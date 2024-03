Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 marzo

La primavera è entrata nel vivo e, non a caso, il weekend alle porte sarà all'insegna della natura, della fioritura, con tanti appuntamenti da vivere all'aperto.

Sabato 23 e domenica 24 marzo, fine settimana che anticipa la Pasqua, sarà ricco di eventi all'insegna della cultura, del gusto, del divertimento. Spazio alle grandi manifestazione che permetteranno di visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico, ai festival del cibo da strada, alle case delle farfalle e ai campi di tulipani.

Ecco 17 eventi da non perdere il 23 e il 24 marzo nella Capitale:

Libri Come Umanità

Un libro aperto che illumina uno sfondo plumbeo, lasciando uscire tante persone, tante storie. E' la luce della conoscenza che accende gli animi e arricchisce le menti in un periodo dove serve "Umanità". E' questa l'immagine scelta per rappresentare la 15esima edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura, che torna a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dal 22 al 24 marzo. Anche questa 15esima edizione sarà costellata da autori internazionali di rilievo, si parlerà di guerre, di violenza sulle donne, di sfruttamento, di intelligenza artificiale. Tantissimi i dialoghi intorno al tema del festival e su alcuni importanti libri in uscita da Zerocalcare con Jacopo Zanchini a Chiara Valerio con Serena Dandini, da Gianrico Carofiglio con Francesca Schianchi a Diego Bianchi e Marco Damilano e tanti altri ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornate FAI di Primavera 2024

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero. Borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, di archeologia industriale, case private, botteghe e luoghi di antichi mestieri, luoghi in cui è in corso un restauro, luoghi di natura e cultura. Un fine settimana per addentrarsi nelle tante realtà e storie del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e sentirsi parte del loro racconto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casa delle Farfalle

Torna a Roma la Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita a due passi dall’Appia Antica, nella cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità, apre al pubblico il 23 marzo, in via Annia Regilla 245. Nella Casa delle Farfalle si ha la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione, si possono osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, seguendone il ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I giochi di strada in via dei Fori Imperiali

I giochi di strada domenica 24 marzo riconquistano via dei Fori Imperiali. Dalle 10 alle 17, un lungo tratto del viale sarà interessato dal grande evento dedicato alle discipline tradizionali. L’organizzazione sarà affidata da Dora Cirulli, che da anni si impegna soprattutto verso le nuove generazioni, a riscoprire quei giochi e quegli sport tanto cari ai nostri genitori e ai nostri nonni. Grandi e bambini potranno cimentarsi gratuitamente, in uno degli scenari più belli ed iconici della città, a tante attività che si potevano praticare nelle vie delle città spopolate dalle auto e prive dei pericoli dei nostri giorni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mezzocammino TTS Street Food

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo torna in scena il TTS Street Food Tour 2024. Sarà Mezzocammino ad inaugurare la nuova stagione. Circondati dal verde, a pochi passi dal “Parco Corto Maltese” più precisamente in Largo Sorelle Giussani. Le cucine del TTSFood apriranno alle ore 18 di venerdì 22 marzo e saranno operative fino a domenica 24, proponendo agli ospiti street food, colori, musica e divertimento. Per tre giorni, Mezzocammino diventerà il ristorante a cielo aperto più grande della capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Tulipani di Barbabianca" a Torre in Pietra

Con l'arrivo della primavera arrivano i Tulipani di Barbabianca, il grande campo di tulipani in zona Torre in pietra che apre al pubblico da sabato 23 marzo. Più di 35.000 tulipani tra i quali poter passeggiare, immergendosi in un mare di colore, scattando delle belle foto e creando il proprio bouquet, potendo scegliere tra forme e colori diversi. Per accedere all'evento, ogni persona (adulti e bambini) dovrà acquistare online un buono di raccolta che dà diritto alla raccolta in campo di 2 tulipani nella fascia oraria selezionata e l'ingresso per tutta la giornata all'area picnic, dove conoscere gli animali della fattoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Percorsi di primavera all'Orto Avanzato

SuperAbile, in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus presenta una nuova edizione dell'iniziativa Percorsi di primavera all'Orto Avanzato. I Percorsi di primavera rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per festeggiare le prime giornate di sole e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto, della creatività e della psicomotricità. Nel parco ci si può sporcare, è necessario pertanto portare abbigliamento comodo e impermeabile, scarpe adatte e 2 teli per far sedere adulti e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'ora della terra al Bioparco

Sabato 23 marzo il Bioparco di Roma aderisce all’Earth Hour - iniziava che invita tutto il mondo al gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora il 23 marzo alle 20.30 per contrastare i cambiamenti climatici - con la visita guidata è intitolata “L’ora della Terra”. L’obiettivo del percorso a tappe, che si svolgerà dalle 10.30 alle 15, è sensibilizzare le famiglie su quanto semplici gesti quotidiani (come quello di spegnere le luci per un’ora) siano fondamentali per la conservazione della Biodiversità. La visita guidata andrà alla scoperta di rinoceronte bianco, vari rosso (lemure), pinguino del Capo, canguro di Bennet, per evidenziarne oltre alle principali caratteristiche, le cause di minaccia, fra cui quella legata ai cambiamenti climatici che, più o meno direttamente, incide sulla rarefazione delle popolazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Max Angioini al Teatro Brancaccio

