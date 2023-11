Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 novembre

Un nuovo fine settimana è alle porte. C'è musica nell'aria, le atmosfere natalizie invadono la città. E' il weekend del Black Friday ma anche quello di tanti eventi (soprattutto gastronomici) da non perdere.

Se da un lato troviamo creazioni di cioccolato, dall'altro ci sarà tutto il meglio della pasticceria a conquistare i più golosi. Spazio alle eccellenze del nostro territorio, al buon vino, alle macchine del tempo a mercatini di artigianato, al circo e al teatro e si spegneranno anche delle candeline.

Quello di sabato 25 e domenica 26 novembre sarà un fine settimana all'insegna della cultura, del divertimento e della magia. Ecco 12 eventi selezionati per voi da RomaToday:

Musei in Musica 2023

Sabato 25 novembre torna l’annuale appuntamento in notturna con “Musei in Musica”, la manifestazione giunta alla sua 13a edizione. L'iniziativa proporrà l’apertura straordinaria dalle 20 alle 2 del mattino di domenica dei Musei Civici di Roma Capitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturali della città, consentendo a cittadini e turisti, con un biglietto d’ingresso pari a 1 euro (o gratuitamente dove espressamente indicato). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dolce Roma Fest

Sabato e domenica va in scena la prima edizione del "Dolce Roma Fest", due giornate ricche di incontri che vedranno pastry chef di fama internazionale, professionisti del settore e produttori dolciari incontrare il pubblico di appassionati sul palcoscenico di Roma. Più di 100 appuntamenti animeranno i suggestivi spazi del Palazzo dei Congressi. Dalla cioccolateria al gelato, passando per la pasticceria secca, fino ai lievitati e al cake design, Roma Dolce Fest racchiude, in un weekend di incontri tra aziende, addetti ai lavori e il pubblico capitolino, le migliori espressioni della pasticceria nazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Cioccolato Artigianale

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre, in piazza Re di Roma, torna la Festa del Cioccolato Artigianale. Tre giorni in cui, dalle 10 del mattino e fino alle 23.30, i golosi visitatori potranno degustare tanti tipi di cioccolato artigianale, preparati con materie prime di qualità e elementi del tutto naturali per la diffusione della cultura del consumo consapevole del cioccolato “vero”, diventato ormai una delle eccellenze artigiane del Cioccolato Italiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elodie in concerto

E' il weekend di Elodie. La cantante romana sarà infatti protagonista al Palazzo dello Sport con due concerti sabato 25 e domenica 26 novembre. L'occasione per tutti i fan di cantare a squarciagola i più grandi successi dell'artista. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Excellence

Dal 23 al 25 novembre, la Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma sarà la nuova cornice della decima edizione di Excellence, il prestigioso evento enogastronomico che coinvolge operatori del settore, appassionati di cucina e amanti del vino. Cento chef provenienti da ristoranti stellati e non si esibiranno in spettacoli culinari; non mancheranno convegni, talk show, seminari, degustazioni e masterclass. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Macchine del Tempo

"Macchine del Tempo" è la mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che arriva nel weekend al Palazzo delle Esposizioni. Un viaggio alla scoperta dell’universo per far conoscere ai visitatori le nuove frontiere dell’astrofisica moderna e quanta Italia c’è dietro le grandi scoperte degli ultimi anni, dalle onde gravitazionali ai buchi neri, passando per le migliaia di pianeti extrasolari che oggi conosciamo. Un itinerario possibile grazie alle avveniristiche macchine del tempo create dall’uomo per osservare sempre più vicino l'inizio del tutto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Barbie Natale al Castello di Lunghezza

Polvere rosa al Castello di Lunghezza per il Barbie Natale, perchè anche Santa Claus è stato conquistato dal successo della pellicola cinematografica, campione di incassi al botteghino, dedicata all'idolo delle bambine. Ad affiancare renne, elfi e fate ci sarà proprio questo fenomeno "total pink" che permetterà alle piccole fan di assistere allo show live delle Principesse Rock e di ricevere, solo per coloro che entreranno con un costume a tema, un ingresso gratuito per il week end successivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maximo compie 3 anni

Sabato 25 novembre il Maximo Shopping Center festeggia 3 anni di attività. Prevista una festa di compleanno con i vip Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, le acrobazie del Circo Nero e le delizie del maestro pasticcere Aniello di Caprio. Terzo compleanno per il Maximo Shopping Center e nuova grande festa insieme a tutti i clienti e visitatori del centro commerciale che potranno incontrare ospiti del mondo della tv e assistere agli spettacoli di artisti circensi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

BukRomance 2023

Torna BukRomance, sabato 25 novembre, a Cinecittà World. Oltre 100 espositori tra editori, autori e professionisti del settore romance aspettano in tanti per conoscere nuove storie d’amore e fare un'immersione nel genere romantico. Tra autori affermati, emergenti e appassionati, il viaggio nell’amore sarà assicurato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bibo Frizzante

Domenica 26 e lunedì 27 novembre, nella cornice del Monk, va in scena Bibo Frizzante, la prima edizione della fiera di vini artigianali. Saranno presenti circa quaranta produttori provenienti da tutta Europa. La fiera non vuole essere una semplice esposizione tradizionale, ma una vera e propria festa dove si potrà avere un contatto diretto con molte realtà interessanti, degustare vini veri, ascoltare musica in dj set e molto altro ancora. Un appuntamento per gli appassionati di vini, dove si parlerà di territorio, cultura e amore che hanno i produttori nel raccontare il loro prodotto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival

Sabato 25 e domenica 26 novembre torna a Testaccio il Green Market Festival. Il grande piazzale della Città dell'Altra Economia, in largo Dino Frisullo, ospiterà per l'ultimo weekend di novembre, un evento di artigianato ed attività varie, un vero e proprio festival "green" a cadenza mensile. Il Green Market Festival è composto per la maggiorparte da stand di artigianato artistico di alto livello, occupa sia la parte esterna del piazzale che l'interno dell'edificio che si trova di fronte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The Rocky Horror Show

The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien, celebra il suo imperdibile 50esimo anniversario con un nuovo lungo tour che arriva a Roma, al Teatro Olimpico per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana fino a domenica 26 novembre. Si tratta del musical contemporaneo più longevo al mondo. Lo spettacolo, applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, continua ancora oggi a divertire e conquistare il pubblico nelle tappe dei suoi tour internazionali registrando straordinari sold out. [TUTTE LE INFORMAZIONI]