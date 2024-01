Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 gennaio

Ultimo weekend di gennaio, ma anche primo weekend di Carnevale. Pronti ad immergervi in una varietà di eventi all'insegna dell'allegria, delle sfilate, dei carri allegorici, ma anche spettacoli teatrali, mercatini e sagre?

Il fine settimana di sabato 27 e domenica 28 gennaio si presenta tutt'altro che noioso a Roma e dintorni. Tanti gli appuntamenti in programma, tra cultura, arte e folklore, pensati per grandi e bambini. Volete sapere cosa fare questo weekend a Roma? Ecco 18 eventi suggeriti da RomaToday:

Siani al Teatro Brancaccio

Extra Libertà 2024 è una versione aggiornata dell’ultimo live show allestito dal regista e attore comico Alessandro Siani. Lo spettacolo andrà in scena, dal 26 al 28 gennaio 2024, al Teatro Brancaccio. Gli argomenti e gli spunti del nuovo spettacolo sono aggiornati nei testi rispettando la precedente trasposizione e cavalcando in primis nei monologhi i temi scottanti dell’attualità e delle imprevedibili insidie che colpiscono e influenzano le nostre vite: pandemie, guerre e l’ineffabile solitudine “dell’era cellulare “ con i suoi conseguenti effetti collaterali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale di Frascati

Il Carnevale di Frascati torna nel vivo proprio a partire da domenica 28 gennaio. L'intera cittadina dei Castelli Romani diventerà la città del Carnevale, con eventi da non perdere all'insegna del folklore e della tradizione. Si tratta della terza edizione terza targata ArtePassione. Domenica in programma l'inaugurazione del Carnevale frascatano con la tradizionale consegna delle chiavi della città, dalle autorità comunali a “Re Pupone” il re del Carnevale di Frascati. A seguire concerto del gruppo “Self Portrai Blues”, con il loro repertorio rock’n’roll. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Supermagic XX

Arriva a Roma un imperdibile appuntamento in cui l'illusione si fa spettacolo: artisti di fama mondiale, applauditi da folle di spettatori nel corso delle precedenti edizioni, si esibiranno in uno show unico e mozzafiato. La 20esima edizione di Supermagic approda all’Auditorium della Conciliazione. Sarà un evento teatrale ancora più straordinario dei precedenti con i più famosi campioni internazionali, illusionisti, trasformisti e prestigiatori di sempre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh Experience

Van Gogh Experience è la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell’immensa opera di Vincent Van Gogh. Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una Bella Storia Italiana

Sarà aperta al pubblico nel weekend e fino al 31 gennaio, la mostra "Una bella storia italiana", esposizione fotografica alla stazione di Roma Ostiense. La mostra racconta il viaggio della Fondazione FS nel decennio 2013-2023. Una bella storia italiana caratterizzata dal recupero di oltre 400 treni storici restaurati, che oggi sfrecciano in conformità con le attuali normative in materia di sicurezza, e mille chilometri di ferrovie turistiche, che nel corso degli anni hanno dato vita al progetto Binari senza tempo. L’accesso è gratuito, senza necessità di prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Coez e Frah Quintale al Palazzo dello Sport

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, al Palazzo dello Sport, arrivano Coez e Frah Quintale. Reduci dal successo dell'album Lovebars, i due artisti arrivano live a Roma e in altre città italiane per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i loro nuovi brani. Il concerto al Palazzo dello Sport sarà l'esperienza ideale, per i fan, per ascoltare dal vivo due delle voci principali del panorama musicale italiano attuale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paola Minaccioni in Stupida Show

Una delle artiste più amate del teatro, del cinema e della televisione italiana è protagonista al teatro Ambra Jovinelli. Paola Minaccioni porta in scena Stupida Show!, un monologo di stand up comedy, firmato da Carrozzerria Orfeo, scritto da Gabriele Di Luca, anche regista insieme a Massimiliano Setti. Uno spettacolo per cuori coraggiosi in cui Paola Minaccioni ci accompagnerà nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra "Philia"

"Philia", è la mostra a cura di Piacentino Lamasi e Maurizio Forliti, Giorgio Galli, Carlo Marchetti, Claudio Marini arrivata alla Galleria Kayros Contemporary Art. Filìa è il vocabolo che il greco antico utilizzava per riferirsi all'amicizia, a quel legame fraterno che si stabilisce in un rapporto di complicità, di affiatamento e di comunità di intenti. L’amicizia che lega i tre artisti, Giorgio Galli, Carlo Marchetti, e Claudio Marini, presentati in questa prima mostra del 2024, è un’amicizia che continua ad essere coltivata da tantissimo tempo, con stima e rispetto dell’altro, un legame che prosegue anche nell’arte che ognuno di loro porta avanti con passione e successo da diversi decenni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Las Estrellas del Flamenco

La danza è protagonista nel weekend all'Auditorium Parco della Musica con Las Estrellas del Flamenco, un viaggio alla scoperta dei nomi più in voga del panorama delle danze spagnole, l’esculea bolera e flamenco. Una serata all’insegna del ritmo incessante di zapatos e castañuelas, in cui celebrare secolari tradizioni di balli folkloristici e lasciarsi sorprendere da nuove contaminazioni e rielaborazioni di questo patrimonio artistico e culturale. Appuntamento domenica 28 e lunedì 29 gennaio con l'evento che riempirà di passione, ritmo e calore una delle sale più prestigiose della città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino delle Streghe

