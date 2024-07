Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 luglio

Terzo weekend di luglio, le temperature a Roma hanno raggiunto picchi di 40 gradi e una bella gita fuori porta, lontano dall'afa, è davvero quello che ci vorrebbe in questo fine settimana. Chi dovrà restare in città, però, potrà combattere il caldo lasciandosi trasportare dalla musica, dalla cultura, dalla spensieratezza, dal divertimento. Sabato 20 e domenica 21 luglio, infatti, il calendario è davvero ricco di appuntamenti da non perdere.

Deejay time a Rock in Roma 2024

Rock in Roma 2024 presenta, sabato 20 luglio, una serata dedicata al programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance: Deejay Time. Appuntamento all’Ippodromo delle Capannelle, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Uno show che trasporterà il Rock In Roma in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica. Un viaggio audiovisivo proiettato al futuro con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roberto Bolle and Friends alle Terme di Caracalla

Roberto Bolle torna nella cornice delle Terme di Caracalla per presentare il suo "Prometheus", uno dei pezzi inediti della serata Roberto Bolle and Friends in scena il 19 e 20 luglio al Caracalla Festival 2024, la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. Il pezzo, pensato e realizzato dallo stesso Bolle con il coreografo Massimiliano Volpini, porta in scena la leggenda del titano che ha rubato il fuoco agli dei per farne dono agli uomini. Un pezzo di grande impatto e suggestione, ancor più nella cornice delle antiche Terme romane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa de Noantri 2024

E' entrata nel vivo l'edizione 2024 della Festa de Noantri. Un cartello di spettacoli, musica e la tradizionale processione della Madonna del Carmine tra le vie del rione. Quest'anno la Festa de Noantri sarà dedicata a Gabriella Ferri, in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa. In particolare, sabato 20 luglio, si terrà a Santa Maria in Trastevere la serata di inaugurazione e di presentazione della manifestazione, mentre domenica 21 la Sacra statua tornerà nella chiesa di S. Agata, seguirà “Conferenza spettacolo su Trilussa” a cura di Gabriele Manili in piazza Santa Maria in Trastevere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cristiano De Andrè omaggia il padre Fabrizio

All'Auditorium Parco della Musica, nel contesto di Rock in Roma 2024, Cristiano De Andrè omaggerà il padre Fabrizio a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. L'appuntamento è il 20 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), dove il cantautore si esibirà per la tappa romana del “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Buffoni", apertura serale e spettacolo di teatrodanza al Museo dell'Ara Pacis

Venerdì 19 e sabato 20 luglio, il teatro incontra la danza al Museo dell’Ara Pacis. La mostra Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma sarà eccezionalmente aperta fino alle ore 22, per una serata speciale dedicata ai visitatori che, nello spazio antistante l’altare dedicato alla Pax Augustea, potranno assistere gratuitamente alla performance Buffoni, scritta e diretta da Riccardo Vannuccini, con le coreografie di Yoko Hakiko e la colonna sonora di Riccardo Vannuccini e Rocco Cucovaz, a cura dell’Associazione Culturale ArteStudio, alle ore 19 e in replica alle ore 20. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riondino e Garrone a Punta Sacra Film Fest

Ha preso il via la III edizione del Punta Sacra Film Fest, il festival estivo all’Idroscalo di Ostia. Il 20 luglio alle 20.30 appuntamento con Michele Riondino che presenterà il suo primo film da regista, Palazzina Laf, vincitore di due David di Donatello e quattro Nastri d’Argento. Alla stessa ora, il 21 luglio, sarà ospite Matteo Garrone per introdurre il suo Io Capitano, vincitore a Venezia di un Leone d’Argento per la regia e di un premio Mastroianni per il protagonista Seydou Sarr, nonché di sette David di Donatello e sette Nastri d’Argento; seguirà, alle 23, la proiezione di Pinocchio, sempre diretto da Garrone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti a Roma Cinema Arena

Prosegue la III edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto nel Parco degli Acquedotti (via Lemonia, angolo via Appio Claudio), prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma. In programma, sabato 20 luglio, Terminator di James Cameron e domenica 21 luglio Bianca di Nanni Moretti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Le meccaniche celesti", serata sul proiettore "Zeiss Mark II" al Planetario

Nella data in cui si ricorda l’anniversario del primo allunaggio che avvicinò l’umanità al cielo (21 luglio 1969), il Planetario di Roma dedica una serata a celebrare lo strumento che, viceversa, avvicinò il cielo all’umanità: lo storico proiettore Zeiss Mark II, capolavoro dell’ottica e della tecnologia degli anni ’20 del secolo scorso, che fu protagonista e artefice delle meravigliose notti stellate nella prima sede del Planetario, l’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, dal 1928 fino agli anni Ottanta. L’evento, dal titolo “Le Meccaniche Celesti: i segreti dell’antico Proiettore Zeiss Mark II”, si svolgerà domenica 21 luglio alle ore 21 nell’attuale sede del Planetario all'Eur. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pedalata di luna piena

