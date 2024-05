Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio

Weekend di metà maggio, ci aspettano un sabato e una domenica all'insegna del sole e delle temperature più che primaverili: cosa fare in città? Il cartellone degli eventi a Roma si fa sempre più ricco con manifestazioni sportive, culturali, storiche e musicali.

Nella Capitale sono in corso gli Internazionali di Tennis, a piazza del Popolo è stato allestito un campo regolamentare che permetterà di assistere a partite di tennis anche durante il weekend, ma quali sono gli altri appuntamenti in programma sabato 11 e domenica 12 maggio nella Capitale? Eccone 20 selezionati per voi da RomaToday:

Race For The Cure

Fino a domenica 12 maggio il Circo Massimo diventa il villaggio della Race For The Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Tante attività ed incontri dedicati al benessere, al fitness, allo sport e alla sensibilizzazione, previste anche attività per i bambini. La partenza della Race For The Cure è prevista per la mattinata di domenica, in via Petroselli, alle 10. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Pinguini Tattici Nucleari al Palazzo dello Sport

"Non perdiamoci mica di vista" è il titolo del "Fake News Indoor Tour" dei Pinguini Tattici Nucleari. La band della provincia di Bergamo girerà i palazzetti di tutta Italia con tappa anche a Roma. In particolare i Pinguini Tattici Nucleari sono approdati al Palazzo dello Sport il 7 maggio e chiuderanno i loro concerti proprio sabato 11 maggio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Star Wars - L'impero colpisce ancora" in concerto

Roma Film Music Festival ha deciso di celebrare “L’impero colpisce ancora”, il secondo capitolo in ordine cronologico di Star Wars, forse quello più amato. A Roma l’appuntamento è all’Auditorium Conciliazione sabato 11 maggio (ore 20,30) e domenica 12 (ore 15 e 20,30). Un cineconcerto voluto non a caso a maggio, il “mese della forza”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ficus al Massimo

Presso il Garum Museo e Biblioteca, davanti al Circo Massimo, sabato e domenica, va in scena il meglio del Made in Italy contemporaneo con designers, artigiani, illustratori e stilisti. Dalle ore 10.30 alle 20.30, torna in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”, un market unico nel centro storico della Capitale, che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location mozzafiato dove si respira l’aria di un glorioso passato. L'ingresso è gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival degli arrosticini e della cucina abruzzese

Dal 9 al 12 maggio arriva a Roma la Festa degli arrosticini e della cucina abruzzese. L'ingresso è gratuito. Dalle radici contadine e pastorali della propria tradizione, la cucina abruzzese arriva a Roma in una festa alla scoperta dei sapori e dei profumi della regione divenuta regina degli arrosticini in tutta Italia! La manifestazione si svolgerà presso la Città dell'Altra Economia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Candlelight Spring suona Morricone e colonne sonore

I concerti Candlelight portano la magia di un'esperienza musicale dal vivo in luoghi mozzafiato mai utilizzati per questo scopo a Roma. La musica di Morricone sarà protagonista a Palazzo Ripetta il 12 maggio. Da My Heart will go on di J. Horner (colonna sonora di Titanic) a La vita è bella di Nicola Piovani, da Per un pugno di dollari di Morricone a La bella e la Bestia di Menken saranno suonate, in un luogo inconsueto, alcune delle più belle colonne sonore dei film italiani e internazionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quartiere Vino Pigneto

Un nuovo evento dedicato ai vini naturali sta per arrivare al Pigneto. La prima edizione di Quartiere Vino Pigneto si svolgerà sabato 11 a domenica 12 maggio. Il percorso degustativo si snoderà all’interno di alcuni celebri locali del quartiere e interessanti attività artistiche. Domenica 12 maggio, in particolare, tutti gli appassionati di vini naturali potranno assaporare oltre 400 vini provenienti da Italia, Francia, Spagna e Slovenia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della mamma al Castello di Lunghezza

Il Fantastico Mondo del Fantastico lancia dal 12 maggio una iniziativa speciale "Mamme e Figli Tour". L'idea è quella di sottolineare l'importanza di questo legame nei momenti più importanti, attesi ed emozionanti nella vita di un bambino. A partire dalla giornata dedicata proprio alla festa della mamma, e fino alla fine di giugno, si potrà accedere ad un percorso fantastico andando proprio alla scoperta degli appuntamenti speciali che si possono vivere al Castello di Lunghezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Saranno Famosi", il musical

"Saranno Famosi", il Musical che ha appassionato intere generazioni, arriva al Teatro Brancaccio fino a domenica 12 maggio. E' stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rugantino al Teatro Sistina

Una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina rivive per la gioia del pubblico fino a domenica 12 maggio al Sistina: con la supervisione di Massimo Romeo Piparo sarà di nuovo in scena la maschera amara e dissacrante di “Rugantino” dei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, Serena Autieri, ancora una volta straordinaria interprete dell’intrigante personaggio di Rosetta, Michele La Ginestra, che torna a vestire i panni del celebre personaggio indossati per la prima volta oltre 20 anni fa. Nel ruolo di Eusebia torna Edy Angelillo, con la partecipazione di Massimo Wertmuller nel ruolo di Mastro Titta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kimono Fashion Show

Domenica 12 maggio, Takemusu Dojo in zona Portuense ospiterà una sfilata di preziosi kimono antichi in collaborazione con Gloria Gobbi. Lo show mixerà kimono degli anni 20 e degli anni 30 con elementi contemporanei e pop in chiave squisitamente giapponese. Una celebrazione senza tempo della tradizione e dell'eleganza giapponese: una sfilata di kimono antichi tra bellezza senza tempo e maestria artigianale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Sport Experience

