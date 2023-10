Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 ottobre

Un nuovo weekend è alle porte, il meteo non promette bel tempo, ma Roma non si ferma e propone tanti appuntamenti - per tutti i gusti - sia nella giornata di sabato 21 che in quella di domenica 22 ottobre.

Dai mercati vintage agli spettacoli circensi, dal teatro alle fiere dedicate all'innovazione, fino alle sagre, protagoniste indiscusse in questo periodo dell'anno. Ecco i principali eventi da non perdere questo fine settimana a Roma e dintorni.

Festa del Cinema di Roma

E' entrata nel vivo già da qualche giorno la Festa del Cinema di Roma. In questo primo weekend sono tanti gli appuntamenti da non perdere: sarà presentato il docufilm su Zucchero, "Palazzina Laf" esordio alla regia di Michele Riondino, "Nuovo Olimpo" film di Ferzan Ozpetek, , "Unfitting" esordio alla regia di Giovanna Mezzogiorno. Oltre alle proiezioni, attori e registi sfileranno sul lungo red carpet allestito all'Auditorium Parco della Musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maker Faire Rome 2023

Torna, sabato e domenica, l’appuntamento con “Maker Faire Rome 2023 – The European Edition”, quest'anno alla Fiera di Roma. La manifestazione affronterà tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, dal digital manufactoring agli e-sports passando per i big data e l’aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata. Tanti gli appuntamenti per tutte le età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days

Secondo grande appuntamento per i Japan Days d'autunno, sabato e domenica, organizzati dal Mercatino Giapponese, un format vincente e collaudato che per un weekend intero darà la possibilità al pubblico di perdersi tra le atmosfere, i suoni e i colori del Sol Levante. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile che richiama mensilmente migliaia di appassionati della cultura giapponese in tutte le sue sfumature. Tanto shopping, unico e fuori dagli schemi e tante saranno anche le diverse attivita? che andranno a completare un’esperienza che vi trasportera? in un contesto inaspettato, inclusivo e dal sapore internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Città della Pizza 2023

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, va in scena a Roma, presso l’Arco di Travertino e l’omonimo Parco Lineare – in via Collegentilesco,11 – La Città della Pizza 2023 con tutte le tradizioni di pizza: napoletana, all’italiana, romana, a degustazione, fritta e senza glutine. Ad aprire le danze, venerdì 20 ottobre dalle ore 18, saranno otto grandi e indiscussi Maestri della pizza. Fittissimo il calendario di attività gratuite per adulti, bambini e operatori del settore. Nel corso della manifestazione sarà anche decretato il pizzaiolo emergente più bravo d’Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millennium

Torna il Circo Millennium all'Ippodromo di Capannelle, con un nuovo spettacolo intitolato “Mundial”. Sarà l’unico circo presente nella Capitale, nell'area che già l’anno scorso lo ospitò nel periodo natalizio. Gli spettacoli prenderanno il via il 19 ottobre e andranno avanti fino al 10 dicembre. Mundial è un concentrato di artisti provenienti da tutto il mondo in 2 ore di spettacolo mozzafiato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Andy Warhol Universo Warhol", la mostra a Roma

Al Museo Storico della Fanteria a Roma, da sabato 21 ottobre, arriva la mostra “Andy Warhol Universo Warhol”. La mostra porta all’attenzione del pubblico diversi aspetti e temi artistici del genio della Pop Art, attraverso un’ampia raccolta di serigrafie e ceramiche, di leggendarie copertine di vinili e riviste, le celebri fotografie in Polaroid, manifesti pubblicitari e documenti fotografici dell’attività di cineasta di Warhol. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vogue Forces of Fashion

Il 21 ottobre si terrà a Roma, negli spazi dell’ex Mattatoio, la prima edizione italiana di Forces of Fashion: l’evento di respiro globale di Vogue che racconta il mondo della moda attraverso le voci dei suoi protagonisti. Durante questo appuntamento, il pubblico avrà la possibilità di incontrare chi disegna le collezioni, chi le vive, chi le racconta e chi le indossa, in un dialogo tra generazioni, sensibilità e attitudini. Un’occasione unica per tutti coloro che amano la moda e che potranno viverla in prima persona con i protagonisti del settore, i grandi stilisti e la nuova generazione, gli editor di Vogue e le star del cinema. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market

Sabato 21 e il 22 ottobre, torna il Vintage Market a Piazza Ragusa. Oltre 200 espositori ogni giorno di market, per regalare una vasta scelta di pezzi unici vintage e handmade. In arrivo anche dei food truck e una nuova area food & beverage. Ci saranno neon e giochi arcade che hanno fatto epoca. Laboratori per bambini anche a tema Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinefiera Horror Show

