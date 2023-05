Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 maggio

L'ultimo weekend di maggio è alle porte e si tratta di un fine settimana importante per Roma. La Capitale, infatti, domenica 28 maggio, si prepara ad ospitare l'ultima tappa del Giro d'Italia e sarà grande festa rosa in città grazie ai villaggi e agli eventi allestiti in vari luoghi del centro storico. Il sole dovrebbe - finalmente - essere protagonista nel fine settimana e sono tante le manifestazioni all'aperto da non perdere, all'insegna della cultura, del divertimento e del buon cibo.

Cosa fare nel weekend del 27 e 28 maggio a Roma? Ecco 20 eventi suggeriti da RomaToday

Tutti gli eventi in occasione del Giro d'Italia

La Capitale, domenica 28 maggio, si prepara ad ospitare l'ultima tappa del Giro d'Italia 2023. Sarà una grande festa a Roma con eventi sparsi per la città a misura di sportivi e famiglie. In primo piano Giroland, il villaggio allestito in piazza del Popolo, sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 10 alle 19. Il pubblico potrà assistere allo spettacolo della Carovana del Giro (che è in programma sabato alle 21 e sarà replicato domenica nel pomeriggio). A Lungotevere Castello, vicino casteò Sant'Angelo si troverà invece il Green Fun Village allestito per il Giro-E, con stand dedicati al mondo della sostenibilità. Infine, per tutte le famiglie che vorranno mettersi in gioco, domenica 28 maggio si svolgerà la Giro d’Italia – Family Ride, una pedalata gratuita e non competitiva aperta ad adulti e bambini. La partenza è alle 9.45 dall’arco rosa del Giro d’Italia posizionato in via dei Fori Imperiali, nello stesso punto in cui è previsto l’arrivo dopo un tragitto di 6.8 chilometri interamente chiusi al traffico per le strade cittadine della capitale. Decathlon, il technical partner dell’evento, offrirà una t-shirt rosa a tutti i partecipanti, che potranno indossarla insieme al pettorale da ritirare venerdì 26 e sabato 27 presso il Decathlon store di via Appia Nuova (Metro Furio Camillo della Linea A).

Al Museo di Roma in Trastevere, anche nel weekend, sarà visitabile la mostra "Il giro. Una storia d’Italia", un inedito corpo fotografico - più di cento immagini - tratte in grandissima parte dall’Archivio Storico Riccardi, che racconta, dal 1909 a oggi, uno spaccato dell’Italia molto significativo. Il percorso espositivo si snoda non solo attraverso i grandi protagonisti del Giro d’Italia – da Fausto Coppi e Gino Bartali, passando per Gimondi, Moser e Saronni fino ad arrivare a Marco Pantani e Vincenzo Nibali – ma, attraverso gli scatti, ripercorre anche l’evoluzione di questo splendido sport. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

In un Museo unico al mondo, dove si ritiene che Romolo e Remo vennero allattati dalla celebre Lupa, il 27 e il 28 maggio si riunirà il meglio del Made in Italy contemporaneo. Designers, artigiani, illustratori e stilisti, dalle 10 alle 21 saranno protagonisti di "Ficus al Massimo - il Made in Italy che cerchi" presso il Garum Museo e Biblioteca della cucina, in Via dei Cerchi 87. Sarà un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Premio Roma 2023 al Roseto Comunale

Si terrà sabato 27 maggio, al Roseto comunale di Roma, l'81esima edizione del Concorso internazionale per nuove varietà di rose "Premio Roma 2023". I visitatori potranno entrare in Via di Valle Murcia per assistere alla Premiazione e ammirare le rose vincitrici. L'ingresso è libero e gratuito. Il "Premio Roma"apre la stagione internazionale delle manifestazioni dedicate alla coltivazione di questo fiore ed è un avvenimento di grandissima importanza nel campo botanico. Precede quindi altri prestigiosi incontri come quelli di Madrid, Parigi, Vienna, Londra, Dublino, Glasgow e molti altri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dell'arrosticino e della cucina abruzzese

