Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 aprile

Secondo weekend di aprile, tutti ormai ci siamo abituati all'ora legale e abbiamo iniziato a beneficiare delle giornate più lunghe e delle temperature più miti. Così il fine settimana alle porte si presenta come una nuova occasione da trascorrere all'aria aperta tra passeggiate, festival, musica, street food e viaggi nel passato.

Cosa fare sabato 13 e domenica 14 aprile a Roma? C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Sarà l'ultima giornata di Open House Roma, il festival di architettura della Capitale che apre luoghi suggestivi solitamente inaccessibili al pubblico, non mancano gli eventi di street food nel cuore della città; spazio anche alla musica, al teatro, ai mercatini e poi fiumi di birra, direttamente dalla Franconia, scorreranno nella Capitale.

Ecco 20 eventi da non perdere a Roma nel weekend del 13 e 14 aprile:

Open House Roma

Fino a domenica 14 aprile la capitale ospiterà Open House Roma 2024: ultime occasioni in cui i romani potranno scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città. Giunto alla sua XII edizione Open House, offrirà quest’anno la possibilità di visitare accademie, palazzi, luoghi religiosi, case museo, oltre a laboratori e tour per adulti e bambini alla scoperta di angoli nascosti di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Frankenbierfest 2024

Torna a Roma il FrankenBierFest, l’evento che celebra la tradizione birraria della Franconia. La Limonaia di Villa Torlonia per tre giorni, dal 12 al 14 aprile, diventa il palcoscenico delle tradizioni tedesche: birra, gastronomia tipica, mostre fotografiche Un tuffo nella tradizione birraria, culturale ed enogastronomica della Franconia, regione del sud della Germania, con l'evento promosso e organizzato da 'Publigiovane Eventi' e dal 'Ma che Siete Venuti a Fa'. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"007 Skyfall in Concert" al Roma Film Music Festival

Roma Film Music Festival torna nel nome di James Bond e sceglie l’agente segreto più celebre del mondo per annunciare la sua terza edizione. "007 Skyfall In Concert" arriva all’Auditorium della Conciliazione con due repliche: venerdì 12 e sabato 13 aprile. Sul grande schermo Daniel Craig veste i panni della leggendaria spia tra azioni mozzafiato e un ritmo che inchioda alla poltrona, mentre sul palco i 90 elementi dell’Orchestra Italiana del Cinema diretti da Anthony Gabriele eseguono dal vivo la colonna sonora integrale del film in perfetto sincrono con le immagini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Serata omaggio a Pino Daniele

Al Teatro Italia, domenica 14 gennaio è in programma una serata omaggio a Pino Daniele: un viaggio emozionante sulle note dei suoi più grandi successi. "Cia' Guagliò" è lo spettacolo teatrale che omaggerà la figura e la musica del leggendario cantautore partenopeo. Un'anteprima nazionale resa possibile grazie all’organizzazione Roma Suona in collaborazione con le associazioni Source Of Emotions & Zerottantuno. Un'immersione profonda nell'anima della musica di Pino, tra atmosfere romantiche e nostalgiche pronte ad avvolgere i cuori degli spettatori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ambienti, la mostra immersiva al MAXXI

"Ambienti 1956 - 2010. Environments by Women Artists II" è la mostra immersiva arrivata al MAXXi di Roma. Rappresenta il capitolo successivo di Inside Other Spaces. Environments by Women Artists 1956–1976, progetto ideato dalla Haus der Kunst nel 2023, che ha messo in luce il contributo fondamentale delle donne alla storia di una delle forme di espressione artistica forse ad oggi meno indagate. Al confine tra arte, architettura e design, gli ambienti sono opere tridimensionali e immersive, che si attivano grazie all’interazione del pubblico e vengono completati dalla presenza umana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fulminacci al Palazzo dello Sport

Fulminacci torna in concerto nella sua Roma in primavera. Il suo tour, che seguirà l'uscita del brano "+1" (in uscita il 12 gennaio 2024) arriverà al Palazzo dello Sport il prossimo 13 aprile. Si tratterà di un grande evento con cui Fulminacci rincontrerà live il suo pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gregorio VII TTS Street Food

Dal 12 al 14 di Aprile il tour 2024 del TTSFood per la prima volta farà tappa a Gregorio VII, più precisamente in Largo Cardinal Clemente Micara.

