal grande coraggio che è ricordato tra i valorosi personaggi della Repubblica Romana. Sabato 4 maggio, presso il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, i bambini tra gli 8 e gli 11 anni potranno partecipare al laboratorio ludico-didattico Righetto e i suoi. Il coraggio dei bambini nella Repubblica Romana, con attività in sede e visita guidata che terminerà presso la statua di Righetto. Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car Boot Market a Testaccio

Domenica 5 maggio torna alla Città dell'Altra Economia il Car Boot Market Testaccio, il primo mercatino di questo genere - direttamente dal portabagagli- sulla città di Roma. Un appuntamento che si ripete dal 2012. Il Car Boot Market è un mercatino tra privati in cui gli oggetti inutilizzati sono esposti dal bagagliaio dell’auto. L’obiettivo è riqualificare gli articoli ancora utili ma depositati nelle case o nelle cantine dei privati che vi partecipano. Ecologico e semplice, il Car Boot Market riprende il concetto dei “sales” inglesi espandendolo a un’occasione di scambio d’oggetti, idee e buone pratiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Conca d'oro street food

Fino a domenica 5 maggio, al Parco delle Valli di Conca d'oro, c'è la carovana di TTS Street food. Nel parcheggio immerso nel verde sarà allestito il villaggio Street Food più colorato, gustoso ed accogliente dell’anno. Si potrà degustare il meglio della cucina “on the road” in tutte le sue sfumature, dai sapori della tradizione alle ultime sfiziose novità internazionali. Una divertentissima maratona dedicata alla buona cucina che ogni giorno preparerà originalissime prelibatezze sotto il cielo della capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carbonara day a Testaccio

Approda all’ex Mattatoio di Testaccio presso la Città dell’Altra Economia, il Carbonara day. Sabato 4 e domenica 5 maggio si potrà apprezzare una grande carbonara, preparata in diretta, in cucine aperte, davanti gli occhi di centinaia di persone che ammireranno il lavoro di una intera brigata, che, elemento dopo elemento e preparazione dopo preparazione, comporranno centinaia di piatti come se fossero in una catena di montaggio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rugantino al Teatro Sistina

Una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina rivive per la gioia del pubblico: con la supervisione di Massimo Romeo Piparo sarà di nuovo in scena la maschera amara e dissacrante di “Rugantino” dei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, Serena Autieri, ancora una volta straordinaria interprete dell’intrigante personaggio di Rosetta, Michele La Ginestra, che torna a vestire i panni del celebre personaggio indossati per la prima volta oltre 20 anni fa. Nel ruolo di Eusebia torna Edy Angelillo, con la partecipazione di Massimo Wertmuller nel ruolo di Mastro Titta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli gnocchi con sugo di castrato a Nerola

La Sagra degli gnocchi con sugo di castrato torna a Nerola il prossimo 5 maggio. I visitatori potranno passeggiare per il centro storico del borgo, godere dell'aria buona e dei bellissimi panorami che regala il territorio sabino. In programma anche mercatino dell'artigianato, musica dal vivo, animazione e gonfiabili per bambini. Il menu completo prevede: bruschette con olio extra vergine delle colline nerolesi e con pomodoro; gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, acqua. Il menu bimbi invece prevede: gnocchi con sugo di pomodoro, panino con salsiccia casareccia alla brace, acqua. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del Fungo Porcino a Vallerano

Stand gastronomici, area camper, mercatino dell’artigiano, giochi per bambini, passeggiate, visite guidate: domenica 5 maggio, presso il giardino comunale di Vallerano, inizia il calendario degli appuntamenti enogastronomici della Tuscia, con la “Sagra del fungo porcino”. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione San Vittore Martire, Comitato festeggiamenti 2023/24, prevede un programma ricco di iniziative per tutto l’arco della giornata. Dagli stand gastronomici all’area camper, dal mercatino dell’artigiano ai giochi per bambini. E, ancora: passeggiate e visite guidate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa di San Giuseppe a Pavona

Fino a domenica 5 maggio, in occasione dell’amata festa di San Giuseppe, tutta Pavona sarà in festa come avviene ogni anno dal 1964 (anno di fondazione della Chiesa che porta il nome del Santo Patrono). A partire dalle 8 si svolgerà la funzione religiosa e la suggestiva processione per tutte le vie della città, accompagnata dalla storica Banda di Frascati. A partire dalle 10 a notte, per tutti i giorni, Piazza Enrico Berlinguer si accenderà con una manifestazione colma di attrazioni organizzate dal Comitato Feste Pavona: animazione con mascotte giganti, raduni di Vespe d’epoca, esibizioni di scuole di danza, wrestling, giochi, magia e tanto altro, con chiusura delle giornate con grandi nomi della musica e della comicità italiana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]