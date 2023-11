Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 dicembre

Dicembre è arrivato, gli addobbi di Natale hanno già invaso la città, iniziano ad accendersi i primi alberi di Natale nelle piazze e nelle case dei romani, inaugurano villaggi e mercatini natalizi e Roma viene avvolta da un'atmosfera magica.

Già da questo primo fine settimana di dicembre preparatevi ad avere l'imbarazzo delle scelta su cosa fare in città, tra appuntamenti all'insegna della dolcezza (con panettoni e cioccolata), del vintage, dell'artigianato, magari trovando anche qualche idea originale da mettere sotto l'albero. Ecco 15 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 dicembre nella Capitale:

Musei gratis

Torna la domenica al museo gratis. Il 3 dicembre, prima domenica del mese, come di consueto, infatti, nella Capitale si potranno visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Aperti gratuitamente anche i musei statali a Roma e provincia: Castel Sant'Angelo, Museo Etrisco di Villa Giulia, Villa Adriana e Villa d'Este, tanto per citarne qualcuno, perché l'elenco è davvero lungo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese torna Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Per il secondo anno, "il Natale del mondo" si svolgerà al Galoppatoio a partire da sabato 2 dicembre. Christams World è infattti un viaggio immaginario attraverso otto città del mondo, dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronomia, le festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World saranno: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giftland - La città del regalo

Il Vintage Market Roma si trasforma in Giftland - La città del regalo per rispondere a uno dei quesiti più diffusi del mese di dicembre e cioè: “Cosa gli regalo?” “Che regalo mi faccio?” “Dove trovo qualcosa di unico?”. Nel cuore di Roma, a partire da sabato 2 e domenica 3 dicembre, ogni weekend, presso l'Ex deposito Atac di piazza Ragusa, andrà in scena il Vintage Market per imperdibili 70 ore totali di shopping e divertimento. Un’area di 6000 metri quadrati con 200 espositori di: artigianato locale, artisti e Illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi per bambini, cosmesi bio, decorazioni natalizie, ghirlande, neon, piante e fiori, panettoni artigianali e dolci natalizi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Panettone Maximo 2023

Torna Panettone Maximo, il festival del panettone artigianale a Roma. La quinta edizione si svolgerà domenica 3 dicembre presso il Salone delle Fontane dell’Eur. Questa edizione porta con sè una novità: l’apertura della partecipazione alla kermesse e alla competizione finalizzata ad eleggere il “miglior panettone artigianale d’Italia” - nelle categorie classico e al cioccolato - alle pasticcerie e ai forni di tutta Italia. Nel corso di Panettone Maximo si potranno degustare a acquistare non solo i panettoni ma anche altri prodotti artigianali tipici del Natale come pandori, torroni e cioccolata in varie declinazioni, tartufo, miele, amari, vini e bollicine. Sarà inoltre allestita una zona di accoglienza per i bambini, con l’animazione degli elfi, tanto zucchero filato e l’immancabile presenza di Babbo Natale per classica foto ricordo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh Experience

Il weekend è l'occasione giusta per visitare Van Gogh Experience, la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell’immensa opera di Vincent Van Gogh. Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Emotion

Dal 28 novembre al Chiostro del Bramante è arrivata "Emotion", la nuova mostra a cura di Danilo Eccher che, in un mondo in cui tutto corre veloce, offre l'opportunità di fermarsi, di stupirsi, di commuoversi e di emozionarsi. Sorpresa, confusione, desiderio, gioia, paura, attesa, angoscia, felicità, orgoglio, eccitazione, nostalgia, ammirazione, sollievo, tranquillità, imbarazzo. Quante emozioni ispirano un artista? Quante vengono trattenute dentro l’opera? E quante ne possiamo provare noi varcando la soglia del Chiostro del Bramante per visitare "Emotion"? Più di venti artisti, più di venti opere in una mostra che vuole portare il visitatore a conoscere le emozioni che lo attraversano, a conoscersi, a mettersi alla prova. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Mineral Show

Ritorna il consueto appuntamento con la Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie di Roma. L'atteso evento si svolgerà sabato 2 e domenica 3 dicembre. Giunta alla quarantatreesima edizione e organizzata dal Gruppo Mineralogico Romano, la mostra "Roma Mineral Show" è un evento imperdibile per gli appassionati e non solo, perché raccoglierà tantissimi espositori da tutto il mondo che porteranno splendidi campioni di minerali, rocce, gemme, fossili e conchiglie in uno spazio espositivo di 3.000 metri quadri. La manifestazione sarà, come di consueto, una mostra mercato, in cui sarà possibile osservare e fare acquisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Uva Fiera 2023

