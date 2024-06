Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 giugno

Metà giugno, temperature ufficialmente estive e nel weekend sono tanti i romani a fuggire verso il litorale. Mare, sabbia, aperitivi e una piacevole brezza, per rigenerarsi prima di ripartire con la lunga settimana. Anche per chi non ama il mare o non avrà la possibilità di raggiungerlo sabato e domenica, però, non manca il da fare in città.

Sabato 15 e domenica 16 giugno, infatti, Roma propone un ricco calendario di appuntamenti musicali, gastronomici, enologici, culturali da non trascurare. Vi state chiedendo cosa fare nel weekend in città? Ecco 20 eventi da non perdere il 15 e il 16 giugno nella Capitale che RomaToday ha selezionato per voi:

La "prima festa", concerto gratuito a Capannelle

Domenica 16 giugno all’Ippodromo delle Capannelle si terrà “La Prima Festa”, un evento gratuito dedicato ai più giovani, promosso da Roma Capitale, insieme a OtrLive e a Rock in Roma. Il concerto, con la partecipazione di artiste e artisti tra i più amati dai ragazzi, è in programma proprio nella prima settimana di chiusura delle scuole, dalle ore 19. Direttore artistico e headliner della serata sarà il produttore romano Carl Brave, che chiuderà l’evento con un suo live. Ci saranno Noemi, Ditonellapiaga, Lil Jolie, Caffellatte, Shama24k, Piccolo Principe e tanti altri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rock me Pride

Per il secondo anno, Rock in Roma ospiterà l’evento Rock Me Pride (Art Pop Edition), il party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina, diretto artisticamente da Diego Longobardi e previsto per sabato 15 giugno all’Ippodromo delle Capannelle, con la partecipazione straordinaria di Annalisa, madrina del Roma Pride che, dopo aver sfilato alla Grande Parata, sarà special guest del festival. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cartoon Fest a Cinecittà World

Cinecittà Word per 2 giorni ospita la seconda edizione del Cartoon Fest: Bambini e genitori si potranno immergere nel mondo fantasy. Laboratori per bambini a tema, disegni, giochi e intrattenimento per colorare e pitturare i loro personaggi preferiti. Durante il Cartoon Fest, sarà presente il Raduno Cosplay, con la possibilità da parte del pubblico di eleggere il personaggio più bello. Presenti anche espositori a tema con fumetti, giochi, gadget Cartoon e fantasy. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gabry Ponte a Rock in Roma 2024

Nel weekend ci sarà anche Gabry Ponte tra i protagonisti di Rock in Roma 2024 e si esibirà all'Ippodromo di Capannelle, anche lui sabato 15 giugno. Il dj e produttore italiano dei record festeggerà i suoi 25 anni di carriera. Un evento che si preannuncia già memorabile, durante il quale l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ italiano ha mai proposto prima d’ora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Giunge un nuovo weekend di cinema e incontri nelle arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. Il Cinema in piazza continua ad essere un successo. Nel dettaglio sarà questo il programma del 15 e 16 giugno: a Trastevere, sabato Enzo D'Alò presenta "La Gabbianella e il Gatto", domenica c'è Marie Antoinette di Sofia Coppola. A Tor Sapienza, invece, sabato spazio agli Europei di calcio con la partita Italia-Albania, domenica prosegue la maratona "Boris". Infine a Monte Ciocci, sabato sempre Europei 2024 e domenica il film d'animazione Shrek.

Cinevillage Monteverde

Inaugura anche l'arena del Cinevillage a Monteverde. Si inizia sabato 15 giugno con la proiezione della partita Italia-Albania degli Europei di calcio 2024. A seguire "Rosso speranza", commedia di Annalisa Zambrano. Domenica 16 giugno, invece, l'appuntamento è con uno dei film più premiati dell'ultimo anno: C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

La Via del Gusto a Fiumicino

Sabato 15 e domenica 16 giugno va in scena la prima edizione de La Via del Gusto - vino, cibo, arte e musica in strada. La Via del Gusto – Vino, cibo, arte e musica in strada si svolgerà lungo via della Torre Clementina e in piazza Grassi nelle due giornate, dalle 18 alle 24, proponendo un percorso di degustazione a tappe con gli assaggi dei ristoranti abbinati a calici di vino (ma c’è anche una birra artigianale), rigorosamente laziale. previo acquisto del “kit” comprensivo di calice, apposita taschina e gettoni per gli assaggi, i partecipanti potranno passeggiare attraverso un vero e proprio “food district” [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Porta Portese TTS Street Food

