Weekend di San Pietro e Paolo: 16 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 giugno

Weekend di fine giugno, weekend di San Pietro e Paolo. Tempo buono, temperature alte ma non troppo, il clima ideale per andare al mare o in piscina ma anche per fare una piacevole passeggiata nelle vie della Capitale, magari tra festival musicali ed enogastronomici. Nel fine settimana alle porte, Roma festeggia i suoi Santi patroni e lo fa con un calendario di eventi per tutti i gusti.

Non mancano i concerti, ovviamente, così come gli appuntamenti con il cinema all'aperto, ormai un must delle estati romane. Spazio ai bambini, al divertimento e alle danze. Se sei alle prese con il programma del weekend, ecco (TOT) eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 giugno a Roma e dintorni:

Il Cinema in piazza

Prosegue il cartellone di cinema sotto le stelle nelle arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. Nel dettaglio il programma di questo fine settimana sarà il seguente: a Trastevere, sabato "Legalità, lavoro, giustizia sociale: testimonianze" e proiezione di "Scusa Italia" e domenica "The life aquatic with Steve Zissou" di Wes Anderson; a Tor Sapienza, sabato "Fargo" di Joel & Ethan Coen alla Cervelletta e domenica maratona "Boris" con alcuni episodi della stagione 2 e 3; a Valle Aurelia, sabato Walter Salles presenta "Diarios de motocicleta" e domenica serata per famiglie con "Shark Tale".

Melodie in Villa

Concerti di musica del Settecento, arie d'opera dell'Ottocento, fino alle melodie degli inizi del Novecento: a Roma è arrivato "Melodie in Villa", la kermesse che propone concerti ad ingresso libero e gratuito, in ville e parchi della città. In particolare, domenica 30 giugno, a Villa Pamphilij (ingresso da via Vitellia 102), si esibiranno alle 11 I Giovani Filarmonici Pontini nel concerto Musiche dei cantautori italiani. Alle ore 17 appuntamento a Villa Lazzaroni (via Appia Nuova 522) per Autori romani nel mondo a cura del Quartetto Pessoa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un Mare DiVino

Sabato 29 e domenica 30 giugno, in piazza Anco Marzio a Ostia, va in scena "Un mare DiVino", la manifestazione che prevede degustazione dei migliori vini bianchi, rosati e bollicine d’Italia e di alcune chicche gastronomiche e la possibiltà di abbinarli ai piatti che chef selezionati realizzeranno per l'occasione. Sul litorale romano ci saranno, infatti, 6 show cooking e dj set con musica sotto le stelle. Appuntamento dalle 18 a mezzanotte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Calcutta a Rock in Roma 2024

Domenica 30 giugno arriva all'Ippodromo delle Capannelle Calcutta. Il concerto farà parte del ricco cartellone di Rock in Roma 2024 tornato puntuale ad animare l'estate romana. Il concerto avrà inizio alle 21,45, ma l'apertura porte è prevista dalle 17. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Punk in Park a Cinecittà World

La West Coast arriva a Roma. Punk in Park è il primo evento interamente dedicato al punk rock in pieno stile californiano ed è in programma il 29 giugno a Cinecittà World. Per tutti gli appassionati del genere musicale, l'appuntamento è nel Palastudio del parco divertimenti del Cinema e della Tv, che accoglierà le band storiche ed emergenti del panorama Punk italiano che si alterneranno no stop sul palco dalle 17 a mezzanotte e mezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Aqua World opening party

Sabato 29 giugno Aqua World festeggia la sua prima stagione da parco indipendente, adiacente a Cinecittà World, ma ora con un ingresso dedicato. Nel Parco si può trovare la Cinepiscina, la prima piscina cinematografica d'Italia di oltre 1700 metri quadrati con una profondità dai 15 cm fino a 1 m, Paradiso, il Fiume Lento, il “lazy river” lungo 300m dove farti cullare dalla dolce corrente su morbidi gommoni in totale relax, Vortex e Boomerang, gli scivoli su gommoni da fare in coppia alti 12 metri, inaugurati nel 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musica a Magicland con Radio Globo

Sabato 29 giugno secondo weekend in cui Radio Globo sbarca a MagicLand, il Parco divertimenti di Valmontone. Il Truck Globo, una vera e propria stazione radio itinerante, si posizionerà all'interno del Parco per trasmettere in diretta e coinvolgere i visitatori con musica, animazione e gadget. Le trasmissioni saranno condotte da Riccardo Di Lazzaro insieme a tutto lo staff del programma Non è il Morning (Tommaso, Elena e Bera), che animeranno anche i dj set e lanceranno gadget dal palco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Foodstock a Fiumicino

Il Festival del Cibo di Strada sbarca a Fiumicino: dal 28 al 30 giugno in Darsena a Fiumicino, foodtruck con cibo di strada gourmet, birre, musica e artisti di strada. Si tratta di "FoodStock" che si terrà in viale Traiano (spazio Darsena). Un’accurata selezione di street chef celebreranno i piatti più popolari della tradizione italiana, proposte culinarie che presteranno attenzione alle eccellenze del territorio e della Regione Lazio e non mancheranno degustazioni dal sapore internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Fiesta Latina incontra l'Italia" a Don Bosco

