Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 maggio

Nuovo weekend di maggio, le temperature salgono e anche la voglia di trascorrere tempo all'aria aperta, in giro per Roma, tra eventi, mercatini, manifestazioni enogastronomiche e culturali. E quale occasione migliore, sabato 18 e domenica 19 maggio, con un cartellone tanto ricco di appuntamenti in città?

Nella Capitale si respira già aria d'estate con eventi sotto il cielo stellato, appuntamenti all'insegna del verde e della natura, musica, shopping e tanto altro ancora. Ti stai chiedendo cosa fare sabato e domenica? Ecco 16 eventi segnalati da RomaToday per un weekend dinamico e divertente.

Notte dei Musei

Sabato 18 maggio torna a Roma la storica manifestazione Notte dei Musei, con il suo ricco programma di eventi e mostre da visitare negli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. Giunta alla sua quattordicesima edizione nella Capitale, la manifestazione propone l’apertura straordinaria al pubblico in orario serale, dalle 20 alle 2 (ultimo ingresso ore 01.00), degli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Giornata Internazionale dei Musei

Non solo di sera: i musei saranno protagonisti nel weekend anche di giorno. Sabato 18, infatti, si celebra anche la Giornata Internazionale dei Musei, istituita dall’ICOM nel 1977. Roma la festeggerà con un ampio programma di attività, da venerdì 17 a domenica 19 maggio, nei musei e sul territorio tra aperture straordinarie, visite guidate e laboratori per tutta la famiglia. Il tema scelto per questa edizione è "Musei per l’educazione e la ricerca". Tutte le attività sono gratuite, con pagamento del biglietto di ingresso al museo a tariffazione vigente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pioggia di petali di rose al Pantheon

In occasione della Pentecoste, si ripete ogni anno al Pantheon una suggestiva tradizione: per celebrare la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli, scende una pioggia di petali rosa. L'evento si svolgerà anche quest'anno, precisamente domenica 19 maggio. Come di consueto, subito dopo la Santa Messa capitolare delle ore 10.30, intorno alle ore 12, i Vigili del Fuoco lasceranno cadere dall’Oculus, l’apertura circolare dal diametro di 9 metri che si apre sulla sommità della cupola del Pantheon, migliaia di petali di rose rosse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spring Beer Festival a Testaccio

Quattro giorni a tutta birra nel cuore di Roma: dal 16 al 19 maggio arriva nell'ex Mattatoio di Testaccio lo Spring Beer Festival. Una kermesse per gli amanti della birra fatta col cuore e con la passione. Un appuntamento per gustare novità e grandi classici che i mastri birrai porteranno all'ombra del Monte dei Cocci. Un grande salotto dove si potranno degustare tutte le birre top del panorama brassicolo italiano, strizzando l'occhio anche alle “creazioni” dei competitor di altre nazioni. Non mancheranno specialità gastronomiche italiane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Invertiamo il rosso al Bioparco

Domenica 19 maggio il Bioparco di Roma organizza la giornata tematica dal titolo "Invertiamo il rosso", in adesione al movimento globale “Reverse the red”, nato con l’obiettivo di contrastare l’estinzione delle specie animali e vegetali del Pianeta. All’Oasi del Lago sarà messo in scena un divertente spettacolo teatrale dal titolo “10 storie di successo”, in cui animali come il tritone, la testuggine e il grifone saranno i protagonisti di storie ricche di spunti e informazioni. Nel parco si troveranno tre postazioni animate: ‘Avventure in foresta’, ‘Ecosistemi in equilibrio’ e ‘Le storie di successo possono diventare di più’ in cui si potrà partecipare a giochi, attività interattive e ascoltare racconti a tema. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castel Romano JoyRun

Si svolge domenica 19 maggio la quarta edizione della Castel Romano JoyRun. Una gara competitiva di 10km di corsa su strada, organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX. Per i non tesserati, sarà possibile disputare la gara di 9,9km non competitiva, mentre per le famiglie torna la Castel Romano Fun Run, non competitiva di 4km che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vino e arte che passione

Vino e Arte che Passione è la manifestazione dedicata ai vini italiani che arriva domenica 19 maggio alla Galleria del Cardinale Colonna, all'interno di Palazzo Colonna. I partecipanti potranno assaggiare circa 400 etichette. I wine lovers potranno degustare delle ottime bottiglie, mentre passeggeranno nella storia, immersi in un’opera d’arte unica, la cui bellezza esalta l’esperienza stessa del bere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Biodiversamente 2024

