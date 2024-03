Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 marzo

E' finalmente arrivato un weekend senza pioggia. Sabato 16 e domenica 17 marzo le previsioni promettono bene, un'ottima occasione per vivere Roma all'aria aperta, tra manifestazioni gastronomiche, sportive, culturali.

Il fine settimana che anticipa l'ingresso ufficiale della primavera sarà anche all'insegna del teatro e della musica con spettacoli e concerti di artisti molto amati dal pubblico. Spazio anche all'artigianato, al vintage, alle boutique a cielo aperto che animeranno varie piazze e luoghi iconici della Capitale, dal centro alla periferia. Non è tutto: domenica è il St. Patricks' Day e, come accade da diversi anni ormai, anche i romani lo festeggeranno con diversi eventi a tema.

Se non avete idea di cosa fare sabato 16 e domenica 17 marzo a Roma, ecco 14 idee suggerite da RomaToday:

Maratona di Roma

Domenica 17 marzo si correrà la Maratona di Roma, il grande evento sportivo che accoglierà migliaia di runner da tutto il mondo per le strade della Capitale. La 29esima edizione della corsa (partenza prevista per le ore 08:30) vedrà i partecipanti correre per 42,195 km, in un percorso rinnovato che oltre al Centro storico toccherà San Paolo, Piramide, il lungotevere, Prati e San Pietro, il Foro Italico, il Flaminio e il Villaggio Olimpico. Per il regolare svolgimento della gara saranno diverse le strade chiuse con svariate modifiche quindi anche al trasporto pubblico a partire dalla giornata di vigilia della gara. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un anno di Ficus al Massimo

Ficus al Massimo, il mercato di artigianato e designer, torna al Circo Massimo, presso il Garum Museo della Cucina e festeggia il primo anno di vita. Sabato 16 e domenica 17 marzo, il palazzo storico sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del "fatto a mano". L’evento vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esporre gioielli, moda sostenibile, home decor, lampade e giocattoli in legno, candele e profumatori d’ambiente, accessori e borse di design, illustrazioni, vinili e luxury vintage. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend di San Patrizio

Sabato 16 e domenica 17 marzo, in programma un weekend di festeggiamenti, ad ingresso gratuito, in collaborazione con Guinness. A Roma come a Dublino, da mezzogiorno a mezzanotte, lo spazio di 4000mq si trasforma e viene completamente allestito come un vero e proprio quartiere irlandese ricco di Irish Pub con musica, attrazioni, street food e tanta birra. Un vero e proprio "Irish village in Rome" con musica celtica dal vivo, birra, street food, sei nazioni, mercatini, whiskey bar e animazione per grandi e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Renato Zero al Palazzo dello Sport

Sono iniziati i concerti che vedono protagonista Renato Zero al Palazzo dello Sport. Otto concerti-evento in cui il cantautore romano porta live il suo nuovo album. Due appuntamenti saranno proprio nel weekend, sabato 16 e domenica 17 marzo. Un'occasione, per tutti i fan, di ascoltare dal vivo i brani contenuti in Autoritratto e il meglio del suo intero repertorio. Accanto alle tracce inedite, ognuna con la sua storia unica, a comporre la tavolozza di Autoritratto anche brani che il pubblico ha potuto apprezzare dal vivo nel corso dei monumentali festeggiamenti di 070 al Circo Massimo e sui palcoscenici del tour “Zero a Zero - Una sfida in musica”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stefano De Martino in "Meglio stasera" al Teatro Brancaccio

"Meglio stasera che domani o mai”, cantava negli anni ‘60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. E’ quello che pensa Stefano De Martino: "stasera" è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo a teatro e trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio o, forse, per “conoscerli” meglio, perché non c’è un solo Stefano. L'appuntamento è, sabato e domenica, al Teatro Brancaccio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giuseppe Primoli e il fascino dell'Oriente al Museo Napoleonico

