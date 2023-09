Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 settembre

Terzo weekend di settembre, l'autunno è alle porte, le ferie sono un ricordo ormai e tutti sono tornati all'ordinarietà (bambini compresi). Così il fine settimana torna ad essere - ancora di più - la parentesi evasiva per staccare la spina da tutto e dedicare del tempo a sè stessi, alla famiglia e agli amici.

La Capitale regala un ricco calendario di appuntamenti da non perdere. I profumi delle sagre e gli eventi d'autunno iniziano a fare capolino a Roma e nel Lazio (anche se le temperature sono ancora estive), chiudono le ultime rassegna di cinema all'aperto, aprono le porte manifestazioni dedicate alle culture lontane, allo street food da tutto il mondo, arriva la notte bianca alle porte della città.

Insomma, c'è un gran da fare sabato 16 e domenica 17 settembre a Roma: ecco 17 eventi selezionati per voi da RomaToday.

Rome Future Week

E' arrivata a Roma la prima edizione di Roma Future Week, una settimana con 300 eventi in 200 luoghi della città. La manifestazione, diffusa in tutta la città e organizzata da una molteplicità di soggetti - singoli cittadini, aziende, istituzioni, enti, scuole, media e associazioni - ha lo scopo di raccontare, attraverso quattro grandi temi, e molte sfumature, il futuro di Roma e non solo. RFW è in programma fino a domenica 17 settembre con un cartellone collettivo con alcuni grandi eventi in location iconiche della città e centinaia di eventi diffusi in tutta la Capitale. Una sfida nella sfida: se dietro la parola “futuro” non ci sono solo tecnologia e digitale, nel futuro di Roma non ci sono solo siti archeologici e patrimonio artistico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I 20 anni dei Pirati dei Caraibi

Pronti a navigare col vento in poppa e issare la bandiera dei pirati? Zoomarine, il prossimo 16 settembre, si prepara a conquistare la ciurma di visitatori. Per i 20 anni della celebre saga cinematografica “Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna”, il cui primo capitolo uscì negli Stati Uniti il 9 luglio 2003 e in Italia il 5 settembre dello stesso anno, il parco divertimenti di Torvaianica ha deciso di tematizzare la giornata con l’evento “Pirati & Corsari Day”, che vedrà la presenza di una guest star d’eccezione: Massimiliano Rodi, il noto performer che si calerà nei panni del Capitano Jack Sparrow, pronto a tira fuori spada e sorrisi per un meet & greet da veri intenditori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre la Fattoria della zucca

La Fattoria della Zucca torna a Roma Nord. Il primo parco a tema zucche in stile americano, che già lo scorso autunno aveva riscosso un grande successo, sta per riaprire. Dal 16 settembre si potrà entrare in un mondo rigorosamente autunnale, circondati da centinaia di zucche colorate nel bellissimo Parco di Veio, tra natura e animali. Tutti potranno scegliere la propria zucca, grandi e piccini potranno cimentarsi nei laboratori creativi, realizzando la propria Jack O’Lantern per Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Fungo Porcino a Lariano

Dal 7 al 24 settembre, nella cittadina dei Castelli Romani, tanti eventi, musica, intrattenimento, stand gastronomici e prodotti tipici del territorio. Ben 20mila mq di area espositiva, più di 150 espositori provenienti da ogni parte d’Italia, oltre 100mila visitatori nel 2022. Sono alcuni numeri della “Festa del Fungo Porcino” che si svolgerà presso via Napoli. Giunta alla 31esima edizione la manifestazione è considerata a tutti gli effetti la festa del fungo porcino più importante d’Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La conserva della neve

Torna, questo weekend, la XIXesima edizione de La Conserva della Neve, la grande kermesse sulle piante rare e da collezione realizzata dall’omonima associazione culturale in collaborazione con il Museo Orto Botanico - Sapienza Università di Roma. Nei giardini dell’Orto Botanico, dal 15 al 17 settembre, quest’anno i visitatori potranno conoscere i segreti della vegetazione che meglio riesce ad integrarsi e sopravvivere con i cambiamenti ambientali: in particolare, il tema prescelto per il 2023 è “Ricerca e strategia di adattamento delle specie di piante da frutto e ornamentali che meglio si adattano all’attuale evoluzione del nostro clima”. Oltre un centinaio di espositori, tra vivai e associazioni con attività incentrate sulla formazione, produzione e divulgazione del green e dell’artigianato ad esso correlato saranno a disposizione per approfondimenti sulle aree di specifica esperienza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days

Torna con un grande opening l’evento dedicato alle atmosfere tipiche del Sol Levante. Japan Days andrà in scena, sabato e domenica, all'interno dell'Ippodromo di Capannelle. Gli ambi spazi industriali faranno da cornice a spettacoli della tradizione, workshop, intrattenimento, una fantastica zona food a tema e all’Area Market piu? colorata ed eclettica della capitale. Tanto shopping e tante diverse attivita? per completare un’esperienza che trasportera? in un contesto inaspettato e dal sapore internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ultimo sabato di "Notti di Cinema"

