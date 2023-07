Weekend a Roma: 19 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 luglio

Weekend di metà luglio, temperature roventi e voglia di vacanze, di mare, di monti. Eppure c'è chi dovrà ancora restare nella Capitale, per giorni o settimane, e allora che fare sabato e domenica? Nella città eterna non c'è da annoiarsi, potete starne certi.

D'estate, infatti, Roma cambia volto con le sue arene sotto le stelle, i suoi mercatini, i suoi grandi concerti e spettacoli teatrali nelle arene, negli stadi, nelle location più suggestive e storiche e, anche nel weekend alle porte, non delude, anzi: il cartellone degli eventi è davvero succulento.

Preparatevi a concerti di grandi artisti italiani e internazionali, a spettacoli divertenti e coinvolgenti per tutte le età, ma anche a sagre, a cinema all'aperto e a tanto altro. Se state progettando cosa fare nel fine settimana, ecco 19 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 luglio a Roma e dintorni:

Marco Mengoni al Circo Massimo

Sabato 15 luglio, a Roma, al Circo Massimo, c'è uno dei concerti più attesi dell'estate. Marco Mengoni porterà il brano "Due Vite", vincitore di Sanremo 2023 e i suoi brani più noti e amati in una delle location più iconiche della Capitale. La data al Circo Massimo è la celebrazione di due anni incredibili per Mengoni, iniziati con la pubblicazione di 'Materia (Terra)' a dicembre 2021 - primo album del progetto discografico 'Materia' - proseguiti con due show negli stadi di Milano e Roma la scorsa estate e una serie di palazzetti sold out in autunno insieme all'uscita dell'album 'Materia (Pelle)' e alla vittoria a Sanremo con 'Due vite', il primo tassello dell'ultimo capitolo della trilogia discografica (già triplo platino), la cui uscita è prevista entro la fine del 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Pooh allo Stadio Olimpico

Altro grande concerto-evento nell'estate 2023 a Roma è quello dei Pooh che - sempre sabato 15 luglio - arrivano allo Stadio Olimpico. Dopo il successo riscosso dall'annuncio del concerto allo stadio San Siro di Milano il 6 luglio, non è stato menu l'entusiasmo dei fan per la tappa romana. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli riabbracceranno il loro pubblico per rivivere insieme 50 anni di carriera e lo faranno con "Pooh – Amici x sempre". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Videocittà

Dal 13 al 16 luglio, al Gazometro di Roma, torna Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale, nato per esplorare le forme più avanzate dell’audiovisivo e dei linguaggi digitali contemporanei. Soltanto all’interno del grande Gazometro sarà visibile la spettacolare opera immersiva site-specific di 3.000 mq di Sila Sveta con la musica originale di Mace prodotta da Eni e curata da Videocittà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma è iniziata la nuova edizione del Fish & Wine che durerà fino al 3 settembre. Un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Ultimo weekend di Cinema in piazza nelle tra arene di Trastevere, Tor Sapienza e Valle Aurelia. Il fine settimana prevede: a San Cosimato, sabato 15 "Space Jam 2 - New Legends" e domenica 16 luglio "Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti; alla Cervelletta, sabato 15 "Funny Pages" di Owen Kline e domenica 16 luglio "Ghostbusters" di Paul Feig + "Ghostbusters: Afterlife" di Jason Reitman; infine, a Monte Ciocci, sabato 15 Rodrigo Sorogoyen presenta "El Reino" e domenica 16 "Into the night" di John Landis chiude l'arena e la rassegna di cinema protagonista dell'estate romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland a Roma

Secondo weekend di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa de l’unità di Roma 2023

Dal 13 al 30 luglio torna la Festa de l’unità di Roma alle Terme di Caracalla. Un cartellone di eventi, dibattiti, iniziative e musica dal vivo che avrà inizio il 13 luglio, alle 19, con il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il segretario regionale Daniele Leodori che inaugureranno la Festa con il taglio del nastro. La prima giornata di festa andrà avanti alle 21 con la segretaria nazionale Elly Schlein. “‘Diritti a tutta birra’ è lo slogan scelto quest’anno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nobraino a Roma Summer Fest

Dopo i due sold out all’Estragon di Bologna del 10 e 11 marzo, i Nobraino annunciano il loro ritorno a Roma il 15 luglio al Roma Summer Fest presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il concerto porterà in scena il meglio del repertorio della band romagnola, tra le più interessanti e originali degli anni 2000. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arctic Monkeys a Rock In Roma

Gli Arctic Monkeys torneranno in Italia per due date evento a Milano sabato 15 luglio per I-DAYS (Ippodromo SNAI La Maura) e a Roma domenica 16 luglio 2023 per Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle). Prima degli Arctic Monkeys, sul palco in entrambe le serate, The Hives. Opening act sarà invece Willie J Healey. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Guè a Roma Summer Fest