Sabato 27 e Domenica 28 maggio presso Agripark, in via Castel di Leva, andrà in scena ilFestival dell'arrosticino e della cucina abruzzese. Irresistibile, succulento, saporito, sfizioso e gustosissimo è l’arrosticino di pecora abruzzese; un marchio di fabbrica, un’icona della tradizionale cucina abruzzese, un simbolo del vero cibo di strada regionale. Quello alle porte, dunque, sarà, un weekend “made” in Abruzzo, in un angolo di verde immerso nella campagna romana a due passi dal Divino Amore, incastonato tra l’antica Via Ardeatina e Via Laurentina. Un parco attrezzato con tavoli e sedie, servizi igienici, parcheggio, a contatto con i frutteti e gli animali della fattoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Park Edition TTS Street Food

La Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, ospiterà uno dei più grandi eventi street food mai realizzato all’interno di un Parco a Roma. Un Parco Naturale sorprendente, bagnato dalle rive del fiume Aniene, che farà da cornice ad uno degli eventi più inusuali dell’anno. Saranno 3 giorni da dedicare agli amici e a tutta la famiglia dove poter degustare piatti gourmet, preparati come nello stile TTS, in modalità espressa da una brigata di 25 selezionatissimi Street Chef. Piatti dolci e salati per tutti i gusti tra le meraviglie del Parco dell’Aniene, un gioiello nel cuore di Roma. La natura lussureggiante di fine maggio la farà da padrona regalando un’atmosfera unica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La settimana europea dei Parchi 2023

La Regione Lazio festeggia la Settimana Europea dei Parchi 2023 fino a domenica 28 maggio con tanti eventi organizzati nelle oltre 100 aree naturali protette regionali. Un ricchissimo calendario con tante iniziative e attività gratuite dedicate a tutte le fasce di età. Un'occasione per godere appieno della bellezza e della biodiversità dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali del Lazio. Quest'anno il tema lanciato è “Building on our Roots - costruire sulle nostre radici", attraverso il quale i parchi e le Aree Protette sono invitati a esplorare l'idea del patrimonio che hanno celebrando e promuovendo la consapevolezza della responsabilità di conservare il patrimonio naturale e culturale per le generazioni future e scoprire come è possibile costruire su di esso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Filippo Timi e Lucia Mascino in Promenade De Santè

Tornano sul palco dell'Ambra Jovinelli Filippo Timi e Lucia Mascino con il debutto teatrale del regista cinematografico Giuseppe Piccioni (tra i suoi film Il rosso e il blu, Questi giorni, Fuori dal mondo). In scena una storia d’amore: l’uno narcisista, ossessivo, l’altra psicotica, paranoica, schizofrenica. Entrambi malati e a caccia loro malgrado, di eros e amore, si cercano, si fuggono, sempre palpitano. Duettano per scavare nelle debolezze e paure danzando un “passo a due” di una verità? penetrante e di una vitalità? travolgente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terra e Musica, la festa contadina a Capannelle

A grande richiesta, dopo il rinvio del 1 maggio a causa del maltempo, ritorna "Terra e Musica 2023", la più grande Festa contadina di Roma, dalle ore 9 alle 18, sui grandi prati dell’Ippodromo Capannelle, aperti per questa grande occasione a tutta la città. L'entrata gratuita è gratuita (e sul sito si può scaricare il biglietto omaggio). In programma anche musica dal vivo, street food, artigianato creativo, area olistica, pic nic sull'erba e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carbonara day a Centocelle

Per gli amanti della cucina romana è arrivato il momento di un grande classico: il Carbonara Day. Tre giorni, il 26, 27 e 28 maggio da vivere intensamente con la carbonara, quella vera, fatta di alimenti poveri ma ricchi di sapore che riempiono la bocca e la pancia. La carbonara sarà cucinata in diretta, in una cucina a vista realizzata appositamente per l’occasione e composta da due brigate di cucina e doppia linea di preparazione, seguendo la ricetta originale: uova, guanciale, pepe, pecorino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Bio a Roma

Cibo, idee, divertimento: tutto questo è la Festa del Bio in arrivo a Roma il prossimo 27 maggio. Nel corso della manifestazione si potranno scoprire i benefici del cibo biologico e di uno stile di vita più sano. Si potranno gustare prelibatezze biologiche, incontrare esperti del settore e divertirsi in compagnia. Il biologico è una scelta sana ed ecologica che rispetta l'ambiente e la salute, offrendo prodotti di alta qualità, privi di sostanze chimiche di sintesi e additivi artificiali. Sarà possibile scoprire il mondo del biologico e divertirsi in un'esperienza gustosa e salutare. Appuntamento il 27 maggio all'Acquario Romano, a 400m dalla Stazione Termini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Io e te - in un buio pieno di luce” a Ostia

