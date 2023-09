Weekend a Roma: 26 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 settembre

Un nuovo weekend è alle porte e sono tanti gli eventi in programma in città e nei dintorni per staccare la spina dalla routine e concedersi due giornate di relax, cultura, musica, natura. Il cartellone degli appuntamenti nel primo weekend di autunno è ricco, tra manifestazioni sportive, fiere per gli appassionati di motori, sagre, visite culturali d'eccezione e persino primi mercatini di Natale. Se siete desiderosi di trascorrere un weekend tutt'altro che noioso, ecco 26 eventi che RomaToday vi suggerisce per sabato 23 e domenica 24 settembre.

Eternal City

Sabato 23 e domenica 24 settembre, al Palazzo dei Congressi, c'è Eternal City Motorcycle Show: oltre 200 espositori, prove moto, arte, musica e tanti ospiti da tutto il mondo. Saranno due giornate all’insegna della passione per le motociclette di qualsiasi genere. Tante novità di prodotto, artisti, preparazioni e un’alta dose di divertimento grazie a show, esperienze live e la prova degli ultimi modelli delle principali Case motociclistiche. Arriveranno ospiti internazionali da Giappone, Australia, Stati Uniti e Europa, che eleggeranno le più affascinanti tra le tante realizzazioni custom esposte all’evento. Saranno presenti auto americane, band, deejay, food truck e sabato si festeggerà il 40esimo anniversario del club dei possessori di Harley-Davidson. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Link Adv - Biglietti a prezzi scontati del 40% per Eternal City

Fitwalking for AIL a Roma

Domenica 24 settembre arriva a Roma la settima edizione della Fitwalking for AIL, camminata solidale non competitiva promossa da AIL Roma, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – sezione di Roma per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Una importante iniziativa, oltre che un’occasione preziosa di incontro per tutti i pazienti in via di guarigione, gli ex pazienti, i loro familiari e tutti gli amici, per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo attivita? fisica e iniziando a riprendere contatto con ‘la vita normale’. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I mercatini natalizi del Nord Europa

Apre sabato 23 settembre la XXVI Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara. Un progetto unico che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo.

L’allestimento è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di ogni tipo di clientela, per grandi e piccini. Si parte entrando in un bosco fatto di abeti naturali ed artificiali che si mischia per magia alle luci scintillanti di Manhattan per poi immergersi nei paesaggi retrò della Belle Epoque e tanta altra magia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Claudio Baglioni "Atuttocuore"

E' questo sabato che si chiude a Roma "Atuttocuore", il tris di concerti che vedono Claudio Baglioni protagonista allo Stadio centrale del Foro italico di Roma. 21, 22 e 23 settembre, infatti, il cantautore fa tappa nella sua città con i maxieventi dal vivo nei quali si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornate del Patrimonio 2023

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Le due giornate prevedono visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie che saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio InVita”. Inoltre, sabato sono previste aperture straordinarie serali nei musei statali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market a Roma

Torna l'Hippie Market all’ Appia Joy Park, sita in via Annia Regilla 245. Sabato 23 e domenica 24 settembre, due giorni di amore incondizionato per l’artigianato, le arti circensi, la musica, buon cibo e birre bavaresi. In questa edizione speciale, tutti gli ospiti potranno anche osservare la Luna e i due pianeti piú grandi del nostro sistema solare Giove e Saturno attraverso un telescopio professionale Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno che accoglierà artigiani, street chef, artisti di strada, musicisti, operatori olistici, per due giorni di benessere, svago e relax. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, caccia al tesoro, inglese, trucca bimbi, intrattenimento ed anche un parco avventura con 12 percorsi tra gli alberi ed un Tree Village. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Oktoberfest

Nella stessa location dell'Hippie Market, per tutto il weekend, andrà in scena anche l'Oktober Fest. Fiumi di birra scorreranno in Via Annia Regilla 245. L’appuntamento, è venerdì 22 settembre dalle 18 a mezzanotte, sabato 23 settembre e domenica 24 settembre dalle 11.30 a mezzanotte, con un programma ricco di buon cibo, market di artigianato e vintage, musica ed intrattenimento per i bambini ed anche un’area relax con lezioni di yoga e meditazione (ad ingresso gratuito). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il giorno della BarbieFans" al Fantastico Mondo del Fantastico

Arriva “Il giorno della BarbieFans”, dal 24 settembre, al Fantastico Mondo di Lunghezza, l’omaggio al successo del film con tanti eventi per chi ama la rosa - mania. La novità, liberamente ispirata al giocattolo tra i più venduti al mondo, diventato una vera e propria icona, permetterà alle bambine che varcheranno la soglia del Castello vestite di rosa di assistere allo show live delle Barbie-Rock, imparare i segreti per acconciature e trucchi fashion, prendere parte ad una caccia al tesoro e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spring Attitude