Sabato 20 luglio torna la Pedalata di luna piena. Appuntamento alle 20 in piazza del Popolo per partire intorno alle 21. Per partecipare alla oedalata basterà essere in possesso di una bici e avere un minimo di confidenza con le due ruote. L'evento sarà anche l'occasione per festeggiare 11 anni di Pedalata di luna piena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il musical "Tu sei buono Charlie Brown"

Dal musical alla musica classica, dall’Opera al magico mondo della Disney passando per il teatro comico: è Una Periferia da Vivere! del Teatro Domma, la manifestazione che accompagna fino ad autunno inoltrato con una proposta culturale vibrante e diversificata. In particolare, sabato 20 e domenica 21 luglio è in programma il musical "Tu sei buono Charlie Brown". Charlie Brown e i suoi amici raccontano le loro avventure tratte dalle vignette dei Peanuts. I brani eseguiti sono in stile Broadway. Regia di Andrea Fiorucci. Direzione musicale di Mirko Basile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Serenate e stornelli romani al Teatro Marconi

Le più belle serenate romane, sabato 20 luglio, saranno protagoniste di una serata speciale, al Teatro Marconi con il Maestro Paolo Gatti, che illustrerà l’evoluzione della serenata dal 1200 all‘800. Durante la serata saranno ascoltati veri gioielli musicali di epoche differenti. Nello spettacolo ci sarà anche uno spazio musicale dedicato agli stornelli. Paolo Gatti sarà coadiuvato dall’attrice/cantante Sharon Alessandri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ambulanti di Forte de Marmi a Marina di San Nicola e Torvaianica

Weekend di mare per il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi che arriva, sabato 20 luglio, a Marina di San Nicola e domenica 21 luglio a Torvaianica. Le “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio saranno protagoniste, con artigianato e manifattura di qualità in primo piano, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [QUI LE INFORMAZIONI SU MARINA DI SAN NICOLA]. [QUI LE INFORMAZIONI SU TORVAIANICA]

Kruder & Dorfmeister a Villa Ada Festival

Con i loro remix downtempo, hip hop e drum and bass, gli austriaci Peter Kruder e Richard Dorfmeister hanno cambiato radicalmente la musica da club. L’iconico duo che ha reso Vienna la capitale del remix fa tappa nella Capitale a Villa Ada Festival il prossimo 20 luglio. Tra i nomi più importanti della scena elettronica e dance, i producer tornano a far ballare Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bevo solo rock'n roll al Village Celimontana

Domenica 21 luglio doppio appuntamento al Village Celimontana. Si comincia con il brunch che vede protgagonista Gianmarco Giannetti il quale narrerà le avventure musicali e non di Amy Winehouse. L’appuntamento serale è invece con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Rock around the swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stravilla! Bonelli Playground

Prosegue a Villa Bonelli, il festival di teatro, nuovo circo, musica e laboratori per tutta la famiglia Stravilla! Bonelli Playground, a cura dell’Associazione Disambigua APS. Per i più piccoli, il 21 luglio alle 11 e alle 16.30 appuntamento con lo spettacolo di Eleonora Cirulli dal titolo Il Principino. Un'aviatrice si perde nel deserto del Sahara dopo essere precipitata con il suo aereo. Racconterà ai bambini del suo incontro con un piccolo omino proveniente da una stella e di tutte le avventure che ha vissuto nel suo viaggio attraverso i pianeti. Tra i due nascerà una splendida amicizia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tolfa Jazz Festival 2024

Giunto alla XV edizione, torna Tolfa Jazz, il festival che, per tre serate, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio, porta nel borgo medievale in provincia di Roma, un clima vivace, festoso e popolare, ispirato alle sonorità e allo spirito della città di New Orleans. La musica jazz di artisti internazionali invaderà le strade e le piazze della cittadina immersa nella maremma laziale, a due passi da Roma e dal mare, tra contaminazioni e intrecci di generi, nuovi mondi sonori e sperimentazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Orlando Furioso a Fantastiche visioni

Prosegue la rassegna estiva Fantastiche Visioni, nella bellissima cornice del Parco Chigi di Ariccia: dopo lo swing di Frank Sinatra e l’adrenalina di The Black Blues Brothers, adesso è il turno di Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, che sabato 20 luglio, alle 21, porterà sul palco la sua narrazione/lettura dell’Orlando Furioso di Ariosto. Il poema epico-cavalleresco, che dal 1516 descrive e pone interrogativi a chi legge sulla profonda complessità umana, viene descritto da Mercadini come “un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arti e Mestieri, il Medioevo a Bracciano

Arti e mestieri è l'evento che fa rivivere lo spirito medievale a Bracciano. La nuova edizione si svolgerà, dal 19 al 21 luglio, per le vie del centro storico, tra cortei storici, spadaccini, buffoni di corte e sbandieratori. Venerdì, la Cena con i nobili aprirà i festeggiamenti. Sabato e domenica, gare di tiro alla fune, al ferro e con l’arco animeranno il Palio dei Rioni, che premierà il rione vincitore. Botteghe di antiche arti e mestieri, rievocazioni storiche e stand gastronomici che faranno immergere adulti e bambini nella suggestiva atmosfera del borgo medievale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]