Cinecittà World festeggia tutte le mamme nel weekend dell'11 o 12 maggio. Protagonista nel fine settimana sarà Roma Sport Experience: Tante le attività da provare durante la sesta edizione della manifestazione sportiva sia a Cinecittà World che a Roma World. I partecipanti scopriranno e proveranno tante discipline come: Kung Fu, Judo, Ju Jitsu, Kick Boxing, Hockey Roll, Stand up Paddle, Windsurf, Sub, Pallanuoto, Beach Volley, Bodybuilding, Basket, Baseball. Passando tra esibizioni di Danza e lezioni di Fitness, assisteranno a sport show, convegni e master class, coniugando sport e divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tributo alle canzoni del Blasco

Amanti della musica e fedeli seguaci del Blasco, domenica 12 maggio è in arrivo una serata indimenticabile al Saxò, dove l’atmosfera si caricherà delle note che hanno fatto la storia della musica italiana. Il live dei “Liberi Liberi” sarà un tributo ma soprattutto un viaggio emozionante attraverso i brani che hanno consacrato il talento unico di Vasco Rossi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Preistoria in gioco al Museo di Casal de Pazzi

Domenica 12 maggio, giorno della Festa della Mamma, al Museo di Casal de' Pazzi è in programma una giornata di scoperta e divertimento dedicata ai più piccoli. Dopo una visita al giacimento musealizzato insieme ai curatori, i partecipanti sono chiamati a mettere in pratica le informazioni acquisite attraverso la partecipazione a una sessione di gioco di ruolo basata sul sistema Exodus di Giulio Davì, con personaggi e ambientazioni fedeli al contesto, accuratamente sviluppati dalle archeologhe preistoriche Angelica Fiorillo e Jessica Merenda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Casal Bruciato TTS Street Food

Dopo i successi delle scorse stagioni, il quartiere Casal Bruciato tornerà ad ospitare lo Street Food Tour firmato TTS. Dal 10 al 12 maggio un’ondata piena di gusto, colori, musica e tanto divertimento trasformerà l’area parcheggio tra via Tommaso Smith e via Cesare Spellanzon nel ristorante a cielo aperto più grande di Roma. Per tutto il fine settimana si potrà gustare il meglio della cucina espressa “on the road”. Piatti gourmet della tradizione, ultime novità del mondo Street Food, offerte gluten free e vegan, dolce e salato per tutti i gusti animeranno il cuore del IV Municipio per una tre giorni che farà divertire single, coppie, amici e famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Forever Kids alla Casa del Cinema

Presso la Casa del Cinema è tornata la programmazione dedicata alle famiglie con la rassegna Forever Kids. Domenica 12 maggio l'appuntamento è con Gli incredibili - una "normale" famiglia di supereroi. La proiezione si terrà nella fascia mattutina della domenica, a partire dalle ore 11. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hip Hop Cinefest

Venerdì 10 e sabato 11 maggio arriva a Roma la quarta edizione di Hip Hop Cinefest. L’unico evento italiano dedicato alla cultura Hip Hop. Come nelle passate edizioni, oltre alla proiezione delle opere cinematografiche selezionate, l’evento diventa un forum di discussione sui temi complessi della narrazione culturale attuale. La kermesse, nelle varie attività e azioni di cui si compone, è un laboratorio di creazione, condivisione, ispirazione e sperimentazione che si muove oltre le barriere geografiche, favorendo scambi artistici su scala globale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antonello Costa in "Il principe del varietà"

Un tributo alle icone della comicità, da Petrolini a Sordi: Antonello Costa, da venerdì 10 maggio a domenica 12 maggio porta il suo spettacolo "Il principe del varietà" al Nuovo Teatro Orione. Un omaggio a quei volti così familiari entrati nella case degli italiani, che sono rimasti impressi nel cuore. E’ questo lo spirito che anima lo spettacolo “Il principe del varietà”. Un viaggio tra parole e note che porterà sul palco alcuni numeri originali di Costa con diverse tecniche di comicità: il mimo, la caratterizzazione, la canzone comica, il numero cantato e ballato, la macchietta, il tributo, lo sketch, il tormentone, la parodia e tante altre apprese proprio dai celebri personaggi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vino X Roma 2024

Fino a sabato 11 maggio è in programma Vino X Roma nl complesso monumentale “Pio Sodalizio dei Piceni” in Piazza S. Salvatore in Lauro a Roma. Tre serate di degustazioni e cultura enogastronomica, dalle 19 alle 23, in cui le eccellenze vitivinicole del Made in Italy saranno protagoniste attraverso il connubio fra cibo e cucina. Parteciperanno all’iniziativa 30 espositori tra aziende vinicole, di distillati e del settore alimentare di cui 25 provenienti dal territorio laziale. Inoltre 12 chef di ristoranti selezionati da Excellence Magazine, saranno protagonisti realizzando ricette ispirate al tema scelto per l’evento, “Monumenti di Roma”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Pizzetta Fritta a Settecamini

La Sagra della Pizzetta Fritta è un evento culinario e culturale che celebra una tradizione radicata nella comunità di Settecamini, in occasione della festa di S. Maria Dell'Olivo. Questa festa, oltre a essere un momento di devozione religiosa, diventa un'occasione per riunire famiglie e amici per gustare deliziosi piatti tradizionali e partecipare a varie attività. L'evento si tiene fino a domenica 12 maggio presso Piazza Santa Maria dell'Olivo a Roma, nel cuore di Settecamini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]