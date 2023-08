Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 agosto

Ultimo weekend di agosto in arrivo, si torna in città per molti. Ferie finite, è tempo di rientrare al lavoro e di riprendere la routine romana. Il programma di eventi estivi, però, non finisce a Roma che, al contrario, è ancora ricca di appuntamenti per tutti i gusti. Quello del 26 e 27 agosto sarà, così, un fine settimana all'insegna del gusto, del divertimento, della cultura, del gioco.

Se siete indecisi su cosa fare in questo weekend di fine agosto a Roma, ecco 9 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 agosto:

Beer Stock, 80 birre artigianali a Roma

Dal 25 al 28 agosto arriva a Roma "Beerstock", l'evento dedicato alla birra artigianale, presso lo spazio verde di 45mila metri quadrati dell'Appia Joy Park. Un Festival dedicato alla birra artigianale, ai concerti e allo street food, per un weekend di fine estate che abbia ancora il sapore delle vacanze. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della tellina a Ostia

Tutto è pronto per la 58esima edizione della Sagra della Tellina che si svolgerà, al Borghetto dei Pescatori di Ostia, dal 22 al 27 agosto. Protagonisti, come ad ogni edizione, gli spaghetti con le telline, ma non mancheranno altri piatti a base di pescato locale, preparati secondo la tradizione, spettacoli e musica. Nel corso dei 6 giorni di sagra, si potrà assistere anche a celebrazioni storiche e folcloristiche, come la processione delle barche dei pescatori con la Madonna ‘Stella Maris’, dal canale dello Stagno fino al pontile di Ostia. Alla processione seguirà la celebrazione del matrimonio tra pescatori e mare. Completeranno il programma della sagra della Tellina, concerti, spettacoli ed esibizioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma c'è Fish & Wine, un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La notte delle candele a Vallerano

Dopo 3 anni di assenza dovuta all’emergenza Covid, torna La Notte delle candele a Vallerano. Sabato 26 agosto, si accenderanno 100 candele, ci saranno 30 spettacoli, per una serata indimenticabile d'estate. Un percorso alla scoperta di un viaggio artistico fatto di suoni e immagini, luci ed atmosfere magiche, con spettacoli dal vivo, musica, arte, pittura, installazioni e tanto divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Quel che provo dir non so", Pierpaolo Spollon al Teatro Tor Bella Monaca

Sabato 26 agosto, al Teatro Tor Bella Monaca, Pierpaolo Spollon sarà protagonista di "Quel che provo dir non so". Uno spettacolo di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon con la regia di Mauro Lamanna e Stefano Francioni Produzioni. Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo racconterà in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della nocciola

Torna a Caprarola la tanto attesa Sagra della Nocciola. La 67esima edizione della manifestazione si svolgerà dal 25 agosto al 1 settembre. Sarà un fitto calendario di eventi, con in programma - tra i tanti momenti di gusto, folklore e divertimento, lo spettacolo degli artisti della Compagnia dei Folli (26 agosto). Il 27 agosto e il 1 settembre ci saranno le Grandiose sfilate dei carri folkloristici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circeo diVino

Dal 26 al 27 agosto arriva al Circeo una grande manifestazione focalizzata sul mondo del vino. Circeo diVino si svolgerà in presenza sabato 26 e domenica 27 agosto 2023, dalle 18 alle 23, nel borgo storico di San Felice Circeo, tra i locali del Palazzo Baronale, della Torre dei Templari e del Giardino di Vigna la Corte. Saranno ospitati banchi d’assaggio, masterclass, degustazioni enologiche e gastronomiche, ma anche show-cooking e manifestazioni artistiche. Tanti appuntamenti dedicati al bere bene e al buon cibo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lucilla a Zoomarine

Il 27 agosto arriva a Zoomarine Lucilla, l'amica di tutti i bambini e le bambine. Il suo show è sempre pieno di energia, divertente ed emozionante, per tutta la famiglia. Le sue canzoni allegre riporteranno alla tenera età in un batti baleno, i bambini - che le conoscono tutte - potranno ballarle nello stadio tutti insieme a Lucilla. A fine show Lucilla incontrerà tutti i suoi piccoli fan per scattare una foto ricordo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]