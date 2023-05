Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 maggio

Sabato 20 e domenica 21 maggio, penultimo weekend di maggio, manca solo un mese all'estate e la Capitale - nonostante il tempo ancora incerto - propone un ricco calendario di appuntamenti per tutti i gusti. Dai mercatini giapponesi alle mostre di fiori e piante, dai festival dedicati alla carbonara e alla amatriciana all'apertura straordinaria di parchi e dimore storiche solitamente chiuse al pubblico, sarà un weekend all'insegna della cultura, dell'arte, del gusto.

Ecco 15 eventi selezionati da RomaToday per sabato 20 e domenica 21 maggio.

Bruce Springsteen and The E Street Band al Circo Massimo

Bruce Springsteen and The E Street Band sono tornati in Italia dopo 7 lunghi anni e stanno per sbarcare anche nella Capitale. Il 21 maggio Bruce Springsteen infiammerà il Circo Massimo di Roma, si tratta di uno dei concerti più attesi del 2023. La potenza del rock di Springsteen e della E Street Band travolgerà e a farà sognare il pubblico. L’Area concerto aprirà alle ore 14. Alle ore 16.30 si esibirà The White Buffalo (il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale) seguito alle ore 17.45 da Sam Fender (che, dopo Ferrara, tornerà sul palco del Circo Massimo). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days

Domenica 21 maggio tornano i Japan Days all'Ippodromo delle Capannella. Sarà una grande festa sul mondo del Giappone per perdersi tra le atmosfere, i suoni e i colori del Sol Levante. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile per tutti i japan lovers. Spazio anche a workshop, intrattenimento, una fantastica zona food a tema e all’area market più colorata ed eclettica della capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paola & Chiara, doppio concerto

Dopo il successo ottenuto al 73esimo Festival di Sanremo e aver spopolato in radio con la loro "Furore", Paola & Chiara attraversano l'Italia con il loro tour e presentano il nuovo progetto discografico. "Per sempre" è il nuovo album. Le due cantanti saranno in concerto all'Auditorium Conciliazione il 19 e 20 maggio, mentre domenica 21 incontreranno i loro fan a Castel Romano, presso lo Shopping Center. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Promenade De Santè all'Ambra Jovinelli

All'Ambra Jovinelli Filippo Timi e Lucia Mascino portano in scena lo spettacolo "Promenade De Santè" che segna il debutto teatrale del regista cinematografico Giuseppe Piccioni (tra i suoi film Il rosso e il blu, Questi giorni, Fuori dal mondo). In scena una storia d’amore: l’uno narcisista, ossessivo, l’altra psicotica, paranoica, schizofrenica. Entrambi malati e a caccia loro malgrado, di eros e amore, si cercano, si fuggono, sempre palpitano. Duettano per scavare nelle debolezze e paure danzando un “passo a due” di una verità? penetrante e di una vitalità? travolgente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della Carbonara e dell'Amatriciana

Amatriciana o Carbonara? Quale di questi primi piatti romani preferite? Potrete deciderlo o confermarlo questo fine settimana da Eataly. Al terzo piano del grande mercato in piazzale XII Ottobre 1492, da venerdì 19 e domenica 21 maggio, si potranno gustare diverse versioni delle due famose ricette romane. Da Ercoli 1928 si potranno assaggiare i Maccheroncini freschi all'amatriciana e le Mezze maniche rigate fresche alla carbonara; da Flavio Al Velavevodetto gli intramontabili Rigatoni alla carbonara; Pastificio Secondi proporrà i suoi Ravioli ripieni di ricotta con salsa all’amatriciana e pecorino alle vinacce e quelli ripieni di cacio e ovo con guanciale croccante. Non mancheranno le lezioni di cucina romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ortidea 2023

Torna a Roma Ortidea. Dal 20 al 21 maggio, l'Orto Botanico di Roma torna ad essere la cornice dell'evento florovivaistico organizzato da Sens Eventi. Il variegato e variopinto mondo delle orchidee sarà protagonista all'interno del bellissimo giardino trasteverino alle pendici del Gianicolo, con i suoi 12 ettari, le sue collezioni botaniche uniche e rare e le sue fontane storiche. Saranno in mostra le coloratissime esposizioni di orchidee, tillandsie, bromelie e kokedama provenienti dagli orti botanici di Napoli e Firenze e da alcune delle associazioni italiane di settore più prestigiose. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata nazionale delle Dimore Storiche

Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte gratuitamente a oltre 500 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente anche a Roma e nel Lazio. Diversi i luoghi aperti nella nostra regione. Si potrà inoltre partecipare al contest pubblicando un contenuto sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #challengeadsi2023 e/o menzionando @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest e @weareigersit. Un autore o un’autrice selezionati dalla giuria saranno invitati a partecipare a una visita speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La settimana europea dei Parchi 2023

a Regione Lazio festeggia la Settimana Europea dei Parchi 2023 da sabato 20 maggio con tanti eventi organizzati nelle oltre 100 aree naturali protette regionali. Un ricchissimo calendario con tante iniziative e attività gratuite dedicate a tutte le fasce di età. Un'occasione per godere appieno della bellezza e della biodiversità dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali del Lazio. Quest'anno il tema lanciato è “Building on our Roots - costruire sulle nostre radici", attraverso il quale i parchi e le Aree Protette sono invitati a esplorare l'idea del patrimonio che hanno celebrando e promuovendo la consapevolezza della responsabilità di conservare il patrimonio naturale e culturale per le generazioni future e scoprire come è possibile costruire su di esso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Niccolò Fabi "Meno per meno Tour 2023"

Dopo aver celebrato i 25 anni di carriera con un unico evento per il 2022 all’Arena di Verona, Niccolò Fabi tornerà in tour nei principali teatri italiani nel 2023 per la prima volta insieme all’orchestra.?Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica il cantautore romano presenterà “Meno per meno”, un viaggio sonoro tra passato e presente fuori per BMG che contiene anche i nuovi singoli “Andare Oltre” e “Di Aratro e di Arena”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Biodiversamente - Mercati Contadini in Festa al Prenestino

I produttori agricoli di Capannelle si spostano a Parco Prampolini domenica 21 maggio con "St'orto prenestino". Sarà una giornata di festa nella quale saranno presenti anche i tantissimi produttori agricoli del Mercato Contadino Capannelle, che solo per questa domenica speciale non si svolgerà nel consueto piazzale all’Ippodromo di Capannelle, ma si unirà al Mercato Contadino Prenestino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villaggio Breda TTS Street Food

Da giovedì 18 a domenica 21 maggio, lo street food invade Villaggio Breda. Il nuovo tour Street Food 2023 targato TTSFood, infatti, arriva per la prima volta nel cuore del Municipio 6 di Roma, precisamente nel parcheggio di Grotta Celoni che affaccia su via Casilina, a pochi passi da Villaggio Breda. Una 4 giorni dedicata al meglio del cibo e del divertimento on the road. Il festival dello street food andrà in scena dal 18 al 21 maggio e trasformerà Villaggio Breda nel ristorante a cielo aperto più grande della capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dell'arrosticino e della cucina abruzzese

Sabato 20 e Domenica 21 maggio presso Agripark, in via Castel di Leva, andrà in scena ilFestival dell'arrosticino e della cucina abruzzese. Irresistibile, succulento, saporito, sfizioso e gustosissimo è l’arrosticino di pecora abruzzese; un marchio di fabbrica, un’icona della tradizionale cucina abruzzese, un simbolo del vero cibo di strada regionale. Quello alle porte, dunque, sarà, un weekend “made” in Abruzzo, in un angolo di verde immerso nella campagna romana a due passi dal Divino Amore, incastonato tra l’antica Via Ardeatina e Via Laurentina. Un parco attrezzato con tavoli e sedie, servizi igienici, parcheggio, a contatto con i frutteti e gli animali della fattoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market a San Lorenzo

Domenica 21 maggio torna a San Lorenzo l'Eco & Chic Market, ad animare la bella e spaziosa piazza dell'Immacolata, centro nevralgico del quartiere. Il format è lo stesso di sempre: artigianato vero, realizzato a mano da sapienti artigiani e artisti, e vintage selezionato, oltre ad altre piccole "chicche" da intenditori quali collezionismo, specialità gastronomiche e cosmesi naturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Joy Run, gara competitiva di 10 km a Castel Romano

Domenica 21 maggio si svolgerà la terza edizione della Castel Romano JoyRun, gara competitiva di dieci km di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società. La gara è organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX e la sponsorizzazione tecnica di ASICS. Tra gli iscritti eccellenti di questa edizione brilla Sofiia Yaremchuck, campionessa italiana della 10 e della 21 km. Chi non corre per vincere potrà partecipare con tutta la famiglia alla Castel Romano Fun Run, gara non competitiva di 4km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli gnocchi con sugo di castrato a Nerola

Domenica 21 maggio la proloco di Nerola, in provincia di Roma, presenta "Una domenica di maggio", evento della primavera nerolese dove all'interno della manifestazione ci sarà la Sagra degli gnocchi con sugo di castrato. Una domenica ricca di attrattive nel paesino della sabina romana. Si inizia con il mercatino dedicato all'artigianato ed ai prodotti tipici del territorio, percorrendolo tutto si arriva direttamente all'interno del bellissimo centro storico e passeggiando nel borgo medievale si incontrerà una stradina piena di colori e belle sorprese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]