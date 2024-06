Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 giugno

L'estate è davvero arrivata. A dirlo non sono solo le temperature sempre più roventi, ma anche il calendario. Il weekend del 22 e 23 giugno, infatti, è anche quello del solstizio d'estate e in città si respira un'aria frizzantina, di festa, di allegria, con tanti festival musicali, culturali, gastronomici che animano la Capitale dal centro alla periferia.

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 22 e domenica 23 giugno a Roma, sappiate che avrete l'imbarazzo della scelta. Ecco 20 eventi selezionati per voi da RomaToday:

Vinòforum

Vinòforum sarà al Circo Massimo fino a domenica 23 giugno. L’evento da anni rende Roma portavoce delle grandi eccellenze enologiche e gastronomiche italiane, attraverso degustazioni, focus tematici e incontri business oriented, oltre che a momenti dedicati all’alta ristorazione e alle tradizioni culinarie per il grande pubblico. La manifestazione ospita, nella nuova location ricca di storia, oltre 878 aziende espositrici tra cantine vitivinicole italiane ed internazionali, ristoranti, enoteche, aziende gastronomiche, con l’unico obiettivo di promuovere la cultura agroalimentare del nostro Paese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ultimo allo Stadio Olimpico

Ultimo sta per sbarcare a Roma, da sabato 22 a lunedì 24 giugno, con tre date completamente sold – out con il suo nuovo tour Ultimo Stadi 2024 - La favola continua. È la quarta estate consecutiva da protagonista del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno. Il cantautore farà vibrare gli spalti dello Stadio Olimpico, con una setlist che spazierà tra i grandi successi del cantautore dei record e le nuove hit dell’album fresco di certificazione Disco D’Oro Altrove, uscito lo scorso 17 maggio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musica a Magicland con Radio Globo

Sabato 22 giugno Radio Globo sbarcherà a MagicLand, il Parco divertimenti di Valmontone. Il Truck Globo, una vera e propria stazione radio itinerante, si posizionerà all'interno del Parco per trasmettere in diretta e coinvolgere i visitatori con musica, animazione e gadget. Le trasmissioni saranno condotte da Riccardo Di Lazzaro insieme a tutto lo staff del programma Non è il Morning (Tommaso, Elena e Bera), che animeranno anche i dj set e lanceranno gadget dal palco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinea Lucens

Un evento immersivo che, nell'estate 2024, si può vivere all'interno di un vigneto lungo l'Appia Antica. Parvus Ager, dal latino “Piccolo Campo”, è una giovane azienda che nasce insieme alla nuova generazione di un’antica famiglia di viticoltori. Appena scende la notte, Vinea Lucens invita ad entrare in un mondo animato da spettacoli di luci, suoni, immagini e sapori. Seguendo le luci tra i filari si potranno scoprire, grazie al supporto dell’audioguida, le tradizioni contadine, la via Appia Antica e le leggende dei borghi dell’Agro Romano. L'esperienza culminerà assaggiando i vini della cantina Parvus Ager, immersi nella bellezza di un luogo pieno di storia e mistero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Teenage Dream a Rock in Roma

Sabato 22 giugno torna, a Rock in Roma 2024, Teenage Dream. Appuntamento alle 20 all'Ippodromo di Capannelle. Il party proseguirà fino a notte per ripercorrere tutto il primo decennio del nuovo millennio. Karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical, duetti di Camp Rock e delle serie TV che hanno conquistato gli anni 2000, senza rinunciare alle hit pop più celebri del decennio, con lo scopo di riassaporare, con un pizzico di nostalgia, le sensazioni che hanno percorso l’infanzia e l’adolescenza di chi è nato tra gli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Nuovo weekend di Cinema in piazza, con proiezioni cinematografiche e incontri nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. A Trastevere, sabato 22 è in programma "Momo alla conquista del tempo" di Enzo D'Alò e domenica 23 "A clockwork orange" (Arancia meccanica) di Stanley Kubrick. Al Parco della Cervelletta di Tor Sapienza, sabato 22 "Barton Fink" di Joel & Ethan Coen e domenica Damien Chazelle e Paolo Sorrentino presentano "La La Land". Infine a Monte Ciocci (Valle Aurelia), sabato Kenneth Lonergan e J.Smith Cameron presentano "Margaret" e domenica serata per famiglie con Spirit - Cavallo Selvaggio.