Gli artigiani italiani del vino saranno protagonisti della terza edizione di Uva Fiera, in programma il 2 e il 3 dicembre, presso la Città dell’Altra Economia a Roma. La mostra mercato di vini ottenuti da vitigni autoctoni è organizzata da La Pecora Nera. Saranno 29 le aziende italiane che presenteranno le loro etichette agli appassionati e agli operatori del settore che, oltre a degustare, potranno anche acquistare i vini presenti. Un’occasione importante per entrare in contatto con piccole realtà, spesso poco note, che realizzano vini di eccellenza, espressione della vasta e sfaccettata produzione vinicola che corre lungo la nostra penisola. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Allegri illustratori

"Ai" non è solo l’acronimo in inglese dell’intelligenza artificiale, ma anche del progetto degli Allegri Illustratori che saranno al Caffè delle Esposizioni (dentro al Palazzo delle Esposizioni di Roma) i prossimi 2 e 3 dicembre. Il gioco è semplice: metti un numero X di illustratori di chiara fama in una stanza per un tempo determinato e lasciali liberi di creare. E se alla prima edizione erano in 10, ora, dopo il successo dei precedenti appuntamenti, gli illustratori sono diventati 20 e avranno 12 ore per completare la loro opera. A lavori terminati, si potranno acquistare le opere e supportare così gli artisti e Emergency. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinàmico

Al via la terza edizione di Vinàmico, il festival indipendente dedicato agli amanti del vino. Per celebrare la passione per l'artigianalità del vino, l'amore per la terra e il rispetto per le produzioni sostenibili insieme ai produttori e alle produttrici che hanno abbracciato il difficile mestiere di vignaioli consapevoli. Vinàmico torna sabato 2 e domenica 3 dicembre al “Brancaleone” con due giornate all’insegna del gusto e dell’eccellenza. All'interno del festival, i banchi di assaggio offriranno un’ampia selezione di vini pregiati, affiancati da stand gastronomici, prodotti tipici realizzati da materie prime selezionate, presentazioni, workshop e buona musica live. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinyl Village

L'Associazione “Disco e Cultura”, in collaborazione con il Monk Roma, presenta la 35esima edizione del Vinyl Village, un’opportunità che permette di esplorare la cultura del vinile e della musica, scoprire rarità e trascorrere una giornata immersi nella passione per la musica. L'evento ospiterà 25 espositori provenienti da diverse parti d'Italia, che offriranno una vasta selezione di dischi rari, ricercati, CD, musicassette e oggettistica legata al mondo della musica. Durante l'evento, ci saranno DJ set, rigorosamente in vinile, con diverse proposte musicali che spazieranno attraverso vari stili musicali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Giardino di Natale

Il Giardino di Natale è il market di Natale che arriva nello spazio verde di piazzale del Verano il 2 ed il 3 dicembre. Tanti espositori di artigiani selezionati, piccoli produttori che proporranno conserve, marmellate e prodotti di nicchia, coltivati con metodi antichi e naturali, ma anche abbigliamento vintage, flower design, prodotti per il benessere ed articoli per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli ambulanti di forte dei marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi nel weekend saranno a Roma e non solo. Le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, saranno con il loro show all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda sabato 2 dicembre a Piazza degli Euganei (Monte Sacro-Tufello) e domenica 3 dicembre a Santa Maria delle Mole (via Silvio Pellico) [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Magique

"Circo Magique", lo spettacolo di arte circense e magia fa tappa a Roma sabato 2 dicembre, al Nuovo Teatro Orione. L'intelligenza artificiale resta fuori dal teatro, perché se è ormai inevitabile la continua evoluzione nei vari ambiti del progresso è anche vero che in alcuni settori solo l'utilizzo della mente umana può mettere in scena veri e propri "miracoli" fantastici. L'unicità del cervello umano e le prodezze della manualità, espresse attraverso la forza della creatività, saranno al centro dello show “Circo Magique”. Sul palco nel ruolo insolito di conduttore Mago Lupis. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Christmas

All'interno di Serra Madre, nel cuore del quartiere Casal Palocco, l'associazione culturale EticArte presenta, nel weekend, un mercatino di artigianato a tema "green", in sintonia sia con il luogo ospitante che con la filosofia dei nostri eventi. In un'area coperta e riscaldata della serra avrà luogo il mercatino di artigianato artistico e non solo, dove gli amanti dello "slow shopping" potranno trovare articoli unici e a filiera corta. Non mancheranno le attività per bambini per intrattenere i piccoli ospiti, e nemmeno lo spazio ristoro, con birra artigianale, dolci e pietanze a base vegetale nel rispetto dell'ambiente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]