Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 marzo

Primo weekend di marzo.

Cosa farete sabato 2 e domenica 3 marzo?

RomaToday vi suggerisce 15 cose da fare a Roma sabato 2 e domenica 3 marzo. Prendete appunti.

Musei gratis

Quella in arrivo è la prima domenica del mese e, dunque, torna puntuale l'appuntamento con la cultura gratis a Roma. Musei civici e statali ad ingresso gratuito per tutti. Dai Musei Capitolini ai Marcati di Traiano, dai Fori Imperiali alla Centrale Montemartini. A ingresso libero anche il Parco Archeologico del Celio con il nuovo Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cacio&Pepe Festival

Torna nel cuore di Roma l'attesissimo evento dedicato a tutti i food lovers della tradizione per immergersi in due weekendall'insegna del gusto in un viaggio tra gli incredibili sapori della cucina romana. Primo appuntamento con il Cacio&Pepe Festival a Eataly Roma Ostiense, da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Uno dei piatti più iconici della tradizione capitolina sarà proposto in tante vesti diverse: dal classico tonnarello alla versione "moderna", con crema di cacio romano, mix di pepi sichuan, affumicato e rosa e mentuccia. E poi si proseguirà con le mezzemaniche, il supplì, la pasta fresca, ravioli e gnocchi, i fritti e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bubbles Revolution

Il grande spettacolo delle bolle di sapone arriva anche a Roma, all'Auditorium Conciliazione, sabato 2 e domenica 3 marzo. In Bubbles Revolution lo stupore viene raccontato al cuore utilizzando le bolle di sapone come mezzo per creare l’impossibile, senza alcun trucco o illusione. Un incredibile spettacolo che riporta nel mondo magico che esiste in ognuno di noi e ci ricorda ciò che sappiamo già nel profondo ma che forse, crescendo, abbiamo dimenticato: che niente e veramente impossibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Formaticum

Sabato 2 e domenica 3 marzo riparte una nuova edizione di Formaticum, la manifestazione che negli anni ha conquistato sempre di più l’interesse del pubblico e degli addetti al settore per la qualità dei formaggi esposti e per le storie di artigiani che si dedicano a ogni aspetto della produzione. Durante Formaticum si potranno degustare e acquistare le eccellenze presenti e fare un viaggio lungo la nostra Penisola alla scoperta del grande e variegato patrimonio caseario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Mare Fuori" al Teatro Brancaccio

Con la regia di Alessandro Siani e alcuni dei protagonisti della fortunatissima serie tv, arriva al Teatro Brancaccio "Mare Fuori - Il Musical". Lo spettacolosarà a Roma fino al 10 marzo. Tra i protagonisti ci saranno anche Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) e Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie, insieme a tanti giovani selezionati per la trasposizione teatrale dell'amatissima serie tv. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giovanni Allevi all'Auditorium Parco della Musica

Giovanni Allevi torna in scena con il suo emozionante pianoforte, domenica 3 marzo. Il compositore e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. Sarà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Santa Cecilia alle 18. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market e Foodstock

Il 2 e 3 marzo l’Hippie Market e Foodstock approdano all'Hacienda in zona Tiburtina, il grande evento del fatto a mano, in cui non mancheranno street food, musica e spettacoli. Artigianato, vintage, piante e fiori. Esclusive creazioni tra gioielli, flower design, acchiappasogni, borse, abiti e gioielli boho-chic, penne in legno, accessori per bimbi e neo mamme, moda etica, blazer, estrose lampade, cappelli granny, occhiali vintage, complementi d’arredo di design, cosmetica bio, candele. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car boot sale

Una domenica all'insegna dello shopping, della sostenibilità e dell'attenzione all'ambiente. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa "Car Boot Sale" che continua, come ogni mese, domenica 3 marzo, presso il Centro Commerciale Da Vinci. Un mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come se fossero le vetrine di piccoli negozi, dove i clienti potranno acquistare oggetti ancora in buono stato. Un modo originale per liberarsi di cose che non si usano da anni, in un'ottica di sostenibilità. Il Mercatino sarà anche un'occasione per stare in compagnia all'aperto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Abilmente, il Salone delle Idee Creative