Primo appuntamento del 2024 con il mercatino dedicato alle streghe e alla cultura delle antiche herbarie, questa domenica 28 gennaio, dalle 10 alle 19, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, nel cuore della Roma storica di Testaccio. L'appuntamento mensile all'insegna della cultura e della tradizione delle antiche erboriste continua fra scope da strega e calderoni, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell'Altra Economia. L'ingresso è gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'albero di Natale al Teatro Golden

Il Teatro Golden presenta "L'Albero di Natale" con Simone Montedoro, Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi, Andrea Lolli. Una commedia che ruota attorno alla storia di Marco, quarantacinquenne di bella presenza e di professione scrittore, rimasto vedovo da quattro anni. Una vita che affronta nel ricordo della moglie senza alcun interesse per altre relazioni. Marco non ha neppure più fatto l’albero di Natale da quando ha perso la sua compagna, il suo amore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The Balloons World, la mostra di Jeff Koons

The Balloons World è la nuova mostra dedicata all’artista Jeff Koons che ha inaugurato presso la Galleria Deodato Arte in via Giulia 122 e che vede protagoniste le iconiche sculture inflatable, tra le quali Balloon Animals, Balloon Dog, la serie dedicata ai diamanti e la ballerina seduta. La mostra offre l’opportunità di vedere opere raramente esposte al pubblico e che hanno reso Koons uno degli artisti più noti e quotati al mondo. Al centro dell’esposizione è la collezione Celebration, iniziata negli anni 90, ispirata alle decorazioni gonfiabili esposte nei cortili delle case della Pennsylvania centro-meridionale dove Koons è cresciuto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Frozen" al Teatro Aniene

Domenica 28 gennaio, presso il Teatro Aniene, va in scena lo spettacolo per bambini “Frozen” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali, con Piera Fumarola e Tina Angrisani. Durante un evento molto importante il principe-burattino cattivo e dispettoso, decide di rovinare tutto organizzando un rapimento ai danni della regina delle nevi. La sorella Anna e il fedele Olaf chiederanno l’aiuto ai bambini per ritrovarla. In questo mondo realmente immaginario si alterneranno personaggi improbabili, nel tentativo di salvare Elsa, con tante situazioni inaspettate e divertenti. Sarà il piccolo pubblico a definire il finale con i lori suggerimenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Peter Pan" al Teatro Tirso

Domenica 28 gennaio, presso il Teatro Tirso, va in scena lo spettacolo per bambini “Peter Pan” dalla compagnia teatrale Gatta Nera. Volare è uno dei desideri maggiori che si fa quando si è bambini. Il volo è sinonimo di fantasia. Se poi al volo si aggiunge anche un posto dove regna il gusto dell’avventura, del gioco, delle battaglie ecco che il cerchio si chiude. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Elisabetta I. Le donne e il potere" al Teatro Tor Bella Monaca

"Elisabetta I - Le donne e il potere" è lo spettacolo in arrivo al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, venerdì 26, sabato 27 gennaio e domenica 28 gennaio. I confini del potere si disegnano in strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali: una partita a scacchi immaginata dagli uomini giocata da una donna. Regina d'Inghilterra e d'Irlanda, Elisabetta I diviene l'emblema di come le donne si siano orientata in relazione al potere, nella storia di ieri e di oggi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maria Antonietta a Largo Venue

Maria Antonietta chiude il suo tour a Largo Venue, sabato 27 gennaio. "La tigre assenza club tour" è la tournée che prende il nome dal suo ultimo album. Questo nuovo viaggio live nei club arriva dopo il successo del precedente tour estivo, dove la cantautrice si è esibita nei principali festival italiani e ha aperto anche l’unica data italiana di Lana Del Rey a La Prima Estate Festival. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della bruschetta a Casaprota

Sabato e domenica torna una delle sagre più attese, quella della bruschetta di Casaprota. Preparatevi a olio a fiumi, bruschette a profusione, per un weekend all'insegna del gusto. Degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate, con un unico, grande protagonista: l’olio extravergine di oliva di altissima qualità, dal sapore intenso e aromatico, già apprezzato dagli antichi romani. A Casaprota, grazioso borgo in provincia di Rieti, è tutto pronto per accogliere i tanti romani che lasceranno la città, per non perdere questo goloso appuntamento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Trekking panoramico tra i Borghi del Turano

Avventure nel Mondo organizza un'escursione suggestiva domenica 28 gennaio. Una camminata per scoprire gli aspetti principali della bellissime montagne che circondano il lago del Turano. Le montagne, con i suoi sentieri, antiche mulattiere, tratturi, fossi e crinali, permettono di avere una visione globale della armonia della valle con i suoi vari elementi. Si inizia camminando lungo il fosso di "Santafele" fino ad arrivare a "Vae Pratara "detta anche "ara antica" dove i contadini lavoravano il grano. Continuando a camminare in quota, si percorre un sentiero panoramico fino ad attraversare una faggeta, dove sarà facile trovare tracce di lupi, cervi caprioli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]