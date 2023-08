Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 settembre

Il primo weekend di settembre è alle porte. Vacanze archiviate, per molti è tempo di tornare in città e già si pensa a cosa fare nel fine settimana. Sabato 2 e domenica 3 settembre cosa ha in programma la Capitale?

Tanti gli eventi in programma a Roma e dintorni, all'insegna della buona musica, della cultura, delle specialità gastronomiche tradizionali. Ecco di seguito 9 eventi, per tutti i gusti e tutte le età, suggeriti da RomaToday per voi:

Il Circo Max

L'attesa è finita: Max Pezzali sarà per la prima volta al Circo Massimo sabato 2 settembre. Il Circo Max è il nome del grande evento musicale che i fan hanno atteso tutta l'estate. Si tratta dell'unica data open air del tour di Max Pezzali, indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023. Tantissimi gli ospiti che saliranno con lui sul palco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei gratis domenica 3 settembre

Il 3 settembre, prima domenica del mese, torna il consueto appuntamento con i musei gratis. Sarà possibile per tutti visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Visite gratuite, su prenotazione, anche in numerosi musei statali di Roma e del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della porchetta

Torna, da venerdì 1 a domenica 3 settembre, la Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento giunto alla 71esima edizione, tra gli eventi più attesi dei Castelli Romani. Tre giorni dedicati a tutti gli amanti della porchetta, che saranno completati da musica, spettacolo e intrattenimento per tutti i gusti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiera mondiale del peperoncino

La Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino si terrà, nel centro storico di Rieti, dal 30 agosto al 3 settembre. Tanti gli stand che animeranno la città, oltre agli eventi musicali, di arte, di cultura, di dibattito politico. Il programma della Fiera Mondiale Campionaria del peperoncino di Rieti prevede uno spazio interamente dedicato ai giovani, tra giovani band e dj set. Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con ‘Spazio Arte’, un’iniziativa ideata e promossa dal professor Gianni Turina che ospiterà la rassegna d’arte contemporanea solidale “Artisti della Solidarietà”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma c'è Fish & Wine, un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Domenica al Fantastico Mondo del Fantastico

La domenica al Castello di Lunghezza con il Fantastico Mondo del Fantastico è pura magia. Principesse, Supereroi, Ah! Vaiana la Principessa del Mare, il Regno di Ghiaccio, Zorro e il suo Nero Destriero, il grande Merlino, Biancaneve e tanto altro ancora. Nel castello presenti aree pic-nic all'aperto, con grandi spazi da vivere in sicurezza. Una giornata fantastica in un castello medievale immerso nel verde, in compagnia di straordinari personaggi che - dal vivo - vi proporranno le avventure degli eroi preferiti dei vostri bambini. L'occasione per vedere da vicino e interagire con i protagonisti delle fiabe, dei fumetti e del cinema. Una domenica diversa dal solito per i vostri bambini e rilassante per tutta la famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stravilla! Bonelli Playground

Dopo una piccola pausa torna Stravilla! Bonelli Playground, il festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia organizzato dall’Associazione Disambigua APS a Villa Bonelli. In programma, nel fine settimana, il laboratorio per bambini “Il Parco dell'immaginario”, il concerto “Little Pier e le storie ritrovate” e il percorso di formazione “Giochi al Parco”: animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura di animatori professionisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della fagiolina arsolana

Domenica 3 settembre torna la sagra della Fagiolina Arsolana, giunta alla 61esima edizione. Nella mattinata si svolgeranno visite guidate per "Arsoli Città museo" con partenze ogni 2 ore dal Museo delle Tradizioni Musicali. Dalle ore 12.30 "Si pranza in Piazza" dove si potranno gustare le ricette contadine cucinate ancora secondo gli antichi modi e con prodotti locali: "ciciarchiole (zuppa con pasta di grano duro fatta a mano e tagliata a quadretti grandi condita con la Fagiolina", "sagne" (pasta fatta a mano con farina, acqua e uova condita con sugo finto con aglio), "fagiolina condita", "salsicce e braciole", "pane casareccio" e dell'ottimo vino cesanese; tutto all'insegna della tradizione più genuina conservata gelosamente dalla Comunità arsolana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]