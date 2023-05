Weekend a Roma: 11 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 maggio

Weekend di metà maggio, tempo incerto, una primavera che si sta facendo un po' desiderare ma che non demoralizza Roma. La Capitale, infatti, ha in programma tanti appuntamenti per il fine settimana, all'insegna della cultura, del divertimento e dello shopping. Sabato 13 e domenica 14 maggio - che tra l'altro è anche la Festa della mamma - Roma propone un cartellone ricco di appuntamenti che coinvolgono tutti.

Iniziativa protagonista del fine settimana è la Notte dei Musei 2023, l'apertura straordinaria di luoghi culturali della Capitale, dalle 20 alle 2, al costo simbolico di 1 euro. Spazio anche ai piatti tipici della cucina romana che diventano protagonisti di interi festival e, ancora, mercatini vintage e hippie, concerti, street food, fumetti e tanto altro ancora.

Se non sapete ancora cosa fare in questo fine settimana, ecco 11 eventi da non perdere a Roma sabato 13 e domenica 14 maggio:

La Notte dei Musei

La Notte dei Musei è un evento che si svolge contemporaneamente in tutta Europa dal 2005. Con un biglietto simbolico di 1 euro (salvo dove diversamente indicato) è possibile visitare, in orario inconsueto, i poli culturali più belli della città. La Capitale si prepara, dunque, ad accogliere la nuova edizione della Notte dei Musei 2023 che vedrà l’apertura di 80 spazi con 60 mostre e un calendario di circa 130 spettacoli, oltre a visite guidate e attività didattiche per tutte le età. Dai Musei Civici a quelli statali, fino alle università, alle accademie. Visitabili anche il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero della Difesa e tanti altri luoghi della cultura di Roma. A dare il via alla manifestazione sarà la Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale, in piazza del Campidoglio alle 19,30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli eventi per la Festa della Mamma

Domenica 14 maggio ricorre anche la Festa della mamma e Roma ha in programma una serie di appuntamenti per festeggiare in maniera speciale tutte le mamme romane. Arriva "Mamme da film" a Cinecittà World, "Viva la mamma" al Castello di Santa Severa. A MagicLand le mamme entrano gratis, al Fantastico Mondo del Fantastico diventano "le più belle del reame". Spazio anche allo shopping e all'artigianato per fare un regalo speciale. [LEGGI QUI TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA FESTA DELLA MAMMA A ROMA]

Festival della Carbonara e dell'Amatriciana

Amatriciana o Carbonara? Quale di questi primi piatti romani preferite? Potrete deciderlo o confermarlo questo fine settimana da Eataly. Al terzo piano del grande mercato in piazzale XII Ottobre 1492, da venerdì 12 a domenica 14, si potranno gustare diverse versioni delle due famose ricette romane. Da Ercoli 1928 si potranno assaggiare i Maccheroncini freschi all'amatriciana e le Mezze maniche rigate fresche alla carbonara; da Flavio Al Velavevodetto gli intramontabili Rigatoni alla carbonara; Pastificio Secondi proporrà i suoi Ravioli ripieni di ricotta con salsa all’amatriciana e pecorino alle vinacce e quelli ripieni di cacio e ovo con guanciale croccante. Non mancheranno le lezioni di cucina romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage market

Il Vintage Market torna all'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa il 13 e 14 maggio per l'ultimo, imperdibile, evento della stagione. Saranno presenti 200 espositori da ogni parte dell'Italia, 6 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e il consueto assortimento di espositori: Artigianato, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento, Giochi e libri per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori, Upcycling, Collezionismo. E poi tante special activities fra cui il Corner Arcade Videogames, set fotografici, laboratori per bambini, live musicali e un'ampia area food & beverage. A impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di realtà emergenti musicali a cura di Indiepanchine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ARF! Festival 2023, il Festival del Fumetto di Roma

