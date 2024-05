Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 maggio

L'ultimo weekend di maggio è alle porte. Temperature quasi estive, giornate soleggiate e tanti eventi da non perdere in città. Dalle manifestazioni sportive a quelle culturali, dai mercatini ai concerti, dagli appuntamenti gastronomici agli entusiasmanti incontri per bambini, sabato 25 e domenica 26 maggio non c'è da annoiarsi a Roma e dintorni.

Se vi state chiedendo cosa fare nel fine settimana nella Capitale, ecco 20 eventi suggeriti da RomaToday:

Japan Days

Tornano, il 25 e il 26 maggio, i Japan Days negli spazi del PratiBus District a Roma, 5000 mq nel centro città che ospiteranno per un weekend intero l’evento più pop e colorato della Capitale. SUna grande festa piena di allegria, per vivere un’esperienza unica, sospesa tra la cultura anime/nerd e la tradizione più classica del Giappone. Un percorso sensoriale tra suoni, profumi e le atmosfere del Sol Levante. Ci saranno oltre 100 espositori, laboratori, workshop, dimostrazioni di arti marziali, presentazioni, spettacoli, un’area per i bimbi, arcade game corner e una food area. I visitatori potranno entrare nel colorato mondo della cultura anime, scoprire bonsai, kimono, la calligrafia giapponese e partecipare a tantissimi altri eventi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggio nel Foro di Cesare

Primo weekend di Viaggio nel Foto di Cesare: l’appassionante spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere la scenografica area archeologica è infatti tornato nella Capitale. Romani e turisti, già questi sabato e domenica, potranno godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla straordinaria voce narrante di Piero Angela e dalla visione di filmati, proiezioni e videomapping che ricostruiscono l’attuale area archeologica così come si presentava nell’antica Roma. Lo spettacolo – con possibilità di ascolto della narrazione in audiocuffia in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese) – si snoda lungo un percorso itinerante in quattro tappe, della durata complessiva di circa 50 minuti, inclusi i tempi di spostamento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piazza di Siena 2024

Fino a domenica 26 maggio, a Villa Borghese, si terrà la 91esima edizione di Piazza di Siena. Il pubblico potrà assistere in maniera totalmente gratuita alla manifestazione ippica che si svolgerà tra piazza di Siena, appunto e il campo del Galoppatoio. Quasi 600 cavalli saranno impegnati a Villa Borghese in occasione del 91º CSIO di Roma – Master d’Inzeo (22-26 maggio), oltre 200 dei quali nelle gare internazionali suddivise tra l’ovale verde di Piazza di Siena e il campo del Galoppatoio, e gli altri destinati alle competizioni nazionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport

Sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport, lo speciale appuntamento live è con Fabrizio Moro, che torna in concerto con la prima data-evento del 2024 dall’evocativo titolo "Una vita intera". Durante il concerto, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Serena Dandini all'Ambra Jovinelli

Fino a domenica, all'Ambra Jovinelli, c'è Serena Dandini con "Vieni avanti, cretina. Next!" un varietà con Antonella Attili, Cristina Chinaglia, Federica Cacciola, Martina Dell’Ombra, Annagaia Marchioro, Germana Pasquero, Rita Pelusio e Francesca Reggiani e con il coordinamento artistico di Paola Cannatello. Questo format teatrale vuole finalmente celebrare la "cretineria" al femminile. Un’esclamazione che può sembrare audace di questi tempi ma perfettamente in linea con la lunga strada in salita dell’emancipazione delle donne. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Bio - Anteprima Terra Madre al MAXXI

Sabato 25 e domenica 26 maggio, va in scena la sesta edizione della Festa del Bio: il principale evento itinerante del biologico italiano, farà tappa al MAXXI di Roma, insieme ad “Anteprima Terra Madre”, la tre giorni di Slow Food Italia dedicata a cibo, clima e bellezza futura come prospettiva condivisa per la tutela del Pianeta, che prevede conferenze, laboratori e la possibilità di conoscere i produttori Slow Food e biologici del territorio. La Festa del BIO punta a trasferire i valori e la cultura del vero biologico, coinvolgendo i cittadini sui benefici, per la salute delle persone e dell’ambiente, che derivano da un sano e corretto consumo alimentare a base di alimenti biologici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gemelli Diversi a Cinecittà World

