Weekend a Roma: 11 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 luglio

Secondo weekend di luglio, tanti romani ancora in città e nella Capitale il cartellone degli eventi si fa sempre più ricco. Festival culturali e artistici, manifestazioni gastronomiche, concerti e tanto altro ancora.

Sabato 13 e domenica 14 luglio ultimo appuntamento con il Cinema in piazza, in programma i campionati italiani di fuochi d'artificio e tante le sagre da scoprire alle porte di Roma. Vi state chiedendo cosa fare in questo weekend di piena estate in città? Ecco 11 eventi da non perdere a Roma e dintorni.

Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio a Cinecittà World

Stelle di Fuoco, il campionato di Fuochi d'artificio a Cinecittà World torna anche dal 12 al 14 luglio. I migliori pirotecnici d’Italia si sfidano nel cielo del Parco a colpi di creatività ed effetti speciali. Per aggiudicarsi l’ambito trofeo, ogni sera i concorrenti si sfideranno in due spettacoli: uno piro-musicale, sincronizzato con le colonne sonore del cinema, e uno piro-emozionale: dalla scenografia di Aktium, che riproduce le terme di Caracalla, si sprigioneranno un crescendo di cascate di scintille colorate ad alto impatto emozionale, che si specchiano nel lago di questo impressionante water-coaster. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Letterature Festival Internazionale di Roma

Sabato 13 luglio, quarta serata della 23esima edizione di Letterature Festival Internazionale di Roma allo Stadio Palatino. Quest’anno, il tema dell’evento è “Questa è la Storia. Omaggio a Elsa Morante”, un tributo all’autrice Elsa Morante in occasione del cinquantesimo anniversario della pubblicazione del suo romanzo La Storia. Protagonisti della quarta serata saranno la grande scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, creatrice dei polizieschi con Petra Delicado, lo scrittore Premio Strega e saggista Alessandro Piperno che con il romanzo Persecuzione è stato finalista, in Francia, ai premi Médicis e Femina e ha vinto il Prix du meilleur livre étranger e la scrittrice statunitense Claire Messud, autrice pluripremiata di numerosi romanzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lacrima day, la festa indie più brutta d'Italia

Lacrima day, l'evento indie italiano più grande mai fatto, arriva a Rock in Roma il prossimo 13 luglio. Definita "la festa indie più brutta d'Italia", la manifestazione musicale sarà un grande party dove ballare, piangere, ridere per coronare al meglio i primi due anni di Lacrima. Lacrima day avrà come tema la salute mentale, un sacco di iniziative e appuntamenti ti aspettano in questa giornata speciale. Ci saranno tantissimi ospiti che saranno svelati più avanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Creative Fest

Venerdì 12 e sabato 13 luglio all'Ex Cartiera Latina arriva il Roma Creative Fest, un festival dedicato alla creatività, all'espressione persona e di gruppo, con workshop e incontri per imparare, conoscere e incontrarsi. La manifestazione, organizzata dall'associazione Il Valore del Femminile, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, intende affrontare il tema della creatività da molteplici punti di vista coinvolgendo le arti figurative, la danza, il teatro, la parola. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema in piazza

Ultimo weekend di Cinema in piazza, la rassegna cinematografica gratuita in programma nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. Nel dettaglio, nel weekend alle porte ci saranno le seguenti proiezioni/incontri: a Trastevere sabato 13 luglio c'è "Pipì, pupù e Rosmarina" di Enzo D'Alo, domenica 14 luglio "Chariots of fire" (Momenti di gloria) di Hugh Hudson; al Parco della Cervelletta (zona Trastevere), sabato 13 Stefano Nazzi presenta"Zodiac" di David Fincher e domenica si conclude la maratona di "Boris", serie di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo (Stagione 3, Episodi 13-14, Stagione 4, Episodi 1-8). Infine, al parco di Monte Ciocci (Valle Aurelia), sabato 13 luglio "Dètective" di Jean-Luc Godard e domenica la finale degli Europei. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland - Pinocchio

