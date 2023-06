Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 giugno

Primo weekend d'estate, non solo perché è il calendario a dircelo, ma anche perché le roventi temperature estive sono arrivate in città. Il termostato sfiora i 40 gradi, è tempo di mare, di gite fuori porta, ma anche la Capitale ha tanti appuntamenti interessanti da non perdere, per spezzare la routine e distrarsi dal caldo.

E' tempo di grandi concerti e di affascinanti spettacoli tra le rovine di Roma, largo agli eventi gastronomici e alle serate di cinema sotto le stelle e ancora sagre, laboratori per bambini, magia e divertimento. Se non avete fatto ancora programmi per sabato 24 e domenica 25 giugno, prendete appunti: RomaToday ha selezionato 20 eventi imperdibili nel fine settimana alle porte.

Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico

Il giorno è arrivato: Tiziano Ferro sarà in tour allo Stadio Olimpico, sabato 24 e domenica 25 giugno. Un doppio concerto durante il quale il cantautore porterà al suo pubblico i brani del nuovo album "Il mondo e nostro", uscito nel 2022, oltre ad altri brani che hanno lasciato il segno nella sua ventennale carriera. sarà un appuntamento imperdibile per tutti i fan. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Baccalà

Roma Baccalà, dal 22 al 25 giugno a Garbatella, il quartiere romano che ha già ospitato le precedenti edizioni. In piazza Damiano Sauli, che diventerà la città del baccalà, il programma sarà ancora più ricco e avrà come filo conduttore la luce, l’inizio dell’estate, le sue leggende, le sue feste differenti nel mondo. Protagonista assoluto, ovviamente, il baccalà, che sarà al centro di incontri, dibattiti e tante gustose degustazioni. Interessante anche il focus sul sale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il weekend del Cinema in piazza

Nuovo e ricco il weekend del Cinema in piazza, nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. Questa la programmazione del fine settimana: a Trastevere, sabato 24 giugno sarà proiettato "Space Jam", mentre domenica 25 giugno sarà la volta de "Il sole negli occhi" di Antonio Pietrangeli. Al Parco della Cervelletta, sabato 24 c'è "High LIfe di Claure Denis, mentre domenica 25 prosegue la retrospettiva su Robert Zemeckis con "Back to the future - Part III". Infine, a Monte Ciocci, sabato Jean-Pierre Jeunet presenta "Delicatessen" di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, mentre domenica 25, William Oldroyd presenta "Lady Macbet". [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO]

Teenage Dream Summer Camp

A Rock in Roma 2023 arriva una serata a tema 2000s: il 24 giugno il grande evento Teenage Dream Summer Camp all’Ippodromo delle Capannelle. Un super party all’insegna della nostalgia, un vero e proprio salto nel passato per una festa indimenticabile, con un unico scopo: tornare anche solo per una sera nei favolosi ‘2000 e per sognare ad occhi aperti. Dj set e karaoke per cantare canzoni iconiche, “grandi classici” da cantare a squarciagola, immaginando di essere catapultati nel mondo di 23 anni fa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Naska live a Rock in Roma 2023

Appuntamento a Rock in Roma 2023 anche con Naska che sarà in concerto, domenica 25 giugno, all’Ippodromo delle Capannelle. A seguito del grande successo degli appuntamenti invernali del Rebel Unplugged Tour, Naska torna live in estate con il Summer Tour 2023, una nuova serie di appuntamenti nei principali festival estivi italiani, tra cui, appunto, Rock in Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

30 anni di Jurassic Park a Cinecittà World

Sabato 24 giugno Cinecittà World festeggia con una giornata speciale il trentesimo anniversario di Jurassic Park, il capolavoro di Steven Spielberg che ha rivoluzionato il mondo del cinema e degli effetti speciali (vincitori del Premio Oscar). Per far rivivere ai fan l’entusiasmo e la suspense del leggendario film uscito nel 1993, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma organizza un’esperienza ‘giurassica’ per i suoi ospiti e li riporta indietro di 65 milioni di anni. Paleontologi ed esperti accompagneranno adulti e bambini alla scoperta di reperti fossili nascosti nel terreno, sarà proiettato “Jurassic Park” in versione 4K UHD e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Porcupine Tree a Roma Summer Fest