Sabato 25 maggio i Gemelli Diversi, band icona degli anni 2000, saranno sul palco di Cinecittà World per far cantare a squarciagola le hits chehanno accompagnato per un'intera generazione, tra cui: "Mary", "Un attimo ancora", "Fotoricordo", "Per farti sorridere", "Tu corri" e gli altri brani che li hanno consacrati nell'olimpo della musica italiana. La band sarà ospite d'eccezione del "Time Machina 90's to 2000", la festa musicale dalle venature "nostalgic" che sta attirando migliaia di persone di ogni età in tutta Italia con la musica del super DJ italiano Robert Blues e la voce del poliedrico HOST Raffaele Assante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dello street food a Monteverde

Da venerdì 24 a domenica 26 il TTSFood fa tappa a Monteverde, alle spalle del Gianicolo. Il Parchetto di Largo Alessandrina Ravizza, circondato dal verde con una graziosa fontana centrale risalente al XVIII secolo farà da cornice all'evento di street food on the road. Una selezione di 20 street chef a bordo dei loro Food Truck, ApeCar e Stand Cucina si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet preparate rigorosamente davanti ai vostri occhi. Materie prime di qualità quasi per magia diventeranno delle portate gourmet. [TUTTE LE INGORMAZIONI]

ARF! Festival del Fumetto

Dal 24 al 26 maggio 2024, alla Pelanda del Mattatoio e alla Città dell’Altra Economia di Roma, torna ARF! Festival del fumetto, la festa di chi ama, scrive, disegna, legge e respira fumetti. Ideato e organizzato da Daniele “Gud” Bonomo, Paolo “Ottokin” Campana, Stefano “S3Keno” Piccoli, Mauro Uzzeo e Fabrizio Verrocchi, ARF! offre tre giorni di “Storie, Segni & Disegni”: un’immersione totale nel Fumetto nel cuore del Testaccio, quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale. Tra le sezioni del Festival, torna l’appuntamento unico nel suo genere, nel panorama dei festival di fumetto italiani, la Job ARF!, format di successo che, attraverso colloqui di lavoro tra autrici, autori esordienti e case editrici, crea vere opportunità professionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carbonara day Centocelle

Dopo Testaccio ed Eur il Carbonara Day sbarca nel cuore del popoloso e popolare quartiere romano di Centocelle, tra negozi e palazzi colorati ed un lungo corso che ospiterà la Brigata di Cucina del Bistrot Contadino, guidata dall’executive chef Cristina Todaro. Una tre giorni, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, in via Dei Castani, nel tratto di strada reso pedonale per l’occasione tra piazza dei Mirti e via dei Glicini. L'evento è dedicato a tutti gli amanti ed appassionati della carbonara, un momento per elogiare il piatto più rappresentativo della cucina romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Chase e Marshall dei Paw Patrol a Zoomarine

Eroi a 4 zampe è l'evento che domenica 26 maggio arriva a Zoomarine. Chase e Marshall, i personaggi ufficiali di Paw Patrol, incontreranno dal vivo gratuitamente i loro piccoli fan, che riceveranno una foto in omaggio. Nella stessa giornata, al parco, saranno presenti alcune squadre di volontari della Protezione Civile che mostreranno l'importanza della prevenzione attraverso una vera e proprio esercitazione per combattere gli incendi in vista dell'arrivo dell'estate, solitamente periodo più a rischio. Sarà possibile visitare i mezzi e ricevere preziose nozioni anche per uno stile di vita dalla parte dell'ambiente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bambini botanici

La seconda edizione di Bambini Botanici torna sabato 25 e domenica 26 maggio e invita i più piccoli al Museo Orto Botanico di Roma per scoprire l’incredibile varietà di esseri viventi che popola felicemente vasi, alberi, prati, giardini e tutti gli spazi verdi della città. Ad avventurarsi nei misteriosi mondi vitali di diverse creature per sperimentare ancora una volta il benessere emotivo e fisico di una positiva connessione con la natura, vero mantra dei nostri tempi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rome Videogame World

A Cinecittà World arriva un imperdibile weekend tutto dedicato ai videogiochi, per gli appassionati e non solo: al via Rome Videogame World, l'atteso evento che raccoglie l’esperienza del pluriennale festival Rome Videogame Lab. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, bambini, ragazzi e genitori potranno mettersi alla prova nello Spazio Eventi di Cinecittà World con le postazioni di cabinati originali di Arcade Story, tra cui Taiko No Tatsujin, Pac Man, Donkey Kong e i laboratori Minecraft dove i partecipanti dagli 8 anni in su verranno proiettati in ambientazioni game-based learning e project-based learning. Sarà inoltre possibile provare un'esperienza unica con una corsa nel mondo reale sulle piste di Mario Kart e, per chi cerca emozioni forti, affinare le proprie abilità di guida in un contesto sicuro e controllato con i simulatori di guida. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell'Arte a Monteverde

