Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 dicembre

Penultimo weekend di dicembre, quello che anticipa il Natale e la cui domenica coincide con la Vigilia. Un fine settimana di festa, con bambini in trepidazione per l'attesa di Babbo Natale e adulti alle prese con gli ultimi preparativi. Nel frattempo, in città, l'atmosfera natalizia raggiunge il suo apice, con una serie di appuntamenti da non perdere.

Mercatini e villaggi di Natale sono i principali protagonisti di sabato 23 e domenica 24, ma non mancano mercati eccezionali, spettacoli teatrali per grandi e bambini, eventi musicali e tanto altro. Curiosi di scoprire cosa fare questo weekend a Roma? Ecco 15 eventi consigliati da RomaToday:

Maurizio Battista in "Caro Babbo Natale ti scrivo..."

"Caro Babbo Natale ti scrivo..." è lo spettacolo in programma al Teatro Olimpico nel periodo delle Festa, anche sabato 23 dicembre. Un mix esplosivo di risate, coreografie, ricordi, musicisti d’eccezione e ospiti variegati che sapranno tenervi compagnia nel periodo più magico dell’anno: le festività natalizie! Perché se andare a teatro è un piacere, con lui è sempre come tornare a casa, nel caldo rifugio di famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Ma…diamoci del tu!" di Enrico Brignano

Dopo il grande successo di un tour che ha girato tutta Italia totalizzando ben 29 sold out per 42 mila biglietti venduti in totale, arriva a Roma “Ma…diamoci del tu!”, lo spettacolo di Enrico Brignano scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti. L’appuntamento è all’Auditorium Conciliazione per ventidue show anche sabato 23 dicembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Matilda" al Sistina

Da uno dei libri più amati da tre generazioni, divenuto esilarante film grazie a Danny De Vito e ora consacrato su Netflix nella versione musical, arriva per la prima volta in Italia, a firma di Massimo Romeo Piparo, lo spettacolo teatrale "Matilda". Con Luca Ward nel ruolo della temibile preside Trinciabue e con la amatissima coppia dei The Pozzolis Family (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli) nei panni dei cinici e goffi genitori di Matilda. Una storia fantastica che celebra l’amicizia, il coraggio e l’amore per i libri e per la conoscenza, che lancia un bellissimo messaggio di speranza alle giovani generazioni contro vessazioni e bullismo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese anche nel weekend c'è Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Per il secondo anno, "il Natale del mondo" si svolge al Galoppatoio per tutto il periodo delle festività. Christams World è infattti un viaggio immaginario attraverso otto città del mondo, dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronomia, le festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World saranno: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lights in Nature - Life

Ai Giardini Brancaccio è arrivato Lights in Nature - Life, la prima edizione italiana dell'evento immersivo di Naturaleza Encendida. L'evento che arriva ad illuminare il cuore della Capitale, progettato da LETSGO Company con Show Bees, trasforma l’incantevole spazio verde romano in un luogo magico, dove, al calar della sera, poter ammirare la bellezza della natura in un’atmosfera poetica e scintillante, tra suoni, proiezioni straordinarie e giochi di luce meravigliosi che richiamano l’atmosfera fiabesca del Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maratona Harry Potter al Cinema Troisi

Il Cinema Troisi presenta una intensa maratona di Harry Potter dal 23 al 27 dicembre, in italiano e con biglietto a 3 euro. Il cinema romano apre le sue porte a streghe e maghi di tutte le età per un magico Natale con Harry, Ermione e Ron e l'intera saga di Harry Potter accompagnata da tante sorprese magiche e cioccolatose. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

CAR Christmas Day

Il mercato ittico più grande d’Italia apre le porte ai romani. Il Centro Agroalimentare Roma svolgerà il prossimo 23 dicembre a Guidonia (via Tenuta del Cavaliere 1) il “CAR Christmas Day”, iniziativa che si propone l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sui prodotti ittici locali e sulle più famose ricette della tradizione romana. Durante la mattinata, oltre ai tanti operatori ittici coinvolti all’interno del Mercato all’Ingrosso, si svolgerà lo show cooking dello chef Marco Meschini che illustrerà le più tradizionali ricette della tradizione natalizia laziale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Gospel Festival 2023

Torna il Roma Gospel Festival all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il 23 dicembre, in particolare, sul palco della Sala Sinopoli saliranno invece i 15 elementi che compongono i Florida Inspirational Singers, una formazione che fa incontrare la tradizione soul del sud degli Stati Uniti con gli spiritual ma anche con le sonorità più moderne di questo genere. Un’atmosfera di grande e gioiosa festa creata dai due leader del gruppo, il pluripremiato compositore e polistrumentista jazz Nathan Mitchell e il pastore-musicista John Polk. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh Experience

Van Gogh Experience è la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell’immensa opera di Vincent Van Gogh. Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Scorie infinite", comedy show con Caterina Guzzanti

Sabato 23 dicembre, ultimo giorno all'Alcazar Live con Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti che portano in scena “La Scoria Infinita”, in una versione natalizia. Un comedy show costruito con storie realmente accadute esilaranti e inaspettate. Quante volte abbiamo pensato che la vita di tutti i giorni sembra sempre più paradossale? L’autobus, il supermercato, il treno regionale, l’area cani diventano gli scenari di racconti dove le persone, ignari o non curanti, danno il meglio e il peggio di sé. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riccardino III

Anche quest’anno per il Natale si rinnova la collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre per la realizzazione di tre spettacoli per ragazzi che andranno in scena dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Tra questi c'è anche Riccardino III che andrà in scena il 23 dicembre alle 16. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale in casa Cupiello

Fino a sabato 23 dicembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo va in scena Natale in casa Cupiello, spettacolo per attore cum figuris nell’originale allestimento in omaggio all’opera di Eduardo De Filippo nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia. A firmare la regia Lello Serao, anche interprete sul palco insieme a sette grandi pupazzi realizzati da Tiziano Fario, autore dell’intera scenografia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale Solidale a Città dell'Altra Economia

Prima edizione dell'evento Natale Solidale, nei giorni 22-23-24 dicembre presso la Città Dell'Altra Economia: mercatino di artigianato artistico etico e sostenibile all'interno delle sale Asia e Oceania e nel piazzale antistante. Un'ottima chance per i ritardatari dei regali di Natale, i quali avranno la possibilità di acquistare last minute tante creazioni originali e realizzate a mano da sapienti artigiani, per ben tre giorni, in un ambiente rilassante, lontano dal caos dei centri commerciali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Presepi di San Gregorio Armeno al Parco Da Vinci

Il Parco da Vinci torna a trasformarsi in una "San Gregorio Armeno a Roma", la caratteristica via di Napoli diventata famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Tutto merito dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica e che riproporranno, in una cornice completamente rinnovata del Da Vinci le loro botteghe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Grand Christmas Concert

Opera in Roma presenta, sabato 23 dicembre, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, Grand Christmas Concert con il Coro da Camera Italiano, Ensemble Vocale ResAltera,St. Paul Orchestra, direttore Stefano Vasselli. Una grande celebrazione musicale del Natale con in programma il Concerto grosso "Fatto per la notte di Natale" di Arcangelo Corelli ed una selezione di Carols & Gospel tradizionali arrangiate per soli, coro e orchestra. Fra i titoli: Silent Night, Adeste Fideles, White Christmas, Go tell it on the mountain, Tu scendi dalle stelle, Jingle bells... e molte altre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]