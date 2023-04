Weekend del Primo Maggio a Roma: 14 eventi da non perdere (da sabato a lunedì)

Dopo il ponte di 4 giorni che il 25 aprile ha regalato a molti romani, è in arrivo un altro lungo weekend: complice il 1 maggio che quest'anno cade di lunedì e si lega a sabato e domenica proponendo 3 giorni di relax, eventi e divertimento.

La Capitale, infatti, da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, metterà in scena un cartellone di appuntamenti variegati, per tutti i gusti. Riflettori accesi sull'attesissimo Concertone in piazza San Giovanni in Laterano, con una lineup di cantanti e ospiti davvero interessante. Ma l'obiettivo si allarga anche su altri appuntamenti da non perdere.

Tra fiere che fanno viaggiare per tutto il mondo, parchi divertimenti con attrazioni e spettacoli per tutte le età, mercatini in stile hippie, manifestazioni che rendono Roma la Capitale del gelato, c'è davvero un gran da fare. Ecco 14 eventi da non perdere a Roma sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

Concerto del Primo Maggio 2023

In piazza San Giovanni in Laterano tutto è pronto per l'attesissimo Concerto del Primo Maggio. Dalle 15 a mezzanotte, nel giorno della festa dei lavoratori si alterneranno circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura, per ben nove ore di musica dal vivo e parole. A condurre il Concertone sarà ancora Ambra Angiolini, accompagnata da Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2 attualmente in onda. Tra i cantanti che si esibiranno il 1 maggio, ci sono Aurora, Lazza, Coma_Cose, Emma, Tananai, Francesco Gabbani, Mr.Rain, Fulminacci, L'Orchestraccia e tanti altri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Zero a Zero - Una sfida in musica", il tour 2023

Il giorno è arrivato. Renato Zero torna a Roma per portare avanti la sua favola in musica. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove ha celebrato (in incolpevole ritardo) i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti-evento tutti sold out da oltre 100.000 spettatori, Zero stupisce una volta in più i suoi fan con l’annuncio della nuova tournée nei palasport, "Zero a Zero - Una sfida in musica". Il cantautore romano sarà al Palazzo dello Sport dal 28 aprile al 3 maggio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma è Gelato

Roma diventa la capitale del gelato, quello artigianale. Da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio arriva "Roma è gelato", il primo grande evento aperto al pubblico tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria e mixology. I più grandi maestri gelatieri da tutta Italia, una grande e affascinante location in centro città (PratiBus District nel quartiere Prati) e una full immersion di assaggi, curiosità, laboratori, cooking show, degustazioni, incontri, talk, masterclass e musica. Un grande evento dedicato a tutti i gelato lovers. Gli appassionati potranno vedere e conoscere l’intera filiera del gelato: dalle materie prime al prodotto pronto per essere gustato, dai gusti più tradizionali a quelli più innovativi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie market e Foodstock

Una fuga bucolica di 3 giorni nel cuore di Roma, con l’Hippie Market e Foodstock, nella nuova oasi verde della capitale: l’ Appia Joy Park. In occasione del ponte del 1 maggio un evento studiato per tutta la famiglia per respirare un’atmosfera magica d'altri tempi e regalare momenti indimenticabili. Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno che accoglierà artigiani, street chef, aziende agricole, artisti di strada, musicisti, operatori olistici, per 3 giorni di benessere, svago e relax. Installazioni e decorazioni fatte a mano con materiali organici realizzati dalla giovane designer Borderlight permetteranno di vivere un' esperienza immersiva e suggestiva con l'intenzione, di promuovere il riuso creativo e il rispetto per l' ambiente. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, torte di fango, danza creativa, inglese, trucca bimbi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Incontra il Mondo

Ultimo weekend per visitare "Roma Incontra il Mondo", la manifestazione - allestita nei padiglioni della Fiera di Roma - che ti fa girare il mondo con un solo biglietto. Il viaggio continua fino al 1 maggio. Oltre 40 Ristoranti e stand gastronomici provenienti da ogni angolo del pianeta attendono i visitatori al più grande Festival d'Europa. Con un unico biglietto si potranno visitare contemporaneamente: il Festival dell'Oriente , il Festival Irlandese, il Festival Country, il That's America, il Festival dei Nativi Americani, il Festival dell'America Latina, il Festival Argentino, il Festival Spagnolo, il Festival del Giappone, il Sushi Village, il Festival della Salute e Benessere , l'American Motor Show, il Motor Village, il Festival del Vento, la Mongolfiera, l'Holi Festival, i Giochi dal Mondo, il Festival degli Artisti da Strada, Sport Games, lo Street World Food Festival, la Sfida delle Grigliate e tantissimi altri format. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Primo Maggio contadino

Ritorna Terra e Musica 2023, la Festa del Primo Maggio Contadino, giornata di solidarietà per il lavoro dei contadini. Dalle 9 alle 18, sui grandi prati dell’Ippodromo Capannelle, ci sarà street food, oltre 60 aziende agricole del territorio, artigianato creativo, live music e performing arts e possibilità di fare picnic sull'erba. "Porta il telo per il pic nic al resto pensiamo noi" è l’invito per questa occasione speciale in cui i contadini, diventando chef per un giorno, preparano street food di qualità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della fava e del pecorino

Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, l'Agripark in via Castel di Leva dedica due giorni di festa ai prodotti simbolo della primavera. Ci si potrà ritrovare all’aria aperta sui verdi prati e organizzare una tradizionale scampagnata romana. Tanta fava biologica della campagna romana, dei campi di Agricoltura Nuova; prodotto a km 0 da filiera corta e certificata, accompagnata dai pregiati formaggi, ricotte e pecorino sempre di produzione bio made nella tenuta di Decima Malafede. Tanta, ma tanta, sarà anche la porchetta d’Ariccia e poi un ricco menù a base di prodotti di stagione e piatti tipici della cucina romana e laziale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The World of Banksy alla Stazione Tiburtina

Perché non approfittare di questo lungo weekend per visitare la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience" alla stazione di Roma Tiburtina. Il percorso propone oltre 100 opere, murales e oggetti dell’artista britannico, che ripercorrono tutta la sua produzione, dai dipinti della primissima fase della sua carriera fino agli ultimi anni, dalle opere realizzate con la tecnica dei graffiti a mano fino a quelle realizzate con lo stencil che gli consente una maggiore rapidità di esecuzione. Adatta a persone di ogni età, la mostra presenta attraverso le opere il racconto su più livelli di una storia di oltre vent’anni e porta lo spettatore ad immergersi in un mondo ricco di spunti di riflessione.

ACQUISTA I BIGLIETTI SCONTATI QUI

1 maggio a Cinecittà World e Roma World

La primavera ha segnato la riapertura dei parchi a tema della Capitale: Cinecittà World e Roma World (il primo è il parco del Cinema e della Tv, il secondo un parco che ti riporta indietro nel tempo all'Antica Roma) saranno aperti anche durante il ponte del 1 maggio per regalare un weekend lungo di divertimento e adrenalina. Cinecittà World è pronto a proporre le sue attrazioni (più di 40) e i suoi spettacoli, Roma World, invece, è pronta a far vivere al visitatore, grande o piccolo, un giorno da antico romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

1 maggio a MagicLand

A proposito di parchi divertimento, ha riaperto anche MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone. Il Parco sarà sempre aperto - anche nel weekend del 1 maggio - per regalare ai visitatori giornate ricche di incanto e adrenalina, grazie alle novità di questa stagione. C'è il Castello di Cagliostro, Dungeons, il terrificante percorso ambientato in una prigione medievale, ci sono spettacoli e mostre pronte a coinvolgere il visitatore per un ponte all'insegna del puro divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

119esima mostra dei Cento Pittori di via Margutta

I Cento Pittori di via Margutta tornano da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio per onorare la tradizione esponendo, per il consueto appuntamento primaverile, nella strada da cui prende il nome l'associazione. Il tema della mostra sarà "I diritti negati". I diritti dell’uomo, quelli inalienabili che ogni essere umano possiede, sono insiti nel suo cuore e sanciti dalla Costituzione, quelli cioè civili, politici, sociali e religiosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Garbatella TTS Street Food

I motori si stanno scaldando per il?Garbatella TTS Street Food?che andrà in scena da giovedì 27 a domenica 30 aprile. Il team TTS ha svelato il menù dell’evento per un appuntamento ormai tradizionale con?il meglio dello street food e del divertimento “on the road” nel cuore autentico della Capitale. In?via delle Sette Chiese sarà una?quattro giorni di profumi, luci e musica, ma soprattutto un?festival all’insegna delle eccellenze gastronomiche, una meravigliosa festa nei pressi nei giardini Nobels.?Ben 25 street chef a bordo dei loro truck, apecar e stand cucina orchestreranno, secondo lo stile TTS, padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet simbolo della nostra tradizione, strizzando l’occhio anche a cucine internazionali, ma?anche gluten free e veg. [TUTTE LE INFORMAZIONI]??

Infiorata di Gerano

Torna l'Infiorata di Gerano, la più antica d'Italia, i prossimi 29 e 30 aprile in occasione della Festa in onore della Madonna del Cuore, giunta quest'anno alla sua 294esima edizione. Saranno due giorni all'insegna della fede, della tradizione e anche della cultura con gli eventi organizzati dal Comitato Festeggiamenti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, il Gruppo Infioratori, la Confraternita della Madonna del Cuore, il Comitato Giovani e le Associazioni Locali. Se la parte liturgica vedrà due appuntamenti emozionanti come la tradizionale "Calata" dell'Immagine della Madonna del Cuore nella chiesa di Santa Maria il pomeriggio di sabato 29 aprile e il passaggio della Stessa sull'Infiorata durante la processione di domenica 30 aprile, ci saranno anche diversi eventi culturali di rilievo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa di Primavera a Santa Maria delle Mole

Sabato 29 e domenica 30 aprile, a Santa Maria delle Mole, frazione di Marino, torna la Festa di Primavera. La manifestazione si svolgerà al Parco Lupini (ex Parco Spigarelli), tra via Nicolò Tommaseo e via Tito Speri. Due giorni pieni di divertimento e buon cibo, con musica, cabaret, street food, giostre, animazione per grandi e bambini, stand di artigianato, carne alla brace, porchetta, arrosticini e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]