La musica elettronica arriva agli Studi di Cinecittà per un ultimo scorcio d’estate all'insegna delle migliori sonorità della musica elettronica e della scena contemporanea, pop e indie, prima dell’arrivo dell’autunno. Il festival internazionale di musica e cultura contemporanea, giunto alla sua dodicesima edizione, si svolgerà il 23 e 24 settembre a Roma negli Studi di Cinecittà. Una location fortemente simbolica e suggestiva che già l’anno scorso ha incantato oltre 15.000 persone e che quest’anno accoglierà il pubblico in un’area attrezzata ancora più grande di oltre 10 mila mq. Il nome dell’edizione 2023 è Naturae, plurale latino che rappresenta e identifica le diverse anime del festival, sia musicali che artistiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vendemmiata Romana e nascita del Vigneto Italia

Torna, tra le mura del Museo Orto Botanico di Roma, una nuova edizione di Vendemmiata Romana. Due giornate di divertimento e convivialità tra degustazioni, laboratori a tema, caccia al tesoro per adulti e bambini, visite guidate, seminari, brindisi all’aria aperta, gustoso street food, con un appuntamento speciale. A settembre dello scorso anno, una grandiosa festa a bordo vigna, tra stornelli romani, canti e balli, ha coinvolto intere famiglie nella raccolta dei grappoli del Vigneto Italia e ora, dopo un anno di lavoro in cantina, il frutto di quel pomeriggio conviviale è pronto per esser presentato al pubblico. L’occasione sarà proprio il 23 e 24 settembre, lì dove la magia ha avuto inizio, tra le mura del giardino trasteverino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Settimana della scienza, verso la Notte Europea dei Ricercatori

Fervono i preparativi nei laboratori, i divulgatori scaldano le corde vocali e si puntano i telescopi e lenti di ingrandimento: sta per tornare la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF di Frascati Scienza. Si parte con l’evento di lancio del 23 settembre, che darà il via alle danze mentre l'appuntamento con l’edizione 2023 della Notte dedicata a ricercatori e ricercatrici è fissata, come ormai da tradizione, per l’ultimo venerdì di settembre, che quest’anno sarà il 29. Un’intera Settimana della Scienza ricchissima di eventi, da sabato 23 a sabato 30 settembre, per scoprire tutti insieme la ricerca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Secondo Gran Prix storico di Roma

Fino a domenica 24 settembre, a Roma c'è il secondo Gran Prix storico di Roma. La giornata finale si svolgerà all'Eur con le auto che partendo da via Ciro il Grande seguiranno via della Civiltà del Lavoro direzione Quadrato della Concordia (Palazzo della Civiltà Italiana), viale Beethoven fino a via della Chimica e ritorno a via Ciro il Grande. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food a Casal Tidei

Per la primissima volta il TTS Street Food approda a Casal Tidei, nel quartiere San Basilio. In un grande parcheggio, solitamente dedicato al Mercato del Quartiere, avrete la possibilità di scoprire tantissime bontà gastronomiche italiane e da tutto il mondo. Tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 settembre, con street chef rigorosamente selezionati. Il parcheggio di fronte ad Agorà in Viale Casal Tidei diventerà un vero e proprio ristorante a cielo aperto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Birra Festival di Ostia Antica

Dal 21 al 24 settembre, i migliori produttori artigianali del territorio romano si riuniscono per la prima volta sul litorale. Arriva, infatti, il Birra Festival 2023, nella cornice del Tiber - Birrificio Ostiense Artigianale. Giunto alla terza edizione, l’evento organizzato dall’associazione Art Professional Events si preannuncia come sempre ricco di sorprese e di attrazioni. Oltre 15 tipologie di birre artigianali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Abilmente, il salone delle idee creative

Fino a domenica, alla Fiera di Roma, c'è "Abilmente", il grande Salone dedicato alle idee creative, punto di riferimento per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. La manifestazione è in programma dal 21 al 24 settembre. E' qui che si incontrano i tradizionali mondi del DIY: Scrapbooking, Decoupage, Patchwork, Cucito Creativo, Home decor, Punto Croce e Ricamo, Bijoux, Cake Design, Decorazione, Stampa 3D, Belle Arti, Miniature, Sartoria fai da te, tutto in un unico luogo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Music Day Roma

Sabato 23 e domenica 24 settemBre torna a Roma il Music Day, l'evento nato nel 2012 con l’intento di superare la semplice formula commerciale delle fiere discografiche arricchendola di eventi culturali con ospiti e presentazioni. Nei 70 stand della Fiera è possibile trovare una grande varietà di offerte, da quelle a pochi euro fino ai dischi di valore ricercati da tutti i collezionisti, oltre a poster, riviste, oggettistica e memorabilia musicale. Il tutto ospitato negli ampi e accoglienti saloni dell’Hotel Mercure, in uno spazio di 2.500mq dove è anche possibile effettuare compravendite avvalendosi della professionalità e dell’esperienza degli espositori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ortiflora Expo 2023

