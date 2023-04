Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 aprile

Un fine settimana tra il Natale di Roma e il 25 aprile. Una grande festa che celebra la Capitale e, che quest'anno, dura più del solito. Sabato 22 e domenica 23 aprile, penultimo fine settimana del mese, il cartellone degli eventi in città è ricco e variegato, all'insegna della cultura, del divertimento e anche del gusto.

Si va dalle rievocazioni storiche al Circo Massimo per celebrare la città Caput Mundi, ai mercatini allestiti laddove si pensa fosse ubicato il Lupercale in cui Romolo e Remo vennero allattati dalla Lupa. Nel weekend alle porte si celebra la Giornata della Terra e sono diversi gli appuntamenti da segnare in città e nei dintorni. Ci sono manifestazioni che ti portano in viaggio per il mondo, altre dedicate alla scienza per grandi e bambini. Non mancano gli appuntamenti gustosi con lo street food e il buon vino. Spazio alla cultura e alle prime celebrazioni della Liberazione, in vista del 25 aprile.

Vi state chiedendo cosa fare sabato 22 e domenica 23 aprile a Roma? Ecco 10 eventi suggeriti da RomaToday:

Il Gruppo Storico Romano al Circo Massimo

Dopo l'apertura delle celebrazioni nel Natale di Roma, il Circo Massimo continua a festeggiare Roma e il sui 2776esimo compleanno con diversi appuntamenti nel weekend: sabato 22 aprile continueranno i banchi didattici, mentre gli appassionati di storia potranno assistere al torneo tra scuole di gladiatori con combattimenti spettacolari. La giornata culminerà con il finale di “Harpastum” - antico gioco romano con la palla, antenato del calcio - tra danze, ricostruzioni di cerimonie civili e religiose, manovre di strategia e tecnica militare delle legioni, rievocazioni di storiche battaglie. L'ultimo giorno di festa, domenica 23 aprile, prenderà il via con il raduno dei gruppi partecipanti e la cerimonia di apertura "Commissio Feriarum". Seguiranno i saluti istituzionali e l'orazione di Mecenate, prima che il corteo storico attraversi il centro della città, sfilando per una festante Via dei Fori Imperiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

Restiamo in zona Circo Massimo, perché il 22 e 23 aprile, in occasione del Natale di Roma, al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87, va in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”. Il bellissimo palazzo storico che sorge sugli argini di terra del Circo Massimo, dove si ritiene fosse ubicato il Lupercale in cui Romolo e Remo vennero allattati dalla Lupa, sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del "fatto a mano". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata Mondiale della Terra a Villa Borghese

Sabato 22 aprile si celebra l'Earth Day 2023, la?53esima?Giornata Mondiale della Terra e torna in presenza, dopo la pausa imposta dalla pandemia,?il?Villaggio per la Terra?al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla splendida Terrazza del Pincio a Roma. Dal 21 al 25 aprile in programma oltre 600 eventi. Ogni giorno nel palco allestito sulla Terrazza del Pincio si svolgerà un denso programma di Talk Show guidati da giornalisti televisivi e della carta stampata e, in contemporanea, si esibiranno in live degli?street artist di fama internazionale?che realizzeranno delle opere sul tema ambientale. Inoltre, ad animare il Villaggio ci saranno numerosissime attività tra le quali: il Parco Biodiversità dei Carabinieri Forestali, il Villaggio Sportivo con oltre 30 discipline sportive curate da Federazioni, Associazioni e Gruppi Sportivi, Villaggio della Scienza con ESA, CNR, INAF, CREA, ISPRA, INGV, ENEA, ARPA.?Tutte le attività presenti al Villaggio potranno essere fruite gratuitamente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Incontra il Mondo

Torna alla Fiera di Roma "Roma Incontra il Mondo", la manifestazione che ti fa girare il mondo con un solo biglietto. Si parte il 22 aprile e il viaggio continua fino al 1 maggio. Oltre 40 Ristoranti e stand gastronomici provenienti da ogni angolo del pianeta attendono i visitatori al più grande Festival d'Europa. Con un unico biglietto si potranno visitare contemporaneamente: il Festival dell'Oriente , il Festival Irlandese, il Festival Country, il That's America, il Festival dei Nativi Americani, il Festival dell'America Latina, il Festival Argentino, il Festival Spagnolo, il Festival del Giappone, il Sushi Village, il Festival della Salute e Benessere , l'American Motor Show, il Motor Village, il Festival del Vento, la Mongolfiera, l'Holi Festival, i Giochi dal Mondo, il Festival degli Artisti da Strada, Sport Games, lo Street World Food Festival, la Sfida delle Grigliate e tantissimi altri format. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival delle Scienze di Roma

