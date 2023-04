Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 aprile

Archiviata la Pasqua, finite colombe e cioccolata, Roma è pronta per un nuovo weekend carico di eventi. Sabato 15 e domenica 16 aprile - sperando in un meteo clemente - gli appuntamenti da non perdere in città e nei dintorni sono davvero tanti.

Arriva nelle Capitale il più grande festival hippie, non mancano gli appuntamenti con vintage, artigianato, giocattoli. Largo allo street food, alle manifestazioni dedicate a tradizioni vicine e lontane. I teatri di Roma aprono i loro sipari su nuovi spettacoli e, preparatevi, perché nel weekend alle porte ci sarà anche molto da ridere.

Se vi state chiedendo cosa fare sabato 15 e domenica 16 aprile a Roma, ecco 16 eventi suggeriti da RomaToday da non perdere:

Festival Hippie

Si anima il weekend romano del 15 e 16 aprile con il ritorno del Festival Hippie. La musica, l'arte e le atmosfere anni '60 e '70 invadono l’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park, il nuovo parco della Capitale. Piu di 200 fra artigiani, musicisti, artisti di strada, acrobati, operatori olistici, street chef pronti a far rivivere le atmosfere frizzanti dei Figli dei Fiori. Due giorni dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, operatori olistici, ad ingresso gratuito. Un must anche per i foodlovers, un evento unico su Roma che propone oltre 160 irresistibili proposte culinarie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hanami all'Orto Botanico

In occasione della fioritura dei ciliegi del giardino giapponese, il Museo Orto Botanico di Roma celebra con un evento dal titolo "Hanami all’Orto Botanico", l’idea della Natura che permea la cultura giapponese e ne definisce la sua estetica. Nella contemplazione dei ciliegi in fiore e di quella bellezza tanto sorprendente quanto effimera, è racchiuso uno dei concetti che più profondamente attraversa il pensiero giapponese, quello dell’ impermanenza dell’esistenza. Così, sabato 15 e domenica 16 aprile sarà possibile ammirare la bellezza dell'Hanami attraverso percorsi, mostre, momenti di condivisione e dialogo, allestimenti verdi, visite guidate, laboratori per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"I soliti idioti - il ritorno" a Roma

Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, arriva a Roma con "I soliti idioti - Il ritorno" il tour teatrale che farà tappa il 15 aprile all’Auditorium della Conciliazione. Scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, lo spettacolo riporterà in scena, a distanza di oltre 10 anni, i personaggi cult amati dalla loro grande fanbase. Tanti gli sketch che verranno messi in scena da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ma con una grande novità: le maschere che abbiamo conosciuto e amato in questi anni si troveranno ad avere a che fare con la realtà di oggi e dovranno quindi affrontare nuovi scenari, dando così origine a nuove sfaccettature. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Perfetti Sconosciuti" di Paolo Genovese al teatro

Paolo Genovese, con la sua prima regia teatrale, porta in scena un adattamento della brillante commedia "Perfetti Sconosciuti" all'Ambra Jovinelli di Roma.

Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “Perfetti sconosciuti”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Billy Elliot”, il Musical al Sistina

"Io non voglio una qualunque adolescenza. Io voglio diventare un ballerino!”: arriva sul palcoscenico del Teatro Sistina il sogno di “Billy Elliot”, il Musical di grande successo firmato Massimo Romeo Piparo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment. La nuova edizione di questo titolo amatissimo, che racconta la vicenda appassionante di Billy, ragazzo pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo: quello di diventare un ballerino. Protagonista Giulio Scarpati e Rossella Brescia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days Spring Edition

Tornano i Japan Days all’Ippodromo Capannelle con un’edizione di primavera ricca come sempre di colore e tantissimo hype. Sarà un weekend con un programma denso di appuntamenti per tutti gli appassionati del Sol Levante, dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd per un'esperienza unica e immersiva sulla culturale giapponese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Music Day Roma - Festival del disco

Torna il 15 e il 16 aprile nella Capitale il " Music Day Roma - Fiera del Disco". La nuova edizione del Music Day Roma si presenta quanto mai ricca di motivi di interesse, a partire dai prestigiosi ospiti che saranno presenti alla manifestazione con i loro nuovi lavori, tutti in anteprima assoluta. Come sempre si avrà una nutrita schiera di espositori provenienti da tutta Italia, selezionati fra i migliori frequentatori delle maggiori Fiere del Disco europee. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Benedetta Rossi a Zoomarine