Un appuntamento a due passi dal Cupolone di San Pietro e dalla storica via Aurelia dove il team TTS allestirà all’interno del XIII Municipio il più grande villaggio street food mai realizzato nel cuore di Roma. Il quartiere diventerà la capitale del cibo e del divertimento da strada. Una location per tutta la famiglia accuratamente arredata con scenografie e tanti giochi di luci accoglierà tutti i partecipanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ElectroKids

Luci, suoni, immagini e creatività: sono queste le parole chiave che si nascondono dietro ElectroKids, il primo festival di arte digitale e videomapping interamente dedicato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie. Dal 13 aprile, nella VR arena del Casilino Sky Park di Roma, sedici giorni di installazioni interattive e realtà virtuale, fantasmagorici videomapping e una sala immersiva di 200 metri quadrati dove gli spettatori potranno immergersi totalmente nell’ipnotica arte di uno dei principali artisti del Novecento: Gustav Klimt. Nei weekend, inoltre, tanti laboratori gratuiti per diventare artisti digitali dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni le cui opere realizzate entreranno a far parte della mostra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Belle teste al Mercato Centrale Roma

Domenica 14 aprile, dalle 10, appuntamento al Mercato Centrale di Roma con la scienza. Si potrà compiere un vero e proprio viaggio nelle neuroscienze, attraverso esperimenti, realtà virtuale e tanto altro, alla scoperta delle ultime novità: un viaggio interattivo ed inclusivo per comprendere meglio la complessità del cervello umano e le sue funzioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

10 anni di Gelato D'Essai

"Si torna a fare festa!" lo scrive con entusiasmo sui social la famiglia di Gelato D'Essai, gelateria con sede a Colli Aniene e a Centocelle che, ormai, in entrambi i quartieri, è punto di riferimento per gli amanti del buon gelato. Nella sede di viale Battista Bardanzellu, domenica 14 aprile si festeggeranno i 10 anni dall'apertura della gelateria. Ad attendere i partecipanti sorprese e un programma goloso, ovviamente con protagonista il gelato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma World

Torna il sole e le temperature piacevoli e riaprono le porta di Roma World, il parco a tema dove vivere una giornata da antico romano. Adiacente a Cinecittà World, il parco a tema dell'Antica Roma è il luogo consigliato per chi desidera immergersi nella storia di 2000 anni fa. L’experience park offre un viaggio nel passato agli ospiti di tutte le età, permette di scoprire costumi, usi e tradizioni del tempo, grazie ad attività uniche e agli show. Grande novità 2024 “Roma On Fire”, lo spettacolare live show serale realizzato nella maestosa cornice del set del kolossal Ben Hur. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Internazionale della Zuppa di Roma

Arriva anche quest’anno il Festival Internazionale della Zuppa di Roma: La Zuppa come bene comune, giunto alla diciassettesima edizione. Appuntamento domenica 14 aprile 2024 presso il Casale Garibaldi, sede de La Città dell’Utopia, con un evento rivolto agli abitanti di tutta Roma e non solo. Il Festival Internazionale della Zuppa di Roma è un evento a cui possono partecipare tutti: associazioni, collettivi, famiglie e singoli cittadini, sia come assaggiatori, che come cuochi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Broccoletti in piazza

Domenica 14 aprile torna ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, Broccoletti in Piazza, l’evento gastronomico che promuove il broccoletto di Anguillara Sabazia. Broccoletti in Piazza, arrivato alla sua 21esima edizione, è interamente dedicato a una delle verdure più tipiche del Lazio. La manifestazione agricola è organizzata per la valorizzazione del broccoletto locale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino del collezionismo e dell’artigianato

Il mercatino del collezionismo e dell’artigianato, sabato 13 e domenica 14 aprile, torna al Parco Da Vinci. Cinquanta espositori di Roma e provincia metteranno in esposizione vere e proprie opere d’arte che richiamano la maestria di antichi artigiani e che rispondono anche alle richieste di tanti appassionati collezionisti. Un’iniziativa che consente una sorta di salto nel tempo nel mondo delle antichità e delle rarità preziose che però si affianca alle tante offerte che il Parco Da Vinci offre nei suoi negozi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dell'asparago

Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2024 si terrà la Sagra dell’Asparago di Roma presso la Città dell’Altra Economia di Testaccio (Ex Mattatoio) ingresso in largo Dino Frisullo. Immersi negli antichi spazi di Campo Boario, tra le sponde del fiume Tevere e il fianco del Monte dei Cocci, chef e ristoratori, alle prese con i delicati germogli verdi, cucineranno sul posto un menù ricco di piatti tradizionali, classici e di ricette nuove e rivisitate. A far da contorno una serie di aziende agricole biologiche e della campagna romana a realizzare un mercato contadino a Km 0 con la vendita diretta dei prodotti della nostra terra, tra cui, ovviamente, gli asparagi freschi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugurazione della più grande area d’Europa dedicata alle testuggini africane

Domenica 14 aprile si terrà una giornata speciale a Zoomarine, con la partecipazione della sezione Cites della Guardia di Finanza gruppo Fiumicino e del Sindaco di Pomezia Veronica Felici: sarà inaugurata una nuova area zoologica dedicata alle testuggini africane. L’area in questione, con 55 testuggini africane giganti di diverse età e dimensioni, sarà la più grande d'Europa con i suoi 650 mq con tanto di fiumi, cascate, ma soprattutto un'aula didattica per 35 persone con lo scopo di aiutare le famiglie a comprendere più da vicino l'importanza del rispetto e della tutela verso le testuggini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pianta un peperoncino sul balcone

Arriva la VI edizione di "Pianta un peperoncino sul balcone", la manifestazione, organizzata da Ipse Dixit, la delegazione romana dell’Accademia italiana del peperoncino, che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del peperoncino in diversi ambiti e la sua coltivazione in modo sempre più diffuso. A Roma il 13 aprile, presso il Vivaio Garden Tre Fontane in via Laurentina, 90, due appuntamenti in programma per parlare del peperoncino in cucina, delle tecniche di conservazione e della diffusione del peperoncino come pianta ornamentale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Roma di "Febbre da cavallo"

Un tour a piedi , sabato 13 aprile, permetterà di ripercorre i luoghi che hanno fatto da set alle scene più divertenti del film. Ricordando il gigante della storia del teatro italiano Gigi Proietti, si farà un viaggio nella sua Roma alla scoperta dei luoghi dov’è stato girato Febbre da Cavallo, il film cult della commedia italiana diretto da Steno. Si visiteranno i luoghi dov’è stato girato il film: dalla pubblicità di Whisky Maschio senza raschio alla casa del Pomata, dalla Farmacia del Dott. Magalini al Bar di Gabriella per giungere poi a Largo Arenula 2 ipotetico luogo dello scherzo a Manzotin. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del carciofo di Ladispoli

Dal 12 al 14 aprile torna la 71esima edizione della Sagra del carciofo di Ladispoli, uno degli eventi più attesi dell'anno nel comune in provincia di Roma. La sagra - come ogni primavera - torna a celebrare l'eccezionale carciofo romanesco e la ricca tradizione gastronomica di tutte le regioni italiane. Durante la tre giorni di festa i visitatori potranno degustare i piatti tradizionali a base di carciofo romanesco, assaggiare le specialità delle diverse regioni italiane ospitate all’interno della ormai famosa “Piazza dei Sapori”, visitare mercatini di prodotti artigianali e mostre d’arte, fare acquisti nei numerosi stand espositivi e assistere a spettacoli musicali e di intrattenimento per tutte le età. Saranno presenti ospiti d'eccezione come Leo Gassman e Marco Marzocca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cammini Aperti nel Lazio

Sabato 13 e domenica 14 aprile torna Cammini Aperti, l'iniziativa che coinvolge venti regioni con l'avvento della primavera. L'evento, che è aperto a tutti, camminatori e non, coinvolge anche il Lazio, con alcuni itinerari suggestivi che vale la pena scoprire. In particolare, nella nostra regione, sono due i Cammini Aperti accessibili: il primo è il "Cammino di San Benedetto", una passeggiata da Licenza agli Eremi di San Cosimato, passando per Mandela, sulle orme di San Benedetto nella Valle dell’Aniene. Il secondo è, invece, il "Cammino della luce, via Amerina", un percorso da Nepi a Castel Sant’Elia, tra Forre e vie Cave in territorio Falisco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]