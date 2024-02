Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 febbraio

Primo weekend di febbraio, il Carnevale è entrato nel vivo con tante feste e iniziative in città. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, dunque, spazio a sfilate, carri e a un mare di coriandoli, ma anche a cultura e spettacoli.

Nel fine settimana torna l'appuntamento con musei e aree archeologiche gratis, tante sono le mostre da visitare, gli spettacoli teatrali ai quali assistere e non mancano i mercati e le fiere. Ecco cosa fare sabato 3 e domenica 4 febbraio a Roma:

Musei gratis

Il 4 febbraio, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Domenica saranno infatti aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo i Fori Imperiali e numerosi musei civici e statali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale a Cinecittà World

Da sabato 3 febbraio il Carnevale arriva a Cinecittà World. Il parco divertimento del cinema e della tv annuncia infatti un'importante novità, la prima del 2024: l'apertura del Villaggio di Carnevale. La via di ingresso al parco, in modalità “Carnival Street”, ospiterà ogni ora la parata dei carri del cinema, con Big Foot, Maxi Chopper, sfrontate limousine, auto della polizia made in USA, auto e robot transformer, personaggi e supereroi, nonché la parata tradizionale dei carri tipici di Carnevale, in collaborazione con il Carnevale di Fano. Guest star e Madrina del Carnevale sarà Carmen Russo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma International Estetica

Dal 3 al 5 febbraio, Roma diventa la casa della bellezza e del benessere. Va in scena la XVI edizione di Roma International Estetica, interessante manifestazione dedicata all'estetica professionale, un appuntamento imperdibile per tutti i professionisti e gli amanti del settore. La manifestazione si terrà presso Fiera Roma, all'interno sarà possibile visitare diverse aree espositive: estetica, benessere e salute, solarium, wellness, nail, servizi e attività terziarie, hair&barber. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Piccolo Principe al Sistina

Primo weekend de Il Piccolo Principe al Teatro Sistina. Una storia che tutti conoscono, ma nessuno ricorda, quasi a provare che quanto dice il suo autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. E quali sono queste cose? Quelle che ci insegnano da piccoli e che dimentichiamo una volta diventati grandi. Spetta proprio al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. Lo spettacolo è in scena al Sistina dal 1 al 12 febbraio 2024. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Frascati

Il Carnevale di Frascati torna nel vivo anche questo weekend. L'intera cittadina dei Castelli Romani diventa la città del Carnevale, con eventi da non perdere all'insegna del folklore e della tradizione. Si tratta della terza edizione terza targata ArtePassione. Domenica 4, in particolare, alle 15 ci sarà la partenza del corteo mascherato da piazza delle Scuole Pie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh Experience

Van Gogh Experience è la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell’immensa opera di Vincent Van Gogh. Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tosca – D’Altro Canto "Napoli"

D'Altro Canto – Napoli è lo spettacolo che Tosca porta all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il prossimo 4 febbraio. Ricercatrice musicale senza sosta, la cantante tornerà ad esibirsi in Sala Petrassi nello show scritto con Giorgio Cappozzo e Valentina Romano, per la direzione musicale di Joe Barbieri. Protagonista la musica, ma anche gli amici, Tosca, infatti, sarà sul palco con Peppe Barra, Serena Rossi, Peppe Servillo & Raiz. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paola Minaccioni in Stupida Show

C'è tempo fino a domenica per assistere al nuovo spettacolo di una delle artiste più amate del teatro, del cinema e della televisione italiana, al teatro Ambra Jovinelli. Stiamo parlando di Paola Minaccioni che porta in scena Stupida Show!, un monologo di stand up comedy, firmato da Carrozzerria Orfeo, scritto da Gabriele Di Luca, anche regista insieme a Massimiliano Setti. Uno spettacolo per cuori coraggiosi in cui Paola Minaccioni ci accompagnerà nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mega Carnevale a Zoomarine

Il Mega Carnevale di Zoomarine, per l'edizione 2024, propone un calendario fitto di iniziative adatto ad un pubblico trasversale. Si parte con la "Battaglia dei coriandoli", per poi ammirare Parata dell'Allegria, a cura della compagnia Sasselles Show, con il talento e l'energia di trampolieri, giocolieri e danzatori. Ballerini e acrobati professionisti daranno poi vita a due nuovi show "Voglia di colori" e "La follia del Carnevale". Tra una attrazione e l'altra sarà possibile poi seguire le avventure del Teatro dei Burattini con la compagnia Nuovo Teatro dei Burattini ed armarsi di fantasia e manualità per partecipare al super laboratorio delle maschere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'albero di Natale al Teatro Golden

Fino a domenica, il Teatro Golden presenta "L'Albero di Natale" con Simone Montedoro, Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi, Andrea Lolli. Una commedia che ruota attorno alla storia di Marco, quarantacinquenne di bella presenza e di professione scrittore, rimasto vedovo da quattro anni. Una vita che affronta nel ricordo della moglie senza alcun interesse per altre relazioni. Marco non ha neppure più fatto l’albero di Natale da quando ha perso la sua compagna, il suo amore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cartoon Fest a Snodo Mandrione

Il "Cartoon Fest" arriva a Snodo Mandrione domenica 4 febbraio. Un evento pensato per celebrare il mondo dei cartoni animati, dei fumetti in tutte le sue sfaccettature. Ci saranno Cosplay a Tema Cartoon, quiz Cartoni Anni ’80, sfude di ballo a sospresa, cartoon dance, laboratori per bambini, conferenze con i creatori dei fumetti e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Mercatino delle Vanitose

Torna nel weekend, il Mercatino delle Vanitose alla Città dell’Altra Economia, Ex-Mattatoio. Una giornata dedicata alla bellezza, alla vanità, alla cura del corpo e dei capelli, al trucco, alla moda ed agli accessori. Una selezione di espositori del mondo fashion e beauty che presenteranno le loro creazioni e saranno a disposizione per dimostrazione dei loro trattamenti estetici professionali e della realizzazione delle loro creazioni. Per i più piccoli ci sarà un'area bimbi sui prati con molti laboratori artistici e didattici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jack e il fagiolo magico a Centrale Preneste

Il prossimo appuntamento della rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro è domenica 4 febbraio con “Jack e il fagiolo magico”: uno spettacolo d’attore con uso di maschere e ombre liberamente tratto da “Jack e il fagiolo magico” di J. Jacobs. In scena ci sono Daniele Dainelli e Patrizia Signorini, la regia è di Marina Signorini e Giovanni Ferma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Segreti dell'Artemisio, trekking gratuito

Sabato 3 febbraio si svolgerà un trekking alla scoperta dell'Artemisio organizzato dall'Associazione "Camminando con". Partendo da Fontana Marcaccio a Velletri, si arriverà, percorrendo 8 Km, al Maschio d'Ariano. Durante la passeggiata verranno approfonditi aspetti vegetazionali, ambientali, morfologici e storico archeologici di cui la zona è ricca. L'evento è gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]