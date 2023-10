Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 ottobre

Un nuovo fine settimana di sole è alle porte e Roma ha da proporre un ricco calendario di appuntamenti. Quello di sabato 14 e domenica 15 ottobre, infatti, sarà un weekend all'insegna della cultura, della natura, del buon vino, dei mercatini in location dense di storia e tradizione. Ci attende un fine settimana con diversi spettacoli musicali e teatrali, con attività per grandi e bambini e - lasciando i confini di Roma - il programma delle sagre di stagione si fa davvero interessante.

Ecco 20 eventi da non perdere sabato 14 e domencia 15 ottobre a Roma e dintorni:

Giornate FAI d'autunno

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, tornano le Giornate FAI d’Autunno, l'evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Sono tanti anche i luoghi ricchi di storia, arte, natura e bellezza, da scoprire nel Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villaggio Coldiretti al Circo Massimo

Il Villaggio contadino di Coldiretti torna al Circo Massimo dalle 9 di venerdì 13 ottobre alla sera di domenica 15 ottobre. Tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per un menu completo preparato dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Su 80mila metri quadrati sarà, inoltre, possibile vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

Restiamo in zona, perché da venerdì 13 a domenica 15, al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87, va in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”. Il bellissimo palazzo storico che sorge sugli argini di terra del Circo Massimo, sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tennis & Friends

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre torna Tennis & Friends al Foro Italico. L'evento straordinario promuove la cultura della prevenzione sanitaria, sensibilizza la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano e offre l’opportunità di prendersi cura della propria salute in un ambiente accogliente e stimolante. Sraà una tra giorni con una varietà di attività, visite mediche gratuite e la partecipazione di celebrità, atleti di spicco e personalità del mondo della cultura e dello sport. L'ingresso al Foro Italico per l'evento Tennis & Friends è gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

International Tattoo Expo

Torna a Roma, il 14 e 15 ottobre, l'International Tattoo Expo. La manifestazione raccoglierà per due giornate intere i migliori artisti tatuatori e si svolgerà presso l'Ergife Palace Hotel. Non mancheranno mostre ed eventi particolari interni alla manifestazione, da sempre, infatti, l’intrattenimento é l’anima dell’International Tattoo Expo di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Parchi Agos Green&Smart

Sabato 14 ottobre arriva a Roma, al parco Donatella Colasanti di viale Giustiniano Imperatore 146, nel quartiere San Paolo, Parchi Agos Green&Smart, progetto che ha come obiettivo quello di riqualificare e valorizzare i parchi urbani nelle città italiane dove è presente la società, grazie ad interventi di rigenerazione e animazione attenti al territorio. Proprio il parco intitolato a Donatella Colasanti sarà il palcoscenico di un pomeriggio di festa che vedrà coinvolte varie realtà e associazioni del territorio a beneficio della comunità del quartiere San Paolo e del Municipio VIII di Roma più in generale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinicio Capossela in concerto

Vinicio Capossela porterà il suo nuovo album "Tredici canzoni urgenti" all'Auditorium Conciliazione, venerdì 13 e sabato 14 ottobre. Il tour si intitola "Con i tasti che ci abbiamo", come la canzone che chiude il nuovo album e debutterà a ottobre nei principali teatri italiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musica Expo

Musica Expo torna domenica 15 ottobre presso il Palazzo dei Congressi in Roma. La manifestazione darà modo di entrare in contatto con più di 200 marchi di aziende leader nel settore degli strumenti musicali. Saranno presenti alla manifestazione oltre 50 scuole di musica della Regione Lazio, coordinate da Co.sm.o. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

National Wine Clash

Domenica 15 ottobre, presso la Città dell’Altra Economia a Roma, 20 enoteche provenienti da tutta Italia si scontreranno a colpi di vini naturali: un confronto serrato fino all’ultimo bicchiere. A ogni wine clash il pubblico esprimerà un voto di gradimento che decreterà il vincitore della sfida. Il tutto condito dal sound system di celebri artisti, simbolo del mondo reggae e non solo, che renderanno ancora più unico l’appuntamento del 15 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Correndo con Flavio", la corsa di beneficenza

"Cominciate gli allenamenti! È per una giusta causa". Correndo con Flavio è la corsa amatoriale con scopo benefico, in programma domenica 15 ottobre al Parco degli Acquedotti. In via Lemonia tutti potranno correre per le famiglie dei bambini del reparto oncologico del Bambino Gesù. La manifestazione è organizzata dall'associazione Il cuore grande di Flavio (organizzazione di volontariato). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dumpling Park