Max Angioni è protagonista in "Anche Meno", fino a domenica 24 marzo, al teatro Brancaccio. In questo show, il comico non si limita a portare in scena un semplice spettacolo, ma una vera e propria opera d'arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale, e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea. Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: “Anche meno". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pierpaolo Spollon in "Quel che provo dir non so"

Pierpaolo Spollon presenta il suo spettacolo "Quel che provo dir non so" all'Auditorium Conciliazione il prossimo 23 marzo 2024. Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo cercherà di darsi una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Bazar 2024

Urban Bazar torna il 24 marzo negli spazi del Mediterraneo al MAXXI in via Guido Reni 4A. L'edizione di marzo è una full immersion domenicale nei colori vibranti delle proposte di 29 brand italiani, che offrono una esperienza di shopping imprescindibile per chi ama il made in Italy e i prodotti artigianali di alta qualità. I brand selezionati da Urban Bazar rappresentano la filosofia e l'anima della manifestazione: l'eccellenza della manifattura, la creatività meravigliosa e innovatrice dei designer indipendenti, l'alta qualità e i dettagli pregiati dei processi artigianali che offrono pezzi unici e intramontabili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Breakfast with Bunny all'Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe torna a proporre, come consuetudine in vista dalla Pasqua, la Breakfast with Bunny. Appuntamento domenica 24 marzo, dalle 9,30, per una colazione in perfetto stile americano, più laboratorio creativo per i bambini e tante sorprese per tutta la famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Il coniglio di Pasqua"

Domenica 24 marzo, alle 10.30, presso il Teatro in casa – Interno 13, ci sarà lo spettacolo per bambini “Il coniglio di Pasqua” messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Fred è un coniglietto pasticcere pasticcione che ama tanto le uova di cioccolata. Ne ha preparate moltissime ma non può consegnarle per tempo a tutti i bambini. Chiede aiuto al suo assistente lupo Ezechiele e sarà una scelta piena di colpi di scena e imprevisti. Sarà compito degli spettatori aiutare Fred a risolvere il pasticcio. Uno spettacolo con burattini e attori tutto da ridere. E’ inclusa la merenda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Massimo Recalcati in "I volti del desiderio" all'Auditorium Conciliazione

La parola desiderio è una delle parole fondamentali della psicoanalisi. In un solo incontro speciale Massimo Recalcati ne indaga i diversi volti: il desiderio come domanda d’amore, come esigenza di riconoscimento, come manifestazione di inquietudine, come dissipazione, come fondamento della vita erotica, come apertura all’ignoto, come forza che accende ed espande la vita. Attraverso brevi filmati, musiche e immagini d’arte, ritrovando lo spirito che animò i divenuti celebri Lessici televisivi, lo psicoanalista condurrà lungo gli intricati labirinti del desiderio umano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Polentata 2.0

La Polentata 2.0 torna a Riofreddo domenica 24 marzo. In piazzale Ricciotti Garibaldi, nella cittadina in provincia di Roma, la manifestazione avrà inizio alle 12. Il menu completo, al costo di 15 euro a persona, comprende bruschetta, polenta con salsiccia al sugo, arrosticini alla brace, fagioli, pane, bibite. In programma intrattenimento dal vivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del Frittello a Poggio San Lorenzo

La sagra del frittello arriva, domenica 24 marzo, a Poggio San Lorenzo. L'evento nel cuore della Sabina è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della primavara nel Lazio. Quando la pastella incontra il broccolo, inizia la poesia. Eccolo lì fumante e croccante, lui è il frittello. Non uno qualsiasi, lui è il frittello di Poggio San Lorenzo. Dalle 10 di domenica sarà aperto il mercatino di artigianato e agricoltura. Sempre dalle 10 visite guidate del borgo che si ripetono ogni ora. Alle 12:30 apertura stand gastronomico e intrattenimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La sagra dei frittelli a Roccantica

Domenica 24 marzo si frigge anche a Roccantica per l'arrivo della 50esima Sagra del Frittello. La manifestazione è un appuntamento imperdibile che si svolge ogni anno in occasione della festa di San Giuseppe, tradizionalmente detto "il frittellaro". Si inizia la preparazione togliendo le foglie dei cavolfiori, poi si spezzettano, si lavano e si immergono nella pastella per poi essere fritti in enormi padelle riempite con olio extra vergine di oliva. I Frittelli vengono tradizionalente fritti in piazza S. Valentino e poi serviti caldi, accompagnati da un bicchiere di vino. In occasione della Sagra del Frittello vengono allestite nel paese molte ”Botteghe dell’ Arte” quali ferro battuto, cestaio, sculture su legno sartoria medievale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]