La manifestazione "Notti di Cinema" che ha tenuto compagnia ai romani per tutta l'estate, in piazza Vittorio Emanuele II, giunge al termine. Il sipario della grande sala cinematografica all'aperto nel cuore di Roma chiuderà, infatti, sabato 16 settembre. In programma Flag Festival (Festival della Letteratura e del Cinema arcobaleno) e la proiezione del film drammatico "Carrington". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ferita", la prima mostra di "JR" a Roma

La prima mostra personale di JR arriva a Roma da venerdì 15 settembre e sarà aperta anche il sabato negli spazi romani della Galleria Continua. Questa mostra riunisce per la prima volta le opere della più grande e iconica anamorfosi di JR: le Brecce, diventate simboli virali dell’inaccessibilità della cultura durante la pandemia. Con “La Ferita”, JR ha realizzato un’opera monumentale - alta 33 metri e larga 28 - che rappresenta un gigantesco squarcio sulla facciata quattrocentesca del palazzo più conosciuto di Firenze: Palazzo Strozzi. Installata nel mezzo di una pandemia senza precedenti JR. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fried Stock, Festival del Fritto

Secondo weekend di Friedstock - Festival del Fritto all' Appia Joy Park. Sabato 16 e domenica 17 settembre torna il più croccante della Capitale. Fritture, concerti, divertimento senza sosta, un inno al fritto in cui l’attenzione per l’olio di frittura sarà massima. Un’ampia selezione di Foodtruck e stand gastronomici porterà alla scoperta del mondo del fritto in tutte le sue sfaccettature con oltre 50 proposte nazionali e dal mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food al Torrino

Dal 15 al 17 settembre, il TTSFood torna a Piazza Cina, per portare il suo Street Food nel quartiere Torrino della capitale. Numerosi street chef provenienti da tutta Italia, ma anche cucine internazionali, daranno vita ad uno scontro gastronomico unico. Piazza Cina si trasformerà nel più grande ristorante sotto il cielo e le stelle di Roma, proponendo piatti della tradizione del Bel Paese, ma anche prelibatezze internazionali, gluten free e vegan rigorosamente preparate al momento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Sciarra a Villa Sciarra

E' ricco il weekend a Villa Sciarra con "Circo Sciarra", la manifestazione per tutta la famiglia in programma da venerdì 15 a domenica 17 settembre. Itinerari di arte, musica e spettacolo, laboratori, cacce al tesoro e tanto altro ancora, coinvolgeranno i più piccoli e non solo nella bellissima cornice verde in via delle Mura Gianicolensi, 11. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stravilla! Bonelli Playground

Nuovo weekend di appuntamenti per tutta la famiglia anche a Villa Bonelli dove prosegue - anche nel fine settimana alle porte - il divertente e variegato programma di Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica. Da venerdì 15 a domenica 17 settembre tanti nuovi spettacoli, laboratori creativi e appuntamenti per rapire bambini e genitori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Notte Bianca a Santa Maria delle Mole

Sabato 16 settembre, a partire dalle 18, si svolgerà la Notte Bianca in Allegria 2023 a Santa Maria delle Mole, appuntamento diventato ormai un grande classico per la frazione marinese e per tutta la città di Marino. La manifestazione avrà luogo nelle vie principali di Santa Maria delle Mole (via Silvio Pellico, via Pietro Maroncelli, piazza Palmiro Togliatti, piazza Sandro Sciotti, via Giovanni Prati e viale della Repubblica), prenderà il via con l’esibizione della banda musicale “Volemose Bene” e degli Sbandieratori e Musici “Lo Scudo di Lepanto”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del fungo porcino a Oriolo Romano

Inaugura venerdì 15 settembre, la XVIII edizione della Sagra del Fungo Porcino a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo. L’intera manifestazione - che proseguirà per diversi weekend - si svolgerà entro la cornice di Piazza Umberto I, nel comune di Oriolo Romano. Protagonisti saranno i piatti a base di funghi, ma non mancheranno appuntamenti ludici e musicali per tutte le età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Trekking geologico a Rocca di Cave

Domenica 17 settembre, alle 10:30, il Planetario di Rocca di Cave organizza "L'isola dei dinosauri e delle rudiste". Il programma prevede un'introduzione nel giardino guidati da un geologo esperto, che presenterà Tito, il dinosauro ritrovato proprio a Rocca di Cave nel 2016. Il racconto proseguirà con la storia dell'evoluzione geologica d'Italia e del paleoambiente che ospitava Tito e le altre forme di vita di tipo marino che si ritroveranno poi nel trekking. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giostra delle Contrade

La IV edizione della Giostra delle Contrade si svolgerà all'interno del borgo medievale di Mazzano Romano. Da venerdì 15 a domenica 17 le quattro contrade, Borgo de Fora, Montarello, Barbacane e Li Santi, si sfideranno a colpi di eleganza e tradizione, con cortei, spettacoli, giochi popolari e il Palio degli Arcieri. A conclusione delle tre giornate vi sarà la proclamazione della contrada vincitrice. [TUTTE LE INFORMAZIONI]