"Fiesta Latina incontra l'Italia" è l'evento che arriva in piazza San Giovanni Bosco, dal 28 al 30 giugno. In occasione delle festività di San Pietro e Paolo, la piazza centrale del quartiere Don Bosco si accenderà di mille colori, con specialità gastronomiche latinoamericane dal Messico all'Argentina, fino a Cuba. Appuntamento a partire dalle 18 di venerdì 28 giugno e fino a domenica 30 giugno. Presenti anche specialità italiane del Sud Italia e mercatino di artigianato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Palio del Velluto

Il Palio del Velluto di Leonessa torna dal 28 al 30 giugno. Si tratta di una tradizione che affonda le sue radici nel lontano 1464 e che per 114 anni stimolò a tal punto l’antagonismo fra gli abitanti del posto da costringere Margarita d’Austria – la figlia di Carlo V a cui la manifestazione è dedicata – a sospenderlo. Spettacoli di fuoco, musici, giullari e ricette rinascimentali da gustare mentre i Sesti, ovvero le sei contrade del borgo reatino, bramano il palio a colpi di giochi: la “palla grossa”, la “gara del pane” e ovviamente quella dedicata alla “giostra del velluto”. Ci si gioca il tutto per tutto, perchè conquistare l’antico stendardo che per un anno intero sarà esibito dalla contrada vincitrice è orgoglio di tutti! Saranno gli abitandi della contrada di Corno, Forcamelone, Poggio, Croce, Terzone oppure quella di Torre a vincere? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food a Civitavecchia

La carovana del TTSFood fa tappa sul Lungomare di Civitavecchia: 20 gli street chef che si sfideranno tra padelle e fornelli, realizzando piatti della tradizione ma anche specialità insolite, strizzando l'occhio anche alle cucine estere. Antipasti sfiziosi ma anche primi, secondi di carne e pesce e contorni per tutti i gusti. Offerte gluten free e vegan. Cotture alla brace, fritti croccanti e farine lavorate da veri e propri mastri fornai che arricchiranno il menù di pizze, panini e gustose focacce. Tavoli e sedute permetteranno di godere delle serate rilassanti piene di bontà gastronomiche tipiche del mondo “On the road”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stravilla! Bonelli Playground

Seconda settimana di programmazione a Villa Bonelli per il festival di teatro, nuovo circo, musica e laboratori per tutta la famiglia Stravilla! Bonelli Playground. Sabato 29 giugno appuntamento per i più piccoli con il laboratorio “Il Parco dell'immaginario” adatto da pochi mesi fino ai 13-14 anni, che prevede giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d'arte e letture ad alta voce. In calendario, per tutta la famiglia le letture animate “Leggere è fantasia”. Domenica 30 giugno, in doppia replica, c’è lo spettacolo “Se il nonno diventa un gatto - raccontami una storia”. Il fine settimana si chiude poi con "Giochi al Parco" con animazione diffusa, truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura di animatori professionisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend nell'Oasi affiliata WWF a Castel Romano

Sabato 29 e domenica 30 giugno proseguono le attività dedicate ai visitatori all'Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, la nuova area verde protetta gestita dal Designer Outlet in collaborazione con l'associazione ambientalista. Sabato e domenica sarà possibile prenotare visite guidate dell'Oasi della durata di un'ora - partenza alle 12 e alle 15 - con le guide WWF e laboratori didattici gratuiti per ragazzi da 4 a 14 anni. Nel dettaglio: sabato alle 11 è previsto il laboratorio-quiz Indovina cos'è? e alle 16 il divertente Torre Jenga. Domenica alle 11, appuntamento con il workshop Che animale sei? e alle 16 sulle tracce dei dinosauri con Paleontologo per un giorno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Samar Festival a Saracinesco

Domenica 30 giugno, nel paese di Saracinesco, in provincia di Roma, si terrà il Samar Festival, il progetto di residenza d’artista, con la direzione artistica di Mirko Pierri e Fabio Pecchioli. Il festival sarà un’occasione unica di dialogo e confronto tra le maestranze e il territorio, uno scambio reale di esperienze e saperi. Al centro del festival e della residenza d’artista ci sarà il tema del tempo, declinato nelle sue accezioni storiche, filosofiche e pratiche: Saracinesco, infatti, è un luogo nel quale il tempo sembra essersi fermato, ma al tempo stesso è caratterizzato dalla presenza di ben 7 orologi solari, un vero e proprio museo diffuso tra le strade e le piazze che scandisce il trascorrere delle ore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della frittura

Nel Giardino comunale di Vallerano (in provincia di Viterbo) nel weekend arriva la Sagra della Frittura. Una tre giorni di sapori, tradizione e divertimento in cui gustare melanzane, patate, zucchine, baccalà, salvia, fiori di zucca fritti e tanto altro. Ci sarà amche un mercatino dell’artigianato con banchi provenienti da tutta Italia e uno spazio dedicato ai bambini con gonfiabili e giochi. Nella giornata di domenica sarà possibile partecipare a passeggiate o visite guidate insieme all’Associazione Kalipè alla scoperta di Vallerano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

#RetroFestival, la kermesse di cultura swing e rétro

Lasciamo i confini della Capitale, perché a Terracina arriva il Retro Festival. La località di mare in provincia di Latina si trasforma, dal 27 a 30 giugno in pista da ballo con musicisti e ballerini provenienti da ogni parte del mondo. Quattro giorni di attività che spaziano da workshop, dibattiti e ben 5 band live di musica swing, per passare poi a lezioni di Lindy Hop e Solo Jazz con insegnanti internazionali, "taster classes", DJ set, ed esibizioni di artisti provenienti da tutto il mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]