Al Museo Napoleonico di Roma è arrivata la mostra "Giuseppe Primoli e il fascino dell'Oriente al Museo Napoleonico". Una mostra sul collezionismo in Italia di arte giapponese tra XIX e XX sec. e sull’interesse del conte Giuseppe Primoli per l’arte del Giappone e, più in generale del continente asiatico. Esposti 14 kakemono – dipinti tradizionali giapponesi – a lui appartenuti. Nei kakemono compaiono componimenti autografi, firme e dediche di letterati francesi - tra cui Zola, Claudel, Valery, Loti, Anatole France - di poeti provenzali, di autori e interpreti di opere teatrali, o di esponenti delle case reali d’Europa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Puro Cioccolato Festival

Puro cioccolato festival, il festival del cioccolato italiano e dal mondo arriva a Roma. Appuntamento da venerdì 15 a domenica 17 marzo, in Piazza Re di Roma in una manifestazione nella quale i visitatori, gli appassionati, i turisti e gli addetti del settore si daranno appuntamento per una 3 giorni di degustazioni, selezione, scoperta di tutto ciò che di squisito hanno da offrire. Il pubblico potrà trovare nei 20 stand presenti, artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali, oltre a tantissime tipicità locali, italiane e dal mondo della cioccolata e dei dolci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Iliade – il gioco degli dei" All'Ambra Jovinelli

Dal 13 al 24 marzo al teatro Ambra Jovinelli arriva “Iliade – il gioco degli dei” con Alessio Boni e Iaia Forte. Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono agiti dagli dèi in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti. Dopo I Duellanti e Don Chisciotte, il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, riscrive e mette in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Magica Primavera District

Magica Primavera District, special edition tra arte, moda, artigianato, solidarietà e design d’autore torna da venerdì 15 a domenica 17 marzo presso la Coffee House di Palazzo Colonna. La residenza settecentesca conferma così la tradizione di una mostra mercato molto amata dal pubblico romano, in una location strepitosa con affaccio su Piazza Venezia. Due interi piani del nobile palazzo saranno dedicati allo shopping e all’arte. Ad impreziosire l’evento ci sarà l’esposizione “Arte Capitale” che nasce a Roma da un’idea dell’Art Manager Michele Crocitto ed il Curatore d’Arte Mario Tacinelli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market

Torna il Vintage Market al San Paolo District. Dopo aver salutato Piazza Ragusa, il grande mercato sceglie come nuova location l'ex deposito atac San Paolo District. Il primo appuntamento sarà proprio sabato 16 e domenica 17 marzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Uova di Pasqua AIL nelle piazze di Roma

Dal 15 al 17 marzo, le Uova di Pasqua AIL tornano in oltre 150 piazze di Roma e provincia, grazie all’impegno di 500 volontari. Con una donazione minima di 13 euro si potrà ricevere un Uovo AIL, al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ciampino

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi saranno a Ciampino sabato 16 marzo, in viale Kennedy. Il mercato torna a grandissima richiesta con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Un appuntamento da non perdere per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa delle Camelie

Venerdì, sabato e domenica il centro storico di Velletri si veste di musica e cultura per la 28esima edizione della Festa delle Camelie. Decine di iniziative, mostre d’arte, eventi culturali, esposizioni artistiche di fiori, piante, prodotti floro-vivaistici, musica e spettacoli, apertura straordinaria dei musei e visite guidate alle cantine e ai giardini di Camelie per celebrare il fiore simbolo della città, nel ricco programma ufficializzato dal Comune di Velletri e dalla Regione Lazio, con l’organizzazione della Fondazione De Cultura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Boat Days a Santa Marinella

Una nuova edizione del Boat Days arriva a Santa Marinella. Da venerdì 15 a domenica 17 marzo (e anche nel weekend successivo) si svolgerà la manifestazione dedicata al mondo della nautica e del mare. I visitatori potranno scoprire e provare le proposte del mercato nautico tra imbarcazioni e gommoni con importanti anteprime e novità di settore. Un evento che oramai è nel cuore dei diportisti del Lazio e non solo che, come ormai è tradizione, si terrà nell'area portuale del Marina di Santa Marinella. L’area espositiva di Boat Days sarà ad ingresso gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]