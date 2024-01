Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 gennaio

Un nuovo fine settimana è alle porte. Quello del 20 e 21 gennaio dovrebbe essere un weekend dalle temperature non troppo rigide, che lascerà spazio al sole (soprattutto nelle giornata di domenica). Perché non approfittarne per girare la città o prendere parte ai tanti eventi in programma?

Dai mercatini di artigianato, protagonisti in questo weekend romano, agli spettacoli teatrali, dai laboratori e progetti per coinvolgere i più piccoli, alle mostre e alle aperture straordinarie.

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 20 e domenica 21 gennaio a Roma e dintorni, ecco 14 suggerimenti di RomaToday:

Ficus al Massimo

Ficus al Massimo è pronto a tornare, sabato 20 e domenica 21 gennaio, dalle 10.30 alle 21, sempre al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87. Un market unico nel centro storico della Capitale, che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location mozzafiato dove si respira l’aria di un glorioso passato. L’evento vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esporre gioielli, moda sostenibile, home decor, accessori e borse di design, foulard e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Daniele Silvestri "Il Cantastorie recidivo"

Daniele Silvestri ha iniziato i suoi concerti all'Auditorium Parco della Musica. Trenta appuntamenti - partiti il 18 gennaio - che lo vedranno protagonista in Sala Petrassi per celebrare in maniera speciale i suoi 30 anni di carriera. "Questa è l'unica sala dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone che ha un sipario. Mi piaceva l'idea di costruire un concerto raccontato e/o uno spettacolo musicato", ha detto Silvestri. I live sono previsti anche sabato 20 e domenica 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elio Germano & Teho Teardo: Paradiso XXXIII

Elio Germano & Teho Teardo: Paradiso XXXIII arriva all'Auditorium Parco della Musica il 20 gennaio, alle 21. Uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato. Dante Alighieri, nel Paradiso, si trova nell'impaccio dell'essere umano che prova a descrivere l'immenso, l'indicibile, prova a raccontare l'irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Sesto Potere" con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo

All'Ambra Jovinelli va in scena "Sesto Potere", l'appassionante spettacolo teatrale, scritto e diretto da Davide Sacco con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo. In un capannone isolato, tre ragazzi vengono pagati da un partito estremista per inventare fake news e manipolare le elezioni politiche imminenti. La notte prima del silenzio elettorale, un noto conduttore televisivo intervista il vicesegretario del partito per cui lavorano i ragazzi, mettendolo in difficoltà e facendogli fare una pessima figura davanti a tutto il paese. I ragazzi stanno casualmente assistendo alla diretta televisiva e, preoccupati che questo possa compromettere il loro lavoro, decidono che non creeranno più fake news contro il partito avversario, ma che diffameranno direttamente il conduttore televisivo. Da quel momento la situazione inizia a degenerare… [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apertura straordinaria della Porta Magica

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, sabato 20 gennaio alle 10 e alle 11 è in programma l’apertura straordinaria della Porta Magica di piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di un manufatto di carattere alchemico unico nel suo genere, risalente al 1680 e situato all’interno del giardino Nicola Calipari vicino ai Trofei di Mario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Illusionismi" di Andrea Sestieri al Teatro Ciak

Arriva al Teatro Ciak di Roma Andrea Sestieri con Illusionismi, in scena sabato 20 e domenica 21 gennaio. Uno show in cui la continua sfida alle leggi della fisica lascerà il pubblico a bocca aperta. Un viaggio di novanta minuti che non può che definirsi incredibile, una roulette russa per i cinque sensi che vedono minate le proprie certezze. In un percorso creato negli anni con curiosità e sensibilità, viaggiando in Italia e nel mondo ed esibendosi nel corso della sua carriera davanti a più di trecentomila spettatori, Andrea Sestieri sfora ogni aspetto dell'illusionismo e crea veri "miracoli tecnologici". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anima Verde Festival

Domenica 21 gennaio, presso la Città dell'Altra Economia, è in programma un evento imperdibile dedicato all'arte, alla creatività e all'artigianato. Il mercatino artigianale offrirà l'opportunità di scoprire le creazioni uniche e originali di talentuosi artigiani, sia nel campo tradizionale che ispirato alla magia. I workshop e i laboratori creativi saranno l'occasione per mettere alla prova creatività e imparare nuove tecniche artistiche. Nell'area benessere ci si potrà rilassare e rigenerare corpo e mente. Disponibili anche attività per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Edipo...Seh!" con Andrea Tidona