Sabato 25 e domenica 26 maggio saranno celebrati i 10 anni di apertura del Teatro Villa Pamphilj con La festa dell'arte di Monteverde. Saranno presenti artisti, tecnici, amici, cittadini di ogni età, curiosi, realtà del territorio, istituzioni, professionisti e operatori culturali che, in questi 10 anni, hanno condiviso con il Teatro un progetto culturale ampio e ambizioso. Previste tante attività, anche per bambini, come: Sing-a-long, laboratorio di musica e inglese dedicato ai piccolissimi con Diego Di Vella e Lucia O’Farrell, laboratorio di pittura di Lorenzo Terranera e spettacolo Lo gnomo e la pentola d’oro del Teatrino dei burattini del Teatro Verde. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vokalfest, festival della musica corale a Roma

Sabato 25 e domenica 26 maggio approda all’Acquario Romano una nuova edizione del Vokalfest, il festival della voce e della musica corale con l’esibizione di alcuni fra i migliori gruppi vocali di Roma e d'Italia, ideato da Dodo Versino. La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la polifonia vocale e la musica a cappella attraverso l’incontro di realtà molto diverse tra loro come il soul, i cori gospel, il beatboxing, i canti gregoriani, il rock e il pop. Un’unione unica nel suo genere per mostrare le singole sfaccettature della voce umana e l’emozioni che è in grado di regalare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Sud Festival 2024

Street Sud Festival arriva nel weekend a Testaccio Estate a Città dell'Altra Economia di Roma. In Largo Dino Frisullo la manifestazione andrà in scena fino a domenica 26 maggio. Quattro giorni di festa in onore del Sud Italia e della sua deliziosa cucina tradizionale in uno spazio di 4000 mq con street food, enoteche, birrifici, dj set, giochi per tutte le età, animazione ed il live dei Cor Veleno! Ai fornelli quattro Street Chef, con le loro tipicità gastronomiche, a rappresentare le regioni simbolo di questo evento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cantine Aperte 2024

Al via alla 31esima edizione di Cantine Aperte, l’evento che unisce centinaia di produttori e migliaia di appassionati in ogni angolo della Penisola. Le cantine non vedono l’ora di aprire le porte e accogliere il popolo di enoturisti nelle giornate del 25 e 26 maggio per vivere un weekend imperdibile, una vera e propria festa dell’enoturismo che abbraccia tutte le regioni. Il Lazio sarà tra le regioni coinvolte con la Cantina Tenuta le Quinte di Monte Compatri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Treccani della Lingua Italiana

lI 25 e 26 maggio tornerà a Roma, precisamente alla Garbatella, il Festival Treccani della Lingua Italiana, una tappa che segue quella di Lecce dello scorso 3-5 maggio e che anticipa quella conclusiva di Lecco il prossimo 27-29 settembre 2024. Alla parola sessualità - s. f. [der. di sessuale], invar. L’insieme dei caratteri e dei fenomeni della vita sessuale - è dedicata la VII edizione del Festival Treccani della Lingua Italiana #leparolevalgono, volta a presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, prestando particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione e di ragionamento, di condivisione e di rispettoso confronto tra diverse posizioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival medievale al castello di Santa Severa

Il 25 e il 26 maggio il castello di Santa Severa ospita un Festival medievale, due giornate speciali con ingresso gratuito per viaggiare indietro nel tempo e tornare all’epoca di dame e cavalieri. Si potrà passaggiere nel mercato degli artigiani con banchi di ceramica medievale, lavorazione di taglieri, mestoli, piatti di legno di oliva, vestiti e accessori medievali, cosmetici naturali, cuoio borse e sandali, giochi per bambini in legno e gioielli in stile antico oltre a una preziosa mostra di riproduzioni di abiti d’epoca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Vi segnaliamo, infine, le attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglia con bambini proposte per il weekend da Cicero in Roma. Sabato 25 maggio per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, l'associazione propone: "Piccoli Archeologi nei Sotterranei di San Clemente. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica", "Caccia al Tesoro Didattica a Villa Borghese. Visita Guidata e Attività nel Parco" e "Traiano, l'Imperatore dalle Mille Idee ai Mercati di Traiano. Visita Guidata e Attività Didattica al Museo/Area Archeologica". Domenica 26 maggio, invece "Storia e Magia a Roma. Alla Scoperta dell'Esquilino. Visita Guidata e Attività Didattica nel Rione" e "Caccia al Tesoro Didattica sul Colle Aventino. Visita Guidata e Attività". [TUTTE LE INFORMAZIONI]