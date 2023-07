Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 luglio

Ultimo weekend di luglio, temperature roventi e una Roma che, a poco a poco, si vuota dei romani in partenza per le vacanze. Per chi resta, però, la Capitale non si ferma, al contrario, propone eventi per tutti i gusti. Dalla musica alla cultura, dallo shopping alle escursioni, il weekend alle porte è all'insegna del divertimento e del relax a Roma e dintorni.

Se state progettando cosa fare sabato 29 e domenica 30 luglio, ecco 13 eventi da non perdere, suggeriti da RomaToday:

Rally di Roma Capitale

Il Rally di Roma Capitale è ormai un appuntamento fisso in città, e torna dal 28 al 30 luglio. La cerimonia di apertura è prevista nella giornata del 28 luglio con una sfilata delle auto per le strade della città. Dopo le prove libere a Fumone, le vetture arriveranno in piazza della Bocca della Verità. E' qui che, dalle 18.00, le vetture di gara effettueranno il tradizionale carosello per le vie della città percorrendo via Petroselli, Vico Jugario, piazza della Consolazione, Foro Romano, via di San Teodoro, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, viale Aventino, Piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana, via Giovanni Lanza, Via Cavour, Via degli Annibaldi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antonio Giuliani a Ostia Antica Festival 2023

Antonio Giuliani torna alle origini con uno spettacolo comico e garantito. "MayDay...Summer" è lo show protagonista il 29 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. Ricominciando da dove si era fermato: sul palco con il pubblico in platea, in teatro! Giuliani dice di essere emozionato, come quando debuttò per la prima volta in un piccolo pub della periferia romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Drusilla Foer in Eleganzissima

Drusilla Foer ritorna in scena nell’estate del 2023, ancora una volta con il suo recital in divenire, Eleganzissima, ormai un format di culto in continua trasformazione.Il tour, nelle piazze e negli anfiteatri di grande suggestione, fa tappa al Teatro Romano di Ostia Antica il 30 luglio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa de l'unità

Domenica 30 luglio si chiude il sipario della Festa de l’unità di Roma alle Terme di Caracalla. Ultimo weekend di un ricco cartellone di eventi, dibattiti, iniziative e musica dal vivo che ha animato la Capitale per due settimane. "Diritti a tutta birra" è stato il tema di questa edizione che, come ha fatto sapere Enzo Foschi, candidato alla Segretario del Pd Roma, è uno slogan "un po’ irriverente, ma sicuramente centrato sugli obiettivi politici. Tutela e rivendicazione dei diritti per tutte e tutti, in nome della libertà troppo spesso colpita da provvedimenti e azioni ingiuste e inique delle destre al governo". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa de Noantri

Giunge al termine, lunedì 31 luglio, la Festa de Noantri. Continuano le celebrazioni nel weekend alle porte, nello specifico: sanato 29 luglio, alle 16,30, ci sarà la S.Messa Pontificale nella Basilica di S. Crisogono in lingua Corsa; mentre domenica pomeriggio ci saranno: imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio vestizione Sacra Statua con abito donato dalla maison Borbone Luigi Maria, processione “Madonna Fiumarola. La Sacra statua a bordo di un natante dei Carabinieri, procederà lungo il Tevere direzione Trastevere. Alle 20,30 è previsto a Ponet Garibaldi, qui interverrà la Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale e avrà inizio della Processione terrestre. Concluderanno la festa, i fuochi d'artificio, la benedizione e i saluti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma c'è Fish & Wine, un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Enea ad Ostia Antica, all’alba

Domenica 30 luglio ci sarà la possibilità di visitare all'alba il Teatro Romano di Ostia Antica. La visita, ispirata ad Enea e al suo viaggio nel Mediterraneo, è organizzata da CoopCulture e si ripeterà anche nelle domeniche successive nell’Area archeologica di Ostia Antica. “All'Alba finalmente l'approdo: Enea ad Ostia Antica” non è uno spettacolo all’alba ma l’alba stessa che diventa uno spettacolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Dal Vivo Sono Molto Meglio" di Paola Minaccioni

Il 29 luglio, nei giardini di Palazzo Chigi di Ariccia, è in arrivo Paola Minaccioni con la sua carrellata di maschera, gioco, personaggi e ironia nell’ormai cult "Dal Vivo Sono Molto Meglio". Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla radio, arrivano sul palco sotto le stelle dei giardini seicenteschi dei castelli romani per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Dal Vivo Sono Molto Meglio è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano al mare

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano sul litorale romano: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia saranno, sabato 29 luglio a Marina di San Nicola a Ladispoli, in via Tre Pesci, e domenica 30 luglio al Lido di Ostia, in Piazza Sirio. Due appuntamenti per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nik West al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, Nik West. L'artista si esibirà nel cuore di Roma il 28 e il 29 luglio. È stata una delle migliori amiche di Prince, ammirata e apprezzata non solo da artisti come il genio di Minneapolis ma anche da Dave Stewart degli Eurythmics (“È la versione al femminile di Lenny Kravitz”) o Steven Tyler. Sfoggia un mohawk colorato a forma di chiave di basso. La presenza scenica esplosiva non è sufficiente per descrivere il modo in cui Nik West si muove, stupisce e sciocca la folla ovunque. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sud Fud Festival

Sud Fud Summer Festival, la manifestazione interamente dedicata a cibo, musica e tradizioni del Sud Italia, presso il Parco Avventure di Fregene, presenta, sabato 29 luglio Fernando Akba e Mauro di Maggio Band e a seguire dj set per ballare fino a tarda sera. Domenica 30 luglio, invece, è previsto il "Laboratorio del piccolo botanico" a cura di Laura. Si tratta di un attività a pagamento. A seguire, alle 21, Le tre meno un Quarto saranno protagonisti di un concerto pizzica e taranta - ingresso libero. Si ballerà con dj set fino a tarda notte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del prosciutto di Bassiano

Lasciamo Roma, perché da venerdì 28 a domenica 30 luglio, arriva la 54esima edizione della Sagra del prosciutto a Bassiano. Ci saranno una serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, i prosciuttifici Reggiani e Bassiano Reale, la Rete d’impresa Bassiano. La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Bassiano che sarà raggiungibile grazie ad un servizio navetta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]