Dal 18 al 23 aprile, il Festival delle Scienze di Roma torna all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” con la sua XVIII edizione. "Immaginari" è il tema di questa edizione dedicata all’immaginazione, uno degli strumenti più potenti che ci permette di concepire opere d'arte, nuove tecnologie e ci consente di trovare soluzioni a problemi quotidiani. Il programma si snoda attraverso tre aree tematiche – scenari, ispirazioni, visioni – scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali, dibatteranno e rifletteranno sul tema di questa edizione con quell’approccio multidisciplinare e trasversale che lo caratterizza da anni. Più di 100 ospiti, oltre 100 incontri tra conferenze, laboratori, exhibit, spettacoli ed eventi per famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Resistenza alla Garbatella

Far conoscere in modo più approfondito una pagina fondamentale della storia cittadina, nazionale ed europea, come è stata quella della lotta per la Liberazione tra il 1943 e il 1945, e avere un’occasione per confrontarsi sui valori e i principi su cui si fonda la nostra Repubblica democratica. Sono queste le motivazioni alla base della Festa della Resistenza, che inizierà proprio domenica 23 aprile a Roma, alla Garbatella e durerà fino al 25. Il programma completo dei tre giorni propone molti temi legati alla Resistenza, che vengono approfonditi con lezioni, proiezioni di film, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, tavole rotonde e laboratori per ragazzi. Nella prima giornata, domenica 23 aprile, previsti percorsi guidati sulla memoria territoriale in giro per Garbatella, spettacoli musicali e concerti, iniziative per famiglie e una “Pastasciutta della Liberazione” in piazza Sauli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street food a Monteverde

Dal 21 al 23 aprile 2023, Monteverde si trasformerà nella capitale dello Street Food. Per la quarta volta, il format?TTS Food tornerà in uno dei quartieri più belli e storici di Roma. Alle spalle del Gianicolo, il?Parchetto di Largo Alessandrina Ravizza farà da cornice al travolgente?spettacolo on the road. Una?selezione di street chef?a bordo dei loro food truck, apecar e stand cucina si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet preparate rigorosamente davanti ai vostri occhi.?[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinalia Priora

Torna per il secondo anno consecutivo Vinalia Priora, la manifestazione che mette al centro i grandi vini del Frascati DOCG. Dal 22 al 25 aprile nel cuore della cittadina tuscolana, che dà il nome ad uno dei bianchi più rinomati e conosciuti in tutto il mondo, si svolgerà la nuova edizione di Vinalia Priora, percorso espositivo e degustativo con banchi d’assaggio e masteclass d’eccezione, che consentirà di conoscere e di apprezzare al meglio il Vino Frascati, capace di imporsi all’attenzione delle nuove generazioni di winelovers grazie alla qualità raggiunta dalle cantine produttrici e dalle particolari caratteristiche di mineralità e freschezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Earth Day al Castello di Santa Severa

Dal 22 al 25 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, si svolgerà l'Earth Day al Castello di Santa Severa, una manifestazione ad ingresso gratuito incentrata sulla sostenibilità ed il benessere, di fronte al mare. Fulcro dell'evento sarà la mostra mercato di artigianato artistico sostenibile e prodotti locali. Fra gli espositori anche stand di flower design, prodotti biologici, cosmesi naturale, oltre a tantissimi articoli artigianali realizzati con materiali sostenibili. Presenti anche degli operatori olistici che potranno effettuare massaggi e trattamenti in loco. Non mancherà nemmeno lo spazio bimbi con tanti laboratori per intrattenere i piccoli ospiti con attività ludico-educative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Floracult, mostra mercato di florovivaismo amatoriale

Torna a Roma, dal 22 al 25 aprile "Floracult", la mostra mercato del florovivaismo amatoriale. Piante insolite, fiori rari, frutti, arredi, libri, consigli e incontri. La manifestazione è promossa e organizzata da Ilaria Venturini Fendi e curata da Antonella Fornai, nota esperta di giardini e dall’architetto paesaggista Francesco Fornai, Floracult è una manifestazione nata per contribuire a riportare la natura al centro della cultura, in un processo di integrazione di cui oggi è impensabile fare a meno. Si terrà presso I Casali del Pino, in via Andreassi 30, zona La Storta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]