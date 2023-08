Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 agosto

Weekend di metà agosto, quello che anticipa il Ferragosto e che, per molti, diventa un lungo ponte di ben 4 giorni. Sabato 12 e domenica 13 agosto, tanti romani avranno lasciato la Capitale per le tanto bramate ferie, ma saranno altrettanto numerosi coloro che faranno ritorno a Roma, desiderosi di vivere un fine settimana che abbia, ancora, il sapore delle vacanze.

Estate Romana 2023: il programma degli eventi dal 9 al 22 agosto

Ecco di seguito 13 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 agosto a Roma e dintorni:

This is Wonderland

A Roma continua il successo di "This is Wonderland", la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l'estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine

Da Eataly Roma c'è Fish & Wine, un appuntamento del bere e del mangiare in città, presso lo Store di Ostiense in Piazzale 12 Ottobre, che sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte. Si potranno gustare, nei 3 ristoranti di Eataly, tante proposte di pesce e abbinamenti che vanno ad aggiungersi al classico menù. Tutti i giorni sarà possibile assaggiare i piatti creati per l’occasione e abbinati ai migliori vini del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Michelangelo Pistoletto. Infinity"

Per chi avesse voglia di dedicare del tempo alla cultura, nel fine settimana di metà agosto, al Chiostro del Bramante è il corso "Michelangelo Pistoletto. Infinity" Cinquanta opere e quattro grandi installazione site specific. Quasi 60 anni d’arte, quasi 90 anni di vita. Un percorso narrativo completo e affascinante. Non certo una mostra tradizionale ma un racconto, un’esperienza che attraverso le opere simbolo di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) - dalle storiche alle più recenti, dal 1966 al 2023 - accompagna in un viaggio emozionante dentro la poetica e il mondo, i tanti mondi, di uno dei maestri dell’arte contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dell'arrosticino, della birra e dei prodotti agroalimentari del Lazio

L'Abruzzo incontra Roma al Festival dell'arrosticino, della birra e dei prodotti agroalimentari del Lazio. Succede il 12, 13, 14 e 15 agosto al Lago di Castel Gandolfo. Ad accompagnare le pietanze tipiche abruzzesi potrete trovare prodotti agroalimentari del Lazio come la Porchetta di Ariccia, il vino rosso dei Castelli e fiumi di birra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Salvagente Riusa & Ricicla", l'eco palio più green dell'estate

Aquafelix, il parco acquatico di Civitavecchia, promuove una sfida all’insegna del riuso e del riciclo. Ciambelle, braccioli e materassini, accessori must dell’estate, una volta danneggiati vengono spesso lasciati ovunque ed ecco che, con lo scopo di favorire un’azione green, Aquafelix, propone un divertimento responsabile con due giornate speciali, 12 e 13 agosto, nelle quali sarà possibile partecipare all’Eco Palio, un evento decisamente eco friendly che lo scorso anno ha riscosso enorme successo al parco Zoomarine e che per questa edizione arriva in versione “Salvagente Riusa & Ricicla”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sotto un cielo di stelle… cadenti

La magia delle stelle cadenti incanta Il Planetario di Rocca di Cave. Il 10, 11 e 12 agosto, a partire dalle ore 21, tutti gli amanti dell'astronomia potranno raggiungere il Planetario per tre serate speciali dedicate alle Perseidi, le stelle cadenti del cielo estivo. Un tour guidato del cielo notturno, con spiegazioni dettagliate sulle stelle, le costellazioni e i pianeti visibili durante la serata, uno spettacolo al planetario con focus su meteore e asteroidi, esposizione di meteoriti ed osservazione al telescopio, oltre all'osservazione diretta del cielo estivo con telescopi specializzati per cogliere fantastici dettagli dell'affascinante spettacolo celeste. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food ad Anguillara

Il TTS Street Food sta arrivando ad Anguillara per festeggiare il Ferragosto, circondati da colline e prati verdi sulle rive del lago di Bracciano. Per 5 giorni, fino al 15 agosto, il vero street food allieterà i partecopanti sulle righe del lago. Si potrà fare un pranzo esclusivo sui tanti tavoli “fronte lago” messi a disposizione per tutti, scegliendo il piatto più sfizioso tra specialità espresse da ogni parte d’Italia e del mondo. Inoltre, non mancheranno musiche, scenografie e tanti giochi di luci per regalare un’atmosfera imperdibile dal pranzo alla cena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival Summer Edition

La "Summer Edition" del Green Market Festival torna a Santa Marinella nel lungo weekend di Ferragosto. Lungi dall'essere solo un mercatino, il Green Market Festival è anche un luogo di cultura e aggregazione, dove poter assistere a concerti e spettacoli di qualità, ascoltare ottima musica, svagarsi con sessioni di ballo o rigenerarsi con attività olistiche. L'ingresso è sempre gratuito, così come gran parte delle attività. Ci si può sbizzarrire spaziando tra yoga, concerti, dj set "vintage" con sonorità '70-'80-'90, imparare a ballare il Tango argentino e tanto altro. Anche i bimbi troveranno il loro piccolo angolo di paradiso con le tante attività proposte dall'esuberante Betta Loka. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il cielo di Tuscolo, rassegna di stelle, musica e archeologia

Fino a sabato 12 agosto, nel Parco di Tuscolo, arriva "Il cielo di Tuscolo", manifestazione di stelle, musica e archeologia. In particolare, nella giornata di sabato, ci sarà "Luci nella notte di Tusculum", la città antica e le sue storie con Emanuela Pettinelli (archeologa) Concerto di Simona Severini & Jacopo Ferrazza “Nausica” (contrabbasso voce e chitarra). Gli spettacoli in cuffia wireless silent system fornite all’ingresso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Fettuccine ai funghi porcini

A Casaprota torna una delle sagra più golose e apprezzate della Sabina. La Sagra delle fettuccine ai funghi porcini, in programma quest’anno sabato 12 e domenica 13 agosto. La sagra rappresenta l’evento di punta del “Ferragosto Casaprotano”, una manifestazione articolata in un ricco programma di musica, sport, spettacoli e gastronomia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Lumaca

Torna a Graffignano, in provincia di Viterbo, la 26esima edizione della Sagra della Lumaca. La manifestazione si terrà dal 10 al 15 agosto. La degustazione delle lumache cucinate secondo le più antiche ricette tipiche dell'Alta Tuscia, sarà accompagnata da ottimi vini della zona e non. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dei Sagnozzi a Riofreddo

Sabato 12 agosto, in piazzale Ricciotti Garibaldi a Riofreddo, torna la Sagra dei Sagnozzi. I Sagnozzi sono il piatto tipico per eccellenza del paese di Riofreddo, magistralmente preparati a mano con ingredienti semplici come acqua e farina, rappresentano il gusto e la genuinità della tradizione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della pizza fritta a Nerola

All'interno del Ferragosto Nerolese, il 13 agosto, va in scena la trentesima edizione della Sagra della pizza fritta. La storica sagra del borgo di Nerola, offrirà da gustare le tipiche pizze, fritte nell'olio exta vergine delle colline di Nerola, condite con sale o zucchero. Ci saranno anche arrosticini di pecora alla brace, patatine fritte, birra alla spina e crepes alla nutella. [TUTTE LE INFORMAZIONI]