Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 luglio

Penultimo weekend di luglio, con una parte consistente di romani che già è partita per le vacanze e tanti altri che sono ancora qui, in città, a combattere con l'afa, certamente, ma anche a godere di una Capitale meno caotica e più vivibile. Il fine settimana alle porte ha tanto da offrire, tra concerti, visite guidate, feste tradizionali, giardini incantati.

Se vi state organizzando il vista del weekend, ma ancora non avete ben chiaro cosa fare, ecco 15 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 luglio:

Pinguini Tattici Nucleari all'Olimpico

I Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti allo Stadio Olimpico sabato 15 luglio. Un concerto molto atteso dai fan. La band porterà a Roma i suoi più grandi successi e gli ultimi brani. La scaletta del concerto all'Olimpico prevede tra le tante: Zen, Giovani Wannabe, Ridere, Rubami la notte, Ringo Starr, Scrivile Scemo, Pastello Bianco, Fuori dall’hype. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rosa Chemical a Rock in Roma

Rosa Chemical, dopo il successo di Sanremo 2023, sarà tra i protagonisti di Rock in Roma 2023. L'artista si esibirà all'Ippodromo di Capannelle nella serata del 22 luglio. Si potrà entrare all'Ippodromo dalle 18, alle 19 ci sarà il Party "Quasi una festa pressappochista" e alle 23 il concerto di Rosa Chemical. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Levante a Roma Summer Fest 2023

Levante sarà protagonista, sabato 22 luglio, in Cavea all'Auditorium parco della Musica, in occasione del Roma Summer Fest. La cantante presenterà dal vivo il nuovo album “Opera futura” e i suoi successi che hanno caratterizzato dieci anni di carriera. Oltre a “Vivo”, il brano presentato al Festival di Sanremo, il nuovo progetto in studio dell'artista contiene “Leggera”, colonna sonora del film "Romantiche" di Pilar Fogliati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa de Noantri 2023

La Festa de Noantri, ricorrenza tradizionale che ogni estate torna a Trastevere, torna dal 23 al 29 giugno. Non mancherà la tradizionale processione per le vie del rione della statua della Madonna del Carmine. Ci saranno gli spettacoli in piazza Santa Maria in Trastevere, come quello dedicato a Trilussa , spettacoli comici e concerti dei cantautori romani. E poi mostre fotografiche al Giardino del Cedro, stornelli e la 17esima edizione della ‘Corsa de Noantri’. Questi alcuni degli eventi che si terranno durante la Festa de Noantri 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma è iniziata la nuova edizione del Fish & Wine che durerà fino al 3 settembre. Un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa de l’unità di Roma 2023

Dal 13 al 30 luglio torna la Festa de l’unità di Roma alle Terme di Caracalla. Un cartellone di eventi, dibattiti, iniziative e musica dal vivo che avrà inizio il 13 luglio, alle 19, con il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il segretario regionale Daniele Leodori che inaugureranno la Festa con il taglio del nastro. La prima giornata di festa andrà avanti alle 21 con la segretaria nazionale Elly Schlein. “‘Diritti a tutta birra’ è lo slogan scelto quest’anno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland

Terzo weekend di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Wax, da Amici 22 a Cinecittà World

Domenica 23 luglio a Cinecittà World arriva “WAX“ il ragazzo più discusso dell’ultima edizione di Amici 22 con un fantastico live dalle ore 21 nella Cinecittà Street, dove proporrà i suoi brani e le cover proposte durante il programma, a seguire il Meet and greet per tutti i fan presenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lucio più Lucio, omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti

Il concerto “Lucio più Lucio” è un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Un’occasione per ricordali insieme al Teatro Romano di Ostia Antica, il 22 luglio. Ad omaggiare Dalla e Battisti saranno le voci di Rosalia Misseri e Gianmarco Carroccia ed una band di grande prestigio capitanata da Giandomenico Anellino e Pino Soffredini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

dEUS al Roma Summer Fest 2023

Spesso annoverati tra le band europee più importanti ed innovative degli anni Novanta, i dEUS approdano il 23 luglio al Roma Summer Fest 2023, per una data di presentazione dell’ultima fatica discografica "How To Replace It", uscita lo scorso febbraio. I dEUS non hanno mai avuto una vera filosofia di vita. Non ne hanno mai desiderata una. Eppure sono rimasti fedeli a determinati principi. «Non vuoi ripeterti, ma hai il tuo stile», dice Tom Barman, frontman e geniale leader della cult band di Anversa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sud Fud Summer Festival 2023

Sud Fud Summer Festival è la manifestazione interamente dedicata a cibo, musica e tradizioni del Sud Italia. Si terrà - ad ingresso libero - da giovedì 20 luglio a domenica 30 luglio presso il Parco Avventure di Fregene. Protagonisti arancini, cannoli, granite siciliane, panzerotti, pizza, pasticciotti, frittura di pesce e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paulito FG a Fiesta 2023

Paulito FG festeggia i suoi 30 anni di carriera e arriva sul palco di Fiesta, in via delle Tre Fontane 24, il 22 luglio. Ha iniziato la sua carriera cantando con Adalberto Álvarez e Dan Den. Si è poi unito alla band Opus 13, guidata dagli arrangiatori Joaquín Betancourt e Juan Manuel Ceruto. Paulito ha assunto la guida dell'Opus 13 all'inizio degli anni '90 e ha cambiato il nome del gruppo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Enea ad Ostia Antica, all’alba

Domenica 23 luglio ci sarà la possibilità di visitare all'alba il Teatro Romano di Ostia Antica. La visita, ispirata ad Enea e al suo viaggio nel Mediterraneo, è organizzata da CoopCulture e si ripeterà anche nelle domeniche successive nell’Area archeologica di Ostia Antica. “All'Alba finalmente l'approdo: Enea ad Ostia Antica” non è uno spettacolo all’alba ma l’alba stessa che diventa uno spettacolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piotta in concerto a Roma

Dopo la recente pubblicazione del singolo "Tutti a..." e dei remix firmati -tra gli altri- da Saturnino e DJ Aladyn, Piotta torna con un concerto gratuito nella sua Roma sabato 22 luglio negli spazi della Città dell'Altra Economia di Testaccio. Tutto il meglio della sua discografia con la band al completo in quasi due ore di show, dai grandi classici come “Supercafone”, “La Grande Onda”, dino alla nuova versione della celebre canzone romana “Lella” e l'ultimo singolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiumicino TTS Street Food

Dal 20 al 23 luglio, la flotta del TTS Food approderà a Fiumicino. Numerosi street chef, posizionati a semi cerchio sulla Darsena, sotto le ombre delle barche ferme al porto, daranno vita al più grande ristorante “on the road” sotto le stelle di Fiumicino. I cuochi proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucine estere, non mancheranno dolci, birre e bollicine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]