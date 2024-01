Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 gennaio

Primo weekend dopo le feste. Le atmosfere di Natale, i villaggi e i mercatini sono ormai archiviati, si torna all'ordinarietà. Un fine settimana in cui la Capitale riprende fiato dopo i numerosi eventi che hanno caratterizzato il periodo natalizio, ma questo non vuol dire che non abbia appuntamenti interessanti da proporre.

Roma, sabato 13 e domenica 14 gennaio, accende i riflettori sulla cultura tra mostre, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche. Non mancano occasioni per fare shopping (anche perché in giro ci sono i saldi). Ecco 12 eventi da non perdere questo weekend a Roma:

Una Bella Storia Italiana, la mostra

Sarà aperta al pubblico nel weekend e fino al 31 gennaio, la mostra "Una bella storia italiana", esposizione fotografica alla stazione di Roma Ostiense. La mostra racconta il viaggio della Fondazione FS nel decennio 2013-2023. Una bella storia italiana caratterizzata dal recupero di oltre 400 treni storici restaurati, che oggi sfrecciano in conformità con le attuali normative in materia di sicurezza, e mille chilometri di ferrovie turistiche, che nel corso degli anni hanno dato vita al progetto Binari senza tempo. L’accesso è gratuito, senza necessità di prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Commedia irriverente "La Tenuta"

Nel cuore di Roma, domenica 14 gennaio, va in scena “La Tenuta”, uno spettacolo per chi ha la ridarella ai funerali, per chi alla gazzosa preferisce lo champagne, per chi incontra porcospini ninja e ne ha paura, per chi rivernicia persiane sui tacchi a spillo, per chi non sa dire mi manchi. Presso il City Lab 971 di via Salaria 971, torna la compagnia Lubox Produzioni Artistiche. "La Tenuta" è un progetto di Luca Ariano, testo e regia di Natalia Magni. In uno spazio scenico innovativo che è in sé installazione e progetto artistico, gli spettatori sono invitati a vivere un’esperienza teatrale immersiva, accomodandosi in una platea di soli 60 posti per assistere ad una commedia spietata ed esilarante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh Experience

Van Gogh Experience è la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell’immensa opera di Vincent Van Gogh. Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elvis, il musical al Teatro Brancaccio

Elvis - The Musical arriva al Teatro Brancaccio dall'11 al 14 gennaio 2024. In scena, la storia di Presley sarà portata avanti da tre figure, Elvis bambino, Elvis e l’ultimo Elvis. Il cast si compone di 21 artisti, compresa una band di 4 elementi. In poco meno di 2 ore, il tribute-musical ripercorre la biografia di Elvis, attraverso un periodo storico di oltre quattro generazioni dagli anni ‘50 fino agli anni ‘70, con brani immortali come Jailhouse Rock, It’s now or never, Suspicious Mind, My Way, That’s all right mama, Always on my mind e tanti altri sempre attuali e vivi nella memoria comune, fra foto e video originali dell’epoca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Sesto Potere" con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo

All'Ambra Jovinelli va in scena "Sesto Potere", l'appassionante spettacolo teatrale, scritto e diretto da Davide Sacco con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo. In un capannone isolato, tre ragazzi vengono pagati da un partito estremista per inventare fake news e manipolare le elezioni politiche imminenti. La notte prima del silenzio elettorale, un noto conduttore televisivo intervista il vicesegretario del partito per cui lavorano i ragazzi, mettendolo in difficoltà e facendogli fare una pessima figura davanti a tutto il paese. I ragazzi stanno casualmente assistendo alla diretta televisiva e, preoccupati che questo possa compromettere il loro lavoro, decidono che non creeranno più fake news contro il partito avversario, ma che diffameranno direttamente il conduttore televisivo. Da quel momento la situazione inizia a degenerare… [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edoardo Leo introduce "Luigi Proietti detto Gigi"

Tra gli ospiti della Casa del Cinema, nel mese di gennaio, ci sarà anche Edoardo Leo. L'attore introdurrà il documentario Luigi Proietti detto Gigi, commosso e partecipe omaggio al grande Gigi Proietti, che Leo aveva accompagnato durante la sua ultime tournée. L’evento, si terrà domenica 14 gennaio alle ore 15.30 e rientra nel ciclo di proiezioni “Petrolini & Proietti, per celebrare il genio del teatro comico popolare del primo Novecento, Ettore Petrolini, e quello del suo erede naturale, Gigi Proietti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Strega Bistrega

Domenica 14 gennaio, a Centrale Preneste Teatro, arriva lo spettacolo “Strega Bistrega" della Compagnia Ruotalibera Teatro, liberamente ispirato alla fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino. La protagonista dello spettacolo è Strega Bistrega, una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia, Margherita Margheritone, ignorante anche lei, ma curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terrazze e cortili aperti a Torpignattara

Domenica 14 gennaio, torna Terrazze e Cortili aperti a Torpignattara. L'evento si aprirà con la sfilata flashmob e la musica della Malamurga che partirà dal "Cannone" per poi attraversare via di Torpignattara e concludere al parco Sangalli. Dopo apriranno cortili, terrazze e giardini privati che ospiteranno mostre, performance artistiche, artisti di strada, musica, giocoliera, fotografia e tanto altro e da questa edizione si affiancheranno anche gli studi d'arte e gli artigiani che terranno aperte le loro botteghe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Non è uno spettacolo di Stand Up", Enrico Paris al Teatro IF

Enrico Paris, il 13 e 14 gennaio, apre il sipario del Teatro IF, con il suo monologo irreverente, sarcastico e ironico affrontando con leggerezza temi pesanti e con pesantezza temi leggeri. Una serata teatrale fuori dagli schemi attende il pubblico con uno show che Enrico stesso descrive come "non uno spettacolo di stand-up", ma la verità è che è uno spettacolo di stand-up in tutto e per tutto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market a San Lorenzo

Torna con l'anno nuovo l'Eco&Chic Market a San Lorenzo, domenica 14 gennaio: il mercatino di artigianato e vintage selezionato, ormai appuntamento fisso per gli abitanti della zona e non solo. Si potranno trovare gioielli in diversi metalli, ottone, bronzo e anche argento, realizzati con la tecnica della cera persa; bigiotteria in materiali diversi come tessuto, bioresina, legno, ceramica, bottoni o elementi di riciclo; ceramiche artistiche come vasi, portaincensi, statuette, svuotatasche, abbigliamento sartoriale informale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elena Bonelli in "Era Gabriella Ferri"

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio, Elena Bonelli rende omaggio a Gabriella Ferri con uno spettacolo che la celebra nel ventennale della sua scomparsa al Teatro Ghione. La grande Gabriella sarà ricordata tra parole e canzoni ma anche testimonianze di colui che l’ha creata e che le ha dato il successo consacrandola come grande interprete della romanità, ovvero Pierfrancesco Pingitore che sarà in scena con Elena Bonelli e Maurizio Mannoni nel racconto della straordinaria quanto incredibile vita di Gabriella Ferri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Toys’ stories" al Teatro Manzoni

Per la prima volta arriverà al teatro, la storia che ha emozionato milioni di bambini, milioni di genitori. Una pietra miliare per ogni bambino e per ogni adulto che non può non dimenticare il momento più bello della propria vita. Si tratta di una rivisitazione teatrale del film Disney Toy Story, realizzata da Un Teatro da Favola. Appuntamento sabato e domenica al Teatro Manzoni di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]