"Edipo...Seh! (Uno scherzo da Sofocle)" è lo spettacolo di e con Andrea Tidona e con la regia Carla Cassola in arrivo a Binario 30 Teatro dal 19 al 21 gennaio 2024. Una performance di un grande attore, volto notissimo del cinema e televisione italiani. Tidona è talmente innamorato di Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Renzo Ricci, Tina Pica,Turi Ferro, Paolo Stoppa, Aldo Fabrizi, Eduardo De Filippo da sognarli mentre provano Edipo Re di Sofocle diretti da Strehler. L’ilarità è dietro l’angolo, visto che molti di questi Grandi, non hanno nessuna familiarità con la tragedia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Queen At The Opera

"Queen At The Opera”, lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei leggendari Queen, torna all’Auditorium Conciliazione di Roma. Ben quattro gli appuntamenti in programma nell’ambito del nuovo Celebrating Tour 2024: giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 gennaio. Questo spettacolo deve il suo successo alla formula raffinata e ai grandi interpreti di uno spettacolo lontanissimo dal concetto di cover. Un meraviglioso tributo ai Queen che combina sapientemente musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. Tutto impreziosito da un coinvolgente visual show. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Peter Pan, il musical

"Peter Pan il Musical" vola nei cieli italiani con un cast stellare capitanato da Giò di Tonno e Leonardo Cecchi e sarà al Teatro Brancaccio di Roma fino al 21 gennaio 2024. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Peter Pan – Il Musical torna in scena nei teatri di tutta Italia con una nuova produzione pronta a portare i suoi spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, Peter Pan - Il Musical conquisterà il pubblico con un cast straordinario, che si appresta a partire per una lunga tournée che toccherà le città più importanti della penisola e non solo, per oltre cinquanta repliche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Massimo Ranieri in "Tutti i sogni ancora in volo"

Massimo Ranieri torna in scena con il suo nuovo spettacolo al Teatro Sistina, dal 17 al 28 gennaio. Continua così il viaggio insieme al suo pubblico in una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo 600 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Hilde in Italia. Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer", la mostra

La mostra dedicata a Hilde Lotz Bauer è arrivata al Museo di Roma in Trastevere da pochi giorni. L'esposizione è dedicata ad una vera pioniera della fotografia di strada, o street photography che, negli anni '30, ha fotografato l’Italia facendo arrivare fino a noi immagini uniche della vita della gente comune, dei luoghi e dei tesori artistici italiani. Circa un centinaio le fotografie, che giungono in mostra dall'archivio Hilde Lotz-Bauer a Londra, esposte per la prima volta insieme. La mostra sarà al Museo di Roma in Trastevere fino al 5 maggio 2024. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piccoli esploratori crescono con Zoomarine Discovery

Piccoli esploratori crescono è la mission Di Zoomarine Discovery, progetto che ha lo scopo di permettere a grandi e piccini di visitare il parco e conoscere più da vicino i segreti della natura, lo stile di vita e le esigenze degli animali. Esperienze educazionali da condividere con la famiglia per imparare a scoprire il mondo degli animali e responsabilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ODEA alle Scuderie Aldobrandini

ODEA, Officina Delle Espressioni Artistiche, giunge alla quarta edizione e torna alle Scuderie Aldobrandini di Frascati. Un vero e proprio festival della durata di due settimane con 11 grandi eventi, 7 masterclass, 2 spettacoli, 1 film e la partecipazione di tanti artisti, affermati e emergenti, che si confronteranno, dialogheranno e presenteranno i risultati della loro ricerca estetica contemporanea. In particolare, sabato 20 gennaio ci saranno le Pianiste Barbara e Claudia che presenteranno “Crazypiano”, uno show interattivo con effetti visual che coinvolge i grandi della musica classica e le colonne sonore più famose. Domenica 21 gennaio si prosegue con uno spettacolo dedicato alla danza e all’intelligenza artificiale, accompagnato da un workshop. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