Il team TTS approva a Porta Portese per la prima volta in assoluto. Lo storico quartiere della Capitale verrà trasformato nel ristorante a cielo aperto più grande di Roma, da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Tre giorni di festival dedicati al cibo e alle attrazioni “on the road” tipiche dello street food. Domenica 16 giugno spettacolo nello spettacolo: il villaggio street food diffonderà tutti i suoi sapori nel caratteristico Rione Trastevere, all’interno dello storico mercato di Porta Portese, il più famoso e grande della città. Si potranno degustare le bontà gastronomiche più apprezzate del momento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piotta a Villa Ada Festival

"Dieci e l'Ode tour” è il nuovo tour di Tommaso "Piotta" Zanello che torna a Roma, all’interno della cornice di Villa Ada Festival, sabato 15 giugno. Lo show attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all'ultimo album "'Na notte infame" e a quell'Ode Romana dedicata al fratello Fabio. Soltanto per questa data romana, infatti, ci saranno due ulteriori appuntamenti per ricordare il fratello Fabio. Dal pomeriggio il pubblico potrà prendere parte al reading party dei libri letti in silenzio. A seguire sul palco piccolo ci sarà il reading di poesia curato da Er Pinto, con la sua poesia di strada. Lui assieme ad altri dieci poeti leggeranno una loro poesia e un estratto ciascuno tra gli scritti poetici di Fabio Zanello. Dalle 22.30 il concerto con ospiti a sorpresa dal mondo musicale romano e non solo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Certo Festival 2024

Certo Festival è l'evento che arriva nel quartiere di Certosa, nel V Municipio, dal 14 al 16 giugno, dalle 17 in poi, in via degli Angeli, 10. Il festival punta a promuovere la cultura e la creatività artistica, mettendo in contatto la comunità locale con giovani talenti e artisti affermati del calibro di Avincola, Anonima Armonisti e Lepre. Sul palco del Certo festival ci saranno live musicali, performance di circo, danza contemporanea, stand up comedy e slam poetry. L'accesso al festival è completamente gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villa Lazzaroni Festival

Villa Lazzaroni torna ad essere palcoscenico dell'estate con Villa Lazzaroni Summer Festival, rassegna musicale e interdisciplinare che animerà per più di due settimane il grande parco urbano sull’Appia Nuova. Sabato 15 giugno in programma lo sport per tutti (calcio, basket, volley), poi incontri tra cultura e sport e infine la proiezione della partita dell’Italia agli Europei 2024. Domenica 16, invece, ci satà Massimo Wertmullee con “Favole di libertà – le fiabe dal carcere di Antonio Gramsci”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Hortus Vini

Dal 14 al 16 giugno arriva al Museo Orto Botanico l'edizione 2024 di "Roma Hortus Vini". Per il quinto anno consecutivo, Sens Eventi e I Migliori Vini Italiani aprono le porte del giardino trasteverino, eccezionalmente nell’orario serale, per l'evento interamente dedicato ai vini prodotti da monovitigno appartenenti alle specie autoctone del nostro Paese. Nel corso delle serate, i grappoli ancora acerbi del Vigneto Italia faranno da cornice alle degustazioni guidate al chiaro di luna. Dal nord al sud, le aziende si riuniranno con l’intento di portare nel cuore di Roma la migliore produzione da monovitigno dello Stivale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rhythmic Gymnastic Gran Gala

Presso il parco di Cinecittà World, domenica 16 giugno approda la Ginnastica ritmica nel Rhythmic Gymnastic Gran Gala. Lo show che unisce sport e arte della danza si svolgerà nel Teatro 1 e porterà sul palcoscenico esibizioni artistiche svolte da giovani atlete che praticano la disciplina a livello amatoriale e agonistico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kids Energy Day a Explora

