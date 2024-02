Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 febbraio

Ultimo weekend di febbraio. La primavera è ormai alle porte, almeno le temperature ci fanno intuire questo, con le mimose in fiore e il clima mite. Cosa fare sabato e domenica in città?

Se state iniziando a pianificare il fine settimana, sappiate che gli appuntamenti all'insegna della cultura, del gusto, del divertimento non mancano nella Capitale, anzi. Abbiamo selezionato 12 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 febbraio a Roma:

Panini Tour a piazza San Giovanni

Prende il via la nuova edizione del Panini Tour, confermando ricche attività imperdibili per tutti i fan delle figurine, per i collezionisti più affezionati e non solo. La tappa a Roma è prevista per sabato 24 e domenica 25 febbraio in Piazza San Giovanni in Laterano che ospiterà la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Gli appassionati potranno incontrarsi all’interno del Panini Village per scambiare le proprie figurine doppie e avranno l’opportunità di certificare l’album della Collezione Calciatori Panini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Claudio Baglioni "A Tutto Cuore"

Quello alle porte è il weekend di Claudio Baglioni che infiammerà il Palazzo dello Sport con "A Tutto Cuore". Sei concerti, fino al 27 febbraio, che segnano il suo addio alle grandi arene indoor e che sono il primo passo verso il saluto alla musica definitivo, che Baglioni ha annunciato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival del Giappone

L'Oriente arriva al Mercato Centrale Roma con il Festival del Giappone, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura nipponica per cimentarsi nella realizzazione di squisiti piatti tipici, storefront giapponesi, imparare una nuova lingua con un corso di giapponese, comporre dei colorati bento oppure creare meravigliosi origami. Gli appuntamenti sono in programma fino a domenica 25 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra su Rino Gaetano

Al Museo di Roma in Trastevere è arrivata la mostra su Rino Gaetano, un'esposizione che racconta in modo leggero, ma altrettanto profondo, uno dei cantautori italiani più amati di sempre. La mostra, nata dalla ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, documenta l’intero cammino artistico di Rino Gaetano ed è arricchita da tante rarità di assoluto valore, concesse per l’occasione dalla sorella Anna: documenti, foto, cimeli artistici, la raccolta dei dischi, video, strumenti musicali, oggetti, abiti di scena come l’accappatoio indossato durante il Festivalbar all’Arena di Verona e la giacca in pelle utilizzata a Sanremo, manifesti e la collezione di cappelli. Non manca, ovviamente, la musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quattrozampeinfiera e Bambility

Il profondo legame tra bambini e cani sarà protagonista dell'edizione di Quattrozampeinfiera Roma. L'evento si terrà presso Fiera Roma, sabato, 24 e domenica, 25 febbraio e accoglierà per la prima volta Bambility, il progetto educativo e ludico finalizzato allo sviluppo delle capacità sociali, emotive e motorie dei bambini attraverso la meravigliosa relazione con i cani. Escape Dog Room Bambility, attività unica e divertente, coinvolgerà i bambini e ragazzi in giochi ed enigmi da risolvere con la collaborazione del cane, evidenziando l'importanza di un'interazione positiva. La manifestazione prevede numerose attività sportive, tra cui il canicross, una corsa campestre in cui cane e umano gareggiano insieme e l’hoopers, un percorso costruito con specifici attrezzi che il cane deve affrontare seguendo le indicazioni impartite a distanza dal conduttore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia a Fiumicino

Riparte da Fiumicino il tour primaverile di Choco Italia, il quale animerà la parte antica del comune della città metropolitana di Roma. In via di Torre Clementina, con vista sul Tevere, fino a domenica 25 febbraio andrà in scena la Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia. Quattro giorni per avvicinarsi all’affascinante mondo del cioccolato artigianale e conoscere da vicino produttori e produzioni. Non mancheranno, assieme alle tante aziende del Made in Italy che aderiscono al tour ormai da anni, dolci tipici provenienti da tutte le regioni. Un appuntamento ad ingresso libero e gratuito dalle ore 10 a mezzanotte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Divina Commedia Opera Musical al Teatro Brancaccio