Guè arriva il 16 luglio per la prima volta all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per presentare dal vivo “Madreperla”, il suo ultimo disco in studio che ha tutti i requisiti per resistere alla prova del tempo e diventare un classico. Rime iconiche, un sound che detta nuove tendenze omaggiando il passato e plasmando il futuro grazie alla capacità di Guè di riuscire ancora una volta a spingersi ancora più in là traghettando il rap in una nuova era. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Max Giusti a Ostia Antica Festival

"A tutto Max" è lo spettacolo di Max Giusti e Giuliano Rinaldi in arrivo al Teatro Romano di Ostia Antica il prossimo 15 luglio. E? lo spettacolo più atipico che Max Giusti abbia mai proposto nella sua carriera. E? un flusso di coscienza, un monologo a cuore aperto, e? il suo spettacolo più? irriverente. La liberta? sotto ogni forma e? quella che caratterizza questo show. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Clementino a Porta di Roma

"Iena White" è in arrivo a Porta di Roma. Il prossimo 15 luglio, Clementino sarà ospite d'eccezione della finalissima di "Nokep Tv", il talent musicale in corso alla galleria commerciale romana. Sul palco esterno del centro commerciale, Clementino si esibirà, a partire dalle ore 20. E il concerto sarà gratuito per tutti. Il rapper porterà a Porta di Roma tutti i suoi più grandi successi. A presentare la serata saranno Le Donatella. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bachata Day

Dopo il successo della prima spettacolare edizione romana, torna - il 15 e il 16 luglio - il Bachata Day. Un evento all’insegna di stage, spettacoli, attrazioni e un mega pool party. Due giorni per ballare e divertirsi insieme ai migliori artisti internazionali provenienti da tutto il mondo. L'appuntamento è, per tutto il fine settimana, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv in zona Castel Romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stravilla! Bonelli Playground

Ultimo weekend, prima di una pausa, con Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica. Sabato 15 luglio c'è lo spettacolo di teatro "Plutone e Proserpina" con Francesco Picciotti e Francesca Villa. Lo stesso giorno, dalle ore 18.30 alle 21, è previsto il percorso di formazione “Giochi al Parco” a cura dell'Associazione Lampada Blu. Domenica 16 luglio alle 18 è in scena "Big Babol Circus" con Daniele Antonini. Lo spettacolo di circo/teatro vede alternarsi magie comiche come il libro che si infuoca o l'acqua che si trasforma istantaneamente in ghiaccio, giocolerie con sfere che sembrano bolle di sapone, clownerie e l'immancabile esibizione delle bolle di sapone manipolate con le mani e con gli attrezzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fairylands Celtic Festival a Guidonia

Fino al 16 luglio, presso la Pineta di Guidonia in via Roma, torna il più grande festival di musica e cultura celtica del Centro-Sud Italia. Cinque giorni di concerti e spettacoli live, stand espositivi, e gastronomici, con ingresso gratuito. Oltre trenta i concerti e le esibizioni live di rappresentanti della scena musicale celtico-irlandese che si alterneranno fino a domenica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Borghi di sera: escursione a Castel Gandolfo

"Borghi di sera: Castel Gandolfo" è la passeggiata storico culturale alla scoperta della storia e delle curiosità legate al borgo di Castel Gandolfo e alla corte papale. La passeggiata - in programma domenica 16 luglio - si snoderà al calar della luna tra le vie del piccolo borgo castellano, così da poter assaporare la tranquillità dei luoghi e vivere insieme una storia millenaria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La sagra del melone a Tarquinia

L’11esima edizione della sagra del melone va in scena a Tarquinia, nel quartiere di San Martino, venerdì 14 e sabato 15 luglio. A organizzare per il quinto anno consecutivo la manifestazione è il comitato di quartiere San Martino, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia Tarquinia. L’intero ricavato della festa sarà devoluto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giancarlo Giannini ospite a Fantastiche Visioni con "Musica e Poesia"

Dopo l’inizio in compagnia di Max Paiella, prosegue l’estate nel Parco Chigi di Ariccia, ai piedi della dimora barocca progettata da Gian Lorenzo Bernini, con un grande ospite e volto del teatro e del cinema italiani: Giancarlo Giannini. L’attore salirà sul palco il 15 luglio con Musica e Poesia in compagnia del Marco Zurzolo Quartet per un recital che si fa singolare incontro di letteratura e musica. L'attore, particolarmente esperto nell'analisi della parola, porterà in scena brani e poesie di grandi classici: Shakespeare, Melosio, Petrarca, Neruda, Garcia Marquez. Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione, la vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circeo TTS Street Food

Il Circeo Street Food è l'evento che da venerdì 13 a domenica 16 luglio, renderà il Circeo la capitale del "cibo da strada". Un festival che sarà caratterizzato da cibo gourmet, musica e divertimento, ma anche dal sapore magico dell’estate, del sole e del mare. Ai piedi della Maga Circe, una selezione di Street Chef si daranno battaglia tra padelle, fornelli e bracieri. Posizionati lungo tutto il perimetro interno della pineta (Piazza Italo Gemini), situata nel cuore del Circeo, sotto l’ombra dei maestosi pini verrà allestito il più grande ristorante sotto il cielo dell’Agro Pontino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]