Sabato 15 giugno arriva l’evento Kids Energy Day nell’area verde del museo Explora. Una giornata di divertimento con attività e laboratori dedicati al movimento, pensati per bambine e bambini dai 3 anni. Tutti in pista, per realizzare palline di feltro da testare su piste magnetiche sperimentando pendenze e inclinazioni; arte in movimento, per sperimentare le spin bike e creare opere d’arte grazie a biciclette e piani rotanti; creatività in movimento, un’attività motoria tra percorsi, costruzioni e ponti da costruire con fantasia e sperimentazione. Inoltre, durante la giornata, ci sarà l'animazione Arti Circensi con giocoleria, percorsi e salti acrobatici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bricks in Town

Sabato 15 e domenica 16 giugno, al Centro Commerciale Casilino arriva "Bricks in Town - Mattoncini in città", la sesta edizione della manifestazione tutta dedicata agli amanti dei Lego. Saranno presenti tantissime creazioni originali MOC realizzate per l’evento, ma il fiore all’occhiello sarà la CITY ovvero un plastico cittadino da più di 10 metri di lunghezza. Si potrà condividere la grande passione per i mattoncini più belli del mondo, tra il futuro dei diorami spaziali, il fascino delle ambientazioni medievali, gli scenari cittadini più realistici e le microcittà, il fantasy, i dinosauri e collezioni infinite di minifigures, per un percorso unico. Ci sarà una mostra fotografica e laboratori di costruzione con sessioni di 1 ora e mezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Romeo e Giulietta e Amleto in riva al mare

Il Castello di Santa Severa, sabato 15 e domenica 16 giugno diventa un teatro a cielo aperto. Sabato va in scena "Romeo e Giulietta", spettacolo teatrale con postazioni itineranti dove il pubblico viene guidato alla scoperta della messa in scena della celebre tragedia di Shakespeare. Domenica, invece, è la volta di Amleto. La formula itinerante è la stessa, per immergersi in una maniera diversa dal solito nelle più belle opere di Shakespeare e il tutto in riva al mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Summer Beer Fest a Colleverde

Apre i battenti la quarta edizione del Summer Beer Fest a Colleverde: tre serate a tema il 14, 15 e 16 giugno. Protagoniste le eccellenze culinarie e fiumi di birra, per rendere più frizzante uno degli appuntamenti chiave dell'estate nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio. Sabato 15 giugno spazio agli Europei: dopo un pomeriggio all'insegna del divertimento con attrazioni per bambini a partire dalle 18, Colleverde si trasformerà in una sorta di stadio dove tifare la nazionale sui maxischermi allestiti. Domenica 16, invece, largo allo street food dalle 15 a tarda notte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa delle Ortensie

A Bolsena, caratteristico borgo sulle rive del lago vulcanico più grande d’Europa, torna la Festa delle Ortensie, dal 14 al 16 giugno. Si tratta della 26esima edizione della manifestazione molto amata da esperti e amatori. La Festa delle Ortensie sarà allestita nella via principale di Bolsena caratterizzata da platani secolari e spettacolari piante di ortensie e, ormai da anni, è un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore. In mostra anche altre piante rare e insolite. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend nella preistoria al Museo delle Civiltà

Doppio appuntamento per i più piccoli, al Museo delle Civilità, nel weekend. Sabato 15 giugno in programma una "Caccia agli Indizi": lettura e visita-laboratorio alle Collezioni Preistoriche per le Giornate Europee dell'Archeologia. Sarà una vera e propria caccia al tesoro dal Paleolitico al Neolitico e fino all’Età del Bronzo, per identificare alcuni elementi peculiari della vita quotidiana durante la “Preistoria”. Domenica 16, invece, appuntamento con "Un pomeriggio da archeologo": Lettura, visita e laboratorio sulle Collezioni Preistoriche. In particolare si osserveranno i reperti della Grotta Guattari del Circeo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castello Divino Wine Festival

A Nerola torna Castello Divino, un’esperienza enogastronomica da vivere all’ombra del maestoso Castello Orsini. A pochi chilometri da Roma, all’interno della Sabina Romana, per 2 giorni si potrà rivivere l'atmosfera di un borgo antico tra i più belli, cuore di degustazioni e scoperta di sapori autentici in una selezione curata di etichette nazionali, provenienti dalle 20 regioni italiane, tutte da assaggiare e conoscere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]