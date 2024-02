Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 febbraio

Sabato 17 e domenica 18 febbraio: un nuovo weekend di pieno inverno è in arrivo nella Capitale. Ci sarà il sole a Roma, una bella opportunità per girare la città, alla scoperta dei suoi eventi e delle attività in programma per grandi e bambini.

Ma cosa fare nel fine settimana a Roma? Dagli eventi in programma per il Capodanno Cinese (già entrato nel vivo) ai grandi spettacoli teatrali in programma sabato e domenica in città, fino ai mercatini, alle aperture straordinarie alle giornate dedicate alla scienza e all'evoluzione, anche per i più piccoli.

Ecco 13 eventi che RomaToday vi consiglia per sabato 17 e domenica 18 febbraio:

Capodanno cinese a piazza Vittorio

La festa del Capodanno cinese 2024 si svolgerà, i prossimi 17 e 18 febbraio, nei Giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II. Sarà un evento totale nell’arte, nelle tradizioni, nello spettacolo e nei sapori autentici della cucina cinese. Gli spettacoli tradizionali e i numerosi gazebo con autentiche delizie culinarie offriranno ai visitatori l’opportunità di degustare piatti tradizionali in un ambiente coinvolgente. Primo appuntamento sabato 17 nei Giardini Nicola Calipari con esibizioni culturali e culinarie. Domenica 18 in programma una vivace parata di draghi e danze del leone, che attraverserà viale Manzoni e via Principe Eugenio, per concludersi alle ore 12,30 nuovamente in piazza Vittorio Emanuele II. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

Nel weekend, al Garum Museo e Biblioteca della cucina, torna Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”. Un market che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location mozzafiato dove si respira l’aria di un glorioso passato. Il bellissimo palazzo storico sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, si potranno ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Darwin Day al Museo Casal de’ Pazzi

Come ogni anno il Museo di Casal de Pazzi celebra il grande naturalista Charles Darwin e la sua più grande intuizione: la teoria dell'evoluzione delle specie. Domenica 18 febbraio è il programma "Evoluzione, che avventura! Darwin Day presso il museo romano. Dopo una visita al giacimento preistorico, bambini e accompagnatori parteciperanno a "workshop scientifici" sul tema dell'evoluzione in cui potranno approfondire il lavoro di importanti scienziati del settore con attività interattive e semplici esperimenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apertura straordinaria della "Porta Magica"

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, domenica 18 febbraio, alle 10 e alle 11, è in programma l’apertura straordinaria della Porta Magica di piazza Vittorio Emanuele II, manufatto di carattere alchemico unico nel suo genere, risalente al 1680 e situato all’interno del giardino Nicola Calipari vicino ai Trofei di Mario. Appuntamento all’ingresso della piazza, lato via Carlo Alberto. Prenotazione obbligatoria per un gruppo massimo di 25 partecipanti a turno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Canapa Mundi 2024

Il mondo della Canapa, dei prodotti e dei manufatti da essa derivati, torna protagonista dal 16 al 18 febbraio alla Fiera di Roma, con la nona edizione di Canapa Mundi: la più grande fiera italiana di settore e tra le prime in Europa. Tanti i percorsi da seguire lungo le “strade della canapa” che si articoleranno nel padiglione d’esposizione, per offrire al visitatore uno spaccato delle molte risorse che la pianta offre attraverso approfondimenti tematici e trasversali che spaziano dalla sostenibilità, allo sport, alla nutraceutica, dall’edilizia, all’agricoltura, al tessile, passando come ogni anno dall’artigianato e dalle start up, dal benessere alla gastronomia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Migliori Vini Italiani 2024

Dal 16 al 18 febbraio, I Migliori Vini Italiani 2024 animerà il Salone delle Fontane dell’Eur attraverso un ricco calendario di appuntamenti tra workshop, presentazioni, degustazioni, libere e guidate, con l’obiettivo di esplorare gli aspetti più autentici e naturali che si trovano alla radice del sapore e della percezione di piacevolezza, dalle materie prime frutto della terra al piatto e, soprattutto, al calice. Fulcro dell’evento saranno i tasting curati personalmente da Luca Maroni: degustazioni guidate con i produttori che, tra racconti di vigna e aneddoti, riveleranno le caratteristiche organolettiche dei vini in assaggio e il territorio che ne culla l’attività. Novità assoluta di quest’anno saranno, inoltre, gli incontri “Degustare non è assaggiare” in cui lo stesso Luca Maroni racconterà il metodo di degustazione che ha ideato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paganini in festa