Prosegue la magia al Giardino delle Cascate dell'Eur con "This is Wonderland - Pinocchio", un inedito percorso espositivo che conduce gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide. La narrazione si snoda attorno alle avventure di Pinocchio, il burattino con il naso estensibile, simbolo di innocenti menzogne e del desiderio di Geppetto. In questa rilettura, la storia prende una svolta inaspettata: un orologio che gira al contrario che consente di intraprendere un viaggio a ritroso in cui scoprire che dagli errori si può sempre imparare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kuta Canta Coldplay

Kuta Roma è un’oasi urbana situata nel cuore di Tor di Quinto, a Roma nord che, per l'estate 2024, propone oltre 60 concerti live a ingresso gratuito fino all’8 settembre. Dal dj set al karaoke, passando per la serata “matchMe”, per il piano bar e molto altro. Domenica 14 luglio in programma "Kuta canta Coldplay": proprio nel giorno di pausa del tour mondiale dei Coldplay, si esibirà una delle tribute band migliori del gruppo londinese, gli "Icoldplay". Tutti i pezzi più belli della Band di Chris Martin in una notte sola. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Aristogattoni e omaggio a Luigi Tenco a Village Celimontana

Sabato 13 luglio a Village Celimontana, alle 22, ci saranno gli “Aristogattoni” a far scatenare il pubblico proponendo gli standard dei grandi compositori che hanno fatto la storia del Jazz. Gli arrangiamenti degli “Aristogattoni” si propongono di rivisitare il repertorio di “Jazz Tradizionale” o “Mainstream” con una veste moderna, con ritmi Funky e Soul e naturalmente tanto Swing, tenendo conto delle tendenze attuali della musica Afroamericana e dell’evoluzione del linguaggio jazzistico fino ai nostri giorni. Domenica 14, invece, Brunch "Storia e musica" con Francesco Ottavi che racconta Luigi Tenco: appuntamento alle 13 per scoprire tutti i segreti sulla la musica e sulle storie di un grande artista come Luigi Tenco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Degustazione arrosticini di pecora e stracciose a Nerola

La Pro Loco Nerola presenta "Metti una sera d'estate - Nerola" in programma sbato 13 luglio 2024. Torna il primo evento dell'estate nerolese, una serata da trascorrere in compagnia nella suggestiva cornice del centro storico. Potrete gustare piatti tipici di Nerola come le stracciose (tradizionale e popolare pasta all'uovo, fatta a mano, condita con sugo di aglio, olio e pomodoro). Inoltre arrosticini di pecora alla brace, patatine fritte, birra, dolci tradizionali e crepes alla nutella. Immancabile la musica dal vivo. Potrete godere dell'aria buona e dei bellissimi panorami che regala il territorio sabino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dei Maccaroni a Canepina

Secondo weekend a Canepina, in provincia di Viterbo, dell'undicesima edizione dell'evento dedicato ai Maccaroni, piatto tipico del paese. Protagonisti saranno i Maccaroni Canepinesi, noti anche come fieno, che rappresentano il piatto principe della tradizione culinaria del paese cimino. Organizzata da Pro Loco e Comune di Canepina, la sagra promuove e tutela una pietanza unica nel contesto regionale, nonché pluripremiata, la cui preparazione avviene secondo antiche ricette e necessita di particolari attenzioni che la comunità locale da sempre rispetta e tramanda con precisione e orgoglio. Quest'anno l'evento è arricchito dalla musica dal vivo che accompagna le serate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circeo TTS Street Food

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio torna il format TTSFood ai piedi della Maga Circe. L’appuntamento estivo porta al Circeo cibo da strada, musica e divertimento. Il villaggio dello street ffod verrà allestito nella natura, a pochi passi dalla riva del mare, ospiterà una selezione di 25 street chef posizionati lungo tutto il perimetro all’interno della pineta (Piazza Italo Gemini) che si trova nel cuore del paese. Un tour gastronomico in cui poter assaporare cucina italiana ed internazionale, con momenti di spettacolo e divertimento per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]