Ortiflora Expo, molto più di un evento green in termini botanici, ma un vero e proprio concentrato di sostenibilità, cultura e arte. Riflessioni sul clima, collezioni di piante, lezioni di giardinaggio, esempi di florovivaismo sostenibile, visite guidate nei musei (Villa Medici) sulle tracce di opere green e Mostra Mercato per rinnovare balconi e giardini. Ortiflora Expo propone un fitto calendario culturale di dibattiti e incontri sui temi della sostenibilità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa d'Autunno a Villa Ada

Per la prima volta a Villa Ada si festeggerà l'equinozio d'autunno con un weekend di festa ad ingresso gratuito. Tre giorni, dal 22 al 24 settembre, in cui lo spazio attualmente gestito dal Villa Ada Festival ospiterà eventi diurni e market di artigianato. Tutti e tre i giorni si potranno trovare una ventina di stand a cura del Green Market Festival, con artigianato artistico ma non solo: anche vintage e curiosità varie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa degli arrosticini e della cucina abruzzese

Da giovedì 21 a domenica 24 settembre, va in scena la Festa dell'arrosticino e della cucina abruzzese alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. Dalle radici contadine e pastorali della propria tradizione, la cucina abruzzese arriva a Roma in una festa alla scoperta dei sapori e dei profumi della regione divenuta regina degli arrosticini in tutta Italia. L'evento è ad ingresso gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

EatUp! Cibo di strada dal mondo

Da venerdì 23 a domenica 24 settembre, presso Quadrato Stage - Parco delle Energie, si svolgerà la settima edizione di Eat Up! Festa del cibo di strada dal mondo, genuino e contadino, prodotto senza sfruttamento, fuori dal mercato della Gdo. Tre giorni di cultura indipendente, di saperi condivisi, di pratiche di liberazione, di autoformazione. Il giro del mondo attraverso il cibo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del Fungo porcino

Sabato 23 e domenica 24 settembre, presso l'Agripark, in via Castel di Leva, ci sarà un weekend interamente dedicato a sua Maestà il Fungo Porcino. Re indiscusso di tutte le sagre, bottino prelibato per gli amici cercatori di funghi, il prestigioso fungo verrà celebrato nella terza edizione della Sagra del Fungo Porcino di Roma con un ricco menù curato da rinomati chef ed esperti ristoratori. Un fine settimana ricco di gustose emozioni per gli appassionanti micologi e amanti degli eventi gastronomici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiera dei Sapori d'Italia

Da giovedì 21 settembre a domenica 24 settembre per gli amanti della cucina e del buon vino, Fiera dei Sapori d’Italia è l’evento da non perdere che vi regalerà un’esperienza enogastronomica a 360 gradi all’insegna dei migliori sapori della Penisola: più di 50 specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia e oltre 100 etichette di vini nazionali vi danno appuntamento in una delle location più belle dei Castelli Romani, Frascati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Fungo Porcino a Lariano

Ultimo weekend di Festa del Fungo Porcino nella cittadina dei Castelli Romani. In programma, ancora, tanti eventi, musica, intrattenimento, stand gastronomici e prodotti tipici del territorio. Giunta alla 31esima edizione la manifestazione è considerata a tutti gli effetti la festa del fungo porcino più importante d’Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell’Uva e dei Vini a Velletri

Sabato 23 e domenica 24 settembre, a Velletri, si svolgerà la tradizionale Festa dell’Uva e dei Vini giunta quest’anno alla novantaduesima edizione. La Festa quest’anno “impegnerà” tutto il centro storico: da Piazza Garibaldi, in prossimità di quella che era l’antica Porta Romana detta “porta dammonte” a Porta Napoletana, detta invece “porta dabballe”. Il riferimento al dialetto e alle due porte della città va ricercato nei due calici di vino, simbolo della festa, che richiamano appunto gli antichi ingressi nel borgo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castello Divino a Nerola

Castello Divino è un’esperienza enogastronomica e un’occasione per turisti, wine lovers, influencer e appassionati di ogni tipo che vogliono conoscere le eccellenze ed ammirare la bellezza e la storia del nostro Bel Paese. A pochi chilometri da Roma, all’interno della Sabina Romana, un rifugio di quiete e bellezza, di profumi e sapori di un tempo. Per 2 giorni si potrà rivivere un borgo medievale tra i più belli, sarà il cuore di degustazioni e scoperta di sapori autentici in una selezione curata di etichette nazionali, tutte da assaggiare e conoscere. Presente un'area food con diverse proposte culinarie tra cui la Pro Loco con "Sapori d'Autunno". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli Strigliozzi a Castel di Tora

La parola d'ordine del fine settimana del 24 settembre è “strigliozzi”. Deriva dall'azione di "strigliare", cioè tirare e allungare la pasta a mano fino a ottenere sottili strisce. Una pratica tradizionale che richiede abilità e pazienza, quella delle massaie di Castel di Tora che il 24 settembre vi attenderanno nel delizioso borgo di Rieti per farvi conoscere questo piatto tipi della cucina artigianale locale. Solo dalle 12 alle 17 fino ad esaurimento scorte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]