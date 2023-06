Weekend a Roma: 22 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 giugno

Il weekend che anticipa l'estate è alle porte. Sabato 17 e domenica 18 giugno dovrebbe essere bel tempo in città e sono tanti gli eventi da non perdere a Roma e dintorni.

Dai grandi concerti alle importanti manifestazioni dedicate al vino, dalle fiere alle sagre, dagli spettacoli allo street food, ce n'è davvero per tutti i gusti. Tanto lo spazio dedicato alle famiglie con bambini, tra parchi avventura, mondi favolosi e tanto altro.

Cosa fare sabato 17 e domenica 18 giugno a Roma? Ecco 22 eventi suggeriti da RomaToday:

Vasco Rossi allo Stadio Olimpico

Il giorno, anzi, i giorni sono arrivati. Il tour di Vasco Rossi toccherà Roma venerdì 16 e sabato 17 giugno allo Stadio Olimpico. La Capitale è la seconda tappa di Vasco, dopo Bologna. Il tour proseguirà, sempre nel mese di giugno, a Palermo e Salerno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tim Summer Hits a piazza del Popolo

Torna, sabato, domenica e lunedì, uno degli eventi musicali gratuiti più attesi: il Tim Summer Hits. La kermesse canora estiva di Rai 2 porterà a piazza del Popolo alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali con i loro successi dell’estate. Tante le sorprese di questa nuova edizione, a partire dalla conduzione. Ad affiancare la padrona di casa Andrea Delogu ci sarà Nek. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinòforum

Altro weekend di Vinòforum, dopo alcuni giorni di stop a causa del maltempo, la manifestazione è tornata ad animare il Parco di Tor di Quinto. Dopo i numeri da record della passata edizione, che ha visto 2.500 etichette in degustazione in rappresentanza di oltre 800 cantine tra italiane e internazionali, con la partecipazione di grandi chef, mastri pizzaioli e operatori di settore, Vinòforum sarà tra gli eventi di punta del fine settimana alle porte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Torna un nuovo weekend di appuntamenti con Il Cinema in piazza. A San Cosimato, sabato 17 giugno l'appuntamento è con "Chi ha incastrato Roger Rabbit", mentre domenica sarà proiettato "Bellissima" di Luchino Visconti. Ci spostiamo al Parco della Cervelletta, dove sabato andrà in scena "American Honey" di Andrea Arnold e domenica "Back to the future Part II di Robert Zemeckis. Infine, a Monte Ciocci, sabato appuntamento con Julie Taymor e Elliot Goldenthal che presenteranno "Across The Universe" (incontro moderato da Antonio Monda) e domenica proiezione di "The Blues Brothers di John Landis. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO]

Domenica tra le fiabe

La domenica d'estate, con i bambini, diventa magica se ci si immerge nel Fantastico Mondo del Fantastico. Lo si può fare anche domenica 18 giugno: il Castello di Lunghezza, infatti, apre le porte alle famiglie per far vivere un magico viaggio nella fantasia alla scoperta e riscoperta di leggende, amori, duelli, brividi e tanto altro. Nel verde parco sono a disposizione del pubblico accoglienti aree pic-nic e zone relax. Si potranno incontrare una moltitudine di celeberrimi personaggi, in carne ed ossa, dal vero,all'interno del Castello di Lunghezza. Grandi e piccoli resteranno a bocca aperta.

C'è Simone a Zoomarine

Il 18 giugno, a Zoomarine, arriva il coniglietto Simone. Il simpaticissimo supereroe, amico di tutti i bambini, li aspetta per conoscerli e scattare una bellissima foto ricordo con loro. Il super coniglio Simone, nel parco acquatico di Torvaianica, insegnerà yoga ai bambini per iniziare la giornata con energia. Con lui i bambini realizzeranno una ruota delle attività yoga e girando la ruota, potranno svolgere le attività proposte da Simone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Notte Bianca dell'Eur

All'Eur, il prossimo sabato 17 giugno, si svolgerà la Notte Bianca #9incammino, un’iniziativa organizzata dal IX Municipio di Roma, patrocinata da Confcommercio Roma, in collaborazione con gli operatori commerciali, turistici e culturali del territorio. In programma un fitto calendario di appuntamenti che si svolgeranno presso la Scalinata Ss. Pietro e Paolo, Viale Europa e Viale America. L'evento è gratuito e si terrà dalle 11 del mattino fino a notte fonda con dj set. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugura la "stanza della rabbia"