I Porcupine Tree di Steven Wilson arrivano, il 24 giugno, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per un imperdibile appuntamento al Roma Summer Fest 2023. Lo show sarà l’occasione per rivedere sul palco la band simbolo della scena progressive rock degli anni Ottanta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Venerus a Roma Summer Fest

Tocca a Venerus salire sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone domenica 25 giugno. Talentuoso ed eclettico artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, Venerus canterà. oltre i suoi più grandi successi, i brani tratti dal suo nuovo album di prossima uscita che è stato anticipato lo scorso inverno dal singolo “Resta qui”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food Village a Ostia Antica

A Ostia Antica si scaldano i motori (e i fornelli) dei truck che da giovedì 22 a domenica 25 giugno trasformeranno la località ai piedi di Roma nella capitale del cibo da strada ospitando il primo ‘Street Food Village’. Dieci ‘super camion’ in cui si potranno assaporare panini e arrosticini di carne nostrana, i piatti della tradizione romana, fritti di pesce, dolci e le migliori birre in circolazione. Tutto all'interno del centro sportivo Aldobrandini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La pellicola d'oro a via Veneto

Sbarca nell’iconica via Veneto, la strada del cinema famosa in tutto il mondo, La Pellicola d’Oro: il premio assegnato alle maestranze e all’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano con l’obiettivo di portare alla ribalta quei mestieri che ricoprono un ruolo fondamentale per la realizzazione e il successo di un film. La serata-evento del premio si svolgerà il 24 giugno alle 20,30, con alle spalle la splendida cornice di Porta Pinciana, sarà condotta da Sabina Stilo e avrà come protagonisti gli artisti e i tecnici votati da una giuria composta da 260 professionisti protagonisti del mondo del cinema e della fiction. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Geppo show e Sequestrattori all'Ombra delle Torri

All'Ombra delle Torri, la manifestazione estiva protagonista nel Municipio VI di Roma, sabato 24 e domenica 25 giugno arriva a Torre Maura, nell'area mercato/parcheggio tra Via dell'Usignolo e via Walter Tobagi, con musica e intrattenimento dalle 21:00 e spettacoli dalle 22:00. Sabato saliranno sul palco i Sequestrattori, mentre domenica sarà il turno di Geppo Show. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Cinema sotto le stelle" nei giardini della Villa Museo di Alberto Sordi

Ultimo weekend di cinema nella villa di Alberto Sordi. La rassegna cinematografica a lui dedicata e che la Fondazione Museo Alberto Sordi ha organizzato nel ventennale della sua scomparsa, proietterà “L’avaro”, sabato 24 giugno e “Polvere di stelle”, domenica 25 giugno. Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21, introdotte di volta in volta da un critico o esperto. L’ingresso sarà gratuito su prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Venere in Musica

Sabato 24 giugno sarà l'ultimo giorno di Venere in Musica, la rassegna musicale ideata e curata dal Parco archeologico del Colosseo con la direzione artistica di Simone Prattico, batterista jazz di fama internazionale. A chiudere la kermesse saranno due nomi storici della musica popolare italiana. La serata sarà aperta dal concerto di Enzo Avitabile con il suo nuovo progetto Acoustic World Project. Il Maestro Avitabile lascerà infine il palco alla Nuova Compagnia di Canto Popolare, una formazione che fin dal suo esordio negli anni Settanta ha reso patrimonio mondiale l’universo sonoro dell’area del Mediterraneo, raccogliendo innumerevoli premi e riconoscimenti e attraversando per oltre mezzo secolo i festival e le istituzioni culturali più importanti al mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appia Antica Music Festival