Colapesce Dimartino a Roma Summer Fest 2024

Serata di festa all'Auditorium Parco della Musica, nel contesto del Roma Summer Fest 2024. Nel calendario della kermesse musicale protagonista dell'estate romana, infatti, saranno Colapesce Dimartino ad infiammare la Cavea. Appuntamento alle 21 con il duo di cantanti che attendono i loro fan per cantare i successi più amati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Notte delle Streghe a San Giovanni

Torna la "Notte delle Streghe" per la Festa di S. Giovanni: riflettori accesi sui Giardini di via Sannio dove va in scena la terza edizione della manifestazione. Negli spazi verdi limitrofi alla piazza di San Giovanni in Laterano si terrà un ricco cartellone di eventi culturali, spettacolari e laboratoriali destinati a tutte le fasce di età per ritrovare la longeva tradizione romana. Nella mattinata del 23 giugno ci sarà anche una visita guidata alla Basilica, nel pomeriggio, invece, l'appuntamento è con il Salotto Letterario, con i Laboratori per Ragazzi, il laboratorio per la realizzazione dell'Acqua di San Giovanni, il Laboratorio Astronomico, la Lettura dei Tarocchi e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pedalata di Luna Piena delle Fragole

Sabato 22 giugno, a poche ore dal solstizio d'estate, si potrà vivere un'interessante esperienza nel cuore di Roma. La pedalata di Luna delle Fragole è la pedalata notturna per godersi al luna piena e la città. Raduno alle 20 in piazza del Popolo, partenza alle 21. La pedalata è gratuita e aperta a tutti, basta avere una bici e un minimo d'esperienza a pedali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spaghettata di mezzanotte con Chef Ruben

Domenica 23 giugno, alle 20, presso Testaccio Estate alla Città dell’Altra Economia, si terrà l'evento Midnight Pasta, una festa che unisce musica e buon cibo. Il momento clou sarà una grande spaghettata di mezzanotte, preparata da Chef Ruben, il food creator e star dei social media. Oltre a gustare gli spaghetti, si potrà assistere al concerto live del rapper Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, che eseguirà alcuni dei suoi brani più famosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Diversamente divertente" a Zoomarine

Diversamente Divertente è l’evento ideato da Zoomarine giunto alla sua IV edizione, che ogni anno il 22 giugno riunisce persone ed associazioni all'insegna dell'inclusione sociale. Per l'edizione 2024 sono stati coinvolti i protagonisti del musical magico “Abracadown”, diretti da Francesco Leardini e Danilo Melandri, che saranno ospiti sul palco per far conoscere al grande pubblico lo spettacolo che ha conquistato le platee anche di varie regioni italiane. Grande ritorno degli “Scoppiati Diversamente Band”, la caccia al tesoro organizzata dall'associazione DELPHI e infine tiro con l'arco con "Arcieri delle Torri". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tuning Night a Cinecittà World

Ciak, motore… azione. Il 22 giugno, a Cinecittà World, dalle 11 fino alle 4 di mattina va in scena Tuning Night. Oltre 500 auto modificate una più originale dell’altra si sfideranno nelle finali nazionali di stile, rombo e audio. Un evento all’insegna dei motori con aree dedicate alle aziende del settore e a tutti gli stili di personalizzazione, dalle auto giapponesi a quelle americane, dalle auto storiche alle Supercar di nuova generazione fino ad arrivare al mondo delle due ruote, un vero e proprio villaggio dei motori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"MammaGiulia, FigliaChiara, PapàAntonio e FiglioDiego" a Cinecittà World