Su RomaToday vi avevamo svelato in anteprima assoluta la locandina dell'edizione 2023 di ARF! e ora ci siamo: la manifestazione entra nel vivo nella Capitale dal 12 al 14 maggio, al Mattatoio di Roma. Saranno tre giornate all'insegna di storie, segni e disegni, un’immersione totale nel fumetto al centro di Testaccio, quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale. Dall’ARFist Alley per incontrare decine di stelle del fumetto internazionale (Pepe Larraz, Otto Schmidt, il Collettivo Moleste, Werther Dell’Edera, Rita Petruccioli, solo per citarne alcune), alla Job ARF!, luogo d’incontro tra case editrici e aspiranti professionisti; dall'ARF! Kids, un’area per laboratori creativi di qualità, incontri con libri e letture, sotto la guida dei migliori talenti dell’editoria per l’infanzia del panorama italiano alla Self ARF! interamente dedicata all’editoria indipendente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market

Il 13 e 14 maggio, l’Hippie Market torna all’ Appia Joy Park. Un evento studiato per tutta la famiglia per respirare un’atmosfera d'altri tempi in un villaggio emozionale ricco di balle di fieno per 2 giorni di svago e relax. Un market dall’anima gitana, dove si trovano oggetti per tutti i gusti e tutte le età e dove puoi conoscere ed innamorarti della coloratissima carovana Hippie composta da artigiani, stilisti emergenti e designer, street chef, aziende agricole, musicisti, operatori dell’infanzia che intratterranno i bimbi con laboratori creativi e attività ricreative. Saranno presenti anche 5 foodtruck. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Talenti

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma, a grandissima richiesta, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 13 maggio in via Dario Niccodemi, nel quartiere Talenti (III Municipio). Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eur Street Food

Un goloso tour sta per arrivare nel parco dell'Eur, proprio sulle rive del laghetto. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio, venticinque street chef posizionati su viale Oceania allestiranno il più grande ristorante sotto le stelle di Roma. Un turbine di colori, profumi, luci e tante cose buone da mangiare. Una brigata accuratamente selezionata di street chef scenderà in campo nel salotto più elegante della capitale per darsi battaglia tra padelle e fornelli per sfornare il piatto più buono, più saporito e accattivante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della cucina romana

Sabato 13 e domenica 14 maggio, torna la "Seconda Edizione" del Festival della Cucina Romana. Un appuntamento per tutti i buongustai e amanti della tradizionale cucina capitolina, quella vera fatta di piatti poveri ma ricchi di sapore e genuinità, arricchiti dalla qualità dei prodotti della campagna romana, per valorizzare il km zero e la filiera corta. L'appuntamente è all'Agripark, in via Castel di Leva, per un weekend con le tradizionali ricette immersi nel verde. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Raf in "La mia casa tour"

Sulla scia del nuovo successo con il brano “Cherie”, che ha animato l’estate 2022, Raf annuncia un concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un atteso ritorno dal vivo dell’artista per ristabilire nuovamente l’abbraccio con il suo pubblico.Il cantante accoglierà il suo pubblico, presso la sala Santa Cecilia, il 14 maggio alle 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Famiglie in Camper a MagicLand

Il 13 e 14 maggio sarà un weekend speciale per tutti i camperisti d’Italia: nel parco divertimenti MagicLand si terrà la seconda edizione di “Famiglie in Camper”, evento dedicato alle famiglie e agli appassionati dei viaggi su quattro ruote organizzato ancora una volta in collaborazione con “Lazio in Camper” e “Piccoli Amici in Camper”. Sarà l’occasione perfetta per provare tutte le novità del 2023 della Capitale del Divertimento per eccellenza: da Dungeons, il terrificante percorso ambientato in una prigione medievale per gli ospiti più coraggiosi, al Castello di Cagliostro, una delle attrazioni storiche del Parco che è stata completamente rinnovata, tra effetti speciali e murales ispirati all’arte di Escher. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market a San Lorenzo

Domenica 14 maggio torna a San Lorenzo l'Eco & Chic Market, mercatino ad ingresso gratuito situato in piazza dell'Immacolata, davanti l'imponente chiesa del quartiere. Un'occasione ghiotta per trovare regali "last minute" da regalare, originali, artigianali e a prezzi equi. Gioielli in diversi metalli, ottone, bronzo e anche argento, realizzati con la tecnica della cera persa; bigiotteria in materiali diversi come tessuto, bioresina, legno, ceramica, bottoni o elementi di riciclo; ceramiche artistiche, "chicche" vintage di abbigliamento e accessori; piante e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]