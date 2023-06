Ponte del 2 giugno a Roma: gli eventi di venerdì, sabato e domenica

Un lungo fine settimana è alle porte. Si inizia il 2 giugno, con le celebrazioni e gli eventi in programma per la Festa della Repubblica, si prosegue sabato e domenica con tanti appuntamenti che danno il benvenuto a giugno.

Un mese che si spera meno piovoso del precedente, anche perché l'estate è alle porte e in città si inizia a respirare un'atmosfera magica. Le prime rassegne cinematografiche, i concerti che accendono piazze, stadi e luoghi storici della Capitale. Sarà un ponte con un ricco calendario di eventi all'insegna della cultura, del divertimento e del cibo.

Se vi state chiedendo come organizzare al meglio il ponte della Festa della Repubblica a Roma, ecco gli appuntamenti da non perdere da venerdì 2 a domenica 4 giugno:

Parata e Frecce Tricolore

Venerdì 2 giugno si celebra il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica e, come ogni anno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative per celebrare lo storico referendum del 1946, con cui gli italiani abolirono la monarchia in favore della Repubblica. In via dei Fori Imperiali si svolgerà la tradizionale parata, nel cielo è atteso il volo delle Frecce Tricolore. Nel pomeriggio del 2 giugno è prevista l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle ore 16.30 alle 18.30, riservata a categorie di persone con fragilità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Doppia giornata di musei statali gratis

Venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. L'iniziativa "Domenica al museo" prevista - come di consueto - nella prima domenica del mese, raddoppia dunque per l'occasione e propone libero accesso nei luoghi della cultura statali sia venerdì 2 giugno che domenica 4 giugno. Si potranno visitare i luoghi del patrimonio culturale statale, come musei, gallerie, aree e parchi archeologici, castelli, ville, giardini e altri complessi monumentali disseminati in tutto il territorio nazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei Civici gratis domenica 4 giugno

Il 4 giugno, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima). Sarà possibile visitare gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Zucchero alle Terme di Caracalla

Il "World Wild Tour" di Zucchero è arrivato alle Terme di Caracalla e resterà fino a domenica 4 giugno. Nello show ricco di intense emozioni l’artista porta, oltre ai brani del suo ultimo lavoro discografico “Discover”, i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco da una super band internazionale. Tra le rovine dell'Antica Roma, Zucchero si esibisce con 12 elementi, tra cui 2 batteristi, 3 fiati e un organista; un coro gospel da 20 voci per uno spettacolo incredibile che ha ufficialmente aperto la stagione dei concerti nell'estate a Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugurazione di Aqua World

E' arrivato il giorno in cui Cinecittà World presenta ufficialmente al pubblico la sua più grande novità. Si tratta di “Aqua World”, la nuova area acquatica all'interno del parco che aprirà ufficialmente al pubblico il 2 giugno. Una vera isola del divertimento con 20mila metri quadrati di spiagge, scivoli e piscine che permette di vivere una vacanza oltreoceano a due passi dalla Capitale. Si potrà percorrere il Fiume Lento, un viaggio a bordo di morbidi gommoni, che si snoda tra la fitta vegetazione tropicale. Si potrà viovere il fascino del Cinema tra i giochi d’acqua e animazione live nella Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq e ancora scivoli, area relax e altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Il 2 giugno sarà la prima serata dell'edizione 2023 de Il Cinema in piazza, la rassegna cinematografica da anni protagonista delle estati romane. La prima arena ad inaugurare - come di consueto - sarà quella di piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere. Venerdì, a partire dalle 21, ci sarà una grande festa popolare, con la proiezione di Ennio, film uscito in sala nel 2022, introdotto dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi, insieme sul palco di San Cosimato per omaggiare il grande compositore e Maestro Ennio Morricone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Foodstock, il più grande festival del cibo e artisti di strada

In occasione della festa della Repubblica, torna Foodstock il festival che unisce "food truck” da tutta Italia, artisti di strada e musica all’ Appia Joy Park. Tre giorni gratuiti per gli appassionati ed amanti del cibo da strada, musica, artigianato, spettacoli circensi. Ben 100 proposte culinarie condite con giocoleria, comicità, magia, equilibrismi, musica, circo, teatro e un po’ di sana follia. L'evento in questa edizione si allarga e si estende in numeri, più di dieci gli spettacoli al giorno con le eccellenze più richieste nei festival di buskers di tutto il mondo. Una truppa di comici, clown, mimi, giocolieri, personaggi improbabili, acrobati, musicisti, approdano nella nuova oasi verde bucolica della Capitale nel cuore dell’Appia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Bronzo & Oro. Roma, Papa Innocenzo III", la mostra