Sempre sabato, arrivano a Cinecittà World MammaGiulia, FigliaChiara, PapàAntonio e FiglioDiego per una giornata di incontri, risate e shopping. Mammagiulia e Figliachiara sono un duo madre-figlia che ha conquistato il web con i loro divertenti video su YouTube e TikTok da milioni di visualizzazioni. Nel tempo, tra i vari profili social, si sono inseriti anche Figliodiego e Papaantonio creando quindi la MGFC Family. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Russell Crowe a "Venere in Musica"

Venere in Musica si chiude domenica 23 giugno con il live di una star mondiale del cinema che il pubblico italiano ha conosciuto di recente nella versione di artista musicale, Russell Crowe, band leader della formazione The Gentlemen Barbers. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, dove è stato ospite nella terza serata, Russell Crowe torna infatti in Italia per una serie di concerti in luoghi di particolare bellezza, il primo proprio nel Tempio di Venere e Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Sua altezza la giraffa" al Bioparco

In occasione della giornata internazionale della giraffa, domenica 23 giugno il Bioparco di Roma organizza la giornata evento "Sua altezza la giraffa". Dalle 11.30 alle 17.30 si potrà partecipare a numerose attività incentrate sul mammifero più alto del pianeta e scoprire tutte le curiosità sulle tre giraffe presenti al Bioparco, le femmine Dalia e Acacia e il maschio Magoma. Dal gioco "la giraffa in numeri" al laboratorio didattico "Un collo lungo, lungo", dall'attività "Una rete di sicurezza" al gioco "Tanti manti, una sola specie". Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Garbatella Jazz Festival

Il Garbatella Jazz Festival presenta la sua diciottesima edizione in scena dal 21 al 23 giugno, presso La Villetta, nel cuore del quartiere Garbatella. L'evento, organizzato da Cara Garbatella e Villetta Social Lab, con il patrocinio del Municipio Roma VIII, con la direzione artistica di Pasquale Innarella, quest’anno ha come tema guida dei concerti le “Donne Leader” che guidano un proprio gruppo musicale che a sua volta produce una personale visione del jazz. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La notte romantica" nei Borghi più belli del Lazio

Torna l'appuntamento con "La notte romantica nei Borghi più belli d'Italia". Sabato 22 giugno è in programma una serata a lume di candela dedicata all'amore e agli innamorati in circa 200 borghi d'Italia. Anche alcuni borghi del Lazio prendono parte all'iniziativa, scopriamo quali. Sono 6 i borghi laziali che partecipano all'iniziativa promossa dall'associazione Borghi più belli d'Italia. Si tratta di: Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Percile, Subiaco e Sutri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Turano diVino 2024

Domenica 23 giugno va in scena Turano diVino. Nel borgo di Castel di Tora, in provincia di Rieti, si svolgerà, dalle 12,30 alle 18,30, la manifestazione tutta dedicata alla cultura del vino e del buon bere. Prevista degustazione di vini con sommelier qualificati e stand gastronomici. Saranno presenti 30 cantine con oltre 100 etichette della regione Lazio. L'ingresso all'evento sarà gratuito, si pagherà poi per le varie attività. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della porchetta di Vallerano

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno va in scena l'edizione 2024 della Sagra della porchetta di Vallerano, che si svolgerà presso il giardino comunale del centro dei Cimini. Le porchette di Vallerano saranno al centro di una proposta enogastronomica, con un menu fisso che, oltre all'ingrediente principale, proporrà altre gustose prelibatezze locali. Per tutti i tre giorni della manifestazione si svolgerà un mercatino dell'artigianato, con banchi ed espositori provenienti da tutta Italia, mentre nello spazio dedicato, i bambini potranno divertirsi con gonfiabili e con i giochi. Inoltre, nella giornata di domenica 23, sarà possibile partecipare alle passeggiate e alle visite guidate organizzate dall’associazione Kalipè. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Rose a Santa Lucia

a 46esima Sagra delle Rose va in scena, fino a lunedì 24 giugno, in Piazza Delle Rose a Santa Lucia - Fonte Nuova. Musica live, spettacoli, concerti, stand, bancarelle e carri allegorici. Stand gastronomici aperti tutte le sere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]