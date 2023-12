Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 dicembre

Weekend di metà dicembre, il Natale è davvero alle porte e si sente in città. Gli alberi e i presepi sono tutti illuminati, dal centro alla periferia, la Capitale è piena di mercatini, villaggi di Natale, non mancano le piste di pattinaggio sul ghiaccio e gli spettacoli a tema.

Preparatevi ad avere l'imbarazzo delle scelta su cosa fare in città sabato 16 e domenica 17 dicembre. Potrete attraversare la magia, perdervi tra le luci, gustare un buon bicchiere di vino e fare dei regali di Natale tutt'altro che scontati grazie ai tanti artigiani e creativi che saranno presenti a Roma.

Ecco 15 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 dicembre nella Capitale:

Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese torna Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Per il secondo anno, "il Natale del mondo" si svolge al Galoppatoio per tutto il periodo delle festività. Christams World è infattti un viaggio immaginario attraverso otto città del mondo, dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronomia, le festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World saranno: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale.

Giftland - La città del regalo

Il Vintage Market Roma si trasforma in Giftland - La città del regalo per rispondere a uno dei quesiti più diffusi del mese di dicembre e cioè: "Cosa gli regalo?" "Che regalo mi faccio?" "Dove trovo qualcosa di unico?". Sabato 16 e domenica 17 dicembre, presso l'Ex deposito Atac di piazza Ragusa, andrà in scena il Vintage Market per imperdibili 70 ore totali di shopping e divertimento. Un'area di 6000 metri quadrati con 200 espositori di: artigianato locale, artisti e Illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, abbigliamento, giochi per bambini, cosmesi bio, decorazioni natalizie, ghirlande, neon, piante e fiori, panettoni artigianali e dolci natalizi.

Van Gogh Experience: la mostra immersiva a Roma

Van Gogh Experience è la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell'immensa opera di Vincent Van Gogh. Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni.

"Lights in Nature - Life", la mostra immersiva ai Giardini Brancaccio

AI Giardini Brancaccio arriva Lights in Nature - Life, la prima edizione italiana dell'evento immersivo di Naturaleza Encendida. L'evento che arriva ad illuminare il cuore della Capitale, progettato da LETSGO Company con Show Bees, trasforma l'incantevole spazio verde romano in un luogo magico, dove, al calar della sera, poter ammirare la bellezza della natura in un'atmosfera poetica e scintillante, tra suoni, proiezioni straordinarie e giochi di luce meravigliosi che richiamano l'atmosfera fiabesca del Natale.

Massimo Dapporto e Antonello Fassaria al Teatro Ambra Jovinelli

Il Delitto di via dell'Orsina sarà al teatro Ambra Jovinelli fino a domenica. In scena l'irresistibile coppia Massimo Dapporto e Antonello Fassaria. Una commedia nera, una macchina fatta di trovate, energia, divertimento. Il Delitto di via dell'Orsina è uno degli atti unici più conosciuti di Eugène Labiche, padre nobile del vaudeville, talento prolifico e sopraffino capace di svelare, con indiavolate geometrie di equivoci e farse, il ridicolo nascosto sotto i tappeti della buona borghesia.

Ficus al Massimo

Ficus al Massimo, il celebre market delle eccellenze made in Italy, torna davanti al Circo Massimo nel weekend del 16 e 17 dicembre. In entrambe le giornate, da mattina a sera, 90 espositori da tutta Italia, porteranno il loro mondo gentile tra le mura del Garum Museo della cucina. Prodotti di artigianato, design, piante, flower design, illustrazioni e luxury vintage in una location dove si respira l'aria di un glorioso passato.

Music Day Roma

Il Music Day, la Fiera del Disco di Roma, torna puntuale con l'edizione di fine anno.Sabato e domenica, nelle sale dell'Hotel Mercure, più di 70 espositori propongono ai visitatori migliaia di dischi in vinile, cd, poster, oggettistica e memorabilia musicale. In questa edizione torna anche la collaborazione con Figurine Forever; una sala sarà interamente dedicata alla mostra mercato, dove sarà possibile acquistare e scambiare ogni tipo di figurina comprese le "figurine solidali – celebrative sticker" che saranno esibite in anteprima al pubblico romano con la presenza di grandi campioni dello Sport.

Giusy Ferreri all'Auditorium della Conciliazione

Giusy Ferreri è tra gli artisti che sabato 16 dicembre si esibiranno sul palco dell'Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione della 31esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano, in onda in prima serata il 25 dicembre su Canale 5. Tra i brani che eseguirà con l'accompagnamento dell'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, Giusy Ferreri presenterà per la prima volta dal vivo "Il meglio di te", la canzone originale scritta ed interpretata dalla stessa Giusy per la colonna sonora del film "Il meglio di te" di Fabrizio Maria Cortese.