Da giovedì 1 giugno, il VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia, diretto da Edith Gabrielli, ha aperto al pubblico “Bronzo & Oro. Roma, Papa Innocenzo III: racconto immersivo di un capolavoro”. La mostra sarà accessibile con ingresso libero al Vittoriano, nella Sala Zanardelli, fino a domenica 1 ottobre 2023. L'esposizione è centrata sulla Lunetta della Nicchia dei Palli, uno straordinario manufatto di oreficeria medievale in bronzo dorato e, insieme, anche la più importante opera d’arte superstite connessa alla figura di papa Innocenzo III (1198-1216). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle fragole a Nemi

La Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, giunta ormai alla sua 90esima edizione, torna il 4 giugno a Nemi. Questo evento imperdibile e dalla storia ben radicata è un’occasione per permettere al mondo di affacciarsi su Nemi e sul suo magnifico territorio. Anche quest’anno non mancheranno le sorprese. Il tutto, infatti, comincerà con la Santa Messa di Ringraziamento alla chiesa della Madonna del Pozzo, animata dal coro “Incanto” di Amatrice ed Accumoli. Seguirà poi una visita guidata al meraviglioso Museo delle Navi Romane, che ancora oggi attira turisti e appassionati di storia. Dopo questo tuffo nell’antichità, sarà il momento della musica, del buon cibo e, alle ore 18, come ogni anno, verranno distribuite gratuitamente a tutti i presenti quintali di gustose fragole. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anguillara Sabazia TTS Street Food

Dal 2 al 4 giugno Anguillara Sabazia diventerà la capitale dello street food, un turbine di colori, profumi, luci e musica, ma soprattutto tante cose buone da mangiare. Una brigata accuratamente selezionata di 20 street chef posizioni fronte lago scenderà in campo per darsi battaglia tra padelle e fornelli. Il Lungolago di Viale Reginaldo Belloni verrà reso pedonale e trasformato in una passeggiata dove gusto, profumi e sapori saranno gli ingredienti per una tre giorni da non perdere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival a Santa Marinella

Per la stagione calda, il Green Market Festival si sposta al mare, esattamente nel centro liberty di Santa Marinella, nel tratto di strada che da via della Libertà porta alla strepitosa terrazza a picco sul mare, passando da largo Monsignor Ostilio Ricci e via Padelletti. La stagione 2023 della manifestazione porterà alla cittadina la vivacità di questo evento eco-sostenibile con ben quattro appuntamenti in tutta l'estate. Ad ingresso gratuito, con apertura al pubblico dalle 18 a mezzanotte; protagonisti sempre gli artigiani che proporranno le proprie creazioni a basso impatto ambientale e autoprodotte con amore e dedizione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rino Gaetano Day

i svolgerà il 2 e 3 giugno al Parco Talenti di Roma il “Rino Gaetano Day”, la tradizionale manifestazione nazionale organizzata dal 2011 da Anna e Alessandro Gaetano (sorella e nipote del grande artista) per ricordare l’amato cantautore nella data in cui ricorre il quarantaduesimo anniversario della sua scomparsa. Il tema portante di questa tredicesima edizione è la sostenibilità ambientale, e supporterà la Sea Shepherd Italia. Oltre alla Rino Gaetano Band, tanti artisti e ospiti si alterneranno sul palco per dare nuova vita con le proprie interpretazioni alle canzoni di un genio mai dimenticato e che sono entrate a far parte della memoria collettiva del nostro Paese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage market in versione serale

Il Vintage Market si presenta in versione estiva e serale nei locali di Largo Venue per l’ultimo appuntamento di questa stagione. Domenica 4 giugno in un grande giardino colorato e nella main room saranno allestiti tanti espositori con le loro produzioni di abbigliamento e accessori, vinili e vintage. L'esperienza continuerà al piano superiore con O’bistrot il nuovo ristorante del locale allestito dentro una tenda circense, dove poter prendere un aperitivo o cenare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Benedetta Rossi incontra i fan

Benedetta Rossi, il 4 giugno incontra i suoi fan a Zoomarine insieme alle mascotte della serie Super Benny, il cartoon dedicato alla sua famiglia. La Rossi inaugurerà ufficialmente le nuove attività targate Soluna Experience ispirate alla serie animata Super Benny. Nell’area meet & greet sarà possibile incontrare per l’occasione le mascotte ufficiali della serie di grande successo, nell’area kids ci si potrà cimentare con giochi digitali e un orto dove i bambini potranno giocare e scoprire le proprie abilità da piccoli chef. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata mondiale della bicicletta

Sabato 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare i benefici sociali e culturali derivanti dall’uso della bici come mezzo di trasporto e per il tempo libero. Presso il Parco archeologico di Ostia Antica è in programma una pedalata speciale A partire dalle ore 9.30, presso il Castello di Giulio II nel Borgo di Ostia antica, gli operatori didattici di CoopCulture, gestore dei servizi del Parco e partner della Dmo Tiberland, guideranno i visitatori in bicicletta in un percorso che prevede soste in alcuni dei punti più significativi del Parco. In ogni “tappa” verrà illustrata la storia dell’antica colonia di Ostia, sorta sulle sponde del Tevere e del mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]