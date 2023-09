Weekend a Roma: 19 eventi da non perdere sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre

Ultimo weekend di settembre, ma anche primo di ottobre. L'autunno ha fatto il suo ingresso, anche se le temperature, per ora, dicono tutt'altro e invitano a godere di un altro fine settimana all'insegna delle temperature miti. Un'occasione per fare qualche giro in città, visitare giardini, parchi e reperti storici, ma anche per rilassarsi, divertirsi e lasciarsi stupire da eventi scenografici, suggestivi e mozzafiato.

Neanche a dirlo, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, il calendario degli appuntamenti è fittissimo e abbraccia i gusti di tutti, amanti della cultura, delle escursioni, del teatro, del cibo. Pronti? Ecco 19 eventi da non perdere sabato e domenica a Roma e dintorni:

Musei gratis

Domenica 1 ottobre, prima domenica del mese, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale. Si rinnova, come sempre, la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Tanti anche i musei statali ad ingresso gratuito da non perdere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appia Day

Domenica 1 ottobre torna anche l'Appia Day, un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia valorizzandone i paesaggi suggestivi e le testimonianze millenarie. Tutti gli incontri sono gratuiti e con prenotazione obbligatoria allo 060608. Il programma delle escursioni e delle visite speciali è denso, a partire dalle 9 del mattino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bugs Bunny at the Symphony

Raccontare il mondo delle colonne sonore attraverso i suoi protagonisti, svelare la magia e il grande lavoro dietro gli spartiti, vivere un’esperienza cinematografica unica con un’orchestra di oltre 80 elementi che sonorizza dal vivo – per la prima volta in Italia – il lungometraggio Bugs Bunny at the Symphony all'Auditorium Conciliazione (acquista i biglietti su Shop Today) sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Una prima europea che atterra in Italia dopo aver fatto il giro del mondo a colpi di sold out per ben tre decenni nelle più prestigiose sale da concerto, dalla New York Philharmonic alla Sydney Opera House passando per la Royal Philharmonic. Daffy Duck, Silvestro e Titti sono gli intramontabili protagonisti di questo spettacolo che in ogni Paese ha saputo conquistare tanto i più piccoli quanto gli adulti, in un sorprendente show adatto ad ogni età e anticipato da una vera e propria festa (si inizia un’ora prima della proiezione) con animatori, personaggi Looney Tunes e la straordinaria partecipazione dei maestri d’orchestra che “giocheranno alla musica” con i piccoli ospiti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Land – Tattoo Expo Roma

Dal 29 settembre, Roma torna ad essere la Città dell’arte urbana e di strada. Arriva nel cuore della Città Eterna la settima edizione di Urban Land. Si tratta dell’unico evento che unisce arte metropolitana, musica, spettacolo, sport e cultura. L’evento che celebra la cultura metropolitana si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre al Ragusa Off, in via Tuscolana. Tre giorni di sperimentazione artistica, scambio culturale, condivisione e creatività, il tutto in uno spazio innovativo e accattivante, dove dibattito, collaborazioni, innovazione, fantasia ed esperienza sono i fattori chiave per diffondere il concetto di arte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Multi", viaggio alla scoperta di culture e cotture

Il 29-30 settembre e 1 ottobre, a Roma, all’Esquilino, nei giardini di Piazza Vittorio, arriva "Multi. Viaggio alla scoperta delle culture e delle cotture che ci uniscono". Il festival, organizzato da Lucy e Slow Food Roma è un'occasione di incontro, condivisione, convivialità. Si tratta di un progetto nato nel nome della multiculturalità: ci saranno incontri, seminari, lezioni, degustazioni, concerti, danze che coinvolgeranno diverse comunità che negli anni si sono trasferite a Roma da tanti paesi del mondo (Cina, Iran, Giappone, Palestina, Ucraina, Bolivia, Ecuador, Pakistan, India, Bolivia, Perù, Marocco…) e poi scrittrici e scrittori che a Roma ci sono nati o ci vivono da tempo e conoscete molto bene. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pio e Amedeo al Teatro Brancaccio

Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di "Felicissima sera", Pio e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo “Felicissimo show". Saranno a Roma, al Teatro Brancaccio 1 e 2 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Oktoberfest a Testaccio

Oktoberfest di Roma si celebra a Testaccio, alla Città dell'Altra Economia, dal 28 settembre al 1 ottobre 2023. Si tratta della seconda edizione dell'Oktoberfest di Roma, anche questa volta ad ingresso gratuito. Si potrà vivere, nel cuore della Capitale, la grande festa delle 7 sorelle di Monaco. Quattro giorni di festa con musica dal vivo, street food bavarese e birra a fiumi. Tutti i giorni 3500 metri quadri saranno dedicati alle specialità gastronomiche bavaresi. Ci saranno: 6 birrifici da Monaco, 24 birre da assaggiare, 12 punti bar, 5 street food corner a tema, Pretzel corner, Biergarten di oltre 4.000 mq all'aperto, Area Kids, live show e musica tutti i giorni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carbonara Day

Sarà un lungo weekend, dal 29 settembre al 1 ottobre, dove poter apprezzare una grande carbonara espressa e preparata in diretta dalle due brigate del Bistrot Contadino. Il Carbonara Day sarà ospite del Festival del Cibo di Strada di Garbatella, all’interno del Giardino Monsignor Desiderio Nobel – Via delle Sette Chiese 101. Un percorso nel parco con stand di artigiani del gusto, ristoratori regionali, pasticcerie, friggitorie, osterie e forni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della birra a Fiumicino

Dal 29 settembre in Largo Paolo Borsellino, torna "Tutti in Birra" la festa della birra di Fiumicino. L'evento, giunto alle terza edizione, si svolgerà nell'arco di dieci giorni all’insegna della birra e della grande tradizione gastronomica italiana. Si potranno gustare birre speciali alle quali abbinare arrosticini, fritto di pesce, primi della cucina romana, panini e pizza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Arte e collezionismo a Roma”, a Palazzo Brancaccio

Lo stile elegante di Giovanni Boldini, tra gli interpreti più talentuosi della Belle Époque, le inconfondibili opere di Giorgio Morandi e Giorgio De Chirico, il futurista Giacomo Balla, Camillo Innocenti, esponente della Secessione Romana, pregevoli pittori del Cinquecento e del Seicento come Lorenzo Sabatini, Bartolomeo Passarotti, Giovanni Lanfranco e Simon Vouet, che contribuì all’introduzione del barocco italiano in Francia; ma anche Gio Ponti, autore di magnifici disegni, e due pittori di rilievo come Ippolito Caffi e Gaetano Gandolfi. Sono alcuni dei principali artisti presenti alla mostra dell’antiquariato “Arte e Collezionismo a Roma” che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio, con il patrocinio del Ministero della Cultura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Domenica mattina per bambini al Cinema Troisi

Una domenica diversa dal solito quella che il Cinema Troisi propone a partire dal 1 ottobre, in collaborazione con il Teatro Verde. Ogni domenica mattina a partire dalle 9.30, il Teatro Verde curerà un laboratorio di marionette al costo di 7 euro a partecipante, seguito dalla proiezione dei classici Disney alle 11 e alle 13 con biglietto a 3 euro. Questa domenica è in programma Pinocchio (1940). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dell'Uva di Marino

Torna a Marino la tanto attesa Sagra dell’Uva 2023. In programma la rievocazione storica del ritorno di Marcantonio Colonna dalla battaglia di Lepanto con le truppe, i nobili e il popolo in parata per le vie del centro di Marino. I figuranti vestiti con abiti d’epoca vi faranno vivere la magia di quell’evento storico. Il palco si accenderà con performance teatrali spettacolari che vi faranno ridere, piangere e applaudire! I talenti locali vi faranno innamorare dell’arte e della cultura. A chiudere la Sagra sarà il concerto dei The Kolors. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell’Uva e dei Vini a Velletri