"We Will Rock You" al Teatro Olimpico

We Will Rock You, uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, torna, dal 15 al 17 dicembre, al Teatro Olimpico. Un rinnovato gruppo di performer è pronto a travolgere ancora una volta gli spettatori romani con tutta l'energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente live da un'eccezionale band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo. Coreografie esplosive, emozioni, risate, trascineranno il pubblico al centro della storia, con la voglia di saltare sul palco per ballare insieme ai protagonisti. I biglietti per la data di Roma sono disponibili sul circuito Ticketone e sul sito del Teatro Olimpico.

"Shein Christmas Ville", il negozio di Natale al centro di Roma

Il famoso marketplace online, arriva nella Capitale in occasione del Natale. Dal 13 al 16 dicembre, infatti, sarà allestito un pop-up store di Shein, a due passi dalla Fontana di Trevi. "Shein Christmas Ville" sarà uno spazio aperto al pubblico interamente dedicato allo shopping, al divertimento e al Natale. Per 4 giorni, il famoso marketplace animerà le strade del centro storico e darà la possibilità a tutti i fan della città romana di vivere un'esperienza di shopping "dal vivo".

Different Wine

Tre giorni di degustazioni eno-gastronomiche, dal 15 al 17 dicembre, saranno l'occasione perfetta per assaporare tutti i migliori vini italiani. Tutto questo è Different Wine Festival, un progetto che nasce dalla volontà di realizzare il primo evento dedicato esclusivamente al vino, italiano e di qualità. Il tutto nella Sala Esposizioni situata all'interno del nuovo complesso Mediterraneum Acquario di Roma, non aperto ancora al pubblico, realizzato sotto il livello del laghetto dell'Eur. Più di 80 cantine vinicole indipendenti e aziende agro-alimentari italiane; più di 250 varietà di vitigni autoctoni; 1800, il numero che la struttura è in grado di accogliere contemporaneamente.

Il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino

Ultimo weekend del Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino. Nel borgo in provincia di Rieti, è presente un magico villaggio di Santa Claus. Babbo Natale, infatti, avrebbe scelto il borgo, per la sua straordinaria bellezza (è infatti uno dei Borghi più belli d'Italia). Botteghe che ospitano artisti, artigiani e produttori di cibi e bevande, animazione per bambini con truccabimbi, maghi, elfi, musicisti e cantastorie, la "Casa delle coccole" per i più piccoli, con fasciatorio e scalda biberon e, lungo i vicoli del borgo, punti di ristoro e mercatini.

I Presepi di San Gregorio Armeno a Roma

Anche quest'anno il Parco da Vinci si trasforma in San Gregorio Armeno, la caratteristica via di Napoli diventata famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Tutto merito dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica e che riproporranno, in una cornice completamente rinnovata del Da Vinci le loro botteghe. Parliamo di una esposizione di oltre 2.000 mq di vere e proprie opere d'arte da collezione create da artigiani esperti che richiedono un'abilità e una storia che in pochi hanno. L'occasione migliore per acquistare o arricchire il proprio presepe.

La Casa di Babbo Natale per gli "amici a 4 zampe"

Il Fantastico Mondo di Babbo Natale al Castello di Lunghezza apre le porte agli amici a quattro zampe. L'antico maniero alle porte di Roma è, infatti, anche un luogo pet - friendly che permette agli amanti degli animali di varcare la soglia del portale con il proprio cagnolino, compagno di vita quotidiana, e rendere così più felice e serena la visita nel colorato parco pieno di luci scintillanti che sarà aperto fino al 6 gennaio 2024. In particolare, domenica 17 dicembre, sarà una giornata davvero speciale per tutti gli amici a 4 zampe, perchè potranno gustare e ricevere in regalo (fino ad esaurimento scorte) il mini panettone LovBau creato appositamente per loro che non possono mangiare i dolci degli umani.

Oasi Cestia Eco-Market

Torna in versione natalizia l'Oasi Cestia Eco-Market, nel weekend del 16-17 dicembre. Il parco accanto alla Piramide (parco della Resistenza dell'8 settembre) sarà animato da uno speciale mercatino di artigianato artistico. Una trentina di artigiani esporranno e venderanno le proprie creazioni autoprodotte spaziando fra le categorie più disparate, oltre a stand di flower design per gli amanti delle piante e del verde, abbigliamento vintage e cosmesi naturale.