Circondati dalla cornice di Villa Paganini, nel cuore del quartiere Trieste di Roma venerdì, sabato e domenica, dalle ore 11.30 fino a mezzanotte, si svolgerà “Paganini in Festa”, un evento dedicato allo street food di qualità. La manifestazione, ad ingresso gratuito, propone ad un pubblico sia adulto che giovanile, street food di qualità con prodotti tipici locali tra cui la porchetta IGP di Ariccia, formaggi, salumi e birra artigianale Eureka, pasta fatta in casa come carbonara, matriciana, cacio e pepe e tanto buon cibo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Angelo Pintus al Teatro Olimpico

Primo weekend di Angelo Pintus al teatro Olimpico con lo spettacolo "Una brutta persona". Questo il nome dello spettacolo che arriva a Roma, fino al 25 febbraio. Il comico, campione di incassi e presenze, come di consueto, desidera stupire il suo pubblico non svelando nulla di cosa si nasconde dietro il nuovo emblematico titolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale in casa Cupiello con Vincenzo Salemme

Natale in casa Cupiello, con Vincenzo Salemme, arriva al Teatro Sistina dal 15 febbraio. Natale in casa Cupiello andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931 ed era un atto unico al quale si aggiunsero successivamente altri due atti che compongono la versione definitiva conosciuta oggi. All'amatissimo comico napoletano il compito di rimettere in scena lo spettacolo nella Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Divina Commedia Opera Musical al Teatro Brancaccio

La Divina Commedia Opera Musical torna al Teatro Brancaccio già questo weekend. Lo show si rianima di nuova potenza e straordinaria bellezza. Il più grande racconto dell’animo umano, della sua miseria e della sua potenza, tra vizi, peccati e virtù che non conoscono l’usura del tempo, riprende la forma dello spettacolo di voci, danze e tecnologia in un allestimento straordinario. Inferno, Purgatorio e Paradiso: proiezioni immersive in 3D inondano il pubblico e lo immergono nell’immensità sublime che solo il padre della lingua italiana ha saputo creare nelle tre cantiche. E in questo viaggio teatrale, dove la tecnologia è elemento essenziale della narrazione, tutti gli spettatori, anche i più giovani, possono ammirare, comprendendola appieno, la grandezza del Sommo Poeta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Manuel Felisi 1:1, la mostra al Museo Carlo Bilotti

Apre al pubblico, sabato 17 febbraio "Manuel Felisi. 1:1", mostra dell’artista Manuel Felisi, negli spazi del Museo Carlo Bilotti, nel cuore di Villa Borghese. Il progetto dell’artistaè tutto dedicato al mondo animale: un bestiario raffigurato su grandi tavole di legno posto in dialogo con il vicino Bioparco, il giardino zoologico più antico d’Italia. La collaborazione con la Fondazione Bioparco di Roma inoltre consentirà di osservare dal vivo alcuni degli animali ritratti dall’artista e protetti al suo interno per rendere possibile un ulteriore approfondimento sulla natura delle specie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bambini alla scoperta dei mostri marini

Allo Stadio di Domiziano continuano le avventure nella Preistoria per i bambini con il laboratorio sui Mostri marini. Gestito da un paleontologo esperto, il laboratorio ha inizio con una presentazione generale sulla storia dei mostri marini e delle creature preistoriche degli abissi. Il racconto è corredato dall’esposizione di reperti fossili. Segue lo scavo del simulatore di sito paleontologico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Tu sì que Disney", spettacolo teatrale per bambini a San Lorenzo

Domenica 18 gennaio, ore 11.30, andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Tu sì que Disney” presso il Teatro Abarico. Anche il mondo Disney ha deciso di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent, dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]