La Festa dell’Uva e dei Vini di Velletri si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, a seguito del rinvio di una settimana (causa maltempo). ÈDue giorni che onoreranno i prodotti tipici di Velletri interessando tutto il centro storico a partire da Piazza Garibaldi. Lo spirito della manifestazione è infatti quello di coinvolgere e aggregare tutte le componenti – associative, civiche, commerciali, turistiche, enogastronomiche – della città di Velletri e offrire al turista e al visitatore un percorso snodato lungo tutto il centro, con il Corso della Repubblica protagonista assoluto insieme alle piazze e alle vie limitrofe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Tartufo e Cioccolato", la festa a Subiaco

Tartufo e Cioccolato saranno i protagonisti assoluti nel weekend a Subiaco, in provincia di Roma. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, infatti, la maestosa Rocca Abbaziale di Subiaco spalanca le sue porte a tutti gli amanti della buona cucina, del buon gusto e dell’arte e si trasforma in un affascinante mix di colori mentre l'estate cede il passo all'autunno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle tacchie ai funghi porcini

Nel weekend, invece, a Bellegra si celebra la quindicesima "Sagra delle tacchie ai funghi porcini". Organizzata dalla Pro Loco di Bellegra, la Sagra celebra due prodotti gustosi e tipici della cucina e del territorio bellegrano. Le tacchie, nella antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova che una volta “ammassate” vengono tagliate a mano in maniera casuale ma sempre in modo da darle la tipica forma a rettangoli irregolari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino

Torna la 56esima edizione della Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino. L'Autumnus in Civitate Suriano andrà avanti sabato 30 e domenica 1 ottobre con una grande festa che vedrà protagoniste le castagne. Ci saranno “Le bancarelle di Soriano”, mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage, incontri con astrofisici per osservare le stelle, esibizione dei Giovani Focolieri e Musici della Contrada San Giorgio e dei Giovani Spadaccini del Rione Rocca, esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Trinità e della Contrada Papacqua, disputa del Palio delle Contrade e relativa premiazione e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La "Festa del nonni" a Cinecittà World

La Festa dei Nonni arriva prima a Cinecittà World. Il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma celebra l’importanza dei nonni e anticipa di un giorno la ricorrenza ufficiale. Domenica 1 ottobre sarà dedicata a tutte le famiglie che vogliono rendere loro omaggio. Per l’occasione il Parco regala l’ingresso gratuito – da attivare sul sito - a tutti i nonni e le nonne over 60 che potranno così trascorrere una giornata speciale con i propri nipoti, all’insegna della condivisione e del divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi saranno sabato 30 settembre a Ciampino, in Viale Kennedy e domenica 1 ottobre in via dell’Aeroporto di Centocelle e in Piazza dei Consoli, zona Tuscolano. Un appuntamento da non perdere per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [QUI LE INFORMAZIONI SULL'APPUNTAMENTO DI CIAMPINO] [QUI LE INFORMAZIONI SULL'APPUNTAMENTO AL TUSCOLANO]

Car Boot Sale, il mercatino nel cofano dell'auto

Torna domenica 1 ottobre al Da Vinci Village il car boot sale, ovvero il mercatino del baule ispirato ai principi del riuso e della sostenibilità, un evento in costante crescita che si ripete ogni prima domenica del mese nel parcheggio antistante al Bar Bonetti; i cittadini si riuniscono e, vendono gli oggetti che non servono più dal cofano della propria auto. L'obiettivo è riqualificare gli articoli ancora utili ma depositati nelle case o nelle cantine dei privati che vi partecipano: dall’ oggettistica, ai complementi d'arredo a capi di abbigliamento in buono stato ma che non servono più. [TUTTE LE INFORMAZIONI]