Fino a domenica 25 giugno torna l'Appia Antica Music Festival all'Ex Cartiera Latina (via Appia Antica 42). Si potrà accedere al festival a partire dalle ore 18 per visitare le installazioni audio immersive dei compositori Francesco Antonioni ed Emanuele de Raymondi e la mostra "Paesaggi Sonori" di Alfonso Giancotti, docente di Architettura alla Sapienza. Dalle 20.30 inizieranno i concerti dal vivoche permetteranno di viaggiare idealmente in musica dal Settecento vivaldiano all’ipotetico futuro del doppio concerto di chiusura con Duo Ebano e Duo O-Janà, passando per l’800 di Schubert e Mahler con i celebrati Solisti dell’Orchestra Mozart. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circoinfest

Circofest è la rassegna che offre alla città e agli spettatori un doppio spazio di incontro e convivialità animando, con due diverse modalità di allestimento, l’area esterna del Teatro India con il suggestivo Chapiteau del Circo El Grito e il parco di Villa Torlonia con un palcoscenico all’esterno del contesto museale (presso il Campo dei tornei) tra clownerie, acrobazie, virtuosismi di giocoleria. Si parte proprio il 24 giugno e si va avanti per tutta l'estate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jazz & Image al Parco del Celio

Ritorna anche quest'estate, Jazz&Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo. Si inizia da 23 giugno con un fitto calendario di appuntamenti. Da segnare nel weekend, Daniele Scannapieco Quartet special guest Max Ionata che suoneranno nel Parco del Celio sabato 24. Il loro è un progetto molto affiatato, dotato di un grande interplay e una spiccata vocazione al mainstream, che fa diventare un saggio di bop in grande stile, con decise inflessioni hard-bop. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festivalbau

Baubeach compie un quarto di secolo e per festeggiare i suoi 25 anni di attività ha programmato il Festivalbau, una tre giorni di esperienze, corsi e giochi in spiaggia con i propri amici a 4 zampe che vogliono celebrare l'empatia e il rapporto d'amore dell'essere umano con l'ambiente e il mondo animale. Si terrà da venerdì 23 a domenica 25 giugno, tre giorni in cui si alterneranno attività e incontri, mentre i rappresentanti delle più grandi Associazioni protezioniste avranno modo di esporre il loro lavoro fatto di passione, amore e giustizia per tutte le Specie viventi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Circo in valigia

Nel contesto divertente e allegro di Stravilla! Bonelli Playground - festival di animazione artistica, sociale e culturale - sabato 24 e domenica 25 giugno, va in scena lo spettacolo per bambini "Il Circo in valigia" di e con Luigi Capone. La manifestazione, che ha una grande vocazione green, mette al centro l’importanza della comunità, vuole valorizzare una villa storica periferica dal grande fascino e rinsaldare legami e relazioni territoriali con occasioni di intrattenimento, sostegno, mutuo aiuto, creatività ed educazione ecologica per le nuove generazioni e per tutta la cittadinanza. Tanti gli appuntamenti che ogni weekend coinvolgono grandi e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Notte Romantica a Castel Gandolfo

Torna la Notte Romantica a Castel Gandolfo: 6500 fiori per un bellissimo quadro infiorato dedicato ad Amore e Psiche, un incontro sull'Amore e le altre storie tra teatro, archeologia, miti e i grandi della letteratura legati alla bellezza dei nostri luoghi e poi un'incantevole serata romantica con musica di sottofondo tra i vicoli del Borgo. Sono tutti gli ingredienti per una perfetta Notte Romantica da trascorrere a Castel Gandolfo dove il 24 giugno torna questa tradizionale manifestazione organizzata in contemporanea negli oltre 220 Borghi più Belli d'Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Porchetta a Vallerano

Giochi per bambini, musica dal vivo, serate animate, area camper, mercatino dell’artigianato, visite guidate, cibo tradizionale e divertimento. Tutto questo è la Sagra della porchetta di Vallerano, che torna nel weekend. La famosa sagra avrà inizio venerdì sera e andrà avanti fino a domenica sera. Si potranno mangiare panini e pizze fritte e, ovviamente, la regina della sagra, la famosa porchetta di Vallerano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]