Dopo Roma, Rimini, Spoleto e Guidonia , “Io e Te – in un buio pieno di luce" di Thomas Otto Zinzi, approda a Ostia il 27 maggio ore 20.15 al Teatro Fara Nume. Zinzi, autore, regista e interprete insieme a Laura Frascarelli, definisce l’opera “una piccola storia al confine tra due anime autentiche e un mondo smemorato pieno di quotidiana ingiustizia”. Primo Premio Teatrale Nazionale Vallecorsi 2004, “IO e TE” è una favola moderna sull’incontro tra un uomo e una badante rumena. Iovino, detto Io, e Teresa, chiamata Te, vivono all’interno di un appartamento alla periferia di una città italiana tra sogni e progetti non realizzati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa spagnola a Snodo Mandrione

L'atmosfera caliente della Spagna sbarca al Pigneto, domenica 28 maggio, con spettacoli favolosi al ritmo di musica, folklore e cibo tipico spagnolo. Dalle 14 alle 15 spettacolo di Flamenco a cura della compagnia Flamenco Flores – Tablao itinerante. Uno spettacolo di flamenco regala allo spettatore una particolare coinvolgimento, una carica emotiva che nessuna altra forma di danza è in grado di regalare. In programma anche lezione di lingue, talk sul flamenco e spettacolo di musica gitana a cura del chitarrista Francesco Grant. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car Boot Market Testaccio

Si svuota la cantina, la soffitta, l'armadio o quello che volete, si carica la macchina e si viene a vendere direttamente dal portabagagli. Torna a Testaccio il Car Boot Market, mercatino sostenibile alla Città dell'Altra Economia. Ci si potrà liberare degli oggetti in surplus, come venditore e trovare oggetti vintage o abiti da far rivivere per il visitatore. Il tutto in un ambiente con tanti altri eventi per grandi e piccini, bar, ristorante, bagni puliti, posteggi e relax. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passione Fast & Furious al centro commerciale

Sabato 27 maggio il Centro Aura Valle Aurelia ospiterà l’evento FAST X, un raduno mozzafiato con lo storico club e il supporto di Universal Pictures Italia, con lo scopo di celebrare l'uscita del film omonimo nelle sale e far ammirare ben 20 auto speciali, collocate presso la piazza esterna del centro commerciale (Parrocchia San Giuseppe Cottolengo), visitabile gratuitamente dai cultori della pellicola, ma anche dagli amanti di questi bolidi da brivido. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spring Beer Festival a Roma

Dal 25 al 28 maggio, presso Città dell'Altra Economia, torna anche lo Spring Beer Festival. L'evento che, come ogni primavera, dedica un intero weekend alle birre. Giunto all'ottava edizione, il Festival delle Birre Artigianali romano è l'appuntamento che gli amanti della birra non possono assolutamente perdereCi sarà modo di degustare una vasta offerta di birre nazionali, con un vero e proprio tour nei diversi stand. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Auto d'epoca a Santa Marinella

Dalle vetture appartenute ai divi di Hollywood alle auto dei Papi, passando per la Lancia Aurelia del film ‘Il Sorpasso’. Torna il Trofeo d’Auto d’Epoca 'La Dolce Vita', organizzato e promosso dall’Associazione Circuito Storico Santa Marinella e giunto quest’anno alla sua settima edizione. Storia, arte, cultura e territorio si uniscono in una competizione che rappresenta un unicum nel panorama italiano. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune, si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 maggio e consisterà in una prova di regolarità alla quale parteciperanno oltre 50 autovetture di grande pregio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Sagne di Farro

Torna l'appuntamento con la sagra delle Sagne di Farro a Cineto Romano, le famose fettuccine con la farina di farro. Il sugo è aglio e olio, rendendolo un piatto anche veg. Durante la giornata ci sarà la possibilità di degustare il piatto e altro ancora. Il tutto sarà allietato da vino e musica. Ci sarà anche la possibilità di fare un'escursione verso le bellissime cascate di Rioscuro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Foto di copertina dal sito ufficiale del Giro d'Italia