Per chi avesse voglia di sfogarsi e di rompere tutto, nel weekend inaugura a Roma la prima "stanza della rabbia" firmata "Anger games". Il concept ha origine in Giappone, poi arrivata negli Stati Uniti e si sta sempre più diffondendo anche in Europa. Le stanze della rabbia sono dei locali dove poter dar libero sfogo alle proprie emozioni e frustrazioni, distruggendo oggetti in totale sicurezza, gridando, ballando e divertendosi da soli o in compagnia. Anger Games Roma sarà aperto al pubblico a partire da venerdì 16 giugno, con un opening party sabato 17 giugno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cartoon Fest a Cinecittà World

Cinecittà Word, per 2 giorni, ospita il Cartoon Fest, il grande evento pensato per le famiglie. Bambini e genitori potranno assaporare la magica e spensierata atmosfera ed immergersi nel mondo fantasy per una esperienza unica. Laboratori per bambini a tema, disegni, giochi e intrattenimento per colorare e pitturare i loro personaggi preferiti. Tanti gli spettacoli ed il concerto di Clara Serina la voce delle più famose sigle di cartoni animati come “Lady Oscar”, “Kimba”, “Sasuke” e l'“Uomo Tigre”. Espositori a tema con fumetti, giochi, gadget Cartoon e fantasy. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

100 anni dell'Aeronautica militare

Nel weekend, sempre a Cinecittà World, saranno celebrati anche i 100 anni dell'Aeronautica Militare. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv si unisce alle celebrazioni e permette di scaricare 1000 biglietti al giorno per partecipare alla grande manifestazione aerea sul cielo dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Sabato 17 e domenica 18 giugno adulti e bambini potranno vivere un’esperienza unica con l’Aeronautica Militare scoprendone tutte le sfumature organizzative e operative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Fiera del Disco

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna – sabato 17 e domenica 18 giugno - al Parco da Vinci, la Fiera del Disco che popolerà i grandi viali del parco commerciale più grande d’Italia in un’atmosfera vintage e moderna allo stesso tempo, grazie agli ospiti che si succederanno nella due giorni musicale e all’esposizione, visitabile gratuitamente, di vinili a 33 e a 45 giri, di Mix e Cd. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sua altezza la giraffa

Il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata internazionale della giraffa (che cade ogni anno il 21 giugno) domenica 18 giugno, con la giornata evento "Sua altezza la giraffa". Dalle 11.30 alle 17.30, presso la casa delle giraffe, le famiglie potranno partecipare ad attività ludico didattiche incentrate sul mammifero più alto del pianeta. Con il coinvolgente gioco "la giraffa in numeri" sarà possibile conoscere i numeri della giraffa come l’altezza, quanto è lunga la sua lingua o quanto pesa il cuore. "Un collo lungo lungo" è il titolo dell’attività per scoprire, in compagnia di esperti naturalisti, tante curiosità sugli straordinari adattamenti della giraffa, tra cui il collo, lungo due metri e le vertebre necessarie per sorreggerlo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Cinema sotto le stelle" nei giardini della Villa Museo di Alberto Sordi

Prenderà il via giovedì 15 giugno, giorno in cui Alberto Sordi avrebbe compiuto 103 anni, la rassegna cinematografica a lui dedicata e che la Fondazione Museo Alberto Sordi organizza nel ventennale della sua scomparsa. La retrospettiva dal titolo “La Roma di Alberto Sordi”, curata da Luca Verdone, si svolgerà fino al 25 giugno nella villa Museo di Albertone. Nello specifico, sabato 17 sarà proiettato “Lo scapolo” e domenica 18 giugno “Mamma mia che impressione!”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Primo e unico parco avventura per disabili: l'inaugurazione a Roma

Nel fine settimana del 17 e 18 giugno, inaugura a Roma il primo ed unico parco avventura in Italia con 2 percorsi avventura fruibili anche da persone con disabilità (anche disabili motori in carrozzina). Un Parco inclusivo di 45.000 mq all'interno del raccordo anulare e a pochi km dal centro di Roma. Un nuovo format del divertimento ecosostenibile con 9 percorsi avventura sugli alberi con vari livelli di difficoltà progressivi per adulti e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli gnocchi con sugo di castrato

