Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 agosto

Penultimo weekend di agosto, ferie ormai agli sgoccioli per molti, si torna a Roma dove l'estate è ancora nel vivo con cinema all'aperto, manifestazioni enogastronomiche e tanti altri appuntamenti all'insegna del divertimento, dello svago, della spensieratezza.

Se avete fatto ritorno nella Capitale, mettete da parte la nostalgia delle vacanze, perché il cartellone del weekend è vivace e senz'altro in grado di tirarvi su il morale. Se vi state chiedendo cosa fare sabato 19 e domenica 20 agosto a Roma e dintorni, ecco una serie di suggerimenti selezionati da RomaToday:

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Michelangelo Pistoletto. Infinity"

Per chi avesse voglia di dedicare del tempo alla cultura, nel fine settimana di metà agosto, al Chiostro del Bramante è il corso "Michelangelo Pistoletto. Infinity" Cinquanta opere e quattro grandi installazione site specific. Quasi 60 anni d’arte, quasi 90 anni di vita. Un percorso narrativo completo e affascinante. Non certo una mostra tradizionale ma un racconto, un’esperienza che attraverso le opere simbolo di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) - dalle storiche alle più recenti, dal 1966 al 2023 - accompagna in un viaggio emozionante dentro la poetica e il mondo, i tanti mondi, di uno dei maestri dell’arte contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma c'è Fish & Wine, un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Joker", cinema all'aperto a Testaccio Estate

Domenica 20 agosto, Testaccio Estate presenta il film "Joker", pellicola del 2019 diretta da Todd Phillips. Il film, basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ma scollegato dal DC Extended Universe, vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. L'ingresso è gratuito e si svolge presso la Città dell’Altra Economia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food a San Felice Circeo

Lasciamo Roma e ci spostiamo a San Felice Circeo dove, dal 17 al 20 agosto, arriva tutto il meglio dello street food da ogni parte del mondo. Una tappa che è diventata un classico del TTS Food, in cui ottimo cibo da strada, musica e divertimento si mescoleranno alle magiche notti estive. Immersa nella natura, a pochissimi passi dalla riva e ai piedi della Maga Circe, il Circeo Street Food ospiterà una selezione di 25 Street Chef posizionati lungo tutto il perimetro interno della pineta (Piazza Italo Gemini) che si trova nel cuore del paese. Un tour culinario in cui si potrà assaporare tutto il meglio della cucina italiana ed internazionali, con momenti di spettacolo e divertimento per grandi e piccini. Ci saranno anche giochi di luce, buona musica e tanto gusto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Rajche, radici in comune"

Sabato 19 e domenica 20 agosto torna a Subiaco "Rajche", l'evento che accende i riflettori su tradizioni e folklore nel borgo in provincia di Roma. La panarda, il ballo della Pantasema, il saltarello, la zampogna, la tamburella e l’organetto saranno protagonisti nel penultimo di agosto. Tradizioni, musica popolare ed enogastronomia si alterneranno nella due giorni nota da anni come "Rajche, radici in comune". Non mancheranno la passeggiate enogastronomiche e balli tradizionali, il tutto tra i vicoli pittoreschi di Subiaco, tra i paesi più belli e visitati del Lazio per la sua storia, per i suoi monasteri e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piccole Serenate Notturne

Torna per la ventitreesima volta a Vallerano, il festival Piccole Serenate Notturne, una manifestazione che vuole valorizzare questo territorio, autentico gioiello della Tuscia viterbese, con una serie di progetti musicali narrativi che, come da tradizione, si svolge nel suggestivo scenario di Piazza dell’Oratorio. L’evento è organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Vallerano e dall’associazione Piccole serenate notturne – Notte delle candele, con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli strozzapreti pizzicati

Domenica 20 agosto torna, nel piccolo borgo di Canterano immerso nella macchia mediterranea, a soli 60 km da Roma, l’ormai tanto attesa Sagra degli Strozzapreti Pizzicati, giunta alla sua 11esima Edizione. Nel corso della serata avrà luogo anche lo Spettacolo di Pizzica e Taranta con il Gruppo “Scazzaca-Tarante” con il loro concerto live “Sciamu alli Balli” che darà vita ad una serata di festa, gioia e divertimento. A fare il resto sarà il fascino romantico di Canterano. Un’oasi di pace in un mare di verde. Travolti dai sapori della cucina e…pizzicati dalla voglia di stare insieme. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Concerti in piazza

Nell’ambito dei concerti estivi di Cento Città in Musica - l’associazione dei Comuni del Lazio per la Musica - a Santa Marinella, si svolgerà, dal 17 al 20 agosto, una rassegna che propone atmosfere che spaziano dal barocco al pop, dalla musica da cinema al jazz alla fusion. [TUTTE LE INFORMAZIONI]