Affilate le bacchette, arriva a Roma la prima edizione del Dumpling Park. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, alla Città dell'Altra Economia diventa un parco intero dedicato alla cucina orientale. Si potranno gustare Bao, Dumpling, Gyoza e tante altre meraviglie della cucina asiatica vi aspettano in tre giorni di festival con cucina asiatica, ravioli da tutto il mondo, concerti e djset. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della cucina e della cultura Ucraina

Il Festival della Cucina e della Cultura Ucraina arriva a Snodo Mandrione il 15 ottobre, dalle 12 alle 21. Ksenia Shalenko “Centro culturale ucraino”? presenta il primo family day Italo-Ucraino a Roma per conoscere la cultura, le tradizioni e la cucina Ucraina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tiburtino Street Food

Per la primissima volta il TTS Food fa il suo ingresso in uno dei quartieri storici della capitale per divertirci insieme. Tra Casal Bruciato e Colli Aniene, proprio all’interno del Parco Tiburtino III, aprirà le porte l’evento TTS Food Tiburtino, dedicato ai sapori e alle tradizioni della cucina da strada. Dal 13 al 15 ottobre, si svolgerà un vero e proprio tour culinario unico, con l’opportunità di degustare il miglior cibo Street Food, preparato con maestria da una selezione di street chef provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Quartiere Birra", Casal Monastero Edition

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, iI quartiere di Casal Monastero si trasformerà in una grande festa che farà dimenticare lo stress quotidiano e farà immergere in un mondo di sapori straordinari e di divertimento senza fine. Sei birrifici artigianali di fama locale e nazionale si daranno appuntamento nel suggestivo Parco del Sole. Gli esperti birrai saranno presenti per guidare attraverso il viaggio delle birre artigianali e svelarvi segreti e curiosità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casa delle Farfalle edizione autunnale dedicata al Messico

E' tornata a Roma La Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita presso l’Appia Joy Park riapre per una speciale “ottobrata romana” e si immerge nell’atmosfera messicana, alla scoperta dell’affascinante migrazione della farfalla monarca, dalle tipiche tonalità arancioni e nere, emblema di una delle più rinomate feste popolari del Messico: il Día de los Muertos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Slow Plants

Il Festival del Verde e del Paesaggio presenta Slow Plants, il nuovo appuntamento in programma il 14 e il 15 ottobre all’Orto botanico di Roma. L'iniziativa nasce a Roma per valorizzare i piccoli e grandi produttori che hanno scelto la sostenibilità con piante “a filiera corta”, di prossimità e stagionali, coltivate e prodotte nel rispetto della natura, e che si pone come primo e unico appuntamento della capitale dedicato espressamente al vivaismo sostenibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il meraviglioso Mago di Oz", spettacolo teatrale

Al Nuovo Teatro San Paolo torna il Teatro Pantegano con "Il Meraviglioso Mago di Oz" sabato 14 e domenica 15 ottobre. Si apre con questo spettacolo la stagione per bambini, con un grande classico della letteratura per l'infanzia. Trascinati dalla musica dal vivo, i bambini viaggeranno con Dorothy e i suoi stravaganti amici nel meraviglioso mondo si Oz. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della zucca e della castagna

un evento dedicato a tutti gli amanti delle castagne e della zucca è in arrivo presso l'Agripark in via Castel di Leva 371, sabato 14 e domenica 15 ottobre. Montagne di castagne arrosto calde e abbrustolite e la zucca proposta in varie versioni saranno protagoniste per l'intero fine settimana. Per i più golosi verrà proposta la zuppa di ceci, castagne e porcini con crostini di pane al rosmarino, per unire la tradizionale cucina popolare abruzzese con lo stile gourmet più moderno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto

Torna la Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto, domenica 15 ottobre. Dalle ore 12 gli stand gastronomici apriranno in centro storico per allietare tutti i partecipanti. Protagonista assoluta sarà la polenta, ovviamente, accompagnata da arrosticini, patatine fritte, birra, vino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della castagna di Manziana

Torna, dal 13 al 15 ottobre, la Sagra della Castagna di Manziana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle castagne, con esperti caldarrostai che distribuiranno castagne ai passanti, ma anche spettacoli itineranti e artisti di strada, animazione per bambini, stand fieristici, gastronomia e punti ristoro sempre aperti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]