Nel weekend a Nerola arriva La sagra degli gnocchi con sugo di castrato. Oltre a gustare il tradizionale piatto, si potrà girare per il mercatino dedicato all'artigianato ed ai prodotti tipici del territorio, scoprire il centro storico e arrivare fino alla "via della porta" dove, oltre ad essere coinvolti da tanti colori e profumi dei fiori, si avrà la possibilità di trovare un originale portafortuna. Avrete inoltre l'occasione di godere della lettura di libri e fumetti messi a disposizione di chiunque voglia riposarsi seduto sulle nostre belle panchine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ilotopie - DéRives, spettacolo sul Tevere per tutti

Dopo il successo del Ponte Farnese di Olivier Grossetête a luglio 2021, un nuovo spettacolare evento sta per tornare sul Tevere, questa volta non più in cielo ma sull'acqua. L'Ambasciata di Francia ha invitato la storica compagnia Ilotopie, pioniera nelle arti di strada, che si serve di città, campagne, fiumi, specchi d'acqua, boschi e spazi insoliti come palcoscenici, per un'incredibile traversata del Tevere. Uno spettacolo di ‘’teatro del paesaggio’’ che scorrerà a filo d’acqua, dal ponte Umberto I al Ponte Sisto, trasformando per l’occasione il fiume in vero e proprio palcoscenico. Tutti, piccoli e grandi, potranno assistere all’evento dalle banchine, dai ponti e dal lungotevere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Esquilibri, mostra-mercato dedicata al libro vintage

Nuovo appuntamento - l'ultimo prima della pausa estiva- sotto i portici di Piazza Vittorio con Esquilibri: la mostra-mercato dedicata al libro vintage. Domenica 18 giugno, la manifestazione presenterà le migliori novità del passato: libri rari, curiosi, dimenticati, d’occasione e da collezione, di tutti i generi, su ogni argomento, per tutte le tasche. Libri vintage, ma non solo libri. Sui banchi disposti nei due lati della piazza che partono da Via dello Statuto è possibile trovare anche giornali, riviste e fumetti del Novecento, manifesti, cartoline e fotografie d’epoca, grafica e illustrazione, ma anche vinili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Estate al polo

Al via la nuova edizione di Estate al Polo, la rassegna dell’estate capitolina dedicata a musica, arte e cultura, food e intrattenimento a 360 gradi. Dal 15 giugno al 15 settembre presso il Polo Museale dei Trasporti di Ostiense, prenderà vita un giardino estivo a ingresso gratuito dedicato al divertimento per tutte le età e per tutti i gusti. DJ set, concerti di musica dal vivo, tra jazz, elettronica, spazio alla cultura con reading letterari, incontri di poesia e presentazione di libri; sport e benessere con lezioni di yoga e danza; visite guidate al museo e alle vetture storiche e laboratori di modellismo ferroviario. Non mancherà poi il food, con una vasta offerta enogastronomica per aperitivo e cena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Là Fuori, festival della scienza e dell'arte

Là Fuori - Festival della scienza e dell’arte torna a Villa Lazzaroni dal 17 al 21 giugno. Cinque giornate di eventi, spettacoli, incontri, laboratori esperienziali gratuiti per il pubblico di ogni età che uniscono sperimentazione artistica e scientifica, meraviglia della scoperta, musica, teatro, dibattiti sul presente e sul futuro. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e completamente gratuiti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anzio TTS Street Food

Anzio diventa la capitale dello Street Food da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Il percorso dello street food si articolerà su due Piazze: Piazza Pia e piazza Garibaldi. Verrà allestito un villaggio food per tutta la famiglia e sarà ospitata?una brigata di selezionatissimi street chef?che a bordo di ApeCar, Food Truck e stand cucina offriranno il meglio della cucina “on the road”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa delle Ortensie

Indaco, azzurro, lilla, viola, violetto, fucsia, rosa e rosso, le ortensie tra aprile e giugno sono una festa di colori. La Festa delle Ortensie, dal 16 al 18 giugno, celebra a Bolsena la bellezza di queste piante all’ombra dei platani centenari dell’elegante viale Colesanti e il loro stretto legame storico con la cittadina, che nasce agli inizi del Novecento. il “viale giardino” è pronto ad animarsi grazie a tante bancarelle di fiorai e vivaisti con le loro esposizioni di ortensie, piante e prodotti per il giardinaggio e diverse attività collaterali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, prenderà il via la Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto, a circa 30 km a nord di Roma. Sarà un’ottima occasione per degustare uno dei piatti tipici regionali e per visitare le bellezze artistiche e architettoniche del borgo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]