Abilmente sarà alla Fiera di Roma fino a domenca 3 marzo. Il Salone delle Idee Creative è il posto giusto dove trovare la giusta ispirazione, oltre a materiali e strumenti tecnici, consigli dai migliori insegnanti del fai da te e tanto spirito di condivisione con appassionati da tutta Italia. In programma laboratori per ogni età, tra calligrafia, uncinetto, cucito sartoriale, oltre a mostre e installazioni artistiche. L’offerta è davvero variegata in tutte le sfumature della creatività e parteciparvi è un’occasione per apprendere nuove tecniche e mettere alla prova le proprie abilità manuali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata della fauna selvatica al Bioparco

omenica 3 marzo, il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata mondiale della Fauna selvatica (World Wildlife Day) con una serie di attività rivolte alle famiglie. Il tema di quest’anno è l’importanza dell’innovazione digitale nella salvaguardia della biodiversità. Si andrà alla scoperta di come le tecnologie e i sistemi di rilevazione digitali agevolino le attività di conservazione della fauna e favoriscano la coesistenza tra uomo e fauna selvatica, in un mondo sempre più connesso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Country Fest a Serra Madre

Sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle 10 alle 19, torna il Country Fest a Serra Madre. Un weekend con il mercatino degli artigiani, food trucks e tanti laboratori per grandi e piccini. In via di Macchia Palocco 230, l'appuntamento è il primo weekend di marzo con la fiera artigianale, attività di intrattenimento per bambini, workshop per adulti e bambini e musica dal vivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caravaggio il maledetto al Teatro Ghione

"Caravaggio il maledetto" è lo spettacolo con Primo Reggiani fino a domenica 3 marzo al Teatro Ghione. La storia di un artista che ha reso la sua vita arte e ha dato all’arte la vita, sempre in lotta con gli altri e con sé stesso, fino all’ultimo giorno quando, stremato, venne lasciato morire su una spiaggia vicino a Porto Ercole il 18 luglio 1610. In poco più di un’ora di spettacolo, Caravaggio, ormai morente, consumato dalla febbre, parla, racconta, ricorda alcuni frammenti della sua straordinaria esistenza. Sente delle voci, rivede squarci di quella Roma violenta e dissoluta in cui si è affermato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Holi Festival of Color a Snodo Mandrione

Holi Festival of Color - L'esplosione di Gioia e Cultura Indiana arriva a Roma, domenica 3 marzo, presso Snodo Mandrione. Conosciuta come la "Festa dei Colori," Holi è una delle festività più amate della religione induista, radicata nelle antiche tradizioni indiane. L'Holi Festival ha origini che risalgono a diversi secoli prima della venuta di Cristo, presumibilmente al tempo degli Ariani. In India, questa celebrazione si estende fino a dieci giorni, coinvolgendo strade e templi. Ogni colore lanciato rappresenta una diversa tonalità della vita e le emozioni umane, celebrando la diversità e la ricchezza della nostra esistenza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Storia di una Capinera al Teatro Quirinto

"Storia di una Capinera" è lo spettacolo al Teatro Quirino fino a domenica 3 marzo. Si tratta della passionale narrazione della novizia Maria che trova una nuova codifica della struttura drammaturgica del romanzo per fare emergere il rigido impianto culturale e umano delle famiglie dell’epoca. Perché se Maria è vittima, non lo è dell’amore peccaminoso per Nino che fa vacillare la sua vocazione, ma lo è del vero peccatore ‘verghiano’ che è il padre Giuseppe Vizzini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tu sì que Disney, spettacolo per bambini

Domenica 3 marzo andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Tu sì que Disney” presso il Teatro Abarico con Tina Angrisani, Francesca Piersante e Jano Di Gennaro. Anche il mondo Disney ha deciso di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent, dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