La Divina Commedia Opera Musical torna al Teatro Brancaccio nel weekend. Lo show si rianima di nuova potenza e straordinaria bellezza. Il più grande racconto dell’animo umano, della sua miseria e della sua potenza, tra vizi, peccati e virtù che non conoscono l’usura del tempo, riprende la forma dello spettacolo di voci, danze e tecnologia in un allestimento straordinario. Inferno, Purgatorio e Paradiso: proiezioni immersive in 3D inondano il pubblico e lo immergono nell’immensità sublime che solo il padre della lingua italiana ha saputo creare nelle tre cantiche. E in questo viaggio teatrale, dove la tecnologia è elemento essenziale della narrazione, tutti gli spettatori, anche i più giovani, possono ammirare, comprendendola appieno, la grandezza del Sommo Poeta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Manuel Felisi 1:1, la mostra al Museo Carlo Bilotti

Secondo weekend della mostra "Manuel Felisi. 1:1", dell’artista Manuel Felisi, negli spazi del Museo Carlo Bilotti, nel cuore di Villa Borghese. Il progetto dell’artistaè tutto dedicato al mondo animale: un bestiario raffigurato su grandi tavole di legno posto in dialogo con il vicino Bioparco, il giardino zoologico più antico d’Italia. La collaborazione con la Fondazione Bioparco di Roma inoltre consentirà di osservare dal vivo alcuni degli animali ritratti dall’artista e protetti al suo interno per rendere possibile un ulteriore approfondimento sulla natura delle specie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kihò. Sogni in libertà a Centrale Preneste Teatro

Una domenica per tutta la famiglia con la rassegna Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro. Domenica 25 febbraio, la Compagnia L’Orma del Leone porta in scena lo spettacolo comico con bolle di sapone “Kihò. Sogni in libertà”. Un invito a non smettere di sognare, in cui Yumé risolleva da tutto ciò che ci appesantisce e il suo aeroplanino finalmente parte. Lo spettacolo è adatto dai 3 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La sala professori", anteprima del film nei cinema di Roma

Dopo gli applausi e i premi alla Berlinale, la vittoria di 5 German Awards e la candidatura all’Oscar come miglior film internazionale, il film "La sala professori" (The teachers’ lounge) arriva nei cinema italiani dal 29 febbraio. Prima però, un’anteprima speciale: appuntamento domenica 25 febbraio alle ore 21, in collegamento con il regista İlker Çatak e la protagonista Leonie Benesch, che introdurranno questa storia avvincente e ricca di tensione, dove lo spazio scolastico si fa specchio della società e delle sue contraddizioni. Aderiscono all'iniziativa vari cinema romani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Arancione", Fabrizio Colica e Leonardo Bocci al Teatro Golden

L’arancione non è solo un mix tra il giallo e il rosso ma è anche il titolo di un nuovo spettacolo nel quale questi due colori simboleggiano rispettivamente il “Chi siamo” e “Chi gli altri vorrebbero che fossimo”. Una commedia originale, divertente ed imperdibile, approda al teatro Golden con un cast super atteso e composto da: Fabrizio Colica, Leonardo Bocci, Patrizia Loreti, Paola Michelini, Mauro Conte, per la regia di Fabrizio Colica e l’aiuto regia di Riccardo Sinibaldi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Polenta e del Fritto misto Sanvitese

Domenica 25 febbraio arriva a San Vito Romano la "Sagra della Polenta e del Fritto Misto Sanvitese". Appuntamento in piazza Marconi, sin dalla mattina. Dalle ore 11 inizierà la festa, con un aperitivo in compagnia degli Sbandieratori di Castel Madama che sfileranno con un breve corteo per poi esibirsi nella piazza. Alle 12:30 avrà inizio ufficialmente la sagra con il pranzo a base di polenta e fritto misto sanvitese. Previsto menu e intrattenimento ad hoc per i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]