Mercati Contadini in Festa - Edizione straordinaria è in programma domenica 19 maggio all'Ippodromo di Capannelle. Il Mercato contadino di Roma e dei Castelli Romani, in occasione della vigilia della Giornata Mondiale della Biodiversità e della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, presenta l’evento Biodiversamente - Mercati Contadini in Festa. Una giornata da trascorrere tra street food contadino, pic-nic sul prato, degustazioni di prodotti tipici, artigianato creativo, del riuso e del riciclo, laboratori e attività per grandi e bambini, market magico, area olistica e del benessere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market a Castel Gandolfo

Un fine settimana tutto dedicato all’artigianato e impreziosito da spettacoli itineranti e musica, farcito di buon cibo in un’oasi tropicale a pochi minuti da Roma. Il 18 e 19 maggio il Wunderkammer a Castel Gandolfo apre le sue porte all’ Hippie Market. Un'allegra e colorata carovana di artigiani e designer da tutta Italia, musicisti ed artisti di strada pronta a farvi innamorare. Tanti spettacoli accompagneranno lo shopping tra 50 artigiani e designer. Una truppa di giocolieri, personaggi improbabili, trampolieri, acrobati, musicisti e un pò di sana follia. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, trucca bimbi, laboratorio di mosaico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villaggio Breda TTS Street Food

Il tour Street Food 2024 targato TTSFood fa tappa nel cuore del VI Municipio, precisamente nel parcheggio di Grotte Celoni che affaccia su via Casilina, a pochi passi da Villaggio Breda.Sarà un lungo weekend dedicato al meglio del cibo e del divertimento “on the road”. Sia a pranzo che a cena, ghiottonerie da far girare la testa sia ai più grandi ed ai più piccoli. La location verrà allestita con tanti giochi di luci e scenografie. Verranno posizionati tavoli e sedute per rendere più comoda l'esperienza gatsronomica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Game Vintage Market

Game Vintage Market - special edition Rooftop live arriva a Roma, al Fusolab e al Centro Commerciale Casilino, sabato 18 e domenica 19 maggio. L'ingresso è a offerta libera. L'evento si svolgerà, da mattina a sera, nella cornice di Casilino Sky Park al quarto piano del multipark sulla terrazza panoramica più grande di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Bazar

L'Urban Bazar torna domenica 19 maggio nello spazio polifunzionale del Mediterraneo al MAXXI, all’interno dell’innovativo Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Si tratta di un evento di shopping che appassiona le fashion addicted della capitale, dal 2016 punto di riferimento per chi non rinuncia a indossare creatività e produzioni Made in Italy di alto livello. Con la sua selezione di brand romani e nazionali, l’evento offre un percorso diretto alla scoperta di fashion e jewelry designer, artigiani e creativi che si distinguono per il loro lavoro di eccellente qualità e professionalità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Swap-party: scambio libero di vestiti usati

Domenica 19 maggio l'appuntamento con lo shopping è anche al Parco della Garbatella dove torna lo swap-party di Legambiente Garbatella e Legambiente Gemme. Si può partecipare portando i propri vestiti usati, in buone condizioni, che non si utilizzano più, e in cambio se ne possono prendere altri portati da altre persone. L'evento segue una sola regola: "porta quello che vorresti trovare". Tutti i capi dovranno essere in buone condizioni e "desiderabili" da altre persone, ci sarà una fase di selezione per effettuare la verifica prima dell'ingresso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della cucina romana

La Cucina Romana, con tutti i suoi segreti e tradizioni, approda nel quartiere Eur, in Viale America a ridosso del Laghetto. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della popolare cucina; un modo per celebrare, in un lungo weekend, da venerdì 17 a domenica 19 maggio, la tradizione gastronomica romana. Incastonati tra i bordi del parco, dove la vista si perde tra i ciliegi giapponesi e le acque del lago, si snodano le pagode che accoglieranno chef e ristoratori venuti per rappresentare i piatti tipici e più rappresentativi della cucina romana. Sarà un percorso tematico dove Roma offrirà il meglio da mettere in tavola. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Forever Kids alla Casa del Cinema

Prosegue la rassegna per famiglie alla Casa del Cinema di Roma. Le proiezioni si tengono ogni domenica nella fascia mattutina. Domenica 19 maggio, in particolare, sarà la volta di E.T. L’Extra–Terrestre, uno dei capolavori di Steven Spielberg. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Stai zitta", dal libro di Michela Murgia lo spettacolo a Spazio Rossellini

Lo Spazio Rossellini di Roma presenta, fino a domenica 19 maggio, "Stai Zitta!" spettacolo ispirato al libro di Michela Murgia, con Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e per la regia di Marta Dalla Via. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgere il pubblico nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]