Benedetta Rossi, la food star più famosa d'Italia, sarà ospite a Zoomarine domenica 16 aprile per l'inaugurazione del primo ristorante Super Benny, il cartoon di Frisbee a lei ispirato. Adulti e bambini avranno modo di conoscere Benedetta Rossi e di godersi un momento foto con lei al Museo del Selfie di Zoomarine. Sarà possibile prenotare il pranzo al ristorante Super Benny per godersi un'esperienza da vivere e da mangiare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Olly in concerto a Largo Venue

Dopo aver partecipato alla 73ma edizione del Festival di Sanremo dove si è esibito con il brano “Polvere” e dopo il tutto esaurito della prima data milanese e l’aggiunta di una seconda data a Milano, Olly arriva a Roma. E' sold out il concerto in programma il 16 aprile a Largo Venue. Il cantante ha infatti raddoppiato anche nella Capitale con una seconda data il 17 aprile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cina Fest, il festival della Cina a Roma

La prima edizione di Cina Fest – Festival della Cina si terrà domenica 16 aprile, dalle 12 alle 21, presso Snodo Mandrione. Qui sarà ricreato il clima e l’atmosfera di un villaggio cinese. Si partirà con il cibo della ravioleria cinese del Dumpling Bar, si proseguirà con spettacoli e cerimonia del tè. Il tutto in un grande giardino - quello di Snodo Mandrione appunto - che per l'occasione sarà allestito con lanterne cinesi e scritte di buon augurio. Il rosso sarà il colore principale perché secondo la tradizione cinese è il colore di buon auspicio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Casal Bruciato Street Food

Arriva, da venerdì 14 a domenica 16 aprile, la terza tappa del nuovo Street Food Tour firmato TTS. Questa volta sarà il quartiere Casal Bruciato ad ospitare la manifestazione. Un’ondata piena di gusto, colori, musica e tanto divertimento trasformerà l’area parcheggio nei pressi di Piazza Riccardo Balsamo Crivelli nel ristornate a cielo aperto più grande di Roma. Casal Bruciato diventerà la capitale dello Street Food “on the road”. Piatti gourmet della tradizione, ultime novità del mondo Street Food, offerte gluten free e vegan, dolce e salato per tutti i gusti animeranno il cuore del IV Municipio per una tre giorni che farà divertire single, coppie e famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Game Vintage Market

Sabato e domenica a San Paolo District arriva Game Vintage Market, un progetto che nasce con l’idea di creare uno spazio dedicato agli appassionati di retrogames, carte gioco collezionabili, giochi da tavolo. Una borsa scambio che dà l’opportunità di incontrarsi in spazi appositi e creare eventi dove sia possibile condividere le proprie passioni all’insegna dell’incontro e dell’amicizia. Ognuno potrà trovare, nei vari stand presenti al Game Vintage Market, il pezzo mancante della collezione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra scambio del giocattolo vintage

Domenica 16 aprile, presso Ih hotel Roma z3 si terrà un evento molto atteso dai collezionisti dei giocattoli vintage. Si tratta della mostra scambio del giocattolo vintage. L'appuntamento, organizzato da "L'angolo del niente di nuovo" sarà ad ingresso gratuito. Sarà come fare un tuffo nel passato alla riscoperta di quei giochi che hanno segnato la vostra infanzia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban bazar "Spring vibes edition"

Sabato e domenica torna anche l'Urban Bazar, l'evento di shopping dedicato al made in Italy che mette in luce la produzione artigianale e unica dei brand indipendenti di Roma, e non solo. La mission di Urban Bazar è quella di diffondere la cultura della moda e dell'acquisto ragionato: mettendo in contatto designer, artigiani e creativi con gli appassionati di shopping, Urban Bazar vuole offrire risposte alla ricerca dei pezzi unici, solidi, degli accessori, degli abiti, dei gioielli o borse di altissima qualità, prodotti da professionisti italiani che hanno scelto la strada dell'indipendenza in un mercato saturo di moda seriale e offerte fast fashion. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival

E' festa di primavera a Testaccio nel weekend. Sabato e domenica torna il Green Market Festival ma in versione primaverile, con tante attività all'aperto per accogliere nel modo migliore la nuova stagione. Come sempre ad ingresso libero, il piazzale della Città dell'altra Economia ospiterà circa una sessantina di espositori che proporranno le loro creazioni. Il sabato l'evento si svolgerà tutto all'esterno, mentre la domenica sia il market che le attività si svolgeranno anche nell'ampia sala Asia, con le salette adiacenti dedicate alle diverse iniziative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Francesco Cicchella in "BIS!"

Usciamo da Roma perché, sabato 15 aprile, al Teatro Traiano di Civitavecchia arriva Francesco Cicchella in BIS! Il comico si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]