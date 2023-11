Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 novembre

Un nuovo fine settimana è alle porte, finalmente con il sole (a quanto pare). Le atmosfere natalizie iniziano, a poco a poco, ad invadere la città. Non mancano inoltre mercatini di artigianato, spettacoli teatrali e circensi, mostre nuove appena arrivate in città e tanto tanto altro.

Quello di sabato 18 e domenica 19 novembre sarà un fine settimana all'insegna della cultura, del divertimento e della magia. Ecco 14 eventi selezionati per voi da RomaToday:

Trame di Luce

"Trame di Luce" è la mostra immersiva arrivata dal 16 novembre all'Orto Botanico di Roma. Una passeggiata emozionante e magica nell’inverno italiano, tra boschi incantati, curiose creature, grotte magiche, tunnel di luci, galassie colorate e fronde dalle infinite sfumature. Una visita all'aperto della durata di circa 1 ora e mezza consigliata da 0 a 99 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

In un Museo unico al mondo davanti al Circo Massimo dove si ritiene che Romolo e Remo vennero allattati dalla celebre Lupa va in scena il meglio del Made in Italy contemporaneo. Un fine settimana a tu per tu con artigiani, orafi, designer, illustratori e stilisti presso il Garum Museo e Biblioteca della cucina. Il 18 e 19 novembre dalle ore 10 alle 21 tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’ grazie a giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Cinecittà World

Il Natale è ufficialmente iniziato a Cinecittà World. Il parco del cinema di Roma si è trasformato in un grande Villaggio di Natale con mercatini di natale nella Christmas Street nella New York degli anni 20, tra le scenografie e i set che hanno fatto la storia del Cinema, tra addobbi di Natale, luci e ghirlande per degustare i dolci tipici del Natale. La giornata inizia con il Christmas Show alle 11 in un crescendo di spettacoli e attrazioni fino a sera, che culminano con il Musical Natale a Cinecittà World, al Teatro 4. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Magicland

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro – Sud Italia apre ufficialmente "Magic Christmas", il villaggio natalizio realizzato insieme a Regno di Babbo Natale di Vetralla. Il Magic Christmas avrà ufficialmente inizio sabato 18 novembre, con la prima dello spettacolo "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall’omonimo libro di Giorgio Onorato Aquilani (fondatore del Regno di Babbo Natale). La kermesse trasformerà il Parco in una vera e propria città del Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millennium

Torna il Circo Millennium a Roma con un nuovo spettacolo intitolato “Mundial”. Sarà l’unico circo presente nella Capitale e sarà allestito nell’area delle Capannelle, area che già l’anno scorso lo ospitò nel periodo natalizio. Mundial è un concentrato di artisti provenienti da tutto il mondo in 2 ore di spettacolo mozzafiato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Tolkien. Uomo, Professore, Autore", la mostra

A cinquant’anni dalla scomparsa e dalla prima edizione italiana de Lo Hobbit, Roma ospita, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato una nuova mitologia per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta. L'esposizione racconta percorso umano, il lavoro accademico, la potenza narrativa, la forza poetica. È la prima mostra di queste dimensioni mai dedicata in Italia allo scrittore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sister Act - Il Musical al Teatro Brancaccio

Dopo il grande successo dello scorso anno e il record di biglietti venduti tra ottobre 2022 e gennaio 2023, parte il nuovo tour 2023/2024 "Sister Act - Il Musical" con un ricco programma di spettacoli che prevede 100 repliche con diverse tappe in ben 34 città italiane. Lo spettacolo sarà al Teatro Brancaccio di Roma (via Merulana, 244) fino al 26 novembre 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Haiku Festival di Arti Effimere

"Haiku Festival di Arti Effimere - Nuovo circo, poesia di strada e arte urbana" torna al Parco della Pace di Tor Bella Monaca dal 15 al 26 novembre. Dieci giorni di nuovo circo, teatro di prosa, delle ombre, il playground del teatro di cartapesta e street art sotto la cupola di un tendone da circo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Mondo di Babbo Natale a Tivoli

Babbo Natale arriva a Tivoli dal 18 novembre. Un evento natalizio adatto a tutta la famiglia: spettacoli, mercatini di natale, pista di pattinaggio, elfi, laboratori creativi e nevicate improvvise. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua sala del trono, spedire la letterina all’ufficio postale, costruire giochi, assistere a spettacoli con Minnie e Topolino, prendere il trenino e visitare la città di Tivoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Bazar

Urban Bazar torna a novembre nel cuore del quartiere Prati. L'evento di shopping romano dedicato agli appassionati del made in Italy propone una due giorni ricca di espositori accuratamente selezionati per offrire al pubblico una esperienza immersiva nell’artigianato e nel design italiano: non solo abbigliamento, ma anche borse, gioielli, bijoux e accessori di alta qualità, creazioni al neon, cioccolato artigianale e vino rigorosamente italiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della polenta

Sabato e domenica 18 e 19 novembre va in scena la XIII Sagra della Polenta a Nerola. Il menù propone la polenta condita con sugo di spuntature di maiale e salsiccia artigianale e le gustose bruschette con olio Evo Dop novello di Nerola e pomodoro. Dulcis in fundo, un bicchiere di vino locale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Giorno di Bacco

Come ogni terzo weekend del mese di novembre torna a Palombara Sabina "Il Giorno di Bacco". Migliaia di appassionati di vino si riuniranno nel nome del buon vivere per banchettare, ballare, bere e divertirsi tra le mura del Castello Savelli. A pochi chilometri tra Roma e Rieti il Giorno di Bacco raggiungerà la sua 19esima edizione il 19 novembre. Il Castello Savelli, tornerà a trasformarsi in una cantina dal fascino unico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Tartufo

Lasciamo Roma per andare a Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, perché torna la 36esima edizione della Festa del Tartufo, bianco e nero pregiato di Campoli Appennino 2023. L'appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 novembre. Ci sarà l'opportunità di assaggiare e acquistare il Tartufo e le sue specialità ma anche altri prodotti enogastronomici. Sarà un weekend al profumo di Tartufo, in cui si andrà alla scoperta di territorio, cultura, gastronomia e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]