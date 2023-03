Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 marzo

Siamo all'ultimo weekend di marzo, la primavera è ufficialmente entrata e il tempo è favorevole per organizzare un sabato e una domenica all'insegna della cultura, dello svago, del divertimento, del buon cibo a Roma e dintorni.

Le giornate più lunghe, le temperature più alte fanno salire anche il desiderio di uscire, di trascorrere mattinate e pomeriggi interi a spasso per la città. Dove? Ecco 16 eventi selezionati da RomaToday, da non perdere sabato 25 e domenica 26 marzo:

Musei Vaticani gratis

L'ultima domenica del mese l'ingresso ai Musei Vaticani è gratuito, vale anche per la domenica in arrivo. Si può accedere dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12,30. In questa speciale occasione mensile, non è prevista la prenotazione online, ma è possibile prenotare una visita guidata ufficiale (in questo caso a pagamento) che include la Pinacoteca, il Museo Pio Clementino, le Gallerie dei Candelabri, delle Carte Geografiche e degli Arazzi, le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornate FAI di Primavera 2023

Sabato e domenica tornano le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 31a edizione. Alcuni tra i luoghi più interessanti, tra gli itinerari tematici, tra i luoghi insoliti tra arte, natura, storia e tradizioni, saranno eccezionalmente visitabili. Tra i luoghi della Capitale che apriranno nella Capitale, c'è anche Villa Bonaparte, sede dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede dal 1950, costruita due secoli prima, ma rivisitata in stile Impero da Paolina Borghese Bonaparte, che ne fu proprietaria dal 1816. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Maneskin a Roma

Venerdì 24 e sabato 25 marzo i Maneskin tornano nella loro Roma con il Loud Kids Tour che li vedrà protagonisti di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa. Due ore di rock potente, accompagnate da uno spettacolare disegno di luci, in cui la band presenta live i brani del nuovo disco, come la trascinante “Baby Said”, “Don’t wanna sleep" e "Bla bla bla" che mostrano tutta la spavalderia del rock’n’roll, l’impetuosa "Kool Kids" dall’energia punk e le struggenti ballad "The Loneliest" e "Timezone", ma anche “Gossip”, che vede nella versione studio la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello. Non mancheranno brani in italiano come “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline” e “Torna a casa”, insieme a moltissimi altri successi, già amati dai fan, come “Mammamia” e “Supermodel”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market a piazza Ragusa

il Vintage Market torna all'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa il 25 e 26 marzo con il secondo evento del 2023: 180 espositori, 5 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e il consueto assortimento di espositori: artigianato, artisti e illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori. A impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di realtà emergenti musicali a cura di Indiepanchine e le nostre special activities fra cui spiccano i laboratori per bambini, Arcade corner videogames, set fotografici, laboratori per bambini e area food & beverage. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kurios, il Cirque du Soleil a Roma

"Kurios - Cabinet of Curiosities" è il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil arrivato a Roma lo scorso 21 marzo nel Grand Chapiteau allestito a Tor di Quinto,

E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? “Kurios – Cabinet of Curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”.Si aprono le porte dell’“armadietto” delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Michelangelo Pistoletto. Infinity", la mostra al Chiostro del Bramante

E' arrivata, al Chiostro del Bramante, la mostra "Michelangelo Pistoletto. INFINITY". Cinquanta opere e quattro grandi installazione site specific. Quasi 60 anni d’arte, quasi 90 anni di vita. Un percorso narrativo, secondo l’impostazione dei progetti curati da Danilo Eccher e prodotti da DART - Chiostro del Bramante, completo e affascinante. Non certo una mostra tradizionale ma un racconto, un’esperienza che attraverso le opere simbolo di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) - dalle storiche alle più recenti, dal 1966 al 2023 - accompagna in un viaggio emozionante dentro la poetica e il mondo, i tanti mondi, di uno dei maestri dell’arte contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Libri Come", la Festa del Libro e della Lettura

Torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dal 23 al 26 marzo, “Libri Come. La Festa del Libro e della Lettura” a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi: incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale raccolti in un grande festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma. Il tema scelto per questa XIV edizione è Potere. Una parola sconfinata che verrà affrontata con diversi linguaggi (saggistica, narrativa, fotografia, arte, musica, fumetto) e nei diversi campi in cui si manifesta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Uova di Pasqua AIL in 150 piazze di Roma

Nel primo weekend di primavera tornano le Uova di Pasqua AIL in oltre 150 piazze di Roma e provincia grazie all’opera di 500 volontari. L’importante iniziativa di solidarietà, giunta alla sua 30esima edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con una donazione minima di 12 euro si potrà ricevere un Uovo AIL, al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casa delle Farfalle

Torna a Roma La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità, apre infatti al pubblico il 25 marzo, in via Anna Regilla 245 e fino all’11 giugno offrirà un’esperienza davvero unica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva nel cuore di Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Madre Terra

Domenica 26 marzo, edizione straordinaria del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani all'interno dell'Ippodromo Capannelle. Dalle 9 alle 18,30 sarà la Festa della Madre Terra. Mercato contadino, street food contadino, pic-nic, artigianato, benessere e operatori olistici, market magico, laboratori per grandi e bambini, scambio semi e piantine, musica Vagamente Blues in Tour con Dave Philosopher e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Ballando on The Road", l'Accademia delle Stelle a Roma

“Ballando on The Road - L’Accademia delle stelle” arriva nella Capitale in cerca di nuovi talenti. L’appuntamento con tutti gli iscritti è presso il Circolo Juvenia Sport Center (Via Ischia di Castro 152, Roma). Nella giornata di domenica 26 marzo, Simone Di Pasquale direttore artistico del progetto terrà la seconda tappa di pre-audizione BOTR 2023, i partecipanti che verranno selezionati avranno accesso diretto ad una delle tappe del tour capitanato da Milly Carlucci e dai suoi Maestri, senza partecipare alla Pre-Selezione on line. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fashion Festival a Castel Romano

Alla voglia irrefrenabile di shopping, ci pensa l'Outlet di Castel Romano che nel weekend presenta il Fashion Festival. Con la primavera, infatti, domenica 26 marzo torna l'appuntamento a Castel Romano Designer Outlet in contemporanea con i centri McArthurGlen di Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle. Un happening speciale diventato famoso per le offerte strepitose valide unicamente per questa giornata. I brand di Castel Romano proporranno tre prodotti della collezione primavera-estate al -70% sul prezzo outlet, da scegliere su una vasta selezione di abiti e accessori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Potterland, un giorno di magia

Il Castello della Castelluccia, alle porte di Roma, apre le porte a grandi e bambini per immergere tutti in un mondo incantato. Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da uno staff Magico. Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Castello della Castelluccia alle porte di Roma. Potterland è l'evento in programma domenica 26 marzo che permetterà di cimentarsi lezioni di: incantesimi, pozioni, erbologia e difesa contro le arti oscure. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Wrestling al Palatorrino

Sabato 25 marzo appuntamento con il Wrestling al Palatorrino: c'è "Iwa Roma Divide et impera". Dopo il successo del 29 gennaio che ha visto quasi 200 persone riempire l'impianto di via Fiume Giallo 47, la Italian Wrestling Association propone un nuovo spettacolo. Grande ospite internazionale l'ex campione di coppia della WWE, l'americano Mike Mondo, che sfiderà l'orgoglio italiano Karim Brigante in un match attesissimo. Sarà una serata storica per la federazione, in quanto si svolgerà un incontro per l'unificazione dei titoli tra il campione dei pesi leggeri Flowey Queen e quello dei pesi massimi Amir Jordan, già visto in WWE NXT UK. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La polentata di Riofreddo

La polentata di Riofreddo, in provincia di Roma, si terrà domenica 26 marzo. L’Associazione Pro Loco Riofreddo propone il nuovo evento in un periodo perfetto per gustare la tradizionale polenta e non solo. La festa si svolgerà presso il Piazzale Ricciotti Garibaldi di Riofreddo. L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12. [TUTTE LE INFORMAZIONI]