Sabato 21 e domenica 22 ottobre arriva a Cinecittà World la prima Fiera in Italia dedicata al mondo di Halloween. La Cinefiera Horror Show, prodotta da Streets of Undead, promette due giorni ‘spaventosi’ di puro intrattenimento tra spettacoli, contest originali, make-up point per lasciarsi trasformare in creature mostruose, dimostrazioni live di make-up body art e laboratori di make-up per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano, sabato 21 ottobre, in viale Indro Montanelli (Municipio Roma XIV Trionfale/Monte Mario). Sarà un altro appuntamento da non perdere per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente. Sui grandi banchi di vendita sarà possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria, cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Oasi Cestia Eco-Market

Oasi Cestia, lo spazio inaugurato durante l'estate 2023, noto per i suoi eventi ed il suo ambiente "glam-relaxing", continua la sua programmazione anche in autunno, e il weekend del 21-22 ottobre ospita l'Oasi Cestia Eco-Market, una selezione di una trentina di espositori di vario genere, in primis artigianato artistico ma anche vintage, editoria e prodotti locali. Il market aprirà al pubblico dalle 10 di mattina e continuerà tutto il giorno fino alla sera alle 20: durante tutta la giornata si potrà quindi non solo curiosare fra gli stand, ma anche svagarsi fra le tante attività proposte, come la Square Dance, ma anche la ginnastica dolce e diverse attività olistiche e workshop. Non mancheranno i laboratori per bambini ed il dj set, per accontentare davvero tutta la famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castelli di cioccolato a Marino

Dal 20 al 22 ottobre, Marino torna ad essere la città del cioccolato con la XIII edizione di “Castelli di Cioccolato". Tante le novità di quest’anno, come la presenza della Chef Valentina Pacifici di "Portale 21", ristorante alle porte di Marino, che realizzerà ed esporrà nell’area laboratori un'artistica torta al cioccolato. Inoltre offrirà ai partecipanti dei voucher promozionali per chi vorrà assaggiare i suoi piatti nel suo ristorante durante tutta la kermesse. Non mancheranno, ovviamente, tantissimi stand dove gli amanti del cioccolato potranno gustare praline, bonbon, tavolette e tantissime prelibatezze a base di finissimo cacao prodotte da maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vigna Ada Festival 2023

Vigna Ada Festival arriva al Laghetto di Villa Ada dal 20 al 22 ottobre. Una manifestazione nel verde che permette di immergersi in un'esperienza vinicola unica nel suo genere, dove l'arte della vinificazione, la natura e la passione si fondono in una location meravigliosa, il laghetto di Villa Ada. Una tre giorni che celebra la passione che anima la produzione del vino naturale, mettendo in primo piano la visione di 15 produttori vignaioli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Morena Street Food Festival

Il TTS Street Food torna a Morena, davanti alla centralissima Piazza Castrolibero. Dal 20 al 22 ottobre, l'appuntamento gastronomico permetterà di gustare il miglior cibo Street Food, preparato da 20 street chef provenienti da tutta Italia. Morena diventerà la più grande cucina all’aperto della penisola, con prelibatezze da gustare sia a pranzo che a cena fino a tarda notte. Delizie dolci e salate che accontenteranno ogni palato: portate di carne e di pesce alla piastra, antipasti sfiziosi, fritti deliziosi, ricette tradizionali e rivisitazioni, piatti vegan, proposte gluten free e tanto, tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Sagra della zucca alla Fattorietta

La Sagra della zucca è in arrivo a La Fattorietta in vicolo del Gelsomino, 68. Una serie di eventi accoglieranno i visitatori piccoli (ma anche gli adulti) presso l'associazione Passeggiata del Gelsomino/Fattorietta, a due passi da San Pietro, nella giornata di domenica 22 Giro in fattoria, passeggiata in carrozza, attività con asini, laboratorio con la zucca, giochi campestri, giro sul pony, area picnic e barbecue saranno a disposizione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del Marrone a Segni

Arriva a Segni la 66esima edizione della Sagra del Marrone. L'evento si terrà da giovedi 19 a domenica 22 ottobre. Come ogni anno, in questi giorni il borgo del caratteristico comune della provincia di Roma si animerà con eventi legati alla cultura, alla storia, all’intrattenimento e all’enogastronomia, celebrando il prodotto tipico e ormai conosciuto in tutta Italia e in tutto il mondo: il marrone segnino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]